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Все про:ВМС (398) Зеленський (1957) Одеса (1969)

 Особисто роблю все, щоб слова про повернення полонених моряків стали реальністю, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Одеси зустрівся з особовим складом Військово-морських сил України, щоб привітати їх з професійним святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ВМС України в фейсбук.

"Дуже приємно бути тут в морській столиці України - сонячній Одесі - і особисто привітати вас з Днем Військово-морських сил. Сьогодні в непростих умовах військово-політичної обстановки Чорноморського регіону українські моряки щодня мужньо і героїчно захищають наші морські кордони, нашу свободу і незалежність, часто занадто високою ціною - ціною власного життя", - сказав він.

"Сьогодні тут присутні сім'ї наших полонених моряків, і я вклоняюся вам за вашу мужність і витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому. І я особисто роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися на міцні обійми з вашими хлопцями", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Одесі відвідає заходи з нагоди Дня ВМС України і дізнається про хід навчань Sea Breeze-2019

Зеленський нагадав, що на початку тижня в результаті обстрілу санітарного автомобіля поблизу населеного пункту Водяне загинуло двоє українських морських піхотинців-медиків: старший матрос Сергій Григорович Майборода та санітарний інспектор, сержант Ірина Вікторівна Шевченко.

Він закликав вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

"Шановні військові моряки, від імені українського народу дякую всьому особовому складу за вірність присязі і самовідданість. Я ще раз вітаю вас із професійним святом. Бажаю вам чистих фарватерів, попутного вітру, повних вітрил і сім футів під кілем", - сказав президент.

Глава держави завершив привітання словами з маршу ВМС: "Нехай завжди в море буде штиль, але якщо проб'є сигнал тривоги, моряки підуть і проти хвиль й піднімуть прапор перемоги".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136111
 
   
 Топ коментарі
 
Народ, внимание! Это момент истины, вся информация на руках и однозначна, никаких иных трактовок быть не может. Зе должен был получить моряков в обмен на слив ПАСЕ и признание Крыма российским. «Перемога!» на фоне реального предательства.
Зе собирает журнашлюх на закрытую встречу, говорит им, что знает как освободить моряков (откуда? от верблюда - условия ему уже переданы), но для этого СМИ не должны его мочить. Медиабляди соглашаются.
Зе едет в Берлин и Париж, где ему говорят: «Вова, РФ вернется в ПАСЕ, так надо, смирись» - и Вова засовывает язык в ЖОПУ и молчит до сессии ПАСЕ, отказывается встретиться с укр. делегацией, и затем что-то вяло блеет по факту - слив был одним из условий Кремля.
Кремль неожиданно заявляет о согласии отдать пленных (и откуда ж Зе об этом знал заранее? ума не приложу), но Украина должна признать их «преступниками, вторгшимися в российский Крым».
Климкин никого не спрашивая выдает рашистам в ответ ноту, в которой посылаети их нах, заявляет о недопустимости таких условий, в общем, четкая проукраинская позиция.
И вот тут происходит взрыв! Зеля впадает в истерику. Это момент истины.
Зеля по плану Кремля должен был согласиться на условия, получить моряков («СМИ гремят о великом освободителе Зе!!!») - взамен признав Крым российским, моряков «нарушителями рос.границы и агрессорами». По позициям Украины в мире наносится удар, от которого уже не оправиться.
Все шло по плану: Зе должен был получить пиар, слезы благодарности родителей освобожденных моряков, взлет популярности - и слив Украины на международной арене. Двойной профит!
Кто ж знал, что все испортит этот гадкий КЛИМКИН!!! ) Оставалось лишь биться на брифинге в истерике.
Еще важный момент. Россия-то моряков бы отпустила, а значит «встала на путь исправления», а значит не зря ее пустили в ПАСЕ, и вообще пора уже санкции снимать. Вот и Украина (в лице Зе) согласная.
Климкин, обломал очень крутую операцию. Команда Пороха на страже Украины!
Лично делаю все, чтобы слова о возвращении пленных моряков стали явью, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1746
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и опять по бумажке.. как оно на сцене кривлялось часами? с наушником что ли?
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иди на бенину упячку. там порохоботов банят. а зебобикам воля вольная...
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В Украине есть антидроны?Кто может ответить?
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Ні преЗедент - душечка привітав ОСОБИСТИЙ СКЛАД ВМС)) Те що українською - "особовий склад військ" Верховний не знає))
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кум Медведчука, Колодов идет 22м номером по списку "Слуга народа"
Наделали вместе!
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..Так Пецик кум Мертвечука тобто ..і фуйла !? Особисто роблю все, щоб слова про повернення полонених моряків стали реальністю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2524
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Пора вже починати саджати баригу та підбарижників!
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Прошла весна , настало лето - спасибо клоуну за это . . !! Уже жнива начинаются , а зе-командосы ещё даже и не сажали . .
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Утёрши сопли рукавом , сказал зебил ,, в 100500й раз . .
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Сажалка у тебя еще мала. Каши манной ешь больше ...
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25%тех кто за Пороха патриоты Украины,30%кто за Зелю ватники и любители"Гусскаго мира" а остальные патриоты желудка и приколисты....
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В реальності за баригу не більше 8 %. І то це в основному - ублюдки та злочинці які заради бариги коїли злочини протягом останніх п'яти років. А решта барижних процентів це - фальсифікація.
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Воины АТО и патриоты - ублюдки та злочинці ?
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Навіть атошники не всі голосували за баригу.
А різні там продажні "нацюки" - ніколи не були патріотами. Вони лише прикриваються "патріотизмом" виконуючи замовлення своїх кукловодів.
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дозу отработал
устал
пора принять и отдохнуть
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Согласен. Видать Зеля много стал злоупотреблять наркотой..
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Соя на гуоно исходит.Да человек пытается делать
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бл.. капец..

вы посадили за руль автобуса неумеху неудачника и теперь мы все смотрим как оно "пытается" что то делать? страна за плечами - надо не пытаться а делать. а лучше отойти в сторну если клепки в башке нет. нахер мне надо чтобы эту ущербное чудо на мне училось руководить страной?
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Чтоконкретно сделал ваш удачник.Идите на козин дякуваты.Вым чес хуже Украине ,тем лучше.Армия против пети,а вам все похер.
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о сколько нам открытий чудных....

главное - армия за Украину и вам не светит сдать страну. вы не майдан получите. вы получите хунту. и не надейтесь опять затихариться чтобы потом опять гадить. в этот раз чистка будет жесткая и настоящая.

а что сделал порох за пять лет? главное для тебя - в твоем городе не висят кацапские флаги и ты не живешь в резервации. мало? ты **** жрешь, по кабакам ходишь спокойно. не последний хер жуешь - вон на интернет и комп деньги есть - не пропил еще. плохо тебе было?
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Когда пете говорили,не делай х..ни.Где вы были все.Теперь люди выбрали зелю.Что то не так.А армия это не муженко и полторушка.Это наши братья сестры ,внуки мы им последнее отдаем.Мимо стрелок.
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Еще одно подтянулось.Бесит зеля,которого выбрала Украина.Понимаю,на дякуваты в козин.
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Огласите ВЕСЬ список шо вы ЛИЧНО таки делаете, что бы наши парни вернулись домой?
Членом по клавишам рояля постукиваете? Или в шаурмячечной с из возвращение с богадами рюмку поднимаете?
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З багатьма євреями працював, дружив і завжди дивувався їхній поведінці--пристосуватись до любої ситуації,а іще постійного обману, лицемерії і демагогії. Але цей клоун в брехні , перевершив всіх моїх знайомих євреїв. Це дуже небезпечно для України. Але ще головніше--він відкритий україноненависник разом з своїм наставником ( беня сам говорив,що його консультує) коломойським.
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Зеле надо было ещё на своих подкопченных корешах попиариться.

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А их вообще можно вернуть без переговоров о каких-то взаимных уступках?
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Зебилу верить - себя не уважать.
Хитрожопые всегда несли зло Украине.
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Из-за посадки борта №1 с президентом Украины Владимиром Зеленскимпассажиров рейса Киев - Львов высадили не в главном, а в старом терминале Львовского международного аэропорта имени Данила Галицкого.
Об этом рассказал на своей странице в Facebook украинский менеджер-экономист, экс-министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.
"Ну, я прошелся к своему авто, припаркованному возле нового терминала: быстрая походка полезна для здоровья. Но иностранцам, которые сначала искали туалет, а потом - свои рейсы-стыковки, пришлось помогать. Я не очень понимаю, почему мы, налогоплательщики в бедной стране с дефицитным бюджетом, должны оплачивать полеты "слуги народа" на личном борте №1 на такое ​​важное государственное событие, как представление председателя ОГА, когда канцлер богатой Германии с профицитным бюджетом спокойно пользуется для некритичных деловых поездок по стране, ну, не велосипедом, но поездами "Интерсити" или рейсовыми самолетами?" - возмутился он.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОсобисто роблю все, щоб слова про повернення полонених моряків стали реальністю, - Зеленський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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