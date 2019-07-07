 Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі

Ці катери - частина проекту 58503 ("Кентавр"), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Обидва катери у вересні були спущені на воду на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". За кілька місяців після того десантно-штурмові катери прибули до Одеси, і з того часу проходять державні випробування. Коли випробування будуть завершені, планується, що катери викорстовуватимуться морською піхотою.
На вшанування пам’яті загиблих морських морських піхотинців – старшого прапорщика Олександра Яхновського і молодшого сержанта Сергія Сонька, і на прохання територіальних громад, звідки родом загиблі, ці два конкретні судна отримали назви "Малин" і "Станіслав".
Також вшанували хвилиною мовчання загиблих нещодавно водія і санітарного інструктора морської піхоти Сергія Майбороди та Ірину Шевченко.
На урочистій церемонії був присутнім президент України Володимир Зеленський, а також рідні 24 полонених моряків.
в Украине эта фраза заиграла новыми красками и смыслами. так что - за говно - зелень!
Це порохоботські катери?
украине не нужны авианосцы или другие тяжёлые судна
нужны, максимум,хорошие фрегаты,корветы,да и катера
Больше радует, что сгорел "Лошарик", вместе с фаршем. И уже никогда никуда не поплывёт гадить - некому и неначем.
Призначений для несення патрульної служби на річках і прибережних морських акваторіях, доставки та висадки десантів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_58503
Два месяца не прошло, а Вован уже катерки накаломойшил!
один Президент будує кораблі, друге - фільмує совєцьке мило "свати" для вати і силою пхає цю муйню на ТБ, з порушенням українського законодавства і не вперше..
а потім воно ще й піариться, коли результати роботи п"ятого Президента демонструють вже за участі шістьки.. Бєні..
зебіли - це ваш успіх, п"яні підпарканної..(
покатит гаришни плавни штурмовать
зачёт!