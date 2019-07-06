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 Політика України
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Все про:віце-прем'єр (38) вибори (4123) СБУ (4471) Кістіон (41)

 "Старі кадри СБУ виконують політичне замовлення щодо мене!" - віцепрем'єр Кістіон

Віцепрем'єр-міністр України Володимир Кістіон заявив, що не є тим віцепрем'єром, про якого йдеться в розслідуванні СБУ щодо механізму привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області.

Про це чиновник написав у себе у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учора в ЗМІ з'явилася інформація про звинувачення одного з віцепрем'єрів у розкраданні державних коштів. Журналісти окремих видань згадують моє прізвище, тому змушений реагувати. Це не що інше, на мою думку, як політичне замовлення, до якого залучено ще призначені колишнім президентом Петром Порошенком кадри Служби безпеки України. Бо жодних проваджень щодо мене не проводилося", - написав Кістіон.

На думку віцепрем'єра, ці дії пов`язані з планами усунути його з передвиборчого поля. Замовний характер, пише він, підтверджується тим, що в соціальних мережах новина про цю подію поширюється під грифом "реклама".

"З огляду на це, звертаюся до керівництва СБУ з проханням провести службове розслідування цієї ситуації і зробити необхідні кадрові висновки", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: СБУ викрила корупційну схему за участю віце-прем'єра на батьківщині Гройсмана. ФОТО (оновлено). ФОТО

Нагадаємо, на дострокових виборах у Раду Кістіон балотується в 11 окрузі у Вінниці як самовисуванець.

Старі кадри СБУ виконують політичне замовлення щодо мене! - віцепремєр Кістіон 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136077
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас каждая проворовавшаяся шавка будет изображать из себя жертву злочинной влади Овоща-Пети.

Но сейчас не 2014, не прокатит
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Шавка из правительства Гройсмана-Пети

Я рада что вы понимаете чьим интересам помимо своего кармана служила эта власть
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шавка то ваша - из слуг русского народа "Старые кадры СБУ выполняют политический заказ против меня!" - вице-премьер Кистион - Цензор.НЕТ 7922
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Сейчас каждая проворовавшаяся шавка будет изображать из себя жертву злочинной влади Овоща-Пети.

Но сейчас не 2014, не прокатит
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Шавка из правительства Гройсмана-Пети

Я рада что вы понимаете чьим интересам помимо своего кармана служила эта власть
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Петя вокруг себя всегда ставил не самых достойных.
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Ну да, по Вашему разумению рыги богдан и разумков из окружения януковоща = самые достойные. Любая пророссийская мразь в слугах народа" - для Вас достойные. Легко на этом основании сделать вывод о Вас, мадам фрау
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Кистион Владимир Евсевиевич:

2001-2008 гг. - начальник Винницкого областного коммунального производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Винницаводоканал».
2008-2011 гг. - заместитель Винницкого городского головы.
2011-2014 гг. - первый заместитель Винницкого городского головы.
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Вы топите за слуг, хотя они :

Партия "слуга народа" выступает:

1. против закона о люстрации

2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный

4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")

5. за отмену Томоса и ПЦУ

6. за сокращение украинской армии

7. за русское телевидение на украинских экранах

Так кто вы после этого? логично сказать, что Вы русский АНТИУКРАИНСКИЙ тролль из Германии нанятый пуйлом, каких полно в партии AfD "понимающих путина"
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"выполнение "минских договоренностей"" - це "федерализация Украины и подчинение её Москве"? То Порошенко ще в вересні 2014-го підписуючи зі своїм порньором пукіним "мінскіє дагаварьоннасті" мав за мету федералізацію України і підпорядкування її мацквє?
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Еще разок... это ваша шавка. Очередное новое лицо. И Грося теперь тоже ваш. Кстати, а шо, Аваков уже не Рюкзакян?
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Россиянин, ну ты хоть бы выучил, как в Украине формируется правительство
Это правительство назначено ещё Радой, это все креатуры БПП и очень редко - НФ
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россияне - в списках "слуги уродов", моя Вы недалекая любительница германских порноактрис. И когда у клоуна будет в Раде большинство, эти россияне будут и в правительстве. Ну, а то шо Вы врете без проблем - тоже показатель принадлежности к агрессивному быдлу.
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Попытки свалить на наступников делишки проворовавшейся власти так же смешны, как выборочная слепота, которая не позволяет замечать Семочко.
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Скажите, а почему Вы так непринужденно врете?
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Вывсеврете явамневерю
Семочко Пете Зеленский подкинул чтобы опорочить 😁
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Смотрите...обратившись ко мне "россиянин", Вы прекрасно знали, шо я уже давно был Гражданином США, когда свЯЯтой ваЗЕлин еще веселил русню на квн, а Вы даже не думали, шо поедете за заробитки на родину германских порноактрис. Определение "патологического лжеца" Вы, надеюсь, знаете. Ну, и вопрос - а почему Вы так стыдливо обходите вопросы о биографии Богдана?
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Я знаю что вы родились и выросли на Сахалине, а это РФ, а уж потом во взрослом возрасте переехали в Штаты.

Обращаться к жителям Германии, называя их страну «родиной порноактрис» может только недалекий российский ватан.
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СБУ раскрыла бюджетные хищения, организованные вице-премьером Кистионом. Гройсману приготовиться

СБУ раскрыла бюджетные хищения, организованные вице-премьером Кистионом. Гройсману приготовиться
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм присвоения бюджетных средств чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313644-sbu_raskryla_bjudhetnye_hishchenija_organizovannye_vitse-premjerom_kistionom._grojsmanu_prigotovitjs
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Так и есть
Это обычная коррупция и злоупотребление властью
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шавку ти в зеркалі побачиш,шваль помийна,або на нарах твоїх вибл,,,ів. "Старые кадры СБУ выполняют политический заказ против меня!" - вице-премьер Кистион - Цензор.НЕТ 6081Вони хоч похожі на людей?
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если ты такое вУмное, то чего такое зубожилое? даже украсть ума не хватило. бздишь наверное, и завидуешь чужому счастью. судьба такая-лох
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Естественно. Суды, прокуратура, сбу и палиция отреформированы именно петей и теперь честные, полит заказов не выполняют
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В
О том что в правительстве Гройсмана были честные и порядочные вице-премьеры, боровшиеся с диктатурой Порошенко, лучше в раздел фантастики 😁

А так это была спец-операция СБУ
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Вова Кистион с Вовой Гройманом сначала много лет боролись с диктатурой Порошенко в Виннице, а последние пять лет боролись с диктатурой Порошенко на общегосударственном уровне в правительстве Порошенко. Ну как и Порошенко боролся с диктатурой якуневича в правительстве якуневича-азирова.
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А теперь Порошенко идёт во власть чтобы бороться с коррупцией которую развёл Порошенко!
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Настоящий борец! Всю жизнь борется, борется, борется. Ради нас, ленивых и неблагодарных.
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Угу,и галасувати про політичні переслідування....
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вова гройсман тупее чем кажется...ему партия свежая должна указать звидкы опасность може подуты?
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он флюгер, а его партия - спойлер, оттягивающий голоса у патриотов проходящих барьер в Раду
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та да,опасные,циничные бэндэривци с молдавского города бэндэры...
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Не пісяй кип*ятком,падаль,за твоїх *патріотів*всі сепари проголосують. "Старі кадри СБУ виконують політичне замовлення щодо мене!" - віцепрем'єр Кістіон - Цензор.НЕТ 4227
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Кистион Владимир Евсевиевич:

2001-2008 гг. - начальник Винницкого областного коммунального производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Винницаводоканал».
2008-2011 гг. - заместитель Винницкого городского головы.
2011-2014 гг. - первый заместитель Винницкого городского головы.

Вот! И снова всё замыкается за Зеленском и его Винницкой команде прахвесианалов. "Старі кадри СБУ виконують політичне замовлення щодо мене!" - віцепрем'єр Кістіон - Цензор.НЕТ 4718
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это лахтинские - которым пуйло оплачивает украинские прокси
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"Вру за деньги" - дуже влучно. чигангук, а напиши кілька речень українською.
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вот сидел бы дальше в кресле диреХтора водоканала было бы тебе и дальше счастье ...
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стратегичнская ось таллин-рига-контоп жмеринка стремительно крепнет
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СБУ раскрыла бюджетные хищения, организованные вице-премьером Кистионом. Гройсману приготовиться

СБУ раскрыла бюджетные хищения, организованные вице-премьером Кистионом. Гройсману приготовиться
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм присвоения бюджетных средств чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313644-sbu_raskryla_bjudhetnye_hishchenija_organizovannye_vitse-premjerom_kistionom._grojsmanu_prigotovitjs
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Кистион! Тебя посодют, а ты не воруй!
Что делать? Сухари сушить!

https://youtu.be/59tu9QsKBEI
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Старі кадри СБУ виконують політичне замовлення щодо мене!" - віцепрем'єр Кістіон
 
 
 
 
 
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