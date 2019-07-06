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 Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться"

Президент України Володимир Зеленський заявив про серйозні плани боротися з контрабандою в Закарпатській області та інших регіонах України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час представлення нового голови Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка в суботу в приміщенні Закарпатської митниці в Ужгороді.

"Ви не хвилюйтеся, ми вас обов'язково підтримуватимемо. Хвилюватися, я думаю, зараз будуть люди, які займаються контрабандою і "кришують" цю контрабанду. Це головний привіт вам із Києва, і чому ми приїхали в такому складі", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що саме тому з ним до Закарпаття, а до цього у Львівську область приїхали в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов, глава Офіса Президента Андрій Богдан, перший заступник голови ОП Сергій Трофімов, заступники голови ОП Андрій Гончарук та Руслан Рябошапка, помічники президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак, новий голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов.

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"Ми приїхали сюди сьогодні, і один із сигналів, який всі разом хочемо до вас донести, що наверх більше заносити не треба, закінчилося", - сказав заступник керівника Офіса Президента Олексій Гончарук на нараді з проблем контрабанди в Ужгороді.

Гончарук зазначив, що на недавній великий зустрічі з бізнесом у Києві бізнесмени говорили, що контрабанда зростає.

"Заходиш у Києві до якогось магазину, а там брендові речі. І все це контрабанда. А береш офіційні документи у митників, прикордонників - і все добре, і з кожним днем ​​все "ефективніше" працюють наші державні органи", - зазначив він.

Гончарук зазначив, що кожна область "спеціалізується на своєму" в питаннях контрабанди: "хтось - на запчастинах, хтось - на сигаретах, десь валять ліс".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136079
 
 
 Топ коментарі
 
Если не ошибаюсь, еще не было на Цензоре:

"Азов" мощно разгромил технику террористов
Бойцам полка "Азов" удалось уничтожить комплекс артиллерийской разведки и коректировки "Зоопарк-1", который террористы "ДНР" подогнали на окраину Горловки.

Оккупанты намеревались открыть огонь по позициям украинских военных в районе Светлодарск дуги, однако не успели этого сделать, сообщается на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Комплекс вовремя заметили бойцы полка "Азов", подняли в небо беспилотник и нанесли огневое поражение по вражеской технике. По словам военных, этот комплекс является контрбатарейным современным радаром, производится в РФ и поставляется исключительно с территории страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Волонтеры добавили, что он является очень редким, позволяет корректировать артиллерию при любых погодных условиях без использования беспилотников и наносить достаточно точные поражения.

"И теперь комплекс террористов немного "помятый". Украинские воины в который раз напоминают российским "ихтамнетам": вам не место на нашей земле", - пишут они.

https://antikor.com.ua/articles/313664-azov_moshchno_razgromil_tehniku_terroristov
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По суті Зеленському, якщо б він був нормальним, треба було розробити стандарти роботи й виконання для кожної галузі. Сформувати органи контролю - перепиляти оцю милицію-полицію від слова милиця-полиця і змусити їх контролювати виконання тих стандартів. Ну і штрафні санкції за невиконання.
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Ключевые ваши слова "если бы он был нормальным" Но вот этого-то как раз и нет. Он обыкновенный малограмотный шут, успешно кривлявшийся на сцене, читая написанные другими тексты. Это его потолок.
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Дивлюся поросьонкові свинарчуки захвилювалися через зміну керівництва, як їм тепер без контрабанди жити?
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Контрабанда существует столько же веков, сколько существуют государства и торговля. От гастролей клоуна из 95 квартала в этом бизнесе ничего не изменится. Так что волноваться нечего. И понимающие это люди, задействованные в этом процессе, останутся спокойны.
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В безсильній злобі пальмомаслові шлюхи рвуть дупи,та плююця гівном скрізь,де згадуєця про Президента України.І чиєї країни вони ********???? Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться" - Цензор.НЕТ 9421В своєму дебільному упорстві вони ллють воду на млин жопоблоківців та трупанчукової банди,в кінцевому результаті допомагають ботоксній *****.СТРІЛЯТИ!!!!! Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться" - Цензор.НЕТ 2697
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А Ви думаєте, що тепер "криша" зміниться і Вам почне звідтіля щось перепадати? Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться" - Цензор.НЕТ 8189 І тому так радуєтесь?
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Ты просто дурак или дурак на зарплате?)))
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Ещё до 90-дневного юбилея власти Зеленского дней и дней, а почему-то всё больше мутит на рвоту. Этот выбрык с наскоком на таможенников новоиспеченного президента на поминает мне сцену из романа Я.Гашека одного из героев-Фельдкурата Каца, который прилично загруженный питьём, кричал: "Вы меня не знаете, так вы ещё узнаете!" Похоже, в Украине появился уже свой фелькурат Кац, только в более высоком звании Главкомверха. Но, к сожалению, далеко от этого фельдкурата новоявленный Кац по мышлению не ушёл. 73% фанатов, избравших его бурно аплодируюют своему "борцу за справедливость", облизываются в предчувствии приближающейся халявы. Вон как президент старается насобирать им халявы-ножками топает, ручками сучит, бровки хмурит, а почему-то так и видится 95 квартал.
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Ворье и Пороха то не уважало(считало его своим), а такого несерьезного и подавно.
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Баканов с Богданом - это как раз те честные борцы с контрабандой? Зеля, жги дальше.
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Значит нужные зебобику люди уже на своих местах...и потоки с контробанды переключаются на зеленую команду...
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я всегда, в подобных ситуациях, выбираю РЖАТЬ!!!!!!!!!!
))))))))
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Вроде Президент Страны , и такую ХУ.......Ню ляПннуть.
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я не зовсім розумію...так ще за Порошенка писали що нагору заносити не тре-а..значить заносили?
не міг петя нас обманювати! не міг! - бо віра, мова!
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С себя бы начал.
Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться" - Цензор.НЕТ 7558
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лгун малороский!манатки на ростов собирай! Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться" - Цензор.НЕТ 3846
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Пусть сначала ваЗЕлин в лугандоне контрабанду победит. На одесскую ОГА садит металоломщика - сепара - контрабандиста. Бороться он собрался.
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Они не должны волноваться,они должны сидеть в тюрьме.
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"Заходишь в Киеве в какой-то магазин, а там брендовые вещи и все контрабанда. А берешь официальные документы у таможенников, пограничников, и все хорошо, и с каждым днем ​​все "эффективнее" работают наши государственные органы"

Ну если с этой контрабандой он бороться собирается........, то не возите его больше в Закарпатье. Вообще никуда не возите! Пусть по киевским базарам ходит, контрабанду ищет. Вова, ты хотел людям много чего объяснять, разъяснять...Предлагаю начать с цен, с разницы цен на шмотки, технику и пр. в США, Европе и Украине. Многие удивятся и им нужно будет объяснить, почему такая разница.
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Що, тепер мародеру Порошенку заносити не треба? А може таки треба? Якісь передачки йому з конфетками, там, чаєм, цигарками... Він може цього і не вживає, але йому на довічному знадобиться Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться" - Цензор.НЕТ 8222
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А чого його коронної думки не було-зуб даю??))
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Психическая атака удалась.После этого порохоботские шавки в истерике не знают плакать
или смеятся. Куда теперь нести вот в чем вопрос.А нести надо бо спрашивать начнут,а кому не знают,может сотрудничать пока не поздно.Кругом одна измена от Зелиных слов.
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СМЕЯТЬСЯ, Юра. А ти обізнаний, я дивлюсь. Носиш?
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А з наркоторговцями та, особливо, їх "кришею" боротись хтось буде?
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Якщо так, то свого родича хомутніка притягни до відповідальность
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться"
 
 
 
 
 
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