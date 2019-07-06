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Все про:Львів (1060) сміття (302) Синютка (31)

 Розслідування СБУ і прокуратури щодо питання сміття має початися з кабінету мера Львова, - ексглава ОДА Синютка

Ексглава Львівської обласної державної адміністрації вважає, що "криза з вивезенням та утилізацією львівського сміття - це відповідальність тільки Андрія Садового".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Андрій Іванович вже 13 років керує Львовом. За всі ці роки у нього була можливість вирішити всі нагальні проблеми міста: не лише з вивезенням сміття, а й ті, що стосуються забруднення навколишнього середовища, міського транспорту тощо, - зазначає Олег Синютка. - Але пан Садовий дуже хоче бути політиком. І замість того, щоб вирішувати повсякденні проблеми львів’ян, він то будує партію, то бере участь у політичних інтригах, то будує якість новітні політичні альянси, причому спочатку співпрацює з кожною чинною владою, а потім для підтримки власного рейтингу "йде в опозицію". Переконаний, що через певний час нова адміністрація, яку сьогодні представив Зеленський, скоро стане винною у всіх його проблемах".

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"Тому всі запитання щодо сміття Садовий може ставити одній людині. Самому собі. І тому всі розслідування СБУ, прокуратури мають розпочатися з кабінету мера Львова", - зазначив Синютка.

Нагадаємо, у своєму виступі на поданні президентом Володимиром Зеленським нового голови Львівської ОДА мер Львова Андрій Садовий зазначив, що хотів би реального розслідування "сміттєвої блокади" Львова і покарання винних.

При цьому глава Офісу Президента Андрій Богдан зазначив, що "Служба безпеки може і мусить ефективно розслідувати, хто давав команду, кому давали команду, як виконували, як блокували, які були задіяні підрозділи і відповідні посадові особи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136086
 
   
 Топ коментарі
 
Поганяло Садового- "Доля", бо він завжди вимагав за всі рішення свою долю.
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Йопт, так Синютка 8 років був правою рукою Садового на посаді першого заступника мера, потім пішов Порошенку зад лизати і вже з Петром щімили Садового !
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Никому не интересно что считает бывгий соефый смотрящий😷
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Ми зараз не говоримо про те, що було до того, як Порох заблокував Садовому полігон.....
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А Садовому не выделялись деньги на обустройство нового, ещё до "блокады Порохом", про наличие которой ещё только собираются выяснять?
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кошти на новий полігон, до блокади ніхто не виділяв..... давніше, йшла мова про те, щоб, біля старого полігону, збудувати сміттєпереробний завод, який буде переробляти свіже сміття і поступово розгрібати те, що було накоричене раніше
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Шоб выделить деньги нужно иметь место для полигона а ни одна громада в области на такое не подписывалась
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А чому б не поговорити і про це?
Він звинувачує всих і вся. А що робив сам протягом майже 10 років до приходу тих, хто йому почав заважати?
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Алла, не нужно так перживать, на суде разберуться.
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Я не переживаю. Вы пишите на форуме из-за каких-то переживаний?
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Вы так разволновались, что я уже переживаю за Вас.
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Какие признаки, знаки в моих комментах привели Вас к выводу о моем волнении?
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Очень активное участие в теме, в которой Вы мало разбираетесь.
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Ваших комментов в теме намного больше.
Вы специалист в мусорной теме?
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я пишу одно и тоже. На суде резберуться, не нужно переживать.
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А я задаю вопросы, причем, не кому попало, а человеку, который, похоже, в теме ( не Вам ).
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вот я Вам поэтому говорю, не нужно спешить и нервничать. Виновных накажут обязательно.
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Один пункт Вашего плана УЖЕ можно считать выполненным, я не нервничаю.
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я також буваю в Києві, частіше в Кракові, Любліні, Варшаві..... але я не знаю всіх "внутрішніх" моментів про життя в цих містах.....
На сьогодні, в Україні, не має жодного ********* сміттєпереробного заводу, а Ви звинувачуєте Садового в тому, що він не збудував перший....
Це має бути загальнодержавна політика з екології і переробки відходів, на рівні міністерства....з залученням іноземних інвесторів
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Я не звинувачую, я ставлю питання щодо діяльності Садового на посту мера, на які Ви можливо маєте відповіді.
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ситуація зі сміттєзвалищем у Львові аналогічна, як і в інших містах України.... Перекрити сміттєвий полігон в будь якому місті - і буде той самий колапс....
Стосовно діяльності Садового - загалом мені подобається, як змінилася інфраструктура Львова за останні 10 років (тротуари, дороги)..... але хаотична забудова вже починає нагадувати Київ і скажу чесно - за Садового мера проголосував би ще раз
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Кого обирати мером будуть вирішувати самі жителі Львова.
Я навіть не знаю чи є в нього конкуренти, які мають шанс перемогти його на виборах, хоча... він не так давно заявляв, що більше не буде брати участі у виборах мера.
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була така заява.... але, в ВР, вони не прохідні..... може передумає
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Кошулинский был бы уже мэром если бы из свободы вышел, а так....
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Да, "Свободу" во Львове как-то не очень жалуют, знаю это из общения с некоторыми представителями львовской интеллигенции.
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Проблема в том шо он и не сильно и пытался.
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Почему то вся эта история с муором возникла когда Самопомич выходила с коалиции. Совпадение, не думаю....
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****, так Синютка 8 років був правою рукою Садового на посаді першого заступника мера, потім пішов Порошенку зад лизати і вже з Петром щімили Садового !
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по суті, Садовий притягнув Синютку у Львівську міськраду, зробив його своїм заступником..... але ж недаремно його називають Свинюткою....
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Свинютка це неблагодарна тварина, яка любого здасть. Треба буде рятувати свою шкіру вого і Порошенка здасть і зрадить, як здав і зрадив садового ! Це га...мно ше те !
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В цій справі мають сісти в тюрму Садовий, Синютка і Порошенко !
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тільки почерговість в зворотньому порядку
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Начинать нужно с порошенко и его приказов.
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Первый виновный не выдержал и кукарекнул раньше времени. Так цепочка дойдет и до Порошенко с Гройсманом.
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Садовий має відповідати за 13 річну бездіяльність і службову халатність, яка призвела до смерті і екологічної катастрофи, так само і його 8 річний перший заступник Синютка повинен за це відповідати ! Плюс Синютка ше має пару років тюрми отримати, як організатор і виконавець злочинних наказів Порошенка по підпалу сміттєзвалища і блокади вивезення сміття зі Львова... Тут в обох випадках і як зам мера і як губернатор Синютка має сісти ! Тому Порох свого падєльніка Синютку хоче сховати за депутатською недоторканістю взявши в прохідну десятку партії. Я вже мовчу якшо ше копнути афери Синютки - Садового за 13 років діяльності, це і бюджетні кошти, це і ЄВРО 2012, це і сміття, тендери і так далі...
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У меня в Грыбовичах хата отчимова, я свалку помню ещё с совка, она всегда горит, горела и гореть будет.Бакланки пустые кидать про спецподпал это смешно.
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как только выборы так сразу начинаются песни, то о тарифах то "прекратите ущемлять русских" то о мусоре во Львове.... Каждый раз одно и тоже.... Как уже всё бесит....
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да СЭНДИ, так и сделаю, ложись уже спать, мамка будет ругать
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Три долара мішок сміття у нас. Пластмаса, шкло, залізо, папір і.т.д. -Безкоштовно але мусиш сам привезти і акуратненько донести до певного контейнера. Але це в горах де водичка тече прямісінько в Ню-Йорк. Тут вони трішки напружені в цьому питанні. Правила як в Японії але це не напружує. Їжа в компост. Все решта просто миєш і складаєш окремо. По цілому світі сміттєвий бізнес проносе прибуток.
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а, з всіх інших коментів, складається враження, що Садовий єдиний мер в Україні, який ще не збудував сміттєпереробний завод в своєму місті Розслідування СБУ і прокуратури щодо питання сміття має початися з кабінету мера Львова, - ексглава ОДА Синютка - Цензор.НЕТ 8705
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Це не смішно: у нас є поліція по навколишньому середовищу, котра тягає М16. Не дай Боже десь щось викинути на дико!!! Це водяне постачання в місто! Тому і вигадали центри прийому, які приносять вигоду! Все що тобі треба робити-правильно сортувати. При чому! Брудне складати не вільно! А так ми дуже задоволені!- привчаєш я менше купувати гівна різного!
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При чому!-корупція таки існує! Досить людяне місце-всі розносять своє сміття по різних контейнерах. Загальне сміття, котре не можна розділити існують чорні пластикові мішки. Підносиш до загального контейнеру і чувак, бачачи що нікого немає поруч виходить особисто і каже, що за два мілки $6. Ти дивишся в гаманець і кажеш що у тебе $20 на що чувак тих уже що $4 буде достатньо. Чек відповідно не видає!))) всі в вигоді:і ти, і чувак,і навколишнє середовище!)))
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Доречі, правоохоронні органи крім сміттєвого питання повинне розслідувати ще питання використання бюджетних коштів Синюткою по ремонту доріг Львівської області, повний аудит + тема з ЄВРО 2012 там садити непересадити Синютку - Садового !
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Блиин, как зелю в ДФС колбасило... куда там младший добкин... То капец -оно таки нарик на 100%
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Учёные Мордовии обнаружили в московском Кремле нетронутые руины периода неолита и балалайку. Розслідування СБУ і прокуратури щодо питання сміття має початися з кабінету мера Львова, - ексглава ОДА Синютка - Цензор.НЕТ 5615
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Садик - зачетный откатчик и осваиватель бюджетных денег.Все,кто в теме,понимают его потуги в изображении "жертвы режима"
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Яких бюджетних «дєнєг» русскій?))) ти дурак?)))
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То есть, когда этот синютка ставил раком сельских голов львовщины, чтобы они не принимали мусор из областного центра, он Садовому помогал.
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В цьому випадку він помагав Порошенку... А от коли 8 років був зав мера то тоді помагав Садовому багато в яких ділішках...
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Ploxoj mer Lvova vot i vsia problema,teper icet vynovatyx jesly sam nicego ********,typycnaja sovetskaja skola
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A ecio gde to krome Lvova byli takyje problemy s musorom?Jesly net znacyt tolko ix mesnaja vlast neumejet rabotat.Kak ponimaju jest gorodskoj biudzet,jest liudi kto otvecajet za eto imeno s goroda
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придеться повторить. Не преживай разберуться. Непонято, почему тябя это так интерсует?
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tak interesno,u nas za musor borba idiot poskolku vsio idiot na otoplenyje, gaz dlia otoplenyje iz nego delajet.
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тогда почитай комменты львовян выше, например Розслідування СБУ і прокуратури щодо питання сміття має початися з кабінету мера Львова, - ексглава ОДА Синютка - Цензор.НЕТ 2328 SANDY. Он вкукрсе дела.
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eto ne meloc a polne xvatajet dlia 40% goroda takoj kak ****** dopustim,nenado dorogoj gaz zakupat
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Фініта ля комедія, Лоліто! Ще один злочин мальдівсько-сліпотрастового. Мародере, твій дім- тюрма !
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Порохоботы, словосочетание "СБУ должна" в устах ваших хазяев звучит как архаизм. Понятно, смириться трудно, но сколько веревочке не виться, а за содеянное отвечать все же придется - утекать то некуда.
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Садовому тільки треба дати дозвіл бізнесу на переробку сміття і проблема вирішена. Але Садовий хоче з сміття щось мати. От і вся пісня.
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Ой бл,коломбо найшовся....
Почати треба з 300млн які міська рада заплатила за *вирішення проблеми сміття*...й о чудо-зразу проблема вирішилась...
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Че то как выборы, так соя и петины лизоблюды начинают поднимать мусорную тему!
Хотя если Зеленский как следует за неё возьмётся - петюня и грося волком завоют о полит преследованиях!
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А на государственном уровне слабо решать такие задачи,ведь не один львов задыхается от мусорных свалок
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Припекает рошеновских кадров ))) а ведь на зону реально есть за шо... неужели это случиться впервые в истории Украины ?
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почему впервые. Судимый през у нас уже был.
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один през и фсе, никакой ответственности с системы, не сам же януковощ делов навертел, тысячи людей в системе работали и грабили Украину
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Что бы ни у кого не вызывало сомнение, как работает Порошенко методом - принуждения к сотрудничеству. Все методы хороши особенно блокада в крупонм грорде мусорного отвала. Никакой мэр не выдержит, это опоробалви в Днепре, Одесее, Харькове, все под него лягли кроме Львова. Пусть теперь СБУ разбирается.
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Пылают пуканы у соевой мрази, чувствуют, гниды, что заждались их уже на киче!
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... виявляється синютка, почав підлизувати задницю прєЗЄдєнту, розумію лизав порошенкову, вона хоча чукулядою була намазана, а кацапо-маланську,,- дуже хочеться посаду. Ото лайно, яке витягнув Садовий, тепер має "подяку".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозслідування СБУ і прокуратури щодо питання сміття має початися з кабінету мера Львова, - ексглава ОДА Синютка
 
 
 
 
 
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