 Зеленський в Одесі відвідає заходи з нагоди Дня ВМС України і дізнається про хід навчань Sea Breeze-2019

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, він вручить державні нагороди і візьме участь в церемонії присвоєння назв двом новим десантним катерам ВМС України.
Зеленський також відвідає фрегат ВМС Канади "Торонто", есмінець "Дункан" ВМС Великої Британії, поспілкується з канадськими та британськими військовослужбовцями, і відвідає український фрегат "Гетьман Сагайдачний".
Президент ознайомиться з ходом і результатами навчань "Сі Бриз-2019", а також поспілкується з командувачем шостого оперативного флоту США, віце-адміралом Лізою Франчетті.
Сообщение ВК tZE 07.07.2019 г. Луганск
Доводим до вашего сведения, что 06.07.2019 в н\п Луганск идентифицированы в\с подразделений в\ч 35690 ( Центр специального назначения ФСБ РФ, известен под названием «Спутник». Место основной дислокации н\п Балашиха, Московская область). Судя по характеру оборудования - снайперская группа. Зафиксированное количество - 6 человек.
Полный список сообщений тут https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
Днем ВМС Украины
www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iit6h7t97hE
Переконаний, що хрунь продажний, що це висрав, вже ізжер свій недоїдок з столу російського шпигуна Порошенка. Нехай цей недоїдок йому їжаком через дупу вилізе
(за мотивами пісні В.Висоцького)
Я на днях кeнагернувся, шаурми шматочок з'їв
І з візитом до Канади з ополчєнкой полетів.
Почитав словник англійський, булаву в кишеню взяв
І інструкцію прослухав, що там з-зя, а що ніззя.
Там у них пока що краще нас життя -
Так, щоб вів себе я гарно, до пуття,
Богдан дав читнуть брошюру, як наказ,
Щоб не вздумав жить там здуру, як у нас.
Говорив мені, як брату, про підступного Трюдо,
Знають, каже, ті канадці українську від і до:
"Там діяспори багато, в них російська не в ходу,
Суржиком, чувак, не пробуй - бо по пиці ще дадуть...
Може будуть наливати? Ми не п'єм!
В них дозволено канабіс - най дає!
І дарунків їх дешевих не бери -
Хай грошей позичать Бєні, лярдів три".
Він сказав: "Живем в комфорті, ти ж не лох якийсь з дири,
Звозять хай на Ніагару - поплюєм на них згори,
Бо в столичному Торонті для крутого пацана
Ні качалок, ні тусовок, розгулятись де нема".
Ох, з канадського вернуся вояжу,
На таможню закарпатську погляжу!
В Закарпатті, - розказали корєша, -
Море травки й сама краща анаша...
Богдан каже, що за нами ходять люди від Петра,
Що до виборів у Раду нам заникатись пора.
" Знову відео знімають, в двері їх - вони в вікно,
Хто ж повірить що з цим ділом зав'язали ми давно?
Та можуть діяти вони не напряму -
Бєня бабку пхає в друзі нам одну,
А вана підкинуть може "марафет"...
Ти дивись, чувак, та бабка - конкурєнт."
Тут давай його питать я: "Ой, боюся, маху дам...
Що повинен відмінять я? Роттердам чи Амстердам? ".
А Андрюха хлопець-дока, діловий. Попробуй, зріж!
"Амстердам - це кокс, Валодя, від якого ти торчиш!"
Я популярно повторяю, пацани:
Ми нікому і нічого не должни!
Тьорки будуть з МВФом - не біда.
А дефолт, Валєр"їч каже - єрунда!
Я простий слуга народа, ні в дугу і ні в тую.
Без шпаргалки в мікрофона тільки сємок наплюю.
Чим ви думали, лошари, вибирали, хай вам грець!
Це ще я в Москву не їздив - от тоді буде кінець....
З Лєнкой ліг, мені не спицця: "Лєна, Лєн...
Може кинуть все й вернуцця в КВН?
Я ж не їхнього замісу, я втічу.
Кажуть, добре там в Ростові Фьодричу"...
07.07.2019
Штати вже попередили членів «Зекоманди», що їх досвідчені юристи не сиділи, склавши руки, а «накопали» на бородатого ляльковода з Дніпропетровська чимало компромату з кримінальним відтінком в таких обсягах, що Ігорю тепер ночами будуть снитися кошмари.
Також на Банкову надійшов «сигнал» про те, що співпраця і будь-яка підтримка пана Коломойського, матиме негативні наслідки, як для українських олігархів, так і для чиновників органів державної влади України.
Коломойського не віддамо нікому. Він - наш.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно.
Розділ коментарiв на «Цензор.Нет» перетворився в россійську помийну яму з нечистотами. Без респіратора сюди неможливо заходити.
Политика / Общество 07-июл, 03:289 1 775 4
Нет никакого президента-реформатора Зеленского
Если послушать заявления Коломойского за последнее время, а потом наложить это все на события, которые происходят вокруг Коломойского в других странах, то все становится более-менее понятно.
Везде, кроме Украины, у Коломойского дела идут очень плохо. Хреново идут дела.
Из Швейцарии Коломойскому пришлось уехать, чтобы не поехать в наручниках в США. Из Израиля ему пришлось ехать в Украину по той же причине. То, что Израиль не выдает своих граждан, так это сказки в пользу бедных.
Когда речь идет о возможности поссориться с США, эти сказки прекращают работать. Сейчас именно такая ситуация. США "висели" над Украиной в части борьбы с коррупцией, в то время, когда на украденные и выведенные через офшоры деньги, в самой Америке, Коломойский скупал оптом и в розницу недвижимость и активы на пол ярда американских денег. Обидно, да?
Ну вот это, как бы, плевок в лицо госдепу. Коломойский он же наглый и беспредельный чувак. Думал, что и там все так пролезет. Не пролезло.
Баканов, ну тот что сейчас фактически глава СБУ, а до этого был решалой 95 квартала и Коломойского, ездил в штаты в качестве зам главы СБУ порешать этот вопрос. Для вас же не секрет, что большинство наших адвокатов это решалы. Они больше ничего не умеют делать. Прикрывать схемы, строить схемы, заносить и отлистывать.
И Баканов и Богдан - люди, которые были решалами у Коломойского. Более того, в связи с расследованием ФБР, выяснилось, что кроме Коломойского в деле есть еще фигуранты. Два. Зеленский и его партнер. Скорее всего это именно Баканов. Которые так же были причастны к схемам по краже и выводу денег.
Баканов поехал в США в качестве СБУшника, начал наводить справки и искать нужных людей чтобы "порешать" за Беню, но нарвался на скандал. Адвокаты потребовали срочно собрать заседание суда и заявили, что на них пытались давить. Баканов вернулся ни с чем. Только укрепив рабочую версию ФБР, где он один из фигурантов дела в составе ОПГ.
Выходя из того, что процесс в США уже запущен и он по любому будет доведен до завершения, единственное убежище для Коломойского это Украина и .... Россия.
Украина в орбите России.
Именно Россия, которая в вечном конфликте с США, а сегодня, на обострении этого конфликта, сейчас единственный защитник украинского "патриота" Коломойского.
Но в саму РФ Игорь Валерьевич не поедет. Там рулят люди, которые думают так же, как он и действуют так же, как он. Там его через неделю порвут, как Тузик грелку.
Поэтому единственным убежищем для Коломойского остается Украина под патронатом России, где Коломойский главное действующее лицо. В тени, но самое главное лицо. Эдакий генерал-губернатор малороссии.
Он будет здесь все пилить, рулить через Богдана и подконтрольного Зеленского и выстраивать свое генерал-губернаторство на десятилетия.
Будут еще сериалы про нового настоящего слугу народа, который в сериале победил Зеленского и все сделал так, как обещал Зеленский, который обманул доверчивый нарид.
Будут еще волонтеры, которые будут рассказывать какой Коломойский и Ко патриоты. Будут еще и военизированные ОПГ, которые будут зачищать все в пользу Коломойского.
Будет дуэт Коломойского и Авакова, где каждый будет иметь свое и дополнять другого. Будут куплены в ВР новые "голосистые голоса". Будет ручной парламент. Коломойский он же умный, дерзкий и наглый.
Для него нет ограничений и ограничителей. Богдан, как в 13 году, просит МВД дать правовую оценку действиям людей, вышедших на протест против беспредела ЦВК и админсуда. Он просто пропустил Майдан и не знает, что уже пытались дать оценку. Закончилось плохо.
Сейчас Коломойский кошмарит Украину судами. Террор в чистом виде. Сотни, если не тысячи исков сейчас в судах разных инстанций от Коломойского против Украины. Уже и за МАУ он не должен денег. И это только начало.
И единственное что сейчас может помешать этому плану Коломойским - это Порошенко с новой партией. Потому что Порошенко имеет влияние и авторитет, как в ЕС, так и в США.
Потому что Порошенко, чист перед законом по мнению ЕС и США и даже проиграл выборы не включив админресурс. Потому что для Порошенко и ЕС, Коломойским, как бы концентрация того, с чем борется Украина последние 5 лет.
Россия и олигархи хакающие систему государственности. На президентских выборах у них получилось. Возможно получится и на парламентских. Но остров сопротивления в парламенте будет.
К сожалению, у нас не идет сейчас война идеологий, как хотят представить это подконтрольные Коломйскому и России СМИ. У нас нет гражданского конфликта из-за языка или мировоззрения. У нас просто беглый отовсюду олигарх строит себе убежище под патронатом России.
Интересы Коломойского и РФ сейчас совпали. Точно так же, как в 14 совпали с интересами победившего Майдана. Для него нет Украины и Украинцев. Есть только территория, на которой он зарабатывает деньги. Есть только население, которое он обворовывает.
И нет никакого президента реформатора Зеленского. Есть подконтрольный Коломойскому младший партнер и подельник. Возможно сам Зеленский искренне думает по-другому. Что он самостоятельная фигура. Возможно даже хочет быть самостоятельным. Но его окружение, приставленное ему Коломойским делает это невозможным.
И да, я не чищу сам оружие. После гибели Тымчука не делаю это принципиально. Мы договорились, что мое оружие чистит другой человек. Поэтому я не могу застрелиться во время чистки)).
Роман Доник
Як думаєте, Донік - пєрєдаст?
Может хоть они , потихоньку передавят наш олигархат ..
Шо ,, опять Торонто .. ?? Зебилы ,, не забудь-те oбъяснить вашему Зе ,что -фрегат "Торонто " ,это лишь корабль . А то он подумает что снова оказался в " столице" Канады . .
Вчера молодой гидрант в Ужгороде был с такого мощного рередозу, что его, аки Брежнева, водили под руки.
На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно.
Розділ коментарiв на «Цензор.Нет» перетворився в россійську помийну яму з нечистотами. Без респіратора сюди неможливо заходити.
Доложи на верх, что они срываются и забирают твою порцию доширака
Родной узбецкий?
Пан президент- я готов помочь финансами!!!! Давайте замутим тему!!! И все ху-ло шавки притухнут- остальных отловим!
11 ч. ·
Судячи з того, з яким обуренням вони на це накинулися, як почали висміювати і лаяти, ситуація, коли вся українська еліта (підкреслюю, що українська, а не креольська, найвищою креольською ланкою виявилися коміки) опинилася серед 25%, самих їх неабияк здивувала й налякала, і всі ці спроби обізвати "так званою", "самопроголошеною" і рештою зневажливих епітетів це лише підкреслювали. Справді, я не знаю, хто проголосив елітою Подерв'янського, Забужко чи Жадана, але той, хто стверджує протилежне, просто перестає існувати для мене як опонент якоїсь конвенційної дискусії. Можу під настрій погавкатися чи потролити, але думка цих достойників про будь-що, включаючи наше майбутнє, мене вже не цікавитиме.
- Вам так не буде, - як сказано в Мурзіка.
Тож спостерігаю далі за розвитком цієї дивної ситуації - більшості не те що "без царя в голові", а просто "вершника без голови", і кожен день дає чи не десяток приводів для подиву. Нема такої галузі господарювання й державного управління, в якій вони не встигли вже показати повну некомпетентність - від мемічних вже 4 тис.доларів учителям до столиці Канади й кордонів Словенії, вкрадених в московських блогерш промов про шаурму і липу, і новознайденого надлишкового майна ЗСУ. Думаєш, ну на що ж вони сподівалися? І починає здаватися - а і не сподівалися. Щось пішло не так. Народ-богоносець занадто ентуазіастично підтримав жарт.
Вже кілька раз натикаюся в стрічці на те, що щиру радість свіжеспеченого Зе-кандидата його друзі, зазвичай доброзичливі, геть не спішать поділяти. Обережно питають, навіщо він в це вляпався, лають або зразу відфренджуються, ввічливо попрощавшись. Тобто 73% відсотки - десь там в телевізорі та інстаграмі, а 25% - ось тут, в твоїй стрічці. І можна поставити себе поза товариством, яке досі сам вважав пристойним, бо ж це ти їх відбирав у стрічку, нащо тобі були непристойні?
І попри все - їх безумовна більшість, пофіг їм, Словенія чи Словаччина і хто там засідає в ПАРЄ. Ну переплутав пацан, і шо, самий умний, да? Та жартував він про тарифи. Молодий недосвідчений політик. Дайте йому 100 днів. Дайте їм шанс.
І отим "умним" 25% якось треба серед них виживати, незалежно від результатів виборів. Бо життя не ФБ з дублінським офісом. Втім, ми маємо незрівнянні приклади солідарності українців у міжвоєнній Речі Посполитій. Усі оті "свій до свого про своє" й навіть бойкот державної горілчаної монополії, і не самогоноварінням, як на підрадянській частині, а сухим законом - нам такому ще вчитись і вчитись. Ось про що подумати б вже зараз.