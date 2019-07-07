EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Події, Суспільство
  4563  62
Все про:педофіл (64) Нацполіція (7798) Аброськін (423)

 Поліція Запорізької області затримала педофіла, який намагався зґвалтувати своїх власних дітей

Заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив про затримання раніше судимого жителя Запорізької області, який намагався вчинити распустні дії щодо двох своїх дітей.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері до поліції Запорізької області звернулась із заявою жінка, 1986 р.н., з проханням про притягнення до кримінальної відповідальності її співмешканця, 1988 р.н, раніше засудженого. Він, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на подвір’ї за місцем свого мешкання, скоїв розпусні дії у відношенні їхніх спільних малолітніх дітей, 2009 і 2013 р.н. Він оголював статевий орган та змушував дітей до статевого акту неприродним шляхом.

Факт розбещення підтверджується показами сусідів, які випадково стали свідками вказаної події".

Чоловіка затримали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала раніше судимого, який зґвалтував і вбив дитину на Дніпропетровщині. ФОТО

Поліція Запорізької області затримала педофіла, який намагався зґвалтувати своїх власних дітей 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136104
 
 
 Топ коментарі
 
У нас новини уже як в РФ. Корупції нема, цар хороший, скрізь куди не плюнь педофіли. Час відмикати інтернет населенню, чи не так?
 показати весь коментар
 
Все. Убийства, мошенничества, разбой. Каждый день кого-то убивают, у кого-то что-то воруют, кого-то избивают в драке, у кого-то выциганивают жилье и другое имущество, кто-то оставляет ребенка умирать на улице или не кормит его, если речь о детях и вы начали писать о жестоком обращении. Злых поступков всегда в достатке. Но когда начинают продвигать какой-то один тип поступков, то это делается не просто так.
 показати весь коментар
 
В России, кстати, на теме борьбы с педофилов прикручивали гайки в том числе. Берется тема, которая имеет всеобщий одобрямс и её используют ради укрепления собственной власти. Так что будьте скептичными и спрашивайте себя "кому это выгодно?" как завещали древние римляне.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну да, сама підпустила урку до дітей.
 показати весь коментар
 
 
Лише одне питання... А де батько дітей? За таке можна і кістки поламати... випадково звісно.
 показати весь коментар
 
десь повіявся.
може його взагалі нічого не хвилює.
 показати весь коментар
 
Учитель географії з села Мирне Бориспільського району Київської області, якого в березні цього року звинуватили в розбещенні своїх учнів, скоїв самогубство. Також у коментарях дівчина, яка ймовірно є дочкою вчителя, виклала уривок з нібито передсмертної записки педагога. А на сторінці дівчини можна знайти повний текст останнього послання Юрія Забродіна.
У передсмертній записці вчитель просить вибачення за гріх самогубства, а також вказує на тих, хто обмовою довів його до суїциду. Правда, прізвища цих людей замальовані.Також Юрій вказує, що звинувачення в педофілії не дали йому виростити сина Богдана і просить рідних подбати про нього.
"Надія покинула мене. Який сенс жити, коли все, що робив протягом життя, зруйновано людською брехнею", - пише вчитель.Учитель у своїх останніх словах говорить, що ніколи не зможе відмитися від наклепу і просить вибачення у тих, хто вірив у нього.
https://patrioty.org.ua/society/edynstvennoe-dokazatelstvo-nevynovnosty--smert-pid-kyievom-vchytel-zvynuvachenyi-u-pedofilii-povisyvsia-foto-285547.html
 показати весь коментар
 
Пусть читают те, кто по каждому поводу орут о возобновлении смертной казни.
 показати весь коментар
 
совершил развратные действия в отношении их общих малолетних детей 2009 и 2013 г.рИсточник: https://censor.net.ua/n3136104
 показати весь коментар
 
В нас, як виявилось, повно педофілів..
Добре, хоч якось почали їх виявляти та боротися.
 показати весь коментар
 
У нас еще маньяки есть, которые убивают людей десятками.
 показати весь коментар
 
Хіба лише педофілів? А тих хто лупцює своїх дітей? Часом аж до крові.
А жінок? Реальні люди.
 показати весь коментар
 
 
Самая главная проблeма сeйчас- всe остальноe рeшeно. Eсть пара вeрсий почeму: во-пeрвых, легкое достижение работы главы полиции: это вам не уменьшить кривую раскрываемости ограблений или убийств, а так Князев войдет в историю как великий реформатор и прогрессивный деятель. Во-вторых, хороший распил бабла: это же сколько надо наших с вами миллионов, чтобы создать и поддерживать базу данных, потом средства нужны на закупку хим. препаратов для кастрации, зарплаты медикам, которые будут делать иньекции, учет преступников. Это работа целого отдела, поэтому так и стремятся выбить бабло
 показати весь коментар
 
А при Порошенку їх не було! А ще, доречі, вже не секрет, у нас і вбивць багато, і навіть психічнохворих, виявляється є багато. Соціальнонебезпечних. А при Порошенку такого не було, виявляється!
 показати весь коментар
 
Может ещё политиков начнут выявлять))))
 показати весь коментар
 
У нас новини уже як в РФ. Корупції нема, цар хороший, скрізь куди не плюнь педофіли. Час відмикати інтернет населенню, чи не так?
 показати весь коментар
 
 
Слава Богу моі діти вжe дорослі, алe пару років тому мeні довeлось витягати з буцeгарні сина мого гарного знайомого, який пeрeспав з 15-річною малолєткою, а вона зі своіми алкашами батьками накатала заяву, що іі згвалтував 19річний, хоча трахалась вона з 12 років з півсeлом, мовчу вжe про алкоголь, траву тощо, щоб ви уявили картину. Хлопчина ж приіхав з міста та після гулянки з нeю пeрeспав. Мєнти підсадили його до своіх зeків, які наочно пояснили, що з ним будe, якщо мeнти нe отримають 5к зeлeні. Наочно, цe гвалтування вeніком, вибиті зуби, відбиті нирки та пeчінка та сивe волосся в 19 рокіа. Мєнти таки отримали 5К, а батьки-алкаши -2К, бо воно так працює в нашій краіні. Хлопeць змінився повністю, якщо колись він зірвeться та пeрeстріляє людeй на площі чи автобусі, я, чeсно кажучи, нe здивуюсь.
Я щиро сподіваюсь, що мій молодий син нe влипнe в подібну ситуацію чeрeз своє виховання, алe я вважаю злочинцями нe того 19річного хлопця, а мeнтів та батьків-алкашів, які виховали цинічну шльондру, що поламала життя іншому.

Ага, щe ж трeба його- насильника- в рєєстр записати на всe життя та каструвати, щоб всі знали, дe проживає тварюка, бо цe гіршe ніж вбивство.
 показати весь коментар
 
 
Шо за НАПАСТЬ, одни педофилы, а я думаю, чого в ......... так мало членов работающих.
 показати весь коментар
 
 
Та чтож это за напасть та такая. Что не день, то педофил. Как будто специально они активизировались под петицию о химической какстраци.
 показати весь коментар
 
 
Розумієш, Зеленський може дебело підняти собі рейтинг на боротьбі з педофілами. Погодься, якщо він буде захищати найцінніше- дітей, зрада національних інтересів України виглядатиме уже не таким і страшним гріхом. Тим більше- непоганий спосіб прикрутити народу гайки. Наприклад, при обшукові у блогера можуть знайти пару цікавих картинок, після чого під аплодисменти натовпу його каструють. Погодься, виступати проти влади найяснішого уже не хочеться, чи не так?
 показати весь коментар
 
 
В России, кстати, на теме борьбы с педофилов прикручивали гайки в том числе. Берется тема, которая имеет всеобщий одобрямс и её используют ради укрепления собственной власти. Так что будьте скептичными и спрашивайте себя "кому это выгодно?" как завещали древние римляне.
 показати весь коментар
 
 
Саме про це я і кажу. Схоже, у ***** і у Зеленського один політтехнолог.
 показати весь коментар
 
 
Так это старая идея. Например, на волне борьбы за социализм в Латинской Америке к власти приходили наркокартели и оттого там полнейший бардак теперь. Берешь хорошую и одобряемую идею и используешь её ради личных интересов.
 показати весь коментар
 
 
До влади приходили не через розголос, а через вибори. Якщо суспільство піддається маніпулюванню - воно незріле. І отримує свою кару. Зеленський, як приклад.
 показати весь коментар
 
Оно везде поддается. Оттого идея должна быть сильнее людей. Как только люди начинают игнорировать идею, то их власть заканчивается. Полиция Запорожской области задержала педофила, который пытался изнасиловать детей сожительницы - Цензор.НЕТ 1047
 показати весь коментар
 
Суспільства різні. Часом, існують приклади популістстких референдумів, що не підтримані суспільством. А часом суспільства дозрівають і змінюють попередній хибний шлях. В Україні, майдани були таким проявом зміни суспільної думки. Тому не всюди суспільство виявляється незрілим. Та й це процес, а не данність.
 показати весь коментар
 
Я поклонники точки зрения, что человек не изменился со времен древних греков. Читаю книги которые были написаны 2500 лет назад и сейчас люди такие же. Те же страсти, то же мышление, те же реакции. Ничего нового.
 показати весь коментар
 
 
Вигідно, перш за все, жертвам насильства. Бо в суспільстві знижується його толерування і сприйняття що це припустимо.
 показати весь коментар
 
А еще выгодно тем, кто будет обчищать вас до нитки пока вы будете отвлечены вниманием на эти важные новости. Ведь так поступают мошенники.
 показати весь коментар
 
Жертвам - в першу чергу. Тому що крапля за краплею впливає на свідомість суспільства.
Про яке шахрайство ви в цьому випадку кажете. Будь ласка конкретизуйте.
 показати весь коментар
 
Смысл в отвлечении внимания. И жертвам от вашего сочувствия к ним не холодно и не жарко, зато вы можете почувствовать себя борцом за что-то достойное. Вот такой вот справедливый обмен. Вам дают чувство собственной значимости, в данном случае - "я воюю против насилия над детьми", а в обмен забирают что-то другое. А жертвы так и останутся один на один со своей бедой.
 показати весь коментар
 
 
Я питаю не про сенс, а про шахрайство, це є поняттям кримінального кодеку. І вашого попереднього зауваження. Ви змінюєте поняття і втікаєте від питання. Якщо ви не здатні розрізняти власну значущість і співчуття до жертв насильства - нам звісно немає про що дискутувати.
Жертвам не легше. Але зміна суспільної свідомості призводить до зменшення такого насильства.
 показати весь коментар
 
Ваши посты пропитаны этим. Вы чувствуете что вы герой. Что вы меняете мир. Что это важно. Но в этом и вся ловушка. Вы должны это почувствовать. Вот также поступают и мошенники, которые обманывают людей, отвлекая их внимание. Например, известный развод "вы выиграли миллион гривен, отправьте свои данные на такой-то телефон".
А по поводу жертв, то давно известно что значительная часть активистов не сочувствует им, а являются людьми психопатического типа, которые видят в "сочувствии" лишь возможность самоутверждения. Но это уже клиника, а я говорю про банальную разводку.
 показати весь коментар
 
 
Навпаки. Я тут сиджу і теревеню із вами з ранку на порожньому місці. А в мене повно справ. Тож я слабкий і недосконалий. Але я закриваю цей сайт і йду робити справи. А ви залишаєтеся у впевненості у своїй правоті і будете доводити й далі, що насилля - це природньо.
 показати весь коментар
 
Насилие никуда не исчезнет. Также как прилюдные казни не уменьшали число преступлений в 19 веке, также и постоянные новости о педофилах не уменьшат число педофилов. Так как это бытовуха. Это не какая-то зловредная организация, которую нужно остановить. Вот там действительно есть враг против которого можно бороться. А здесь зло в сердце человека, а до него нам не добраться никак.
 показати весь коментар
 
 
Начинай утро с новости об очередном педофиле. А то уже заждался.
 показати весь коментар
 
 
Та навіщо? Краще промовчати.
Нема розголосу - нема проблеми.
 показати весь коментар
 
Так проблем много. В Украине живет несколько десятков миллионов людей и далеко не все из них ангелы.
 показати весь коментар
 
Але не всі прикладаються до оточуючих. То по вашому, це не питання для розголосу?
Чи ви самі прихильник жорсткого виховання і сексуальеого насилля?
 показати весь коментар
 
Все. Убийства, мошенничества, разбой. Каждый день кого-то убивают, у кого-то что-то воруют, кого-то избивают в драке, у кого-то выциганивают жилье и другое имущество, кто-то оставляет ребенка умирать на улице или не кормит его, если речь о детях и вы начали писать о жестоком обращении. Злых поступков всегда в достатке. Но когда начинают продвигать какой-то один тип поступков, то это делается не просто так.
 показати весь коментар
 
 
Якщо йде про питання насильства щодо дітей, або сімейного насильства щодо жінок - це має бути розголошеним. По перше, це замовчувалось. По друге, це найнезахищеніші верстви суспільства. Усе інше, включно із корупцією - це питання слідства і нагляду.
 показати весь коментар
 
Кто замовчував? Еще во времен СССР эксгибиционистов, которые в парках показывали свой член пионерам сажали в психушки. С подобным типом преступлений боролись всегда. Это не католическая церковь, которая покрывала священников своим авторитетом. Это бытовуха. Вот новости о том как наши попы трахают мальчиков-ризничих или требуют сексуальные услуги у послушников в духовных семинариях я бы прочитал. Они точно есть, но где они в прессе?
Кстати, прошлый раз тему педофилов в Украине подняли в 2009 году, когда депутатов от партии БЮТ обвинили в насилии в Артеке и это перемывали по ТВ неделями. Но это была технология против Юли и не более. Зачем это делается сейчас не знаю.
 показати весь коментар
 
 
Надо вытравливать руцкий мир из Украины- от них сплошные проблемы
 показати весь коментар
 
 
А как ты его вытравишь ?
Убивать ?
"Демократия - наихудшая форма правления, если не считать всех остальных». Черчиль.

Остаётся только просветление тупых и изменения их отношения к стране за счёт успехов системы власти.
 показати весь коментар
 
И когда уже ноаости появятся: "При попытке к бегству, при задержании педофила..... "
 показати весь коментар
 
Не ну ты нормальный? А кто будет котлеты ментам заносить, ты что ли?
 показати весь коментар
 
 
Якби не сусіди,так би й жили в мирі та злагоді.
 показати весь коментар
 
Готовы винить других, но не преступника. Это сродни тому, что девушек насилуют, так как они ходят в коротких юбках. Виноват тот, кто совершил преступление. И он заслуживает на лишение его возможности сделать подобное в будущем. Как кастрируют козла? Перевязывают ему яички ниткой и через неделю они отсыхают.
 показати весь коментар
 
Надо в Украине открыть шахту Педофильную- пусть они там уголь добывают!!! А после отбоя кукол им резиновых купить - пусть траха---ют!!!
Если силы после смены остануться!!!
 показати весь коментар
 
Начался срач традиционный. В основном публика любуется в зеркало собственной крутостью...
На судьбы детей почти всем насрать. На здравый смысл тоже.
 показати весь коментар
 
Полгода назад такой же ажиотаж поднял "пламенный борец" с алиментщиками Петренко,кстати сам холостяк. Так уже задолбали своими успехами в этой борьбе что народ чётко усвоил что все беды это конечно же от неплательщиков алиментов а не от воровитой власти. Потом этот же неугомонный Петренко инициировал законопроект где нужно с женщины и даже с супруги перед половым актом брать расписку что акт совершается по её разрешению . А вот недавно "великий эскулап" Богомолец внесла законопроект о запрете ругаться в "святых" стенах ВР. А вот законопроект об снятии неприкосновенности с воров депутатов ,импичменте президенту-негодяю и ещё масса нужных законов уже десятки лет переходит от созыва к созыву,закон о признании "воров в законе" вне закона так же не находит понимания. Согласен что педофелия это жуткое преступление но имея прогнившую насквозь полицию ,прокуратуру и суды трудно рассчитывать на честное и справедливое расследование и суд. "Крутой" педофил однозначно избежит преследования, а вот риск оказаться "педофилом" для людей возрастает в десятки раз. И это касается не только педофелии а практически всех преступлений. Ведь мы уже сотни раз убедились что если нужно то отмажут кого угодно а осудить могут невиновного. Ведь если подумать то все беды не от преступников а от тех кто и должен контролировать уровень преступности. За преступления например Чикатило было расстреляно ТРИ невинных человека а осуждённых и совершивших суицид было в разы больше,и это при той советской милиции уровень которой был несоизмеримо выше нынешней аваковской гопоты. Нужно,необходимо просто ужесточать наказания но при такой гигантской коррупции в МВД,ГПУ и судах количество невинных жертв будет колоссальным так же и это нужно учитывать сторонникам ужесточения что и они могут завтра стать жертвой фальсификации полиции,прокуратуры и суда. Не зарекайтесь что вас обойдёт беда.
 показати весь коментар
 
 
У моей бабушки в селе девочка родила от родного отца. И это не единичный случай. Поліція Запорізької області затримала педофіла, який намагався зґвалтувати своїх власних дітей - Цензор.НЕТ 7983
 показати весь коментар
 
Шо не день, то педофил. Зачем мусорами педалируется эта тема в сми? Неужели чтобы не говорили про коррупцию и презедента наркомана?
 показати весь коментар
 
Месяц-полтора назад Цензор каждый день сообщал о задержании хотя бы парочки "коррупционеров". Коррупционеры в стране вдруг резко закончились и в моду вошли педофилы. Ещё одно тяжкое наследие Пэци, но Зе с этим борется, и все благодаря бывшему рюкзакову Авакову, нашему будущему премьеру!
 показати весь коментар
 
Уже скоро очередные новые лица подключатся к массовому изнасилованию граждан Украины , в том числе и малолетних. Причем за это им ничего не будет...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліція Запорізької області затримала педофіла, який намагався зґвалтувати своїх власних дітей
 
 
 
 
 
 вгору