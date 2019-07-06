 Зеленський порадив звільнитися начальникам Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Волинської митниць: "Якщо ні, то їх звільнять в інший спосіб"

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Володимир Зеленський на представленні нового голови Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка в приміщенні Закарпатської митниці в Ужгороді закликав до співпраці з новим головою ОДА і додав, що керівництво митниці, прикордонної служби та прокуратури Закарпаття має бути очищено. Він також порадив керівникам Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць упродовж двох днів самостійно написати заяви на звільнення. Якщо ні, то їх звільнять в інший спосіб.
"Країна буде іншою. Я вам усім пропоную почати працювати, як працюють нормальні люди. Не казати про маленькі зарплати, не скаржитися. Просто стати професіоналами і працювати", – наголосив глава держави..
Володимир Зеленський зауважив, що його команда хоче донести, що відтепер передавати "нагору" нічого не треба.
Президент також повідомив, що в понеділок підпише указ про боротьбу з контрабандою.
Зазначимо, що Львівську митницю очолює Левко Прокіпчук, Закарпатську - Станіслав Балуєв, Чернівецьку - Микола Салагор, Волинську - Євген Шелігацкий.
Нагадаємо, 6 липня президент України Володимир Зеленський був присутній на представленні нового голови Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка в Ужгороді.
Глава держави заявив про серйозні плани боротися з контрабандою в Закарпатській області та інших регіонах України.
Порохоботы, рас...два...три....Памагитеееее, грабют
Добкин младший отдыхает😄 https://youtu.be/l14DCDRL8co
На выход. Кормушка захлопнулась. Полёт нормальный.
- а эти жадные лохи не хотят освобождать должности....
похоже мальчик играет в боса. вот такого
Из под елки пьяный Дед Мороз гнусавым голосом:"-Худо мне, деточки".
три богатыря на минималках бл
Коломойский:Хазяїн слуххи.. Аваков - самый удачный и профессиональный министр за последние пять лет .
Коломойський став на захист України. Тому Бєню ми нікому не здамо. НІ КО МУ.
Президент Украины Владимир Зеленский дал
таможенникам и пограничникам срок в один
месяц, чтобы «исправиться» в вопросе борьбы
с контрабандой.
«Хочу обратиться к правоохранительным органам,
всем таможенникам и всем чиновникам: я считаю,
что у вас у всех правда есть шанс исправиться,
точно есть такая возможность.
Страна точно будет другой. Мы точно понимаем,
что нам сейчас нужен один месяц.
То есть я хочу всех предупредить, что ощущение,
что у нас только новенький Баканов (и.о. главы
СБУ Иван Баканов ), а больше никакие
правоохранительные органы мы не контролируем,
- это ощущение пройдет после выборов в
Верховную Раду.
Мы никому ничего не оставим«, - заявил глава
государства.
Зеленский отметил, что «у нас будет своя
прокуратура, нормальные отношения с
Нацполицией».
«Поверьте мне, мы на это настроены, мы к этому
готовы, поэтому я вас всем предлагаю начать
работать как нормальные люди.
Не говорить о маленьких зарплатах, не
жаловаться, есть такое время, когда можно стать
всем действительно без пафосных слов
патриотами, просто стать профессионалами и
просто работать«, - добавил он.
Президент указал, что если кого-то не устраивать
зарплаты, то им лучше увольняться сейчас и
искать другую работу.
«Как-то нам говорил, что будет доллар по 45 при
Зеленском, будет хаос в стране, будет война. Но,
как видите, ничего не произошло. И без вас тоже
сможем.
Если хотите работать - давайте вместе, не хотите -
увольняйтесь.
Потому что когда у нас будет прокуратура, а все
понимают, что будет после выборов в Верховную
Раду, и когда у нас будет большинство, и все это
уже видят и понимают, что оно будет, то будет
поздно«, - заявил он.
или думаешь что при диктатуре тебя минет чаша сия ? сразу завалят ?
"Епоха брехні та бідності скінчилася"... але не для всіх.ЗЕ ...., яка до виборів обіцяла продати Президентські літаки, і літати рейсовими бортами, сьогодні літала у Львів і Ужгород на «Аеробусі», який використовується для ТРАНС-АТЛАНТИЧНИХ перельотів!!!
Це все одно, що їздити у магазин за сірниками на «БЕЛазі».Але ж Україна - багата держава, можемо собі дозволити транжирити гроші з бюджету на забаганки .... …«Ви зробили це разом»,ЗЕленухи !
надо быть умнее... никаких майданов теперь ... только одиночными