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 26 обстрілів у зоні ООС за минулу добу: постраждало 5 бійців, знищено 3 найманців

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 8 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеьтся у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
біля Лебединського – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
двічі неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі околиці Павлополя– з гранатометів різних систем;
двічі в районі населеного пункту Богданівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Воодяного – з озброєння БМП та стрілецької зброї;
двічі біля  Гнутового – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Старогнатівки– з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці Піщевика – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Красногорівка – з великокаліберного кулемету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 10 разів:
поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
біля Новотошківського – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
двічі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
околиці Зацевого – з гранатометів різних систем;
поблизу Новгородського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі біля Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Світлодарська– з міномету калібру 120 мм;
околиці населеного пункту Шуми – з протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень піротехніки знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення, ще чотири – бойових травмувань. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 6 липня трьох окупантів знищено.
Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
двічі поблизу населеного пункту Широкине – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні тричі:
неподалік населеного пункту Новолуганське – з міномету калібру 82 мм;
біля Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм;
околиці Золотого-4 – з міномету калібру 120 мм.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - зазначається в повідомленні.

26 обстрілів у зоні ООС за минулу добу: постраждало 5 бійців, знищено 3 найманців 01
26 обстрілів у зоні ООС за минулу добу: постраждало 5 бійців, знищено 3 найманців 02
26 обстрілів у зоні ООС за минулу добу: постраждало 5 бійців, знищено 3 найманців 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136103
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання нашим пораненим хлопцям.
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Досі незрозуміло що там відбувається.
87 поранених та вбитих за червень ???
Коли таке було, в 2014 ?
Може москальня робить що хоче, бо знає, нічого їм за це не буде, Європа дивиться в іншу сторону і не бачить війни на Донбасі.
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Одужання вам, захисники. Бережи вас Господь
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Досі незрозуміло що там відбувається.
87 поранених та вбитих за червень ???
Коли таке було, в 2014 ?
Може москальня робить що хоче, бо знає, нічого їм за це не буде, Європа дивиться в іншу сторону і не бачить війни на Донбасі.
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Так є ж відповідь - по 20-30 обстрілів за добу.
Мабуть багато факторів: виборча кампанія; збільшення тиску, заради "мирного" порядку денного; літо,- час навчань і маневрів.
Загальна причина єдина, - війна.
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Последнее время в наших интернет СМИ в отношении раненых наших бойцов появилось такое слово, как "пострадали". Что значит "пострадали" мля? Прилетела пуля или осколок - и это уже называется "страдание".Так далеко доедем. До масквы вряд ли, а от до Киева так запросто.
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У матеріалі сказано - 1 поранений, 4 травмовано. Оці 4 не поранені. Вони постраждалі. Забиття, контузії. Як конкретно це буває - сходіть до госпіталів, побачите.
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поранення не від самого ворожого снаряду, а, наприклад, від гілки, чи цеглини, яка відлетіла в солдата під час вибуху.
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Одужання вам, захисники. Бережи вас Господь
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Одужання пораненним воїнам України!!!!! смерть масковським окупантам та путін-*****!!!! гори у пеклі масковія!!!!
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