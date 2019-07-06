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 Україна може відновити водопостачання північної частини Криму в обмін на її деокупацію, - Бабін

Україна може запропонувати Росії відновити водопостачання через Північно-Кримський канал північної частини окупованого Криму в обмін на її деокупацію.

Про це заявив колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін у коментарі Громадському, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що одним із небагатьох важелів, які Україна може застосовувати до російської окупаційної адміністрації, є непостачання води Північно-Кримським каналом. У середньостроковій перспективі це знищує промисловий потенціал регіону та змушує Росію зазнавати величезних збитків, або переходити до інших форм освоєння цих місцевостей, пояснив Бабін.

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На його думку, відновлення водопостачання 400-кілометровим каналом "буде крахом усіх надій на деокупацію, це буде державною зрадою у кримінально-правовому сенсі, і, звісно, це буде зрадою інтересів українського народу".

За словами Бабіна, українська сторона може запропонувати переговори.

"Наприклад, у нас є територія Північного Криму, це два мономіста - Красноперекопськ і Армянськ, - які сьогодні найбільше страждають від відсутності води, бо підприємства скоро закриватимуться, водні горизонти порожні, і звідти люди будуть їхати насамперед", - розповів Громадському колишній представник президента України в АРК.

Бабін вважає, що українська сторона може запропонувати РФ відновити водопостачання через Північно-Кримський канал в обмін на деокупацію північної частини Криму, що допоможе уникнути гуманітарної катастрофи і перетворення півострова "на пустелю".

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"І це єдиний шлях забезпечити ці міста далі, бо за 2-3 роки або за 5 років, залежно від карти дощів у Криму, це будуть міста-привиди. Росія має чітко сказати сама собі, а також населенню на окупованих територіях: "Так, ми хочемо, щоб тут ніхто не жив, і тому ми надалі вестимем таку політику". Або: "Ми хочемо вас врятувати, тому йдемо на переговори з Україною і будемо визначати формат вашого існування далі", - підсумував громадський і політичний діяч.

Зазначимо, що Крим.Реалії повідомляли, що в окупованому Армянську ввечері 5 липня відбувся пікет за відновлення водопостачання півострова Північно-Кримським каналом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136093
 
   
 Топ коментарі
 
Твари плевать они хотели на украинцев . Фирташу вода нужна в Армянске для завода вот и заелозили под клиентом
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Вообще то крысяне не воду хотели,а камни с неба
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Да пошел ты куда подальше, никакого северногот крыма и никакой воды, повылазили суки
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Правильно.
Упоротым нужно дать выбор, с водой жить или без)
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восстановление водоснабжения по 400-километровому каналу "будет крахом всех надежд на деоккупацию, это будет государственной изменой в уголовно-правовом смысле, и, конечно, это будет предательством интересов украинского народа".

...да! В том числе и в варианте отдачи только северной части Крыма.
Торг здесь неуместен.
Что и кого Бабин собрался спасать?
Зебл\ди собираются дать воду в Крым вообще за просто так, видимо в качестве выплат по капитуляции на Донбассе/Крыму. = мир любой ценой
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Вообще то крысяне не воду хотели,а камни с неба
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Воду сбрасывать только партизанским отрядам, которые будут громить рашавойска!
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Пока Украина стараниями ограбившего ее уголовника кучмы выводит войска со своей собственной территории...
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Росія велика, місця вистачить на всіх, не в Криму - то на Колимі. Тим більше, нікому не треба дотаційне населення в дотаційному Криму.
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"Росія велика, місця вистачить на всіх..."

Как пела про расисю одна русская певица (уродженка Киева, между прочим):
Здесь на нашей земле
На зеленом сукне
Вдоволь места, чтоб всех
Обеспечить могилами
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Да пошел ты куда подальше, никакого северногот крыма и никакой воды, повылазили суки
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Ахахаха.. Этому Бабину палец в рот не клади. Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма в обмен на ее деоккупацию, - Бабин - Цензор.НЕТ 4727
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Сдача интересов страны продолжается, шаг за шагом.
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Это писец. Где мозги у идиота? Вместо перешейка получить еще 600-800 км границы с вражеским государство, который надо оборонять? В крымской степи? Ради чего - пары предприятьий Фирташа и громких апллодисментов кацапов и немцев с жабоедами, что проблема Крыма решена?
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Может чтобы сократить границу с РФ сразу до Львова отступить?
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Твари плевать они хотели на украинцев . Фирташу вода нужна в Армянске для завода вот и заелозили под клиентом
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Наверное на солнце перегрелся, или накурился... Путину не интересна ни промышленность Крыма, ни его население. Главная цель- КРЫМ- ВОЕННАЯ БАЗА
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Все правильно,все круто...але є одне але...
Телевізор й реальність-дві різні речі....
Хай пан *глашатий* прокатається в крим й спитає чи хочуть самі *свідєтілі камнєй с нєба* деокупації....
Воду давати не можна в будь-якому випадку до повної деокупації....
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а в Херсонской области фермеры спасибо скажут.....
Пустыня вернется в херсонскую область..., но руськие братушки для Зе в приоритете конечно..
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Сложно такое комментировать. Вообще дать воду в Крым---или только приграничным городам? Если только приграничным дать---РФ ржать будет с нас. Если всем дать---мир ржать будет весь над нами. Спасать бизнес Фирташа может быть---с понтом жалко народа! Это дешево выглядит. Самое плохое впереди. Если когда и вернётся Крым---там будет Апокалипсис.
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Зная нравы рашки ни на какие переговоры, кроме безусловной полной деоккупации Крыма, итти нельзя!
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Це дуже тонка струнка. Так можна робити. Так навіть можна повернути частину території. Хай не повноцінно, але отримати якийсь контроль на рівні місцевої влади. Там живуть багато киримли і українці. Але майже немає кацапів. І нашим - непереливки.
Туди можна запустити кігті. Але потрібна дуже складна дипломатична і політична гра. УЗе, та й навіть в Україні таку гру просто нікому вести. Хіба що Пороху власноруч.
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При Порошенко все эти уроды сидели и не гавкали.Теперь ты предлагаешь торговлю с оккупантами ?
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Гавкает-вонючка порошенко и порохосвиньи.
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как тебя такого тупого в полицию то взяли?
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Ето как предложить вору заправлять и ремонтировать им украденную машину, в обмен на то что вор будет иногда тебя подвозить. Ето шизиком нужно быть предложить такое. Тем более север крыма ето мертвая земля с солончаками. Самая важная и стратегическая часть крыма ето 20-ти километровая прибрежная зона.
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Сразу видно умного человека
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Неужели не понятно, что Рашке реально пох будет там вода или нет, этой жопе Мира и на своих-то холопов насрать, а на оккупированные территории и подавно. Орда-Московия-Расея начинает переживать тогда и только тогда, когда хан-сЦарь-генсек в опасности, а холопы "ваньки-маньки" всегда были и будут там дешевой разменной монетой, которой Орда-Московия не задумываясь пожертвует, чтобы добиться политических уступок. Воду туда нельзя давать ни при каких обстоятельствах, аж пока над Крымом не будет реять украинский флаг...
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Помню кто-то пророчествовал, что войны будущего будут из-за воды.
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Нема спокою ЗЕбанутим, вони мають намір налагодити постачання оккупаційним військам в Криму:

"Не пропускаючи до анексованого Кримського півострову прісну воду, Україна шкодить своїм громадянам. Таку думку висловив радник з економічних питань президента Володимира Зеленського, доктор юридичних наук Данило Гетманцев
Про це політик заявив ввечері 5 липня 2019 року в ефірі телеканалу ATR, передає Еспресо.TV.
"У нас на сьогодні, можна сказати, ще не сформована позиція щодо цього питання в партії. Я Вам можу сказати мою особисту позицію, тобто не виступаючи від імені когось іншого. Я вважаю, що вимикаючи водопостачання окупованим територіям ми таким чином шкодимо людям, які є нашими громадянами. Мені здається, що це є не той метод, який треба використовувати для відновлення нашого контролю над нашими територіями", - зазначив Гетманцев."
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Наверное, Коломойский уже сторговался с Путиным за подачу воды в Крым. Он обогатится, Фирташ увеличит производство титана, оккупантам не тратиться на дорогущее опреснение воды, всем хорошо, кроме Украины!
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Зря там плотину со шлюзами сделали.
Постоянно будут появляться деятели, предлагающие, по тем или иным соображениям, открыть эти шлюзы и дать воду оккупантам.
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так те шандоры поднять можно. но сразу же опять восстановиться дамба немного дальше за 20 км. оттуда, там где она и была сначала под мостом на ст. Мирное.
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Давно говорил, что шлюзы нужно залить бетоном, а за ними сделать свалку мусорных отходов со всех прилегающих городов. Дабы у некоторых даже мысли не было *случайно* повредить шлюзы или *неизвестными* взорвать дамбу.
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взорвать не получится русне там эти заслонки и сбросной канал в залив моря как раз возле наших пограничников. Да и сооружение там добротное бетонное.
Вот оно на гугел карте 46°08'55.6"N 33°37'51.5"E
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кто такой Бабин?.. никто.. чтоб делать подобные заявления
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к стати уже есть пробросы из шайки штейна чтобы типа напоить тамжынашихлюдей. все по шыкаладному,мыролюбно. Так вот как дело до открытия канала дойдет так и лягут зеленые в степях Херсонщины. Народ этого сделать не даст. путена пусть сосут крысьчане.
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РФ хочет в 3 раза увеличить производство на "Крымском титане", в т.ч на свою оборонную промышленность. Им очень нужна вода для этого, а не для населения.Дадим воду - у них больше будет вооружения для убийства наших солдат!
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Шото похоже на то , что порошенко из фирташем мутку какую-то проворачивают. Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма в обмен на ее деоккупацию, - Бабин - Цензор.НЕТ 4388
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да шо там не ясно. мордва штейнам бабло пообещала . Без этой воды половина крыма ляжет полностью. кроме каракуртов и овец там никто не выживет.
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Поставка воды в окупированный крым ето признание крыма росийским и за ето нужно судить как за измену и сепаратизм. И нам должно быть плевать на то что ФедоРашка терпит большие убытки и гробит сельское хозяйство. Наоборот, ето называется изматывание противника финансово и психологически. Ето единственное чем мы можем воевать против ФедоРашки на сегодня.
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Есть-ли жизнь на Марсе... Можно конечно порассуждать
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Каждый день какой-то кошмарный бред. Там действительно врачи нужны.
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Один пропонує російську мову,другий подавати воду у Крим а третій запропонує здати Україну?
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Московія звідти не вийде добровільно.
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РФ уже решила проблему с водой северного и восточного Крыма.
5 лет прошло с перекрытия канала, никто не умер от жажды.
И канал без воды за эти 5 лет уже разрушился, пустить воду по нему уже не получится.
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Решила бы проблему, не было б столько телодвижений
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як варіант для безрезультативних переговорів - така ідея підійде. Все-одно з цього роя не вийде ні... А поговорити, показати, що цілюща вода - вон вона... є... то це і буде конкретний результат таких переговорів (але, скоріше - разговорчиків).
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ну-ну...а вас об этом кто-то просит?
если просит...то кто? и заслуживает ли от того, что прислушиваться к его просьбам...
вы еще контрибуцию ))) им выплатите, за то что вычухали и напоили Крым, с 1954 года...
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Сомневаюсь что Ху*ло на такое согласиться да и нам ето не выгодно, но начавшиеся вбросы по поводу восстановления подачи воды в окупированный крым, для зондирования почвы населения, ето уже тревожные звоночки.
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Та НИХЕРА У НИХ НЕ ВЫЙДЕТ!
Попробуют дать Крыму воду - ******** НАХ этот канал!

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народ подтянется легко если это произойдет и тупо засыпет его в нескольких местах.
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Кацапня скорее атакует перешеек чем пойдёт на такое . Ну или надавит на зебила
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а пукинстану в Крыму нужна безлюдная военная база, в пукинстане и без Крыма, хватает курортов..
поэтому, пукину даже выгодно, чтобы Крым быстрее превратился в безводную пустыню, непригодную для жизни..
а крымчан - переселят в Сибирь, там уже дефицит некитайцев..
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И чего говорить то, что и так понятно.
Конечно мы будем поставлять воду своим территориям!
Или тупое бла бла бла....
Или он предлагает деокупировать только северную часть, а южную оставить за рашкой?
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Без подлого порошенки тут не обошлось. Мародер что-то мутит.
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это правда. именно свиновальц поставлят все 5 лет русне на крысм электрику и газ.
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и не будет. пущай крысы путена чмокают с повизгиванием **********.
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Не успел петрилло ентот план осуществить...
😁
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столько переживающих за экономику оккупированного Крыма, лучше бы они переживали за экономику Украины , которая сейчас ниже плинтуса
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https://pbs.twimg.com/media/CqivatGWcAAe-Qm.jpg
Вот водное решение для Крыма: Пущай пуйло возит им бочками, напояет болезных.
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с каждым днем все ощутимее запах жженых покрышек
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Тобто якщо я правильно зрозумів, що цей дебіл хоче дати воду в Крим в обмін на депресивні Красноперекопськ та Армянськ?"Бабін вважає, що українська сторона може запропонувати РФ відновити водопостачання через Північно-Кримський канал в обмін на деокупацію північної частини Криму Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3136093"
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Ну откуда столько отборных идиотов подобралось в сопле урода? Неужели на открытых конкурсах подобрались
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"слуга народу"-партия капитулянтов и сепаров, партия п"дарасов.
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это тоже правда. шайка штейна более чем на половину состоит из дегенератов.
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Пошел вон! Деакупация всего Крыма и пустим воду. Иначе все нах на Ростов!
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Чем ближе 21, тем больше папиредники с посипаками казяться!
😂😂
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шо зебильчик ждёшь воду в Крыс..грызи камни смотри Сватов.зебик
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Казанове тоже предлагали бесплатные презервативы в обмен на кастрацию.
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ЗЕсепары начали прощупывать почву шоб воду в Крыс пустить..
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После освобождения Крыма всё появится. А до освобождения ничего не будет. Мост же есть? Ну и что, что непрочный. Пока возите воду из России по нему. В бутылках, а в чём же ещё. В пригоршнях. Во рту. В животе. А пописать - в Крыму, да. Ну, как
вы обычно и делали.
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Порохоботы - индикатор деградации политического пространства бывшей власти Украины
Неужели Прошенко это реально читает и ему такое нравится?
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Смолы горячей им, а не днепровскую водичку.
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Розумію обурення коментаторів.Але вони неуважно прочитали заголовок і "нєдопонялі" Бабіна.Він не пропонує пустити воду по всій довжині каналу.Він якраз відповідає тим хєрам,які скиглять про "тамжежнашилюди".Коротко перекладаю : - Уйобуйте з Північного Криму і ми зразу ж пустимо туди(тільки туди) воду.
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более идиотического предложения и представить сложно)))
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воду не давати людям гріх, по канонам всіх релігій і навіть без релігій. Скотство це
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна може відновити водопостачання північної частини Криму в обмін на її деокупацію, - Бабін
 
 
 
 
 
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