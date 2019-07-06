 Україна може відновити водопостачання північної частини Криму в обмін на її деокупацію, - Бабін

Про це заявив колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін у коментарі Громадському, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що одним із небагатьох важелів, які Україна може застосовувати до російської окупаційної адміністрації, є непостачання води Північно-Кримським каналом. У середньостроковій перспективі це знищує промисловий потенціал регіону та змушує Росію зазнавати величезних збитків, або переходити до інших форм освоєння цих місцевостей, пояснив Бабін.
На його думку, відновлення водопостачання 400-кілометровим каналом "буде крахом усіх надій на деокупацію, це буде державною зрадою у кримінально-правовому сенсі, і, звісно, це буде зрадою інтересів українського народу".
За словами Бабіна, українська сторона може запропонувати переговори.
"Наприклад, у нас є територія Північного Криму, це два мономіста - Красноперекопськ і Армянськ, - які сьогодні найбільше страждають від відсутності води, бо підприємства скоро закриватимуться, водні горизонти порожні, і звідти люди будуть їхати насамперед", - розповів Громадському колишній представник президента України в АРК.
Бабін вважає, що українська сторона може запропонувати РФ відновити водопостачання через Північно-Кримський канал в обмін на деокупацію північної частини Криму, що допоможе уникнути гуманітарної катастрофи і перетворення півострова "на пустелю".
"І це єдиний шлях забезпечити ці міста далі, бо за 2-3 роки або за 5 років, залежно від карти дощів у Криму, це будуть міста-привиди. Росія має чітко сказати сама собі, а також населенню на окупованих територіях: "Так, ми хочемо, щоб тут ніхто не жив, і тому ми надалі вестимем таку політику". Або: "Ми хочемо вас врятувати, тому йдемо на переговори з Україною і будемо визначати формат вашого існування далі", - підсумував громадський і політичний діяч.
Зазначимо, що Крим.Реалії повідомляли, що в окупованому Армянську ввечері 5 липня відбувся пікет за відновлення водопостачання півострова Північно-Кримським каналом.
Упоротым нужно дать выбор, с водой жить или без)
...да! В том числе и в варианте отдачи только северной части Крыма.
Торг здесь неуместен.
Что и кого Бабин собрался спасать?
Зебл\ди собираются дать воду в Крым вообще за просто так, видимо в качестве выплат по капитуляции на Донбассе/Крыму. = мир любой ценой
Как пела про расисю одна русская певица (уродженка Киева, между прочим):
Здесь на нашей земле
На зеленом сукне
Вдоволь места, чтоб всех
Обеспечить могилами
Телевізор й реальність-дві різні речі....
Хай пан *глашатий* прокатається в крим й спитає чи хочуть самі *свідєтілі камнєй с нєба* деокупації....
Воду давати не можна в будь-якому випадку до повної деокупації....
Пустыня вернется в херсонскую область..., но руськие братушки для Зе в приоритете конечно..
Туди можна запустити кігті. Але потрібна дуже складна дипломатична і політична гра. УЗе, та й навіть в Україні таку гру просто нікому вести. Хіба що Пороху власноруч.
"Не пропускаючи до анексованого Кримського півострову прісну воду, Україна шкодить своїм громадянам. Таку думку висловив радник з економічних питань президента Володимира Зеленського, доктор юридичних наук Данило Гетманцев
Про це політик заявив ввечері 5 липня 2019 року в ефірі телеканалу ATR, передає Еспресо.TV.
"У нас на сьогодні, можна сказати, ще не сформована позиція щодо цього питання в партії. Я Вам можу сказати мою особисту позицію, тобто не виступаючи від імені когось іншого. Я вважаю, що вимикаючи водопостачання окупованим територіям ми таким чином шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це є не той метод, який треба використовувати для відновлення нашого контролю над нашими територіями", - зазначив Гетманцев."
Постоянно будут появляться деятели, предлагающие, по тем или иным соображениям, открыть эти шлюзы и дать воду оккупантам.
Вот оно на гугел карте 46°08'55.6"N 33°37'51.5"E
5 лет прошло с перекрытия канала, никто не умер от жажды.
И канал без воды за эти 5 лет уже разрушился, пустить воду по нему уже не получится.
если просит...то кто? и заслуживает ли от того, что прислушиваться к его просьбам...
вы еще контрибуцию ))) им выплатите, за то что вычухали и напоили Крым, с 1954 года...
Попробуют дать Крыму воду - ******** НАХ этот канал!
поэтому, пукину даже выгодно, чтобы Крым быстрее превратился в безводную пустыню, непригодную для жизни..
а крымчан - переселят в Сибирь, там уже дефицит некитайцев..
Конечно мы будем поставлять воду своим территориям!
Или тупое бла бла бла....
Или он предлагает деокупировать только северную часть, а южную оставить за рашкой?
😁
Вот водное решение для Крыма: Пущай пуйло возит им бочками, напояет болезных.
Гетманцев: Отключая водоснабжение в Крыму, мы вредим нашим гражданам
😂😂
😂
вы обычно и делали.
Неужели Прошенко это реально читает и ему такое нравится?