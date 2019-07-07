 26 обстрілів у зоні ООС за минулу добу: постраждало 5 бійців, знищено 3 найманців

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеьтся у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
біля Лебединського – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
двічі неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі околиці Павлополя– з гранатометів різних систем;
двічі в районі населеного пункту Богданівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Воодяного – з озброєння БМП та стрілецької зброї;
двічі біля Гнутового – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Старогнатівки– з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці Піщевика – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Красногорівка – з великокаліберного кулемету.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 10 разів:
поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
біля Новотошківського – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
двічі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
околиці Зацевого – з гранатометів різних систем;
поблизу Новгородського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі біля Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Світлодарська– з міномету калібру 120 мм;
околиці населеного пункту Шуми – з протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення, ще чотири – бойових травмувань. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 6 липня трьох окупантів знищено.
Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
двічі поблизу населеного пункту Широкине – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні тричі:
неподалік населеного пункту Новолуганське – з міномету калібру 82 мм;
біля Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм;
околиці Золотого-4 – з міномету калібру 120 мм.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - зазначається в повідомленні.
87 поранених та вбитих за червень ???
Коли таке було, в 2014 ?
Може москальня робить що хоче, бо знає, нічого їм за це не буде, Європа дивиться в іншу сторону і не бачить війни на Донбасі.
Мабуть багато факторів: виборча кампанія; збільшення тиску, заради "мирного" порядку денного; літо,- час навчань і маневрів.
Загальна причина єдина, - війна.