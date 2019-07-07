 Особисто роблю все, щоб слова про повернення полонених моряків стали реальністю, - Зеленський. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ВМС України в фейсбук.

"Дуже приємно бути тут в морській столиці України - сонячній Одесі - і особисто привітати вас з Днем Військово-морських сил. Сьогодні в непростих умовах військово-політичної обстановки Чорноморського регіону українські моряки щодня мужньо і героїчно захищають наші морські кордони, нашу свободу і незалежність, часто занадто високою ціною - ціною власного життя", - сказав він.

"Сьогодні тут присутні сім'ї наших полонених моряків, і я вклоняюся вам за вашу мужність і витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому. І я особисто роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися на міцні обійми з вашими хлопцями", - додав президент.

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Зеленський нагадав, що на початку тижня в результаті обстрілу санітарного автомобіля поблизу населеного пункту Водяне загинуло двоє українських морських піхотинців-медиків: старший матрос Сергій Григорович Майборода та санітарний інспектор, сержант Ірина Вікторівна Шевченко.

Він закликав вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

"Шановні військові моряки, від імені українського народу дякую всьому особовому складу за вірність присязі і самовідданість. Я ще раз вітаю вас із професійним святом. Бажаю вам чистих фарватерів, попутного вітру, повних вітрил і сім футів під кілем", - сказав президент.

Глава держави завершив привітання словами з маршу ВМС: "Нехай завжди в море буде штиль, але якщо проб'є сигнал тривоги, моряки підуть і проти хвиль й піднімуть прапор перемоги".