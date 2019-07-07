 Поліція Запорізької області затримала педофіла, який намагався зґвалтувати своїх власних дітей

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері до поліції Запорізької області звернулась із заявою жінка, 1986 р.н., з проханням про притягнення до кримінальної відповідальності її співмешканця, 1988 р.н, раніше засудженого. Він, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на подвір’ї за місцем свого мешкання, скоїв розпусні дії у відношенні їхніх спільних малолітніх дітей, 2009 і 2013 р.н. Він оголював статевий орган та змушував дітей до статевого акту неприродним шляхом.



Факт розбещення підтверджується показами сусідів, які випадково стали свідками вказаної події".



Чоловіка затримали.

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