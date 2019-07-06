 Комітет ПА ОБСЄ ухвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів

Про це написав у фейсбуці член постійної делегації України в ПА ОБСЄ Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.
"Резолюцію щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Чорного й Азовського морів, незважаючи на шалений опір і галас росіян, схвалено", - повідомив Чубаров.
Резолюцію підтримали 54 члени комітету, 6 були проти і 6 утрималися.
Але дуже скоро їх там буде нема.
Розслабся, відчувай себе неначе пішов нахій
A to ot vashei boyary you are too much ashtrisyot shaking intense.
Не играет роли резолюция это или решение суда все зависит от желания/не желания *****.
Исполнительной службой к примеру.
Если такой нет то решение суда имеет такую же юридическую обязательность как и резолюция или меморандум.
На практиці це блаблабла...
З юрд.точки зору-ці резулюції можуть бути використані в міжнародних судових інстанціях,але де-факто *ніачом*, й ні до чого не зобовязують...так би мовити-гвалтівника суд присяжних закликав більше не гвалтувати,й засудив попередні його протиправні дії....
=========
а в расеюшке заводы останавливаются