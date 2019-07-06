 Україна може відновити водопостачання північної частини Криму в обмін на її деокупацію, - Бабін

Про це заявив колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін у коментарі Громадському, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що одним із небагатьох важелів, які Україна може застосовувати до російської окупаційної адміністрації, є непостачання води Північно-Кримським каналом. У середньостроковій перспективі це знищує промисловий потенціал регіону та змушує Росію зазнавати величезних збитків, або переходити до інших форм освоєння цих місцевостей, пояснив Бабін.

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На його думку, відновлення водопостачання 400-кілометровим каналом "буде крахом усіх надій на деокупацію, це буде державною зрадою у кримінально-правовому сенсі, і, звісно, це буде зрадою інтересів українського народу".

За словами Бабіна, українська сторона може запропонувати переговори.

"Наприклад, у нас є територія Північного Криму, це два мономіста - Красноперекопськ і Армянськ, - які сьогодні найбільше страждають від відсутності води, бо підприємства скоро закриватимуться, водні горизонти порожні, і звідти люди будуть їхати насамперед", - розповів Громадському колишній представник президента України в АРК.

Бабін вважає, що українська сторона може запропонувати РФ відновити водопостачання через Північно-Кримський канал в обмін на деокупацію північної частини Криму, що допоможе уникнути гуманітарної катастрофи і перетворення півострова "на пустелю".

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"І це єдиний шлях забезпечити ці міста далі, бо за 2-3 роки або за 5 років, залежно від карти дощів у Криму, це будуть міста-привиди. Росія має чітко сказати сама собі, а також населенню на окупованих територіях: "Так, ми хочемо, щоб тут ніхто не жив, і тому ми надалі вестимем таку політику". Або: "Ми хочемо вас врятувати, тому йдемо на переговори з Україною і будемо визначати формат вашого існування далі", - підсумував громадський і політичний діяч.

Зазначимо, що Крим.Реалії повідомляли, що в окупованому Армянську ввечері 5 липня відбувся пікет за відновлення водопостачання півострова Північно-Кримським каналом.