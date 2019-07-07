 Поліція Запорізької області затримала педофіла, який намагався зґвалтувати своїх власних дітей

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Учора ввечері до поліції Запорізької області звернулась із заявою жінка, 1986 р.н., з проханням про притягнення до кримінальної відповідальності її співмешканця, 1988 р.н, раніше засудженого. Він, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на подвір’ї за місцем свого мешкання, скоїв розпусні дії у відношенні їхніх спільних малолітніх дітей, 2009 і 2013 р.н. Він оголював статевий орган та змушував дітей до статевого акту неприродним шляхом.
Факт розбещення підтверджується показами сусідів, які випадково стали свідками вказаної події".
Чоловіка затримали.
може його взагалі нічого не хвилює.
У передсмертній записці вчитель просить вибачення за гріх самогубства, а також вказує на тих, хто обмовою довів його до суїциду. Правда, прізвища цих людей замальовані.Також Юрій вказує, що звинувачення в педофілії не дали йому виростити сина Богдана і просить рідних подбати про нього.
"Надія покинула мене. Який сенс жити, коли все, що робив протягом життя, зруйновано людською брехнею", - пише вчитель.Учитель у своїх останніх словах говорить, що ніколи не зможе відмитися від наклепу і просить вибачення у тих, хто вірив у нього.
https://patrioty.org.ua/society/edynstvennoe-dokazatelstvo-nevynovnosty--smert-pid-kyievom-vchytel-zvynuvachenyi-u-pedofilii-povisyvsia-foto-285547.html
Добре, хоч якось почали їх виявляти та боротися.
А жінок? Реальні люди.
Я щиро сподіваюсь, що мій молодий син нe влипнe в подібну ситуацію чeрeз своє виховання, алe я вважаю злочинцями нe того 19річного хлопця, а мeнтів та батьків-алкашів, які виховали цинічну шльондру, що поламала життя іншому.
Ага, щe ж трeба його- насильника- в рєєстр записати на всe життя та каструвати, щоб всі знали, дe проживає тварюка, бо цe гіршe ніж вбивство.
Про яке шахрайство ви в цьому випадку кажете. Будь ласка конкретизуйте.
Жертвам не легше. Але зміна суспільної свідомості призводить до зменшення такого насильства.
А по поводу жертв, то давно известно что значительная часть активистов не сочувствует им, а являются людьми психопатического типа, которые видят в "сочувствии" лишь возможность самоутверждения. Но это уже клиника, а я говорю про банальную разводку.
Нема розголосу - нема проблеми.
Чи ви самі прихильник жорсткого виховання і сексуальеого насилля?
Кстати, прошлый раз тему педофилов в Украине подняли в 2009 году, когда депутатов от партии БЮТ обвинили в насилии в Артеке и это перемывали по ТВ неделями. Но это была технология против Юли и не более. Зачем это делается сейчас не знаю.
Убивать ?
"Демократия - наихудшая форма правления, если не считать всех остальных». Черчиль.
Остаётся только просветление тупых и изменения их отношения к стране за счёт успехов системы власти.
Если силы после смены остануться!!!
На судьбы детей почти всем насрать. На здравый смысл тоже.