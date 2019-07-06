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Все про:Закарпаття (768) Зеленський (1948) ОДА (615)

 Зеленський призначив Бондаренка головою Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Бондаренка Ігоря Самійловича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті відповідного указу.

Зеленський вже представив нового голову Закарпатської ОДА в будівлі Закарпатської митниці.

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Уродженець Криму Ігор Бондаренко в різний час був заступником голови Мукачівської райдержадміністрації та директором департаменту Міністерства юстиції.

Крім того, Бондаренко є власником мережі кондитерських (ТМ Торговий дім "Bondarenko").

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136078
 
 
 Топ коментарі
 
Квартал-95 радует паклонникав очередним географическим кретинизмом.
На єтот рас попала Словакия)))

Зеленский назначил Бондаренко главой Закарпатской ОГА - Цензор.НЕТ 6030
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Аж слезу пустил.
Напоминает сюжеты по ОРТ - "путин и корупционеры", "путин и разгильдяи" Зеленський призначив Бондаренка головою Закарпатської ОДА - Цензор.НЕТ 6446
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и помимо того

Кроме того, Бондаренко является владельцем сети кондитерских (ТМ Торговый дом "Bondarenko").Источник: https://censor.net.ua/n3136078

Значит богатый несмотря на то что занимал гос.должности - воровать не будет...
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хороший чел однозначно...
Уроженец Крыма, занимал должность директора минис.юстиции....- даст этим западенцам шороху....
Готовый начальник будущего местного НКВД...
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и помимо того

Кроме того, Бондаренко является владельцем сети кондитерских (ТМ Торговый дом "Bondarenko").Источник: https://censor.net.ua/n3136078

Значит богатый несмотря на то что занимал гос.должности - воровать не будет...
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Навіщо соєвого кондитера призначили головою Запорізької ОДА?
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Квартал-95 радует паклонникав очередним географическим кретинизмом.
На єтот рас попала Словакия)))

Зеленский назначил Бондаренко главой Закарпатской ОГА - Цензор.НЕТ 6030
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Ссылку дайте. Или обычный фейк?
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Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского допустила серьезную ошибку - перепутала названия стран. В Сети разгорается скандал, передает "Диалог.UA". У пресс-службы Зеленского, по всей видимости, серьезные проблемы с географией. Не успел отгреметь скандал о том, как в пресс-релизе представители президента назвали Торонто "столицей Канады", как вспыхнул новый. 5 июля на официальной странице Зеленского в Facebook был обнародован пост по случаю визита президента в Ужгород. "Приветствую этот славный украинский город, размещенный на границе со Словенией", - говорится в сообщении. Проблема в том, что у Украины нет общих границ со Словенией, но есть со Словакией. Это разные страны.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/183049_1562405471
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Вице-спикер Верховной Рады и член партии экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко серьезно оконфузилась. Проводя ликбез для пресс-службы президента Владимира Зеленского, она заявила, что Гаага - столица Нидерландов (на самом деле Амстердам).

https://strana.ua/news/209880-reaktsija-sotssetej-na-post-herashchenko-o-stolitse-***********.html
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а чого не пишем що дура іра геращкенко написала - що Столлиця Нідерландів - Гаага?
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Она не президент и ей простительно, она дура и уже ни на что не влияет.а вот то что Вован туповатый и уроки прогуливал это пздц и угроза нацбезопасности
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Чуть не подавился, думал бондаренчиху
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Зеленский начал пресовать мздоимцев порохоботы, идите все на больничный, здоровее будете!

Президент Украины Владимир Зеленский
провел совещание в Закарпатской таможне и
устроил жесткий разговор с начальниками
таможней нескольких областей.
«Скажите пожалуйста, на Волыне, Львове,
Закарпатье и в Черновцах есть контрабанда?
(Докладчик ответил утвердительно) Вы знаете
таких людей: Шелегацкий Евгений (Замначальника
Волынской таможни, - ред.), Прокопчук
Левко (Начальник Львовской таможни, -
ред.), Балуев Стас (Начальник Закарпатской
таможни, - ред.), Салагор Николай (Начальник
Черновецкой таможни, - ред.)? Они присутствуют?
Можно вас увидеть? Добрый день. Скажите
пожалуйста? Есть контрабанда у вас? Есть. А как вы
с этим боритесь? Каким образом? В соответствии с
законодательством?
Слово взял Николай Салагор и начал зачитывать,
сколько было его таможней возбуждено уголовных
дел.
Представитель президента спросил у него, бывает
ли он на Черновицком рынке и продаются ли там
контрабандные ткани. На что глава таможни
ответил, что там продаются товары, которые
растамаживались по всей Украине. У Салагора
уточнили, турецкие ткани проходил ли через его
таможню - он сказал, что в том числе и через
них.
«У нас информация, что именно через вас, что
поделены эти контрабандные двери. Именно через
Черновцы там контролируются все ткани», -
заявил Зеленский.
Салагор ответил: «С одного автомобиля турецкого
товара, который оформляется черновецкой
таможней, уплачивается не меньше, чем 1
миллион 600 тысяч налогов. Это наивысший
показатель в Украине. Кроме того, ткань
оформляется на очень многих таможнях Украины,
не только в Черновцах».
Слово взял и.о. Главы фискальной
службы Александр Власов.
«Я прошу прощения, для того чтобы не было
контрабанды тканей, в том числе. Нужно принять
эту систему и таможенную ставку в соответствии с
кодами товаров», - говорит он.
Президент его перебил.
«Мы все очень долго много лет слушаем, что нам
надо делать и мы не делаем. Мне кажется,
мужики, мы же по-мужски разговариваем. Да?
Скажите пожалуйста, если вы не можете
остановить контрабанду, почему вы не уволитесь?
Просто у меня такой вопрос. Я ж не говорю, что вы
взятки берете. Вы порядочные честные люди,
наверно, я так думаю. Ай хоуп, как говорят. Если
вы не можете это остановить, почему вы там
работаете? Очень маленькие зарплаты, я вот
услышал пана Власова, зачем вы это делаете? Я не
понимаю», - задался вопросом Зеленский.
Салагор решил поправить президента: «Мы же не
говорим, что мы ее не останавливаем. Мы как раз
ее останавливаем». Зеленский в ответ заявил:
«Как вы останавливаете, когда у нас растет
контрабанда? Как вы ее остановили?».
Также Зеленский спросил не знаком ли Салагор с
Бурбаком (Максим Бурбак, «Народный фронт», -
ред.) и не имеет ли тот какое-то отношение? Не
партнер ли он. Салагар отметил, что знаком с
нардепом, но бизнес-партнерами не являются.
После, слово взял заместитель главы Офиса
президента Украины Алексей Гончарук.
«У меня вопрос. Вы люди опытные, все как бы
большинство. Вот тут так много. проблем и
контрабанду нельзя остановить и так далее.
Поясните, как вы думаете, может существовать
контрабанда организованная в области без участия
руководителя таможни областной», - заявил он.
Замначальника Волынской таможни ответил:
«Думаю нет».
В ходе разговора выяснилось, что начальник
Волынской таможни уже месяц, как на
больничном.
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стал безработный уроженец Крыма
«А что он, операция перенес? Не вкурсе? Ну Иван
Генадьевич (обращается к Баканову), вы как
Служба безопасности Украины, помогите,
пожалуйста человеку на больничном, может надо
передать какие лекарства, может зеленку ему
надо. Почему он столько работал, работал и так
заболел человек. Может надо помочь. Установите,
пожалуйста, где он на больничном в этой стране за
такие небольшие деньги (Как жалуется Власов на
низкие зарплаты). В какой стране этот человек
находится за небольшую зарплату», - дал задание
Зеленский главе СБУ.
После этого слово взял глава Львовской таможни.
Он начал зачитывать статистику по таможне. Его
перебил Зеленский: «У нас нет времени ничего
пересматривать. Смотрите, я не про это, и мы не
про это. У нас всего пять лет, это мычание уже вот
тут стоит. Если можно, я думаю, что главные
трудно это люди. У меня к вам просьба, написать
заявление об отставке. Несколько шагов. Если вы
этого не можете сделать… Скажите, пожалуйста
господин Власов, вы можете уволить людей? Мне
без відповідно, мне вот эта ваша бюрократия,
начиная что меня везде представляют «Пані та
панове встаньте зустрічайте президента». Мы про
шаги или слова? Вы можете их уволить? Вы
можете вернуть человека из больничного?», -
спросил Зеленский.
Власов ответил, что может, но не тех кто на
больничном. «На следующей неделе мы это
сделаем, с самого начала? Спасибо», -
резюмировал Зеленский.
Затем Зеленский обратился к и.о. Закарпатской
таможни (его начальник в отпуске). «В какой
стране? Вы что не слышите вопрос? Как вы с ним
связываетесь? А он вам звонит?», - спросил
Зеленский.
«На прошлой неделе с ним говорил», - ответил
таможенник.
«Там пишет страна, когда вам звонит. У Вас какой
телефон? Айфон? А откуда у вас Айфон? Маленькая
зарплата, мне говорит Власов, уже 30 минут», -
добавил Зеленский и в ответ услышал невнятное
бормотание.
Представитель таможни пообещал найти, где
находится его начальник.
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Аж слезу пустил.
Напоминает сюжеты по ОРТ - "путин и корупционеры", "путин и разгильдяи" Зеленський призначив Бондаренка головою Закарпатської ОДА - Цензор.НЕТ 6446
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Сидить *****, навпроти нього чинуша, і він його чехвостить. Чинуша винувато хилить голову. Нога ***** загрозливо тупцяє високим підбором по підлозі - тук.... тук... тук.... Це не Кінг, не По і не Хічкок, це- комедія для народу.
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І одразу видно царь хароший а от бояре гавно)
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Это шикарно 👍🏻 Спасибо
Никаких докладов о том как космические корабли бороздят
Не справился? Пиши заявление на увольнение

👏🏻
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Правильно, у лісі чай не росте, там чорниця та гриби. До речі, як зе ставиться до грибів? Не чаєм же єдиним ))
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Мне очень импонирует, что он не тратит время на борьбу с этой гоп-компанией. Кто там больше, кто там меньше, неважно. Все таможенные верхушки в доле.
Поэтому их просто выгнать и строить новую функционирующую систему.
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Це просто 69 якесь, любо дивитись))) на мене не звертайте увагу, продовжуйте ))) (поклав голову на зазделегідь підставлені долоні)
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есть гриб сморчок, тоже не в лесу-"Может расти на песчаных участках, возле свалок, навозных куч, и на местах старых гарей."
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про такое быдло во власти, у руководства государством, много писал М.Булгаков. ясно ты не читало, только кино. ну это примерно Швондер, а остальные, окружение, из очистки. не удивляйся, что за модой ходить в шортах и без галстука, придет мода ссать мимо унитаза. когда то известный художник И.Глазунов сказал- "если не умеешь рисовать, руки из жопы, рисуй странно, непросвещенные люди что то в этом найдут."
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Фамилия каая-то нетипичная для нынешних назначений - бондаренко. А потом увидел, что он самойлович и успокоился - всё в тренде.
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Хіба це новина? От якщо б він три літри пива випив - оце було б і цікаво, і прибутково для української пивоварні. А це як президент Зеленський посадив часник на часниковому полі. Навіть незрозуміло - чи славити чи хаяти - новина з ряду що їв що радіо слухав.
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то отчество чы евпатория сыграла роль?чы такы військово-політичне будівельне училище?
обознался трохы,бувайе... Зеленський призначив Бондаренка головою Закарпатської ОДА - Цензор.НЕТ 3961
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Рошен может попасть в эти новые кондитерские руки.
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до большого кондитера ему, как рошену до нестле Зеленський призначив Бондаренка головою Закарпатської ОДА - Цензор.НЕТ 3704
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Это ещё выборов не было.Пройдут выборы,начнётся пресс по настоящему.Там все вновь назначенные перед уходом ПО либо начнут работать,либо на нары .Только по мажоритарке в Харькове идут бандиты ,рыги,миллиардеры,дети миллиардеров.Возглавляет процесс избрания-Гепа.Власть на казённые деньги,руками подчинённых продвигает моральных мразей во власть.Сплошные криминальные нарушения выборов Аваков безмолствует.
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