 Зеленський пообіцяв Садовому, що СБУ проведе розслідування "сміттєвої блокади" Львова

Про це президент заявив сьогодні у Львові під час представлення нового голови Львівської облдержадміністрації Маркіяна Мальського у відповідь на заклик Садового провести реальне розслідування за фактом підпалу Грибовицького полігону побутових відходів і подальшої "сміттєвої блокади" Львова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Тому ми і привезли главу Служби безпеки України. Ми хочемо почути конкретні прізвища людей, виконавців, виконавчої влади, місцевої влади, які сприяли цьому тиску. Якщо можна почути відповіді на ці запитання, то ми займемося цими людьми", - сказав президент.

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Керівник Офіса Президента України Андрій Богдан зазначив, що заяв Садового про тиск із боку колишнього глави держави Петра Порошенка досить для відкриття кримінального провадження. "Всі заяви, які озвучив пан Садовий, можна вважати заявою про злочин, адже це екологічна безпека держави, це безпека цілого міста. Таку заяву про злочин потрібно внести до Єдиного державного реєстру, і, я думаю, що Служба безпеки зобов'язана ефективно розслідувати, хто давав команду, кому давали команду, як виконували, як блокували, які підрозділи було задіяно. Відповідних посадових осіб, якщо це було порушення трудової дисципліни, на підставі цих даних звільнити, а тих, хто безпосередньо виконував незаконні вказівки, треба притягнути до відповідальності", - сказав Богдан.

Садовий заявив, що в разі відкриття кримінального провадження він і міська рада нададуть правоохоронцям всі необхідні документи.

Нагадаємо, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання відбувся зсув сміття, під який потрапили три рятувальники і еколог львівського комунального підприємства "Збиранка". 31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не знайшли.

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За фактом пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі СБУ почала кримінальне провадження. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що пожежа на звалищі почалася внаслідок підпалу. Звалище закрили. У місті виникла напружена ситуація з вивезенням побутових відходів.

Відходи визвозили у різні регіони України. Наприклад, повідомлялося, що автомобіль зі сміттям зі Львова було виявлено в Рівненській області, в селі Підгірці Обухівського району Київської області спробували вивантажити 20 тонн львівського сміття.

Жителі міста Гайсин Вінницької області навіть намагалися перекривати дорогу, щоб перешкодити 13 машинам із львівським сміттям вивантажити відходи на місцевому звалищі.

У Львові склалася критична ситуація з вивезенням сміття: з третини контейнерних майданчиків відходи не вивозили понад 3 тижні. 26 січня 2017 року обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про одноразове вивезення сміття з переповнених контейнерних майданчиків на полігони 5 міст Львівської області. У березні знову було ухвалено рішення, що тверді побутові відходи зі Львова вивезуть протягом 5-7 днів.

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