 26 обстрілів у зоні ООС за минулу добу: постраждало 5 бійців, знищено 3 найманців

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеьтся у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

біля Лебединського – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

двічі неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі околиці Павлополя– з гранатометів різних систем;

двічі в районі населеного пункту Богданівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Воодяного – з озброєння БМП та стрілецької зброї;

двічі біля Гнутового – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Старогнатівки– з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці Піщевика – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Красногорівка – з великокаліберного кулемету.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 10 разів:

поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

біля Новотошківського – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

двічі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;

околиці Зацевого – з гранатометів різних систем;

поблизу Новгородського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

двічі біля Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Світлодарська– з міномету калібру 120 мм;

околиці населеного пункту Шуми – з протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

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Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення, ще чотири – бойових травмувань. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 6 липня трьох окупантів знищено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

двічі поблизу населеного пункту Широкине – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні тричі:

неподалік населеного пункту Новолуганське – з міномету калібру 82 мм;

біля Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм;

околиці Золотого-4 – з міномету калібру 120 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - зазначається в повідомленні.





