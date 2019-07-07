 Особисто роблю все, щоб слова про повернення полонених моряків стали реальністю, - Зеленський. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ВМС України в фейсбук.
"Дуже приємно бути тут в морській столиці України - сонячній Одесі - і особисто привітати вас з Днем Військово-морських сил. Сьогодні в непростих умовах військово-політичної обстановки Чорноморського регіону українські моряки щодня мужньо і героїчно захищають наші морські кордони, нашу свободу і незалежність, часто занадто високою ціною - ціною власного життя", - сказав він.
"Сьогодні тут присутні сім'ї наших полонених моряків, і я вклоняюся вам за вашу мужність і витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому. І я особисто роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися на міцні обійми з вашими хлопцями", - додав президент.
Зеленський нагадав, що на початку тижня в результаті обстрілу санітарного автомобіля поблизу населеного пункту Водяне загинуло двоє українських морських піхотинців-медиків: старший матрос Сергій Григорович Майборода та санітарний інспектор, сержант Ірина Вікторівна Шевченко.
Він закликав вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
"Шановні військові моряки, від імені українського народу дякую всьому особовому складу за вірність присязі і самовідданість. Я ще раз вітаю вас із професійним святом. Бажаю вам чистих фарватерів, попутного вітру, повних вітрил і сім футів під кілем", - сказав президент.
Глава держави завершив привітання словами з маршу ВМС: "Нехай завжди в море буде штиль, але якщо проб'є сигнал тривоги, моряки підуть і проти хвиль й піднімуть прапор перемоги".
Наделали вместе!
Сказали же - весной...
А різні там продажні "нацюки" - ніколи не були патріотами. Вони лише прикриваються "патріотизмом" виконуючи замовлення своїх кукловодів.
устал
пора принять и отдохнуть
вы посадили за руль автобуса неумеху неудачника и теперь мы все смотрим как оно "пытается" что то делать? страна за плечами - надо не пытаться а делать. а лучше отойти в сторну если клепки в башке нет. нахер мне надо чтобы эту ущербное чудо на мне училось руководить страной?
главное - армия за Украину и вам не светит сдать страну. вы не майдан получите. вы получите хунту. и не надейтесь опять затихариться чтобы потом опять гадить. в этот раз чистка будет жесткая и настоящая.
а что сделал порох за пять лет? главное для тебя - в твоем городе не висят кацапские флаги и ты не живешь в резервации. мало? ты **** жрешь, по кабакам ходишь спокойно. не последний хер жуешь - вон на интернет и комп деньги есть - не пропил еще. плохо тебе было?
Членом по клавишам рояля постукиваете? Или в шаурмячечной с из возвращение с богадами рюмку поднимаете?
Хитрожопые всегда несли зло Украине.
Об этом рассказал на своей странице в Facebook украинский менеджер-экономист, экс-министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.
"Ну, я прошелся к своему авто, припаркованному возле нового терминала: быстрая походка полезна для здоровья. Но иностранцам, которые сначала искали туалет, а потом - свои рейсы-стыковки, пришлось помогать. Я не очень понимаю, почему мы, налогоплательщики в бедной стране с дефицитным бюджетом, должны оплачивать полеты "слуги народа" на личном борте №1 на такое важное государственное событие, как представление председателя ОГА, когда канцлер богатой Германии с профицитным бюджетом спокойно пользуется для некритичных деловых поездок по стране, ну, не велосипедом, но поездами "Интерсити" или рейсовыми самолетами?" - возмутился он.