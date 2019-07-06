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 Запуск нового ринку електроенергії дозволить "Енергоатому" й "Укргідроенерго" залучити до $4 млрд інвестицій, - Прокіп

Впровадження нової моделі ринку електроенергії дозволить залучити в галузь до 4 млрд доларів інвестицій для модернізації енергокомпаній і в п'ятеро збільшити експорт електроенергії.

Таку думку висловив Андріан Прокіп, експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього, в матеріалі "Страх і ненависть на ринку електроенергії" для "Дзеркала тижня".

"Безпосередньо в секторі генерації основними вигодонабувачами стануть державні компанії, зокрема "Енергоатом" і "Укргідроенерго", які зможуть залучити від 2,9 до 4 млрд дол. інвестицій. Будівництво нових і оновлення наявних потужностей унаслідок залучення інвестицій після реформи дозволить наростити експорт, збільшивши його у понад п'ять разів до 2027 року", - вважає Прокіп.

А також зазначив, що до реформи в інвесторів не було ні найменшого бажання входити в галузь, повністю регульовану державою, де правила гри можуть змінюватися залежно від кон'юнктури на ринку політичних гравців.

На думку експерта, запуск ринку електроенергії дасть істотні вигоди країні загалом. Зокрема, в довгостроковій перспективі ефект від його впровадження становитиме 72 млрд доларів додаткового ВВП.

"За оцінками Українського інституту майбутнього, реформа здатна стимулювати генерування додаткових 72 млрд дол. до 2030 року. Водночас наразі щорічні втрати економіки України від невпровадження реформи оцінюються у понад 6,5 млрд дол. щорічно", - написав Прокіп.

Експерт звертає увагу, що модель ринку, яка діяла до початку реформи, призвела до накопичення безлічі проблем у галузі, серед яких поступове зношування активів і повільний шлях до скорочення обсягу генерації електроенергії, до поступового перетворення України в імпортера електроенергії. Натомість проведення енергореформи позитивно вплине безпосередньо на стан енергетичного сектора і національну економіку, а з часом це відчують і споживачі.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущено нову модель ринку електроенергії відповідно до прийнятого Верховною Радою в 2017 році Закону України "Про ринок електроенергії". Відповідно до закону, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136080
 
 
 Топ коментарі
 
мы рады... все..
а что это даст простому и пересічному?
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ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! мы все так обрадовались.... ясно что инвестиции это супер . но супер там это где нет алигархов. корупции и воровства!а так(Внедрение новой модели рынка электроэнергии позволит привлечь в отрасль до 4 млрд долларов инвестиций для модернизации энергокомпаний и в пять раз увеличить экспорт электроэнергии.) еслебы написали что тарифы нетолько не будут долго не подниматься а не на неделю мля ... или что тарифы понизяться. а так ну что людям бляха муха инвестиции.. всё разворуют половину так точно. цены на всё завысят и пшик будет от инвестиций. ктому же чесно написали что всё что увеличат продадут за валюту в европу. как всех курей и овощи и фрукти всё суки выгребли со складов и баз и продали по миру. а нам гниль и всё по 40 за кило бля.мрази ...лето,украина! а я бля помидор ещё не ел так сказать...(( фермеров мразей нужно просто сук на место ставить и запретить тварям всё вывозить по свету. только и читаю постоянно. мол украина увеличила импорт черешни.яблок .яиц.курятины и так далее. сука дай волю торгашам выгребут всё из супермаркетов и вывезут продадут по африкам!!есть внутренний рынок и украинские цены соответсвенно украинским пенсиям и зарплатам а не трандеть сколько там это стоит в евро кило! дайте нам зарплату в евро по 3 штуки каждому -две. мы также за всё будем платить по 1-2 евро за банку. за кило. за пачку,. и кто скажет что не так я на писал...? но пока мы хуже живём и получаем ровно в 30 раз.восколько и курс евро.всё очень просто!
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Принципы нашего рынка - поднятые тарифы уже никогда не опустятся. Как пример мобильная связь, вступают в сговор и вуаля.
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мы рады... все..
а что это даст простому и пересічному?
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В течении пары лет, когда установится рынок, цены заметно упадут
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Доходи виробника виростуть, об'єм збуту продовжить падати, а ціни при цьому знизяться? Звідки вас таких набрали?))
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ты никогда не слышал о принципе работы рынка?
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Принципы нашего рынка - поднятые тарифы уже никогда не опустятся. Как пример мобильная связь, вступают в сговор и вуаля.
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Принцип який сповідують твій кашерні хазяї - чим більше тиснеш гоїв тим більше з них вичавиш... А гроші вони "нізвідки" не беруться, і закони економіки папужки які строчать з методички як ти - відмінити не можуть. Збільшення доходу виробничого бізнесу можливе або збільшенням обсягів збуту або зростанням маржі або взяти кредит, в нас найреальніше 2-ге, а це значить ріст цін. Або ніяких "мільярдів інвестицій" не трапиться.
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Прежде думай о родине, а потом - о себе. Запуск нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" привлечь до $4 млрд инвестиций, - Прокип - Цензор.НЕТ 8487
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А про яку родіну більше думати, ту яка в Панамі чи на Кайманових островах?
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Нічого не дасть. Здорожчає електроенергія лише.
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как что ? 4 миллиарда баксов инвестиций из карманов простых и пересiчных, плюс 8 миллиардов на откаты разойдется
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каросин, дрова и кизяки теперь точно подорожают
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нікому твій побут за парєбріком не цікавий
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а делить слуги народа штыры лярда нэ заморяться?
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Хорошая реформа, рыночная. Именно по такой схеме все работает в Европе
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да да да
любая реформа которая приводите к повышению цен на всЁ и на ВСЯ она априори хорошая вопрос токо для кого?!!
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в магазинах, например в макдональдсе цены на все меню сразуже на 5% повыселись а через месяц я думаю еще на 5% подымут!!
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Пусть пригожин прибавит тебе жалование - ты пишешь готовые шутки для КВН
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кому шутки а кому открывай кошелек! если ты обедаешь в париже на частной вилле то тебе конечно повышение цен в макдаке до фени и смешно (как той королеве с шуткой про пироженные если учитил историю) ну а тем кто так сказать живет от ЗП до ЗП тем не до шуток и вообще им не смешно!!
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простите что лезу Ваш в диалог...
повысится цена хоть на немного - сразу подрастут цены на коммуналку (везде в тарифах заложена цена на электрику), на продукты питания (доставка-хранение), на электротранспорт (метро-трамвай-троллейбус) и на прочие мелочи жизни...
например водоканалы уже объявили о волне поднятия цены, так же как и электротранспорт ( например, в Днепре с 4 грн до 6 грн, а маршрутки и себе от 8 грн)
про продукты...только молча и печально
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Запуск нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" привлечь до $4 млрд инвестиций, - Прокип

Мы очень рады. Душа болит за энергоатом. Но есть опасение: В газовой войне петя волал про перемогу-переможную, а граждане от цен на газ о"уели. Это здесь населению тоже приготовиться?
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Нам уже 28 лет рассказывают про инвестиции и пока что за 28 лет лучшие инвестиции это были наши гастробайтеры! так что очередная лапша от держи морды готорая хотит запустить свои апы в карманы Украинцев!!
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хоти кто тебе не дает! хотеть не вредно!!
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Ты хоть читал суть реформы, матчасть? прочитай и не позорься далее
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а зачем мне читать суть, я смотрю не на суть а на результат! вполне здравый подход любую работу оценивать по результату! а суть можешь засунуть себе...
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Ответ типичного тролля, когда нет ответа из методички.
пусть пригожин снизит тебе жалование за профнепригодность
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ответ умного человека, который смотрит на результат действий а не на рекламную показуху и уж тем более не на вылизывание от мудаков!!
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пригожин платит тебе и за то, что ты хвалишь сам себя?
щедрый мальчик!
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а смотрю тебе пригожин хорошо на хвост наступил что в каждом посте про него вспоминаешь!
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просто от того, что он платит таким как ты
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выгодоприобретатели? барыгы теперь запрещённое слово?
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Создайте нормальный биржевой рынок,создайте нормальные условия ведения бизнеса,что бы компании могли свободно генерировать белую прибыль и платить дивиденды акционерам - и у вас,болваны,не будет отбоя от желающих проинвестировать энергопроекты.
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ха ха ха
ты думаешь главная проблема в том что нет нормальных бирж? мне кажется ты ошибаешься! главная проблема что нет нормальных судов, без справедливого суда ты не сможешь защитить ни свои инвестиции ни просто свои заработанные деньги! а текущая власть не может сделать справедливый европейский суд, потому что такой суд первым делом посадит эту самую власть!!
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Конечно свобода предпринимательства предполагает наличие нормальной судебной системы,не пытайся казаться умнее,чем ты есть на самом деле.
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ну так это же правда что у нас нет судов, и опять же это правда что основная проблема почему нет инвестиций в том что слишком большие риски что эти инвестиции и вложения будут просто разграблены (что кстате было и не однократно) и наличие бирж от этого ну никак не спасает!!
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Создание нормальных условий для биржевой торговли невозможно без создания вменяемой судебной системы.Здесь идиот называющий себя экспертом пытается выражать оптимизм по поводу привлечения инвестиций в отдельно взятую точку при использовании каких то житрожопых гройсовских методов,я же говорю,что для инвестиций нужно создать нормальный рынок - это проще и выгоднее.
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А я думаю...больше. Это позволит энергокомпаниям обогатится.. тоже за счёт внедрения фондового рынка продаж элэнергии...ммм. аналог Форекса.
Но я ...по другому открою Вам наш мир. Просто и без прикрас. Берете фото древних растений НА УГЛЕ!!! и затем ..молча сравнивание картинки с манускриптом Войнича. Картинка с картинкой, можете читать функцию растения. Теперь понятно откуда у...Вас!!! уголь, нефть и газ? Уважаемые энерготрейдеры. Всегда надо быть немножко поскромнее.
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ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! мы все так обрадовались.... ясно что инвестиции это супер . но супер там это где нет алигархов. корупции и воровства!а так(Внедрение новой модели рынка электроэнергии позволит привлечь в отрасль до 4 млрд долларов инвестиций для модернизации энергокомпаний и в пять раз увеличить экспорт электроэнергии.) еслебы написали что тарифы нетолько не будут долго не подниматься а не на неделю мля ... или что тарифы понизяться. а так ну что людям ***ха муха инвестиции.. всё разворуют половину так точно. цены на всё завысят и пшик будет от инвестиций. ктому же чесно написали что всё что увеличат продадут за валюту в европу. как всех курей и овощи и фрукти всё суки выгребли со складов и баз и продали по миру. а нам гниль и всё по 40 за кило ***.мрази ...лето,украина! а я *** помидор ещё не ел так сказать...(( фермеров мразей нужно просто сук на место ставить и запретить тварям всё вывозить по свету. только и читаю постоянно. мол украина увеличила импорт черешни.яблок .яиц.курятины и так далее. **** дай волю торгашам выгребут всё из супермаркетов и вывезут продадут по африкам!!есть внутренний рынок и украинские цены соответсвенно украинским пенсиям и зарплатам а не трандеть сколько там это стоит в евро кило! дайте нам зарплату в евро по 3 штуки каждому -две. мы также за всё будем платить по 1-2 евро за банку. за кило. за пачку,. и кто скажет что не так я на писал...? но пока мы хуже живём и получаем ровно в 30 раз.восколько и курс евро.всё очень просто!
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для того, щоб тримати курс на Європу, - треба виробляти продукт за високими, можливо навіть вище європейських, стандартами. А не переписати їх з совдепівських, чи жити як в дідугарні. Лишилось одне - їх створити.

А ця реформа в Україні - вона антисоціальна.
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Я вже відчуваю як зарплатня в 4000 євро приємною вагою відтягує мені кишеню....
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і свічками?))))
а ліхтарики і гаджети буду на роботі заряджати))))
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При Порошенко такого бардака в энергетике не было...
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Зеля ничего вам 73% лапшоухам ничего не обещал-он просто шутил. После выборов в ВР цены и тарифы полетят вместе с гривной в ввысь ....
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С 1 сентября тарифы на энергетику переведут в евроценты..рехформа плин...Так что ждите сюрприза зелекиндеры...
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Премію вже всі отримали авансом від можливих інвестицій?
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Раз заводят речь об инвесторе - электроэнергия подорожает однозначно. Причем в отопительный сезон.
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прям кино (свадьба в милиновке) когда там мудак долго распинался про новую идеологию новой власти = "...ЗНАЧИТ БУДУТ ГРАБИТЬ..."
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Просто это так работает, за любую инвестицию платит конечный потребитель.
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4млрд. інвестицій???? А потім на українцях відбити 8млрд???Чим ви нас радуєте???
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Віддали все в приватні руки, тепер не плачте.
Може через три покоління життя і стане краще у онуків тих, хто не кинув все і не виїхав до країн де якісне життя вже сьогодні.
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Россия вложит $4 миллиарда или США?
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Впервые в истории Украина импортировала электроэнергию из стран Евросоюза.
Компания «Эру трейдинг», являющаяся дочерним подразделением американской ERU Corporation, закупила электроэнергию в соседних Словакии и Венгрии.

Как сообщает украинская сторона, мощность импортированной электроэнергии составила 130 МВт., а сама операция стала возможной благодаря активному сотрудничеству «Укрэнерго» с Европейской комиссией и европейскими энергетическими компаниями.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗапуск нового ринку електроенергії дозволить "Енергоатому" й "Укргідроенерго" залучити до $4 млрд інвестицій, - Прокіп
 
 
 
 
 
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