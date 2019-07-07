 Через атаки російської авіації в Сирії загинули 20 цивільних, зокрема 13 дітей, - правозахисники

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
За даними спостерігачів, літаки РФ, авіація та наземні сили режиму Башара Асада нанесли удари у зоні деескалації, тобто там, де за домовленостями не повинні йти бої. 20 людей загинули менш ніж за 20 годин обстрілів.
З 30 квітня 2019 року внаслідок обстрілів проасадівських сил та російської авіації загинули щонайменше 2152 людини. Зазначена дата — початок найбільшої ескалації насильства в Сирії, починаючи з вересня 2018 року, коли президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган домовились про створення зон деескалації в Сирії.
Нагадаємо, 11 червня від обстрілів російської авіації загинули щонайменше 25 людей.
На початку травня на північному заході Сирії призупинили роботу міжнародні гуманітарні організації через поновлення бойових дій і бомбардувань у провінціях Хама та Ідліб.
У провінції Ідліб проживає близько трьох мільйонів людей. Ця територія є останнім бастіоном повстанців, зокрема коаліції "Тахрір аш-Шам", до якої входять збройні групи, що були пов’язані з бойовиками "Аль-Каїди".
Для украинцев он не герой, а просто адекватный, достойный, принципиальный человек, вымирающий вид на паРаше. Который сам являясь русским, прожив всю жизнь в рашке и видя ее на сквозь, не боится называть вещи своими именами, а не прогнулся и не зашагал строем верный идеям партии и своему фюреру, как вся остальная ссыкливая и купающаяся в фашистском угаре русня.
Пусть пригожин даст тебе пирожок
Ваши рашистские вбросы, в попытке выставить белое черным и заставить сомневаться в фактах ваших преступлений, выглядят все более натянуто и жалко.
Причем за многими этими иностранными помойками явно кацапские уши торчат. Например этот katehon.com зареган в Москве, через nic.ru, даже не заморочились хотя бы данные регистранта скрыть.
тварини ти російська...
Хоча ви праві. Вже нікого це не дивує. І можна знову гуманізувати людожерство.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства на 00:00 мск 7 июля на территории Российской Федерации действовало 212 лесных пожаров на площади 133 тыс. 197 га, по которым проводятся работы по активному тушению"
Больше всего возгораний зарегистрировано в Красноярском крае, где действует 89 пожаров на площади 83 тыс. 137 гектаров, в Бурятии, на Чукотке, в Якутии, Ульяновской области, в Забайкалье, Иркутской области и других регионах.
Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в шести регионах введен режим ЧС (в Красноярском крае, в одном районе Рязанской области, в одном районе Забайкальского края, в трех районах Иркутской области, в одном районе Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).