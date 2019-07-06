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Все про:позов (240) Київ (6247) Кличко (610) Ткаченко (12)

 Мер Києва Кличко має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка

На думку Віталія Кличка, останні матеріали телеканалу "1+1", в яких йдеться про його роботу, мають маніпулятивний характер.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Останнім часом можна почути маніпуляції в передачах щодо мера. І маніпуляції неприємні, я буду подавати позов про захист честі і гідності. Наприклад, озвучили, що скляний "міст Кличка" - там вкрали гроші. Що міст коштував стільки-то грошей, а став удвічі дорожчим. Вартість моста не збільшилась, вони зманіпулювали: взяли всі гроші, які було спрямовано на Володимирську гірку, на парк Хрещатий, на зміцнення стінок тощо", - заявив Віталій Кличко в коментарі "Радіо НВ".

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Телегрупа "1+1 медіа", як повідомляє "Медіаняня", розповсюдила пресреліз: "У відповідь на заяву Віталія Кличка про готовність йти до суду через критику дій київської влади каналом "1+1" повідомляємо: пан Кличко не вказав, що саме викликало його обурення.

Це вже не перша спроба нападати на канал і журналістів під час різних виборчих кампаній, а також використовувати судову систему як інструмент залякування незалежних ЗМІ.

Соратник пана Кличка - Петро Порошенко - не так давно теж погрожував позовом. Але погрози так і залишилися в повітрі. Нам не страшно. Бо у своїй редакційній політиці журналісти керуються фактами, і на неї не впливають ні менеджмент, ні власники.

Ми не піддаватимемося тиску і не припинятимемо розслідування корупційних схем і зловживання владою ні на місцевих рівнях, ні на рівні держави. Тому готові отримати позов, але не впевнені, що пан Кличко дійсно готовий йти до суду, принаймні з власноі ініціативи, а не унаслідок розслідувань у кримінальних справах щодо його дій у столиці".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136082
 
   
 Топ коментарі
 
Виталя, зачем суд? Просто бьешь в ебало этому пропагандону анала Г+Г
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Всі підбарижники - злочинці!
І вони мають бути покарані.
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"Независимые СМИ" - поржал, особенно в свете последних продаж Мер Києва Кличко має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка - Цензор.НЕТ 2612
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Беня дает указание независимому Ткаченко "мочить" Ляшко.
Независимый Ткаченко отвечает "Хорошо, хорошо, не вопрос."

https://www.youtube.com/watch?v=fq9ucRBVAdc
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А сегодня на 1+1 не все могут подать в суд. Вернее подать могут не только лишь все, мало кто может это делать
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Эта каломойская телепомойка уже не знает к кому и как прицепиться . Никогда не мог и подумать что такой ,, раньше вполне респектабельный канал , сможет превратиться в такой гнидник . фуу .. .Давай Веталь , потаскай их по судам . Хотя из этого ничего и не выйдет , но хоть нервы им попортишь .
Мер Києва Кличко має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка - Цензор.НЕТ 496.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМер Києва Кличко має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка
 
 
 
 
 
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