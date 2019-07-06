 Зеленський призначив Бондаренка головою Закарпатської ОДА

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Бондаренка Ігоря Самійловича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті відповідного указу.
Зеленський вже представив нового голову Закарпатської ОДА в будівлі Закарпатської митниці.
Уродженець Криму Ігор Бондаренко в різний час був заступником голови Мукачівської райдержадміністрації та директором департаменту Міністерства юстиції.
Крім того, Бондаренко є власником мережі кондитерських (ТМ Торговий дім "Bondarenko").
Уроженец Крыма, занимал должность директора минис.юстиции....- даст этим западенцам шороху....
Готовый начальник будущего местного НКВД...
Кроме того, Бондаренко является владельцем сети кондитерских (ТМ Торговый дом "Bondarenko").Источник: https://censor.net.ua/n3136078
Значит богатый несмотря на то что занимал гос.должности - воровать не будет...
На єтот рас попала Словакия)))
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/183049_1562405471
https://strana.ua/news/209880-reaktsija-sotssetej-na-post-herashchenko-o-stolitse-***********.html
Президент Украины Владимир Зеленский
провел совещание в Закарпатской таможне и
устроил жесткий разговор с начальниками
таможней нескольких областей.
«Скажите пожалуйста, на Волыне, Львове,
Закарпатье и в Черновцах есть контрабанда?
(Докладчик ответил утвердительно) Вы знаете
таких людей: Шелегацкий Евгений (Замначальника
Волынской таможни, - ред.), Прокопчук
Левко (Начальник Львовской таможни, -
ред.), Балуев Стас (Начальник Закарпатской
таможни, - ред.), Салагор Николай (Начальник
Черновецкой таможни, - ред.)? Они присутствуют?
Можно вас увидеть? Добрый день. Скажите
пожалуйста? Есть контрабанда у вас? Есть. А как вы
с этим боритесь? Каким образом? В соответствии с
законодательством?
Слово взял Николай Салагор и начал зачитывать,
сколько было его таможней возбуждено уголовных
дел.
Представитель президента спросил у него, бывает
ли он на Черновицком рынке и продаются ли там
контрабандные ткани. На что глава таможни
ответил, что там продаются товары, которые
растамаживались по всей Украине. У Салагора
уточнили, турецкие ткани проходил ли через его
таможню - он сказал, что в том числе и через
них.
«У нас информация, что именно через вас, что
поделены эти контрабандные двери. Именно через
Черновцы там контролируются все ткани», -
заявил Зеленский.
Салагор ответил: «С одного автомобиля турецкого
товара, который оформляется черновецкой
таможней, уплачивается не меньше, чем 1
миллион 600 тысяч налогов. Это наивысший
показатель в Украине. Кроме того, ткань
оформляется на очень многих таможнях Украины,
не только в Черновцах».
Слово взял и.о. Главы фискальной
службы Александр Власов.
«Я прошу прощения, для того чтобы не было
контрабанды тканей, в том числе. Нужно принять
эту систему и таможенную ставку в соответствии с
кодами товаров», - говорит он.
Президент его перебил.
«Мы все очень долго много лет слушаем, что нам
надо делать и мы не делаем. Мне кажется,
мужики, мы же по-мужски разговариваем. Да?
Скажите пожалуйста, если вы не можете
остановить контрабанду, почему вы не уволитесь?
Просто у меня такой вопрос. Я ж не говорю, что вы
взятки берете. Вы порядочные честные люди,
наверно, я так думаю. Ай хоуп, как говорят. Если
вы не можете это остановить, почему вы там
работаете? Очень маленькие зарплаты, я вот
услышал пана Власова, зачем вы это делаете? Я не
понимаю», - задался вопросом Зеленский.
Салагор решил поправить президента: «Мы же не
говорим, что мы ее не останавливаем. Мы как раз
ее останавливаем». Зеленский в ответ заявил:
«Как вы останавливаете, когда у нас растет
контрабанда? Как вы ее остановили?».
Также Зеленский спросил не знаком ли Салагор с
Бурбаком (Максим Бурбак, «Народный фронт», -
ред.) и не имеет ли тот какое-то отношение? Не
партнер ли он. Салагар отметил, что знаком с
нардепом, но бизнес-партнерами не являются.
После, слово взял заместитель главы Офиса
президента Украины Алексей Гончарук.
«У меня вопрос. Вы люди опытные, все как бы
большинство. Вот тут так много. проблем и
контрабанду нельзя остановить и так далее.
Поясните, как вы думаете, может существовать
контрабанда организованная в области без участия
руководителя таможни областной», - заявил он.
Замначальника Волынской таможни ответил:
«Думаю нет».
В ходе разговора выяснилось, что начальник
Волынской таможни уже месяц, как на
больничном.
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стал безработный уроженец Крыма
«А что он, операция перенес? Не вкурсе? Ну Иван
Генадьевич (обращается к Баканову), вы как
Служба безопасности Украины, помогите,
пожалуйста человеку на больничном, может надо
передать какие лекарства, может зеленку ему
надо. Почему он столько работал, работал и так
заболел человек. Может надо помочь. Установите,
пожалуйста, где он на больничном в этой стране за
такие небольшие деньги (Как жалуется Власов на
низкие зарплаты). В какой стране этот человек
находится за небольшую зарплату», - дал задание
Зеленский главе СБУ.
После этого слово взял глава Львовской таможни.
Он начал зачитывать статистику по таможне. Его
перебил Зеленский: «У нас нет времени ничего
пересматривать. Смотрите, я не про это, и мы не
про это. У нас всего пять лет, это мычание уже вот
тут стоит. Если можно, я думаю, что главные
трудно это люди. У меня к вам просьба, написать
заявление об отставке. Несколько шагов. Если вы
этого не можете сделать… Скажите, пожалуйста
господин Власов, вы можете уволить людей? Мне
без відповідно, мне вот эта ваша бюрократия,
начиная что меня везде представляют «Пані та
панове встаньте зустрічайте президента». Мы про
шаги или слова? Вы можете их уволить? Вы
можете вернуть человека из больничного?», -
спросил Зеленский.
Власов ответил, что может, но не тех кто на
больничном. «На следующей неделе мы это
сделаем, с самого начала? Спасибо», -
резюмировал Зеленский.
Затем Зеленский обратился к и.о. Закарпатской
таможни (его начальник в отпуске). «В какой
стране? Вы что не слышите вопрос? Как вы с ним
связываетесь? А он вам звонит?», - спросил
Зеленский.
«На прошлой неделе с ним говорил», - ответил
таможенник.
«Там пишет страна, когда вам звонит. У Вас какой
телефон? Айфон? А откуда у вас Айфон? Маленькая
зарплата, мне говорит Власов, уже 30 минут», -
добавил Зеленский и в ответ услышал невнятное
бормотание.
Представитель таможни пообещал найти, где
находится его начальник.
Напоминает сюжеты по ОРТ - "путин и корупционеры", "путин и разгильдяи"
Никаких докладов о том как космические корабли бороздят
Не справился? Пиши заявление на увольнение
👏🏻
Поэтому их просто выгнать и строить новую функционирующую систему.
обознался трохы,бувайе...