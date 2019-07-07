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 Політика України
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Все про:Кривонос Сергій (27) ССО (77) ЗСУ (295)

 Місце Кривоноса в ССО посів командир 8 полку спецназу Нечаєв

Командира 8 полку спеціального призначення в/ч 0553 (Хмельницький) офіцера Олега Нечаєва призначили першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"На новій посаді зроблю все від мене залежне для зміцнення бойових можливостей ССО і якнайшвидшого звільнення нашої землі від агресора", - заявив Нечаєв у коментарі виданню.

Посада була вакантною з 12 березня 2019 року, коли полковник Сергій Кривонос був призначений першим заступником секретаря РНБО.

Слід зазначити, що полковник Нечаєв за успішні бойові дії очолюваного ним підрозділу під час збройного відсічі російської агресії і захисту суверенітету і територіальної цілісності держави був нагороджений орденами Богдана Хмельницького III і II ступенів, іншими медалями та відзнаками, зокрема вогнепальною зброєю. Нещодавно він завершив навчання на оперативно-стратегічному факультеті Національного університету оборони ім. Черняховського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рапорт про відставку командувача ОК "Схід" Красноока, який провокував конфлікти з підлеглими. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136109
 
   
 Топ коментарі
 
...і обоє не салютували зєбуретці на кєнгурації
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Сподвижники Богдана Хмельницького у війні 1648-654 р.р. : військові полковники - Іван Нечай, Данило Нечай, Максим Кривоніс і т.д.. Все повторюється....
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У пастора зарплата была 24000. эпоха бедности закончилась!

Место Кривоноса в ССО занял командир 8 полка спецназа Нечаев - Цензор.НЕТ 4510
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...і обоє не салютували зєбуретці на кєнгурації
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А почему он должен отдавать честь гражданскому лицу даже если он "головнокомандувач" все это совковские хотелки которые никак не выветрятся с совковских мозгов
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You're in the army now!
Есть армейский устав и воинская дисциплина. Если для офицера эти понятия отступают перед личными предпочтениями, такому офицеру надо уходить в отставку.
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а еще есть офицерская честь и она выше уставов и дисциплины. уволиться он может - а вот офицером останется
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Как И У ПРОСТИТУТИ - ОНАНИКУДА НЕ ДЕВАЕТСЯ. 😂😅😂
СОЕВЫМ ХОЛУЯМ ИНОГДА НАУЧИТСЯ БЫ МОЛЧАТЬ. ДЛЯ ХОЗЯИНА ПОЛЕЗНЕЙ БЫЛО БЫ. А ТАК СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ВАС СПЕЦИАЛЬНО КТО ТО ЗАСЛАЛ В КОМАНДУ поражонки. БЕЗ ВАС И ВАШЕЙ ЛЖИ ЕГО ПРОИГРШЬ НЕБЫЛ БЫ ТАКИМ ПОЗОНЫМ И ОШЕЛОМЛЯЮЩИМ. 😂😅😂
НО ВЫ ПРОДОЛЖАЙТЕ ДЕЛАТЬ СВОЁ ДЕЛО. ВЫ НАТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ-ПАРТИЗАНЫ ТЫЛУ ВРАГА ЕЖДНЕВНО НАНОСЩИЕ НЕПОПРАВИМЫЙ УРОН ВРАГУ УКРАИНЫ парашонке. НЕ УДИЛЮСЬ ЧТО ОДНАЖДЫ ВАС ПРЕДОСТАВЯТ К НАГРАДЕ И СНИМУТ КИНО. 😂😅😂
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ты когда перестанешь бухим на форум приходить?
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Чего НИКОГДА НЕОТНЯТЬ У СОЕВЫХ, ТАК ЭТО ТО, ЧТО ОНИ ВСЕГДА СУДЯТ СВОИМ СУДОМ ПО СЕБЕ И СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ. 😂😅😂
ДАЮ ПОДСКАЗКУ, янепьюбо... 😂😅😂
ЖДУ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТВОИХ СПИТЧЕЙ О НАРКОТИКАХ ЗЕЛЁНЫХ. 😂😅😂
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Це те, що не знайоме Хомчаку і Бондарю. Через Стаеиую-Луганську.
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Бобік ти статут почитай ... в строю ніхто військове вітання не віддає,а на інаугурації вони стояли в строю, просто показуха і випендрьож совковий з голови не у всіх товстопузих вивітрився
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Ти кого бобіком називаєш, паскудо? Мені багато років, і я встиг відслужити спочатку в радянській армії, а в 1992-му отримав офіцерське звання та склав присягу Україні.

Честь віддають як в строю, так і поза строєм, однак в строю честь віддається без "козиряння" (лише приймаючи "смирно", в тому числі й під час руху). У нашому випадку Верховний підходив до кожного і той представлявся як окремий військовослужбовець. У таких випадках честь віддається з "козирянням".
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если вы о чести не отданному Зе, то это выбор каждого офицера, вернее честь благородству. Если у Зе нет благородства, то чести он не заслужил....тем более гражданское лицо.
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Ваши фантазии не имеют ничего общего с уставом.
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тогда вы устав и его привязанность к закону не знаете.
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Сразу видно, что вы его "знаете", когда мелете такую чушь.
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Валюха, закінчуй своєю маячнею тирнет завалювати.
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Віддавати військове вітання чотирижди відкосившому??? Йому як мінімум треба було в морду плюнути...
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У нормальных людей это называеться -субординация,ну а у особенных вызывает вопросы
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Субординация состояла в том что он представился а отдавать честь человеку который ни дня не служил в армии и даже не имеет военной кафедры это как раз и есть совдеповские прогибы
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Сподвижники Богдана Хмельницького у війні 1648-654 р.р. : військові полковники - Іван Нечай, Данило Нечай, Максим Кривоніс і т.д.. Все повторюється....
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А це добре чи погано? Хмельницький привів Україну в стойло запорберика.
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Зеленський Михайло (поч. 17 ст. - після 1674) - м'ястківський сотник (1649), брацлавський полковник (1654-57; і1659-61; 1664, 1666), дипломат. Народився в родині шляхтича. Сподвижник Хмельницького, учасник національно-визвольної війни 1648-1654 р.р.
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Була алтернатива - Гадяцька унія 1658 року, але на Сеймі Речі Посполитої в 1659 році поляки її вихолостили, звівши Велике кнізівство Руське до автономічного утворення з мінімальними правами.
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Та частина України, що була під Польшею, принаймні зберегла мову (хоч і з вкрапленнями польської, угорської та інших). Вони не соромляться говорити українською, на відміну від деяких особин зі сходу та югу.
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У нас ще була альтернатива при поході шведів обьєднатися і побити московське військо на повне знищення. і створити власну державу на зразок польської - король виборний і може бути зміщений сеймом в будь-який момент. Але не було у полковників державницького мислення а лише шкурний інтерес. Як і зараз у багатьох з "еліти". То їм грузина подавай, то ще когось ... Не хочуть падли самі брати управління країною у власні руки.
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Між "хочуть" і " можуть" є невеличка різниця.
А ще так є, що нема ні тих, ні інших, або є занадто мало і живуть недовго.
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Історія дає другий шанс і якщо в нас вистачить розуму, ми пройдемо на інший рівень
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У пастора зарплата была 24000. эпоха бедности закончилась!

Место Кривоноса в ССО занял командир 8 полка спецназа Нечаев - Цензор.НЕТ 4510
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По житті не свисти в свисток і не рахуй чужі гроші.Це тільки касаби ******* чуже добро рахувати з певною метою Место Кривоноса в ССО занял командир 8 полка спецназа Нечаев - Цензор.НЕТ 7485
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так вы кацапы? а то я не знал
вы же так активно считали чужие заработки и доходы еще два месяца назад.
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По житті чужі гроші не рахую, дітям заказую те ж саме, убогий "*********** чужих статків" Место Кривоноса в ССО занял командир 8 полка спецназа Нечаев - Цензор.НЕТ 2836
Хочу щоб всі українці мали достойні зарплати та пенсії
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ти мирон не розповсюджуй свою тіпа мудру гниль. Бо зарплата чиновника - не чужі гроші пересічного громадянина. Вона - з наших податків. І якщо десь у нафтогазі платять мільйони лише аби керівник не крав, то може краще знайти чесного? Який і за двадцять тисяч зарплати не крастиме і добросовісно виконуватиме свої службові обовязки. Ну хай за сорок.
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Нічого собі..
Першочергово про себе подумав.
Держава задніх пасе...
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покривоносил и бросил Место Кривоноса в ССО занял командир 8 полка спецназа Нечаев - Цензор.НЕТ 2603
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герої за посади не продаються.. батько Мародьора крадій вищей категорії теж герой України та Надя Савченко.. це звання себе давно зганьбило
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Место Кривоноса в ССО занял командир 8 полка спецназа Нечаев - Цензор.НЕТ 9167 Почуйствуйтє разніцу, як кажуть в Одесі.
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А гОвнокомандуючого тим часом "накрило".Ітіть, стидоба. Чи ні, а ЗЕбіли-ЗЕбілоди?!
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і що цей наркоман зробить доброго для України? Після такого відео - тільки у відставку
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ко дню ВМСУ два катера типа " Кентавр" получат имена " Станислав " и " Малин " https://mil.in.ua/stanislav-ta-malyn-imena-kentavriv/
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"Место Кривоноса в ССО занял командир 8 полка спецназа Нечаев" - "Так, на видео полковнику напомнили об отжатых и переданных в Хмельницкий автомобилях, о восьми грузовиках металлолома, который был собран и вывезен после обстрела поселка Победа. Кроме того, Нечаева обвинили в манипуляциях с оружием и организации сопровождения незаконных грузов из Луганска в Харьков."
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Кажуть що є розпорядження не допускати волонтерів до хлопців.
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Здесь более важна эта информация:
2 марта 2019 года, когда полковник Сергей Кривонос был назначен Порошенко первым заместителем секретаря СНБО. И хотя зеро уволил всех из СНБО, сталевого полковника Сергея Кривоноса трогать побоялся! Ну вы поняли почему - за ним армия!


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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМісце Кривоноса в ССО посів командир 8 полку спецназу Нечаєв
 
 
 
 
 
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