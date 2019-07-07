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 Через атаки російської авіації в Сирії загинули 20 цивільних, зокрема 13 дітей, - правозахисники

Російські літаки спільно з авіацією і наземними силами режиму Башара Асада завдали ударів у зоні деескалації, тобто там, де за домовленостями не повинні йти бої.

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За даними спостерігачів, літаки РФ, авіація та наземні сили режиму Башара Асада нанесли удари у зоні деескалації, тобто там, де за домовленостями не повинні йти бої. 20 людей загинули менш ніж за 20 годин обстрілів.

З 30 квітня 2019 року внаслідок обстрілів проасадівських сил та російської авіації загинули щонайменше 2152 людини. Зазначена дата — початок найбільшої ескалації насильства в Сирії, починаючи з вересня 2018 року, коли президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган домовились про створення зон деескалації в Сирії.

Нагадаємо, 11 червня від обстрілів російської авіації загинули щонайменше 25 людей.

На початку травня на північному заході Сирії призупинили роботу міжнародні гуманітарні організації через поновлення бойових дій і бомбардувань у провінціях Хама та Ідліб.

У провінції Ідліб проживає близько трьох мільйонів людей. Ця територія є останнім бастіоном повстанців, зокрема коаліції "Тахрір аш-Шам", до якої входять збройні групи, що були пов’язані з бойовиками "Аль-Каїди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін визнав, що в Сирії діють російські найманці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136113
 
 
 Топ коментарі
 
Курорты "Крымнаша" и Украины, почувствуйте разницу
Из-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники - Цензор.НЕТ 7126 Из-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1610
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Была бы Украине дипломатия, это можно было бы использовать в море против России
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Режим асада - не легитимный, поэтому все, кого он пригласил - просто наемные убийцы.
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В Сирии на совершенно официальной основе присутствуют регулярные войска США, РФ, Франции, Турции и вероятно Ирана.
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Курорты "Крымнаша" и Украины, почувствуйте разницу
Из-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники - Цензор.НЕТ 7126 Из-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1610
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Режим асада - не легитимный, поэтому все, кого он пригласил - просто наемные убийцы.
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То есть чужие войска легитивны и присутствуют законно?
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Чужие для асада, но не чужие для сирийского народа - на деле борются с ИГИЛ, русские же убийцы с ИГИЛ борются лишь на словах - они пришли убивать только противников асада и больше никого
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У вас есть полномочия делать такие заявления от лица сирийского народа? или приведите резалюцию ООН на ведение боевых действий силам коалиции на территории сирии.
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Можно только посочувствовать такой безапелляционной оценке.
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Войска союзников в Германии в 1945 были нелигитимны?
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Вы сначала ответьте на вопрос, а потом можно искать аналогии и отличия.
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Сначала войска союзников побывали в Германии, в Сирию иностранные войска зашли гораздо позже. Через атаки російської авіації в Сирії загинули 20 цивільних, зокрема 13 дітей, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5523
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Сказала кацапскпая падаль,на украинском сайте.Иди на ***😂😂😂🌷
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а повепдай мне когда это аллах бабах из хезболоидов стали легитимны Через атаки російської авіації в Сирії загинули 20 цивільних, зокрема 13 дітей, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8142
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А степень легитимности кто определил? В ООН заседают представители именно этого "режима".
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И в чём разница? На первом плане - организованный, но при этом, узкий пляж, где 70% процентов - навес и зонтики, на втором - более дикий. Я бы точно предпочёл первый.
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Была бы Украине дипломатия, это можно было бы использовать в море против России
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США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию,Меркель ответила что политикой не занимается так как Германия привязана к российскому газу. Из-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6728
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Надо еще не только в пасе взять рашку, а еще и в ес и нато
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Я представляю как российская авиация бомбила город Грозный,где были дети и русские женщины
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Расскажи это десяткам тысяч женщин и детей погибших от массированых обстрелов русни, которые равняли с землей чеченские города и села, не считаясь с мирным населением. В нете кучи откровений того времени от самих кацапских военных, которые чуть ли не хвастались, как они мирные чеченские села со всем мирняком под ноль разносили, за то, что те своих родственников ополченцев не выдавали.
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Он не раз в этом раскаивался и по его убеждению никого не убил.
Для украинцев он не герой, а просто адекватный, достойный, принципиальный человек, вымирающий вид на паРаше. Который сам являясь русским, прожив всю жизнь в рашке и видя ее на сквозь, не боится называть вещи своими именами, а не прогнулся и не зашагал строем верный идеям партии и своему фюреру, как вся остальная ссыкливая и купающаяся в фашистском угаре русня.
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"Это не мы", "нас там нет", "это все гражданская война" вот настоящие отговорки подлых мразей и массовых убийц.
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А че представлять, в интернете есть куча видео и куча свидетелей, как сами рузкие которые вырвались оттуда рассказывали как росийская авиация сравнивала Грозный с лица земли, где погибло от 80 ло 300 тысяч мирных людей в том числе десятки тысяч самих росиян.
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Де москалі, там брехня, зрада, голод, смерть. Царство Небесне невинно убієнним
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Гейропа зі своїми "ценнастямі" вже виразила "азабочінасть"???
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сразу видно - лахтинский.
Пусть пригожин даст тебе пирожок
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Локальные бои в провинции Идлиб будут еще долго. А так Сирия фактически уже разделена. Северо-Восток взяли Американцы контролирующие курдский СДС. Идлиб и Север взял под крыло Эрдоган, все остальное под асадитами.
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А как беспощадно российские войска из танков расстреливали школу с чужими детьми в Беслане .ради своего влияния на Кавказе
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Зелина мендель еще не заявила, что в Беслане по школе стреляли украинские военные? Аж странно!
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а ПАССЕ, ЗА одобряет смерти детей... и никуда от этого не деться!.....
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А тут предлагают с рашей переговоры по Крыму вести, вот и результат - раше воду, а Украине - трупы.
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какие сирийские дети что вы, орки збили их сограждан а Нидерланды проголосовали за их в ПАСЕ
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ruskije poka igrajet na cuzix teritoriji no kto znajet kogda budet vojna na ix teritoriji kak oni budet ciustvovat kogda ix deti budet ubity? Fasyst-debil putin k etomu i diot .
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Главное что бы россия взносы в ПАСЕ платила,дармоедам харчеваться регулярно надо.Это из за разогнанного гейпарада в Украине вся европа на ушах стоит,а здесь какие то разбомбленные мирные жители.
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а Папа Римский недавно Вофке ***** "голубя мира" подарил. Франциск или продался за путлеровские бабки, или совсем с головой не дружит
Из-за атаки российской авиации в Сирии погибли 20 гражданских, в том числе 13 детей, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3136
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Тролль убогий, это одно и то же место просто 3 разных снимка, снятых когда девочку доставали, а потом переносили передавая в руки разным людям.
Ваши рашистские вбросы, в попытке выставить белое черным и заставить сомневаться в фактах ваших преступлений, выглядят все более натянуто и жалко.
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Лишнехромосомный, ты на полном серьезе мне кидаешь "пруфы" на какие-то инфопомойки, которых в нете тысячи, собирающие всякий шлак из интеренета и цитатки с руснявых говносайтов для полоумных "срывающих покровы" и "раскрывающие теории заговоров"?
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Дегенерат, ты все не угомонишься? Теперь ты мне в качестве "пруфоф" решил мне ссылки на всякие непонятные иностранные помойки покидать, типа если они на иностранном языке, то априори "авторитетные"?
Причем за многими этими иностранными помойками явно кацапские уши торчат. Например этот katehon.com зареган в Москве, через nic.ru, даже не заморочились хотя бы данные регистранта скрыть.
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довбінь, фотки розірваних тіл це теж постановка ? ти бачило розбиті міста де і каміння на камінні не лишилось ? думаєш, там всі вижили ?
тварини ти російська...
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кацапы даже в Крыму не смогли без трупов обойтись, а тут авиация, ракеты и т.д. - вообще без любой ответственности
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Покажите ето в ПАСЕ, к чему приводят договорняки с кремлем и кого они посадили с собой за одним столом. Гитлер против Ху*ла ангел.
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А че, тактика Ху*ла работает. Разбомбил город вместе с школами и детьми и Ху*ла пригласили на саммит мира договариваться. Ху*ло понял что тиранов и убийц если не любят то хотябы уважают.
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Кабаев не только педофил, но и садист. Уверен, что по вечерам он с наслаждением рассматривает фотографии мертвых изуродованных детей, которые ему услужливо посылает Асад по Вайберу. Через атаки російської авіації в Сирії загинули 20 цивільних, зокрема 13 дітей, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7968
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Треба ще одну велику двадцятку провести. Усім поручкатися із путіним. Усім замазатися.
Хоча ви праві. Вже нікого це не дивує. І можна знову гуманізувати людожерство.
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/// ТАещеСС ... (что не смыло потом то погорит... может все же Божья кара???)
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства на 00:00 мск 7 июля на территории Российской Федерации действовало 212 лесных пожаров на площади 133 тыс. 197 га, по которым проводятся работы по активному тушению"
Больше всего возгораний зарегистрировано в Красноярском крае, где действует 89 пожаров на площади 83 тыс. 137 гектаров, в Бурятии, на Чукотке, в Якутии, Ульяновской области, в Забайкалье, Иркутской области и других регионах.
Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в шести регионах введен режим ЧС (в Красноярском крае, в одном районе Рязанской области, в одном районе Забайкальского края, в трех районах Иркутской области, в одном районе Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).
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Вот с кем собирается мириться Зеленский и его гоп-компания! С иродами убивающих детей! С Кремлем залитым кровью невинных жертв, ради абсолютно безумного "величия" и "мирового господства"! У Украины много чего нет и множество проблем, но за ней то,чего не было и нет у России - ПРАВДА!
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Так бывает с теми кто не может ответить агрессору . И ответ должен быть всегда СИММЕТРИЧНЫМ . Чеченцы пытались отвечать симметрично. Но они немного ошибались в своём видении ответных действий .Они ошибочно думали что мордор демократическая страна и нанося ответные удары по рядовому быдлу смогут повлиять через него на правящую верхушку и вынудить его прекратить войну .Это было их ошибкой. У сирийцев нет даже такой возможности , хотя они и пытались что то предпринимать через своих сторонников из других стран проживающих на территории орды
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЧерез атаки російської авіації в Сирії загинули 20 цивільних, зокрема 13 дітей, - правозахисники
 
 
 
 
 
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