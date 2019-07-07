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 Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі

На урочистостях до Дня Військово-Морських Сил в Одесі показали нову українську розробку - два десантно-штурмових катери, обладнаних реактивною системою залпового вогню і бойовими модулями.

Ці катери - частина проекту 58503 ("Кентавр"), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода"

Обидва катери у вересні були спущені на воду на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". За кілька місяців після того десантно-штурмові катери прибули до Одеси, і з того часу проходять державні випробування. Коли випробування будуть завершені, планується, що катери викорстовуватимуться морською піхотою.

На вшанування пам’яті загиблих морських морських піхотинців – старшого прапорщика Олександра Яхновського і молодшого сержанта Сергія Сонька, і на прохання територіальних громад, звідки родом загиблі, ці два конкретні судна отримали назви "Малин" і "Станіслав".

Також вшанували хвилиною мовчання загиблих нещодавно водія і санітарного інструктора морської піхоти Сергія Майбороди та Ірину Шевченко.

На урочистій церемонії був присутнім президент України Володимир Зеленський, а також рідні 24 полонених моряків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136112
 
   
 Топ коментарі
 
Это шо за крендель ?? Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 9554 . Похож на нарика ...
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во зеля красавец. приехал и сразу катера раз и показал. молодчик
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В сентябре 2015 года командующий ВМС Украины вице-адмирал С. А. Гайдук сообщил, что в 2016 году на киевском судостроительном заводе ПАО «Завод "Ленинская кузница"» начнётся строительство катеров класса «Кентавр». Ленинская кузница - частное судостроительное предприятие в Киеве, владельцем которого до продажи в 2018 году опосредствованно являлся экс-президент Украины Петр Порошенко.
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если миномёт Молот с прицелом 1946 года стоит 500 килохрювень, представляешь как на етом заказике сивочолый отец нации обул Украину?
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"Я уже говорил, что если стану президентом, продам свой бизнес, не буду иметь к нему никакого отношения, продам все, кроме 5 канала" - хрюкал свын 13 апреля 2014
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Повторю вопрос для "не понимающих" - назови замену производства катеров для ВМСУ?! И пока что тут только ты хрюкаешь без фактов - просто зеленый треп банана на Пальме!
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ты идиот? предприятия ВПК не должны были подлежать приватизации
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Смешно. Они и в ближайших планах на приватизацию есть.
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А чим воювати сьогодні, зебілько, чи зброя із повітря трансформується? Хоча мені все одно, що ти там верзеш бо у голові (навіть такой ватной як в тебе) ти все одно (хоча б для себе) розумієш, що я правий!
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При наличии гос денег заработает любой судостроительный.
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2016 год. главком ВМС Сергей Гайдук анонсировал планы до 2020 года возродить подводный флот в составе двух - четырех подводных лодок.
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Это только покупать, у кореянку или испанку, или у латиносов вроде тоже делают дизеляки
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во зеля красавец. приехал и сразу катера раз и показал. молодчик
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Вполне предсказуемо, что бы ты вякнуло, если бы президент Зеленский не приехал.
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Это шо за крендель ?? Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 9554 . Похож на нарика ...
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Це ви перегляньте в інтернеті вчорашню конференцію в Ужгороді. Молодший Добкін відпочиває. Гарант або з бодуна, або... Я, чесно кажучи, сам сторопів від такого. Людина не орієнтується ні в часі, ні у просторі, нервові конвульсії, закриває руками обличчя, дивиться по сторонах веееличезними очима. Жах.
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А ты поработай с его графиком - сколько свершений за 40 дней...
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А що графік має до нервового тіку? То раз. І друге - я стільки шаурми не з'їм.
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Договориться о покраске двух ларьков - это вам не это...
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видно,что человек выкладывается на полный диджитал факинг ,поэтому и реакции такие - ответственность давит,и болыть за Украину..
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так недарма ж воно відмовилось здавати тести на допінг навіть організації, яку запросив Володя Кличко
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Для мене навіть це не важливо. Важливі подвійні стандарти цих його захисників і оправдовувачів. Про Порошенка, який їздив далеко інтенсивніше і старший набагато і хворий на діабет повідомлення про нібито п'янку зустрічали аплодисментами. І ніякі аргументи не діяли. А тут - перепрацювавсі.
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на одном развлекательном портале есть такая фраза-мем "за говно всегда зелень". чем "говнистее" тема тем больше ей ставят "лайков". по приколу.
в Украине эта фраза заиграла новыми красками и смыслами. так что - за говно - зелень!
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Miko,ты наглец! Как ты обращаешься к президенту?! Где Володимир Александрович?! Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 7633
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Они были спущены на воду в сентябре 2018 года на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком"

Це порохоботські катери? Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 2045
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Ні, катери то державні... А ось бабло вже не державне. Воно уплило, і з кінцями... Між іншим, тепер воно тігіпківське. Мародер продав йому Кузню.
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Ну якщо Зе активно рекламує ці катери, значить для нього така ситуація ОК. Що вкотре підтверджує простий факт, про який я писав тут ще одразу після виборів: нова влада така сама, як і стара...
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Маячня. Президент Зеленський нічого не рекламує, крім демократичної України.
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Как это чмо ещё не ляпнуло что их построили - исключительно благодаря его личному вкладу в поддержку армии . Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 8975 .
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Наверное за его личные деньги делали сотрудники "95-го квартала"... Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 6239
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Его личные деньги идут в офшор, а не на поддержку армии.
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Eto vsio xoroso no nezabute sto oni otsatjut po vremeni,kak i tanki i drugoje.Neobyzajtes za to sto govoriu ja xociu vam lucego
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Та ладно, чего там обижаться? Два катера есть. Вот только высаживаться с них- некуда. Разве что в Киев пригрести, высадится и захватить какой-нибудь лакомый кусок землицы. Кстати, а новая резиденция Президента от набережной далеко, в Киеве? Если рядом- то годные катера, пусть будут.
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mozet zavtra vas prezident pryplyviot Litvu poskolku inguracija nasego prezidenta?dumaju zavtra uvydem Zelenskogo Vilniuse
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О, передавайте ему пламенный привет! Скажете- от Андрюхи, из Ганы. И скажите, что его инаугурация всем памятна. Именно после неё я окончательно убедился, что Звиздец уже пришел.
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Budet Merkel i Makron nu a vas andriuxa konecno nezabudem vy vizotkay zvezda s Gany Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 2283
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Ne za sto vy odni iz tex sto my zdiom s neterpenijem,nevazno tut Tramp ili Merkel glavnoje Gana by byla s andruixoj Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі - Цензор.НЕТ 6335
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Какой там ветер... Опять обычные речные лоханки-плоскодонки для ловли браконьеров
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а,шо браконьеров не нужно ловить???или их нужно ловить на байдарках???
украине не нужны авианосцы или другие тяжёлые судна
нужны, максимум,хорошие фрегаты,корветы,да и катера
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Какие интересные задачи, у десантно-штурмовых катеров! Оказывается- браконьеров ловить! Это вам наш Комфлота-танкист поведал? Не удивил!
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нда, просрали ми всі разом свій ВМФ... Хоч який-не-який, але в був в Донузлаві... Але ми всі "хлопали в ладоши" сватам та образам на кшалт лярви з німецького порно... - як до, так і після початку війни... І, головне - обирали кого-попадя, аби лиш вмів складно брехати на мікрофон...
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конкретно,до мене ,ви,маєте претензії???
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А буратіна різав лєнтачку, чи ні? Це ж задяки йому, Напольйону Другому.
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Можно запускать через керченский пролив ))
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Эти вообще туда не доплывут - запас хода всего 400 км
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**********, запас хода 500 морских миль. Это 900 км. Но то такое - не твоё собачье дело.
Больше радует, что сгорел "Лошарик", вместе с фаршем. И уже никогда никуда не поплывёт гадить - некому и неначем.
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Морские мили - это не для Кентавров. так как они вообще неспособны выходить в открытое море из-за плоскодонной конструкции и небольшой осадки
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Петя должен их подарить замисть тех.. Ну сами знаете.
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Окрим надии поки нема що.Но если соевых пересадит этого хватит надолго.
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От не знаю. І, що, підбиті танки і літаки теж хтось має віддаровувати? Дебіл... соррі, Зебіл.
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Ну як шо в твоих осбистих справх або зрадник то да
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Во даёт!
Два месяца не прошло, а Вован уже катерки накаломойшил!
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це таки показник:
один Президент будує кораблі, друге - фільмує совєцьке мило "свати" для вати і силою пхає цю муйню на ТБ, з порушенням українського законодавства і не вперше..
а потім воно ще й піариться, коли результати роботи п"ятого Президента демонструють вже за участі шістьки.. Бєні..
зебіли - це ваш успіх, п"яні підпарканної..(
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Это ж не западло гидранта красоваться на фоне катеров, сделанных барыгой?
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Интересно это что или кого,и где собрались штурмовать и десантировать наши доблестные ВМС?Ну а без "Кузни на Рыбальского",так вааще никуда,предприятие стратегического значения,******-мобсель.Что там николаевские судостроительные заводы,что при совке авианосные крейсера строили?Баловство,да и только.Похожая картина была и с бронетехникой.Вбухали миллионы гривен в производственные линии по производству бронемашин "Дозор" на Львовском бронетанковом заводе и заводе им.Малышева,а на вооружение приняли Петины "Барсы".А "Дозор" отправили в стойло.Надеюсь новая власть разберется,как такое могло происходить и происходило.
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А разве еще не разобралось? А кто катера покрасил? Разве не зелепут? Ему уже надо готовить "пиНджак с карманАми" под планочки для орденов!
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корыто по цене эсминца
покатит гаришни плавни штурмовать

зачёт!
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