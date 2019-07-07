 Місце Кривоноса в ССО посів командир 8 полку спецназу Нечаєв

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"На новій посаді зроблю все від мене залежне для зміцнення бойових можливостей ССО і якнайшвидшого звільнення нашої землі від агресора", - заявив Нечаєв у коментарі виданню.
Посада була вакантною з 12 березня 2019 року, коли полковник Сергій Кривонос був призначений першим заступником секретаря РНБО.
Слід зазначити, що полковник Нечаєв за успішні бойові дії очолюваного ним підрозділу під час збройного відсічі російської агресії і захисту суверенітету і територіальної цілісності держави був нагороджений орденами Богдана Хмельницького III і II ступенів, іншими медалями та відзнаками, зокрема вогнепальною зброєю. Нещодавно він завершив навчання на оперативно-стратегічному факультеті Національного університету оборони ім. Черняховського.
Есть армейский устав и воинская дисциплина. Если для офицера эти понятия отступают перед личными предпочтениями, такому офицеру надо уходить в отставку.
СОЕВЫМ ХОЛУЯМ ИНОГДА НАУЧИТСЯ БЫ МОЛЧАТЬ. ДЛЯ ХОЗЯИНА ПОЛЕЗНЕЙ БЫЛО БЫ. А ТАК СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ВАС СПЕЦИАЛЬНО КТО ТО ЗАСЛАЛ В КОМАНДУ поражонки. БЕЗ ВАС И ВАШЕЙ ЛЖИ ЕГО ПРОИГРШЬ НЕБЫЛ БЫ ТАКИМ ПОЗОНЫМ И ОШЕЛОМЛЯЮЩИМ. 😂😅😂
НО ВЫ ПРОДОЛЖАЙТЕ ДЕЛАТЬ СВОЁ ДЕЛО. ВЫ НАТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ-ПАРТИЗАНЫ ТЫЛУ ВРАГА ЕЖДНЕВНО НАНОСЩИЕ НЕПОПРАВИМЫЙ УРОН ВРАГУ УКРАИНЫ парашонке. НЕ УДИЛЮСЬ ЧТО ОДНАЖДЫ ВАС ПРЕДОСТАВЯТ К НАГРАДЕ И СНИМУТ КИНО. 😂😅😂
ДАЮ ПОДСКАЗКУ, янепьюбо... 😂😅😂
ЖДУ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТВОИХ СПИТЧЕЙ О НАРКОТИКАХ ЗЕЛЁНЫХ. 😂😅😂
Честь віддають як в строю, так і поза строєм, однак в строю честь віддається без "козиряння" (лише приймаючи "смирно", в тому числі й під час руху). У нашому випадку Верховний підходив до кожного і той представлявся як окремий військовослужбовець. У таких випадках честь віддається з "козирянням".
А ще так є, що нема ні тих, ні інших, або є занадто мало і живуть недовго.
вы же так активно считали чужие заработки и доходы еще два месяца назад.
Хочу щоб всі українці мали достойні зарплати та пенсії
Першочергово про себе подумав.
Держава задніх пасе...
2 марта 2019 года, когда полковник Сергей Кривонос был назначен Порошенко первым заместителем секретаря СНБО. И хотя зеро уволил всех из СНБО, сталевого полковника Сергея Кривоноса трогать побоялся! Ну вы поняли почему - за ним армия!