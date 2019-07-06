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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
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Все про:Зеленський (1948) митниця (516) звільнення (570)

 Зеленський порадив звільнитися начальникам Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Волинської митниць: "Якщо ні, то їх звільнять в інший спосіб"

Президент України Володимир Зеленський порадив керівникам Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць упродовж двох днів самостійно написати заяви на звільнення.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Володимир Зеленський на представленні нового голови Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка в приміщенні Закарпатської митниці в Ужгороді закликав до співпраці з новим головою ОДА і додав, що керівництво митниці, прикордонної служби та прокуратури Закарпаття має бути очищено. Він також порадив керівникам Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць упродовж двох днів самостійно написати заяви на звільнення. Якщо ні, то їх звільнять в інший спосіб.

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"Країна буде іншою. Я вам усім пропоную почати працювати, як працюють нормальні люди. Не казати про маленькі зарплати, не скаржитися. Просто стати професіоналами і працювати", – наголосив глава держави..

Володимир Зеленський зауважив, що його команда хоче донести, що відтепер передавати "нагору" нічого не треба.

Президент також повідомив, що в понеділок підпише указ про боротьбу з контрабандою.

Зазначимо, що Львівську митницю очолює Левко Прокіпчук, Закарпатську - Станіслав Балуєв, Чернівецьку - Микола Салагор, Волинську - Євген Шелігацкий.

Нагадаємо, 6 липня президент України Володимир Зеленський був присутній на представленні нового голови Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка в Ужгороді.

Глава держави заявив про серйозні плани боротися з контрабандою в Закарпатській області та інших регіонах України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136090
 
   
 Топ коментарі
 
Отберите у Скомороха булаву! А то он с ней как обезьяна с гранатой!
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А мусорки обратно в Ужгороде поставишь, никчемная шмакля
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Правильно , надо же своих туда евреев поставить
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Да эта ж прото геноцЫд какой та, даже товарищ сталин не позволял себе такого во время второй мировой, он просто к стенке ставил чтоб бедняг угрызения совести не мучали

Порохоботы, рас...два...три....Памагитеееее, грабют
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Ищеш кто тебя поймёт с кем своими мыслЯми поделиться? ? оторви жопу от компа, и сходи к доктору, там вроде ни чему не удивляются
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Как "сталин"? Вонючая горная обезьяна Джугашвили?
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Президент пропонуює звільнитися самостійно (за власним бажанням). Це він, що прикриває таможню? Чи як інакше розуміти оце "уволят по-другому"?
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ШО ещё не всех своих сепаров и кловунов с Шапито 95 устроил на тёплые места, решил провести зачистку.
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Нажаль, митниця в Україні одна із найкорумпованіших сфер. Але тут вина не лише службовців митниці, а мабуть і тому , що у нас занадто високі митні тарифи, які примушують бізнес тягати все контрабандою.
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Звичайно тре звільнитись,там ж брат Паші після амністії захоче щось очолити..всіх нахьв сад...уважаємиє рібята з днр очолять
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Салагорчик! Депутана от ************ в Черновицком облсовете в 14 году...
На выход. Кормушка захлопнулась. Полёт нормальный. Зеленський порадив звільнитися начальникам Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Волинської митниць: "Якщо ні, то їх звільнять в інший спосіб" - Цензор.НЕТ 1891
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А как же, вроде обещались корупционеров садить, может им еще и премию выдать на дорожку в валюте?
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Кароче, у ВАЗелина уже есть покупатели на эти таможни
- а эти жадные лохи не хотят освобождать должности....

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Не понял только почему в этом славном списке нет милых предствителей Черноморской таможни.... По объёму контрабанды Черноморка - это половина, если не больше. Но в принципе начинать нужно с чего-то)) Пусть будет Салагорик)) Зеленський порадив звільнитися начальникам Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Волинської митниць: "Якщо ні, то їх звільнять в інший спосіб" - Цензор.НЕТ 1326
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вот интересно - если они виноваты - почему предлагает уволиться по собственному? а если не виноваты то за что их надо "уволить по другому"?

похоже мальчик играет в боса. вот такого

Зеленський порадив звільнитися начальникам Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Волинської митниць: "Якщо ні, то їх звільнять в інший спосіб" - Цензор.НЕТ 8905
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Дети:"Дедушка Мороз, где ты?
Из под елки пьяный Дед Мороз гнусавым голосом:"-Худо мне, деточки".
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Ну что, господа просятики, лёд тронулся, гладьте шнурки.
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Лед тронулся с Одессы. Уже назначили новых кураторов.
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у тебя аж руки трясутся от возбуждения. ты такая фанатка зеленой идеи? отдайся зебику. ну или его представителю в одессе. или ты уже? твои выделения тут уже мягко говоря надоели. ну любишь ты мелких неуравновешанных мужчинок - ну люби себе тихо. чего блеять по всем темам?
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помнится вазелин уже увольнял кабмин. правда не срослось почему то. а так грозно звучало "вы можете написать заявление об увольнении". я помню это орущее стадо быдла на площади. ну что? получилось рулить самому? нет? а чо так?
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а свете с одессы нравятся. а ты (ну и я конечно) мы противные порохоботы. а он солнышко взошедшее над Украиной.

три богатыря на минималках бл
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А "соєфая таможня" у нас..под кваковим "зе роса в зе очі"..
Коломойский:Хазяїн слуххи.. Аваков - самый удачный и профессиональный министр за последние пять лет .

Зеленський порадив звільнитися начальникам Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Волинської митниць: "Якщо ні, то їх звільнять в інший спосіб" - Цензор.НЕТ 4778
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Ой, ой, ой. А хто став на захист України навесні 2014го? Хто втримав кордон такий, який він зараз є? Ахметов? Пінчук? Тігібко?
Коломойський став на захист України. Тому Бєню ми нікому не здамо. НІ КО МУ.
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Це розмова гопника на "сходняке, а не президента. що з клоуна візмеш,коли пів -життя на сцені--все по написаному сценарію, а своєї голови і не потрібно.
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свинопоросячие ПЕСики в ужасе.. какие потоки накрываются
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как-то же должен Зеленский разгребать бардак, который оставил поросенко и его режим свынярчуков..
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все про уборщиц знаешь, ты профессионалка, да?
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Какой добренький.Всего лишь увольнение по собственному желанию.
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Зеленский Зе Best

Президент Украины Владимир Зеленский дал
таможенникам и пограничникам срок в один
месяц, чтобы «исправиться» в вопросе борьбы
с контрабандой.
«Хочу обратиться к правоохранительным органам,
всем таможенникам и всем чиновникам: я считаю,
что у вас у всех правда есть шанс исправиться,
точно есть такая возможность.
Страна точно будет другой. Мы точно понимаем,
что нам сейчас нужен один месяц.
То есть я хочу всех предупредить, что ощущение,
что у нас только новенький Баканов (и.о. главы
СБУ Иван Баканов ), а больше никакие
правоохранительные органы мы не контролируем,
- это ощущение пройдет после выборов в
Верховную Раду.
Мы никому ничего не оставим«, - заявил глава
государства.
Зеленский отметил, что «у нас будет своя
прокуратура, нормальные отношения с
Нацполицией».
«Поверьте мне, мы на это настроены, мы к этому
готовы, поэтому я вас всем предлагаю начать
работать как нормальные люди.
Не говорить о маленьких зарплатах, не
жаловаться, есть такое время, когда можно стать
всем действительно без пафосных слов
патриотами, просто стать профессионалами и
просто работать«, - добавил он.
Президент указал, что если кого-то не устраивать
зарплаты, то им лучше увольняться сейчас и
искать другую работу.
«Как-то нам говорил, что будет доллар по 45 при
Зеленском, будет хаос в стране, будет война. Но,
как видите, ничего не произошло. И без вас тоже
сможем.
Если хотите работать - давайте вместе, не хотите -
увольняйтесь.
Потому что когда у нас будет прокуратура, а все
понимают, что будет после выборов в Верховную
Раду, и когда у нас будет большинство, и все это
уже видят и понимают, что оно будет, то будет
поздно«, - заявил он.
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Жаль цензор видео не выложил. Там ЗЕ обдолбанный в хлам. https://youtu.be/l14DCDRL8co
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Чим більше відганяють від кормушок свиней, тим агрессивнішою стає соєва вата))
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Если он будет такими методами наводить порядок, то вскоре окажется в роли саакашвили. Нельзя построить демократическое государство сталинскими методами. А там глядиш и до диктатуры недалеко, понравиться мальчику всех пугать, потом не остановишь.
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Блть как страшно, за тебя...сесть боишься укурок? А ничего что Саак увеличил ВВП в 4 раза? Если это цена которую нужно заплатить, я блть готов тебя лично на зоне содержать, а чуть позже уже двух порохоботов!
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Хотел сказать "открывай рот", но передумал, обратись к товарищам по цеху
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как показывает мировая история сразу после врагов народа первой партии идут лизоблюды диктатора. правда есть исключения. адик рема грохнул даже до того как начал сходить с ума от власти
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Человек, ты болен. Оскорбил меня, с каких делов, я тебя в друзья не приглашал. Прими таблетку лучше и ложись спать.
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а сам присесть годиков на 12 тоже готов ?

или думаешь что при диктатуре тебя минет чаша сия ? сразу завалят ?
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Ярослав Малиновский1 год
"Епоха брехні та бідності скінчилася"... але не для всіх.ЗЕ ...., яка до виборів обіцяла продати Президентські літаки, і літати рейсовими бортами, сьогодні літала у Львів і Ужгород на «Аеробусі», який використовується для ТРАНС-АТЛАНТИЧНИХ перельотів!!!
Це все одно, що їздити у магазин за сірниками на «БЕЛазі».Але ж Україна - багата держава, можемо собі дозволити транжирити гроші з бюджету на забаганки .... …«Ви зробили це разом»,ЗЕленухи !
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так оно любит теперь во все свои твиты тыкать "мой президентский борт". чмырина мелкая дорвавшаяся до власти и богатств
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в самолете его с шаурмом не сфотографируют. можно жрать спокойно
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все что происходит это провокация третьего майдана и второй серии схватки с кремлем

надо быть умнее... никаких майданов теперь ... только одиночными
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Горящими пуканами 5% пЕСиков удолетворен.Привет вам псины из города над Ужем.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський порадив звільнитися начальникам Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Волинської митниць: "Якщо ні, то їх звільнять в інший спосіб"
 
 
 
 
 
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