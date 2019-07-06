 Зеленський пообіцяв боротися з контрабандистами та їхнім "дахом": "Хвилюватимуться"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час представлення нового голови Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка в суботу в приміщенні Закарпатської митниці в Ужгороді.

"Ви не хвилюйтеся, ми вас обов'язково підтримуватимемо. Хвилюватися, я думаю, зараз будуть люди, які займаються контрабандою і "кришують" цю контрабанду. Це головний привіт вам із Києва, і чому ми приїхали в такому складі", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що саме тому з ним до Закарпаття, а до цього у Львівську область приїхали в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов, глава Офіса Президента Андрій Богдан, перший заступник голови ОП Сергій Трофімов, заступники голови ОП Андрій Гончарук та Руслан Рябошапка, помічники президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак, новий голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов.

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"Ми приїхали сюди сьогодні, і один із сигналів, який всі разом хочемо до вас донести, що наверх більше заносити не треба, закінчилося", - сказав заступник керівника Офіса Президента Олексій Гончарук на нараді з проблем контрабанди в Ужгороді.

Гончарук зазначив, що на недавній великий зустрічі з бізнесом у Києві бізнесмени говорили, що контрабанда зростає.

"Заходиш у Києві до якогось магазину, а там брендові речі. І все це контрабанда. А береш офіційні документи у митників, прикордонників - і все добре, і з кожним днем ​​все "ефективніше" працюють наші державні органи", - зазначив він.

Гончарук зазначив, що кожна область "спеціалізується на своєму" в питаннях контрабанди: "хтось - на запчастинах, хтось - на сигаретах, десь валять ліс".

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