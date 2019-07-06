 Мер Києва Кличко має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Останнім часом можна почути маніпуляції в передачах щодо мера. І маніпуляції неприємні, я буду подавати позов про захист честі і гідності. Наприклад, озвучили, що скляний "міст Кличка" - там вкрали гроші. Що міст коштував стільки-то грошей, а став удвічі дорожчим. Вартість моста не збільшилась, вони зманіпулювали: взяли всі гроші, які було спрямовано на Володимирську гірку, на парк Хрещатий, на зміцнення стінок тощо", - заявив Віталій Кличко в коментарі "Радіо НВ".

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Телегрупа "1+1 медіа", як повідомляє "Медіаняня", розповсюдила пресреліз: "У відповідь на заяву Віталія Кличка про готовність йти до суду через критику дій київської влади каналом "1+1" повідомляємо: пан Кличко не вказав, що саме викликало його обурення.

Це вже не перша спроба нападати на канал і журналістів під час різних виборчих кампаній, а також використовувати судову систему як інструмент залякування незалежних ЗМІ.

Соратник пана Кличка - Петро Порошенко - не так давно теж погрожував позовом. Але погрози так і залишилися в повітрі. Нам не страшно. Бо у своїй редакційній політиці журналісти керуються фактами, і на неї не впливають ні менеджмент, ні власники.

Ми не піддаватимемося тиску і не припинятимемо розслідування корупційних схем і зловживання владою ні на місцевих рівнях, ні на рівні держави. Тому готові отримати позов, але не впевнені, що пан Кличко дійсно готовий йти до суду, принаймні з власноі ініціативи, а не унаслідок розслідувань у кримінальних справах щодо його дій у столиці".

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