 Запуск нового ринку електроенергії дозволить "Енергоатому" й "Укргідроенерго" залучити до $4 млрд інвестицій, - Прокіп

Таку думку висловив Андріан Прокіп, експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього, в матеріалі "Страх і ненависть на ринку електроенергії" для "Дзеркала тижня".
"Безпосередньо в секторі генерації основними вигодонабувачами стануть державні компанії, зокрема "Енергоатом" і "Укргідроенерго", які зможуть залучити від 2,9 до 4 млрд дол. інвестицій. Будівництво нових і оновлення наявних потужностей унаслідок залучення інвестицій після реформи дозволить наростити експорт, збільшивши його у понад п'ять разів до 2027 року", - вважає Прокіп.
А також зазначив, що до реформи в інвесторів не було ні найменшого бажання входити в галузь, повністю регульовану державою, де правила гри можуть змінюватися залежно від кон'юнктури на ринку політичних гравців.
На думку експерта, запуск ринку електроенергії дасть істотні вигоди країні загалом. Зокрема, в довгостроковій перспективі ефект від його впровадження становитиме 72 млрд доларів додаткового ВВП.
"За оцінками Українського інституту майбутнього, реформа здатна стимулювати генерування додаткових 72 млрд дол. до 2030 року. Водночас наразі щорічні втрати економіки України від невпровадження реформи оцінюються у понад 6,5 млрд дол. щорічно", - написав Прокіп.
Експерт звертає увагу, що модель ринку, яка діяла до початку реформи, призвела до накопичення безлічі проблем у галузі, серед яких поступове зношування активів і повільний шлях до скорочення обсягу генерації електроенергії, до поступового перетворення України в імпортера електроенергії. Натомість проведення енергореформи позитивно вплине безпосередньо на стан енергетичного сектора і національну економіку, а з часом це відчують і споживачі.
Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущено нову модель ринку електроенергії відповідно до прийнятого Верховною Радою в 2017 році Закону України "Про ринок електроенергії". Відповідно до закону, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку.
а что это даст простому и пересічному?
любая реформа которая приводите к повышению цен на всЁ и на ВСЯ она априори хорошая вопрос токо для кого?!!
повысится цена хоть на немного - сразу подрастут цены на коммуналку (везде в тарифах заложена цена на электрику), на продукты питания (доставка-хранение), на электротранспорт (метро-трамвай-троллейбус) и на прочие мелочи жизни...
например водоканалы уже объявили о волне поднятия цены, так же как и электротранспорт ( например, в Днепре с 4 грн до 6 грн, а маршрутки и себе от 8 грн)
про продукты...только молча и печально
Мы очень рады. Душа болит за энергоатом. Но есть опасение: В газовой войне петя волал про перемогу-переможную, а граждане от цен на газ о"уели. Это здесь населению тоже приготовиться?
пусть пригожин снизит тебе жалование за профнепригодность
щедрый мальчик!
ты думаешь главная проблема в том что нет нормальных бирж? мне кажется ты ошибаешься! главная проблема что нет нормальных судов, без справедливого суда ты не сможешь защитить ни свои инвестиции ни просто свои заработанные деньги! а текущая власть не может сделать справедливый европейский суд, потому что такой суд первым делом посадит эту самую власть!!
Но я ...по другому открою Вам наш мир. Просто и без прикрас. Берете фото древних растений НА УГЛЕ!!! и затем ..молча сравнивание картинки с манускриптом Войнича. Картинка с картинкой, можете читать функцию растения. Теперь понятно откуда у...Вас!!! уголь, нефть и газ? Уважаемые энерготрейдеры. Всегда надо быть немножко поскромнее.
А ця реформа в Україні - вона антисоціальна.
😁
а ліхтарики і гаджети буду на роботі заряджати))))
Може через три покоління життя і стане краще у онуків тих, хто не кинув все і не виїхав до країн де якісне життя вже сьогодні.
Компания «Эру трейдинг», являющаяся дочерним подразделением американской ERU Corporation, закупила электроэнергию в соседних Словакии и Венгрии.
Как сообщает украинская сторона, мощность импортированной электроэнергии составила 130 МВт., а сама операция стала возможной благодаря активному сотрудничеству «Укрэнерго» с Европейской комиссией и европейскими энергетическими компаниями.