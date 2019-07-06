 Комітет ПА ОБСЄ ухвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів

Про це написав у фейсбуці член постійної делегації України в ПА ОБСЄ Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Резолюцію щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Чорного й Азовського морів, незважаючи на шалений опір і галас росіян, схвалено", - повідомив Чубаров.

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Резолюцію підтримали 54 члени комітету, 6 були проти і 6 утрималися.





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