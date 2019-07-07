 У Порошенка запропонували Тимошенко виключити Таруту зі списку: "Він агітує проти НАТО"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність".
"Перебування Сергія Тарути у списку "Батьківщини" та ще й у першій п’ятірці особисто я розцінюю як відмову Юлії Тимошенко від сказаних нею слів. Бо "Основа" Тарути відверто агітує проти вступу України в Євросоюз та НАТО. У програмі цієї партії так і записано: "Позаблоковий̆ статус держави, відмова від інтеграції̈ до НАТО, ОДКБ та інших військових союзів", – наголосив політик у мережі Facebook.
Натомість, нагадує голова фракції БПП, Юлія Тимошенко у лютому цього року з трибуни Верховної Ради заявила: "Наша мета – членство в ЄС. І водночас ми маємо усвідомлювати, що коли проти нас ведуть війну, так само у військовому плані ми не можемо бути самотніми. Ми мусимо бути частиною НАТО". "Якщо у світогляді Юлії Володимирівни не відбулося змін, і вона досі вважає, що ЄС і НАТО – це наші пріоритети, то хай це доведе не словами, а ділом", –зазначив Артур Герасимов.
Він вважає, що наявність у списку явного противника членства в НАТО – це привід замислитися і над тим, чи не змінила Юлія Тимошенко вчергове свою позицію з цього приводу. "Зрештою, це вже не вперше, коли лідер "Батьківщини" не може остаточно визначитися, що їй ближче – Москва чи ЄС і НАТО. Бо вже не раз вона загравала з Путіним і діяла в інтересах Кремля. Наприклад, коли у 2008 році як глава уряду не надала Віктору Ющенку належної підтримки в отриманні Плану дій щодо членства у НАТО під час Бухарестського саміту", – наголосив Артур Герасимов.
Представник "Європейської Солідарності" підозрює, що "союз з "Основою" та виписана в програмі цієї партії позаблоковість і є втіленням "нового курсу", який Тимошенко обіцяла ще перед президентськими виборами". "А позаблоковість – це і частина реваншу, якого прагнуть проросійські сили", – сказав лідер фракції.
Тому Артур Герасимов звернувся до Юлі Тимошенко з пропозицією: "Я можу підказати, як розвінчати наші песимістичні підозри. До 8 липня "Батьківщина" ще може виключити зі своїх списків Сергія Таруту і заявити про свою однозначну позицію".
у каждого своя мысль идея
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Своїм нехай "озаботится".. Від 10 номера і далі... (
тисячі дві ,не менше..
ЧОМУ ЗАЯВА САМЕ ПО ТАРУТІ !?
Підозрюю -удар по "гаманцю".
Типово барижний підхід.
ПЄТЯ !!Ми У тебе віримо !!! ЖГІ !!! ))
Кто врет? Бабаюля или тарута-- решать Вам
5 июля в 01:21 ·
КВУ: на виборах до ВР балотуються 54 кандидати, які голосували за диктаторські закони 16 січня (список нижче)
На позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня балотуються 54 кандидати, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Про це під час прес-конференції КВУ заявив голова КВУ Олексій Кошель.
Третина таких депутатів, 18 осіб, балотуються по списках партій. Найбільше депутатів, які голосували за диктаторські закони, у списку «Опозиційного блоку» - 11 осіб. Зокрема, Євгеній Мураєв (№1 у виборчому списку партії), Віталій Хомутиннік (№11), Євгеній Гєллєр (№12), Юрій Воропаєв (№13), Дмитро Добкін (№15), Тетяна Бахтеєва (№26), Олександр Долженков (№28) та ін. Ще 5 депутатів, які голосували за диктаторські закони присутні в списку «Опозиційної платформи - За життя». Це Сергій Дунаєв (№9), Юлій Іоффе (№12), Юлія Льовочкіна (№21), Віталій Борт (№28), Юрій Мірошниченко (№41). По 1 депутату в списку Аграрної партії України (Михайло Поплавський, №1 у виборчому списку) та політичної партії «Незалежність» (Іван Ступак, №2 у виборчому списку).
Решта, 36 осіб, балотуються по одномандатних округах (із них 27 шляхом самовисування, 10 - висунуті політичними партіями: 5 висунуто партією «Опозиційна платформа За життя», 4 - «Опозиційний блок». Найбільше кандидатів, які голосували за диктаторські закони балотується в Харківській, Одеській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях. Також такі кандидати балотуються в Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Херсонській областях.
Балотуються по списках партій:
1.Поплавський Михайло Михайлович, 2.Ступак Іван Іванович, 3.Іоффе Юлій Якович, 4.Льовочкіна Юлія Володимирівна, 5.Борт Віталій Петрович, 6.Мірошниченко Юрій Романович, 7.Дунаєв Сергій Володимирович, 8.Мураєв Євгеній Володимирович, 9.Хомутиннік Віталій Юрійович, 10.Гєллєр Євгеній Борисович, 11.Воропаєв Юрій Миколайович, 12.Добкін Дмитро Маркович, 13.Бахтеєва Тетяна Дмитрівна, 14.Долженков Олександр Валерійович, 15.Ланьо Михайло Іванович, 16.Мироненко Михайло Іванович, 17.Фабрикант Світлана Самуілівна, 18.Труханов Геннадій Леонідович.
Балотуються в одномандатних округах: 19.Бондаренко Олена Анатоліївна, 20.Кацуба Володимир Михайлович, 21.Колесніков Борис Вікторович, 22.Новинський Вадим Владиславович
Балотуються в одномандатних округах як самовисуванці:
23.Струк Володимир Олексійович
24.Мошенський Валерій Захарович
25.Ківалов Сергій Васильович
26.Клімов Леонід Михайлович
27.Фурсін Іван Геннадійович
28.Барвіненко Віталій Дмитрович
29.Кіссе Антон Іванович
30.Деркач Андрій Леонідович
31.Молоток Ігор Федорович
32.Мисик Володимир Юрійович
33.Денисенко Анатолій Петрович
34.Фельдман Олександр Борисович
35.Гіршфельд Анатолій Мусійович
36.Калетнік Григорій Миколайович
37.Біловол Олександр Миколайович
38.Лабазюк Сергій Петрович
39.Бондар Віктор Васильович
40.Герега Олександр Володимирович
41.Бобов Геннадій Борисович
42.Попеску Іван Васильович
43.Рибаков Ігор Олександрович
44.Івахів Степан Петрович
45.Павлов Костянтин Юрійович
46.Мартовицький Артур Володимирович
47.Литвин Володимир Михайлович
48.Богуслаєв Вячеслав Олександрович
49.Балицький Євген Віталійович
50.Святаш Дмитро Володимирович
51.Сальдо Володимир Васильович
52.Опанащенко Михайло Володимирович
53.Кальцев Сергій Федорович
54.Бандуров Володимир Володимирович
https://www.facebook.com/cvu.ngo/photos/a.424824104226018/2820072274701177/?type=3&theater
Что эти лузеры могут кому-то "предлагать",если за 5 лет рейтинг ушел на 7-8%))))
шоб они ваще в Раду не прошли.
Наделали вместе!
адля юльки-жульки п#здеть не мешки таскать)
это для неё не впервой)))
Твари, хрен вам, а не Украину.
😂😂
Готовий Тарута проспонсорувати розробку та виготовлення ЯО для країни?