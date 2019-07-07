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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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 У Порошенка запропонували Тимошенко виключити Таруту зі списку: "Він агітує проти НАТО"

Голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов запропонував Юлії Тимошенко виключити з виборчого списку партії "Батьківщина" лідера партії "Основа" Сергія Таруту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність".

"Перебування Сергія Тарути у списку "Батьківщини" та ще й у першій п’ятірці особисто я розцінюю як відмову Юлії Тимошенко від сказаних нею слів. Бо "Основа" Тарути відверто агітує проти вступу України в Євросоюз та НАТО. У програмі цієї партії так і записано: "Позаблоковий̆ статус держави, відмова від інтеграції̈ до НАТО, ОДКБ та інших військових союзів", – наголосив політик у мережі Facebook.

Натомість, нагадує голова фракції БПП, Юлія Тимошенко у лютому цього року з трибуни Верховної Ради заявила: "Наша мета – членство в ЄС. І водночас ми маємо усвідомлювати, що коли проти нас ведуть війну, так само у військовому плані ми не можемо бути самотніми. Ми мусимо бути частиною НАТО". "Якщо у світогляді Юлії Володимирівни не відбулося змін, і вона досі вважає, що ЄС і НАТО – це наші пріоритети, то хай це доведе не словами, а ділом", –зазначив Артур Герасимов.

Він вважає, що наявність у списку явного противника членства в НАТО – це привід замислитися і над тим, чи не змінила Юлія Тимошенко вчергове свою позицію з цього приводу. "Зрештою, це вже не вперше, коли лідер "Батьківщини" не може остаточно визначитися, що їй ближче – Москва чи ЄС і НАТО. Бо вже не раз вона загравала з Путіним і діяла в інтересах Кремля. Наприклад, коли у 2008 році як глава уряду не надала Віктору Ющенку належної підтримки в отриманні Плану дій щодо членства у НАТО під час Бухарестського саміту", – наголосив Артур Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС" - таким має бути сигнал для нового керівництва України та Євросоюзу, - Порошенко

Представник "Європейської Солідарності" підозрює, що "союз з "Основою" та виписана в програмі цієї партії позаблоковість і є втіленням "нового курсу", який Тимошенко обіцяла ще перед президентськими виборами". "А позаблоковість – це і частина реваншу, якого прагнуть проросійські сили", – сказав лідер фракції.

Тому Артур Герасимов звернувся до Юлі Тимошенко з пропозицією: "Я можу підказати, як розвінчати наші песимістичні підозри. До 8 липня "Батьківщина" ще може виключити зі своїх списків Сергія Таруту і заявити про свою однозначну позицію".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136107
 
   
 Топ коментарі
 
Какой то маразм. У Пети агония...
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Петя так само цинічно і брехливо спекулює на темі НАТО та ЄС , як і мерведчук-бойко - на темі миру.. Відчувається злагоджений тандем політичних і бізнесових партнерів на протязі не одного десятка років..
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Свынячим рылом в чужой монастырь? Хай вспомнят как Свыня агитировал против НАТО, будучи замом Медведчука
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"нові обличчя" , "за мир", "антиросійський реванш" це на сьогодні виборчі технології окремих політичних сил і на які українці охоче "клюють". тому не буде нічого дивного якщо знову отримаємо купу непотрібу в парламенті.
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не говорю что это хорошо
у каждого своя мысль идея
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Все думают что это политический союз ,, а може цэ любов ?? .
У Порошенка запропонували Тимошенко виключити Таруту зі списку: "Він агітує проти НАТО" - Цензор.НЕТ 9756 .
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Чому Порошенко Ї ..УТЬ чужі списки !?

Своїм нехай "озаботится".. Від 10 номера і далі... (
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А щЕ Тарута(разом з Герасимовим) ініціатор закону про перейменування РПЦ МП )
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да не списки волнуют, а предатели в Раде, которые подписывают договорняки с Пуйлом, развернут Украину с курса на НАТО и т.д....
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скільки таких з кількох тисяч кандидатів ?
тисячі дві ,не менше..

ЧОМУ ЗАЯВА САМЕ ПО ТАРУТІ !?

Підозрюю -удар по "гаманцю".
Типово барижний підхід.

ПЄТЯ !!Ми У тебе віримо !!! ЖГІ !!! ))У Порошенка запропонували Тимошенко виключити Таруту зі списку: "Він агітує проти НАТО" - Цензор.НЕТ 8723
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У Пети уже опять переракировка? Тарута плохой а Жулька хорошая?
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да нет, просто заявляют прямо противоположные планы по НАТО.
Кто врет? Бабаюля или тарута-- решать Вам
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Все кто в политике уже 15 лет все врут и всех нужно ссаными тряпками гнать из власти а лучше из Украины.
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КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ
5 июля в 01:21 ·
КВУ: на виборах до ВР балотуються 54 кандидати, які голосували за диктаторські закони 16 січня (список нижче)
На позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня балотуються 54 кандидати, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Про це під час прес-конференції КВУ заявив голова КВУ Олексій Кошель.
Третина таких депутатів, 18 осіб, балотуються по списках партій. Найбільше депутатів, які голосували за диктаторські закони, у списку «Опозиційного блоку» - 11 осіб. Зокрема, Євгеній Мураєв (№1 у виборчому списку партії), Віталій Хомутиннік (№11), Євгеній Гєллєр (№12), Юрій Воропаєв (№13), Дмитро Добкін (№15), Тетяна Бахтеєва (№26), Олександр Долженков (№28) та ін. Ще 5 депутатів, які голосували за диктаторські закони присутні в списку «Опозиційної платформи - За життя». Це Сергій Дунаєв (№9), Юлій Іоффе (№12), Юлія Льовочкіна (№21), Віталій Борт (№28), Юрій Мірошниченко (№41). По 1 депутату в списку Аграрної партії України (Михайло Поплавський, №1 у виборчому списку) та політичної партії «Незалежність» (Іван Ступак, №2 у виборчому списку).
Решта, 36 осіб, балотуються по одномандатних округах (із них 27 шляхом самовисування, 10 - висунуті політичними партіями: 5 висунуто партією «Опозиційна платформа За життя», 4 - «Опозиційний блок». Найбільше кандидатів, які голосували за диктаторські закони балотується в Харківській, Одеській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях. Також такі кандидати балотуються в Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Херсонській областях.

Балотуються по списках партій:
1.Поплавський Михайло Михайлович, 2.Ступак Іван Іванович, 3.Іоффе Юлій Якович, 4.Льовочкіна Юлія Володимирівна, 5.Борт Віталій Петрович, 6.Мірошниченко Юрій Романович, 7.Дунаєв Сергій Володимирович, 8.Мураєв Євгеній Володимирович, 9.Хомутиннік Віталій Юрійович, 10.Гєллєр Євгеній Борисович, 11.Воропаєв Юрій Миколайович, 12.Добкін Дмитро Маркович, 13.Бахтеєва Тетяна Дмитрівна, 14.Долженков Олександр Валерійович, 15.Ланьо Михайло Іванович, 16.Мироненко Михайло Іванович, 17.Фабрикант Світлана Самуілівна, 18.Труханов Геннадій Леонідович.
Балотуються в одномандатних округах: 19.Бондаренко Олена Анатоліївна, 20.Кацуба Володимир Михайлович, 21.Колесніков Борис Вікторович, 22.Новинський Вадим Владиславович
Балотуються в одномандатних округах як самовисуванці:
23.Струк Володимир Олексійович
24.Мошенський Валерій Захарович
25.Ківалов Сергій Васильович
26.Клімов Леонід Михайлович
27.Фурсін Іван Геннадійович
28.Барвіненко Віталій Дмитрович
29.Кіссе Антон Іванович
30.Деркач Андрій Леонідович
31.Молоток Ігор Федорович
32.Мисик Володимир Юрійович
33.Денисенко Анатолій Петрович
34.Фельдман Олександр Борисович
35.Гіршфельд Анатолій Мусійович
36.Калетнік Григорій Миколайович
37.Біловол Олександр Миколайович
38.Лабазюк Сергій Петрович
39.Бондар Віктор Васильович
40.Герега Олександр Володимирович
41.Бобов Геннадій Борисович
42.Попеску Іван Васильович
43.Рибаков Ігор Олександрович
44.Івахів Степан Петрович
45.Павлов Костянтин Юрійович
46.Мартовицький Артур Володимирович
47.Литвин Володимир Михайлович
48.Богуслаєв Вячеслав Олександрович
49.Балицький Євген Віталійович
50.Святаш Дмитро Володимирович
51.Сальдо Володимир Васильович
52.Опанащенко Михайло Володимирович
53.Кальцев Сергій Федорович
54.Бандуров Володимир Володимирович
https://www.facebook.com/cvu.ngo/photos/a.424824104226018/2820072274701177/?type=3&theater
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Тарута має ім'я у західних бізнес колах. Під нього підуть в Україну інвестори. Тому один Тарута може підняти ВСЮ українську економіку.
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Аби тільки геморой у Таратути не випав,коли буде піднімати.
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Тарута, звичайно, ще той козел. У Порошенка запропонували Тимошенко виключити Таруту зі списку: "Він агітує проти НАТО" - Цензор.НЕТ 3117 Але лідеру політсили радити іншому, що робити зі списками... У Порошенка запропонували Тимошенко виключити Таруту зі списку: "Він агітує проти НАТО" - Цензор.НЕТ 3673 ВИБОРЦІ всім спискам дадуть оцінку під час голосування. У Порошенка запропонували Тимошенко виключити Таруту зі списку: "Він агітує проти НАТО" - Цензор.НЕТ 7265 Пепс ******** вже незворотньо... У Порошенка запропонували Тимошенко виключити Таруту зі списку: "Він агітує проти НАТО" - Цензор.НЕТ 7369
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У Тимошенко предложили ПЕСам исключить вожака из стаи.
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савраски херАсимовы так "мочили" Юлю,что получили ЗЕ.
Что эти лузеры могут кому-то "предлагать",если за 5 лет рейтинг ушел на 7-8%))))
шоб они ваще в Раду не прошли.
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Отак працюють підсвідомі асоціативні зв'язки - Юля + Зє = януковощ.
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О, пішли Юльку поливать. Та ви вже ж це проходили. Не пройшло. А герасимов це ще та гнида. Його присутність в єс аж ніяк не додає партії голосів.
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Это говорит чучело, которое бегало по раде с шариками НАТО НЕТ.
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Як то ісключіть, Тарута вже заніс, баба Юля бабло вертати не звикла
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кум Медведчука, Колодов идет 22м номером по списку "Слуга народа"
Наделали вместе!
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прикольна шиза у шоколадних - як призначити Таруту губернатором, то він нормальний, як на вибори, то "агітує проти НАТО". Просто Тарута не підтримав на виборах Пецю, а Пеця мстивий та пхає свій п´ятак скрізь, куди не просять, вже не розуміючи абсурдність власних дій. Коли це у "Батьківщині" прислухалися до Пеціних порад?
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Обращение правильное,но наивное.А какая разница между Тарутой и ЮВТ?Лишь в том,что 'Тарута,как порядочный человек,об этом говорит,а ЮВТ молчит.Если вспомнить премьера ЮВТ,то ее вклад в провал ПДЧ с НАТО - не оценим.Именно она на звседании по ПДЧ заявила,что Украина НЕ ГОТОВА к ПДЧ.Это утверждают делегаты от Украины присутствовавшие на этом заседании.В частности Г.Омельченко.Самое интересное,что ЮЛЯ не опровергла его слова.Она так-же против,только политическая целесообразность не дает ей это озвучить.Да и,наыверное, путин может такое рассказать,что ей не позавидуешь.
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Тарута,как порядочный человек,об этом говорит, а Петя об этом только гворит и ничего не делал. Всю армию разворовал и натовскх генералов убрал.
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вошь, готовся к походам к прокурору, а потом на нары, мародер
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У Порошннко все на словах , и НАТО , и ЕС . А в реале - ограбленная Украина , которая в таком виде не имела шансов вступить туда. Да и логотип ЄС тоже , украденньій...
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тарута свою позицию не скрывает
адля юльки-жульки п#здеть не мешки таскать)
это для неё не впервой)))
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Йуля с тарутай грабят Украину более 20 лет, ты прав они мародеры.
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покаместь только петя нас грабил прикрываясь войной. Мародер....
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Коли вступимо в НАТО, Батьківщина заради Вальцмана виключить Таруту зі списків. Тільки Вальцман тоді точно буде не на волі
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Судя по комментам, здесь собралась колорадная русскомирская сволочь.
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А ты первый колорад. С самого начала торчишь здесь в этой новости. И комментов твоих больше всех.
Твари, хрен вам, а не Украину.
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судя по твоему рейтингу ты только в ольгино ценишься.
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Чем ближе 21-е тем больше соевых кандидатами в дурку!
😂😂
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Можна і без НАТО, але тоді треба повертати ЯДЕРНИЙ СТАТУС країні. Бо позаблоковий статус, який підкріплений писульками і паперчиками з русскіми, нічого не вартий... Будапештський меморандум тому підтвердження...
Готовий Тарута проспонсорувати розробку та виготовлення ЯО для країни?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Порошенка запропонували Тимошенко виключити Таруту зі списку: "Він агітує проти НАТО"
 
 
 
 
 
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