 Розслідування СБУ і прокуратури щодо питання сміття має початися з кабінету мера Львова, - ексглава ОДА Синютка

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Андрій Іванович вже 13 років керує Львовом. За всі ці роки у нього була можливість вирішити всі нагальні проблеми міста: не лише з вивезенням сміття, а й ті, що стосуються забруднення навколишнього середовища, міського транспорту тощо, - зазначає Олег Синютка. - Але пан Садовий дуже хоче бути політиком. І замість того, щоб вирішувати повсякденні проблеми львів’ян, він то будує партію, то бере участь у політичних інтригах, то будує якість новітні політичні альянси, причому спочатку співпрацює з кожною чинною владою, а потім для підтримки власного рейтингу "йде в опозицію". Переконаний, що через певний час нова адміністрація, яку сьогодні представив Зеленський, скоро стане винною у всіх його проблемах".

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"Тому всі запитання щодо сміття Садовий може ставити одній людині. Самому собі. І тому всі розслідування СБУ, прокуратури мають розпочатися з кабінету мера Львова", - зазначив Синютка.

Нагадаємо, у своєму виступі на поданні президентом Володимиром Зеленським нового голови Львівської ОДА мер Львова Андрій Садовий зазначив, що хотів би реального розслідування "сміттєвої блокади" Львова і покарання винних.

При цьому глава Офісу Президента Андрій Богдан зазначив, що "Служба безпеки може і мусить ефективно розслідувати, хто давав команду, кому давали команду, як виконували, як блокували, які були задіяні підрозділи і відповідні посадові особи".