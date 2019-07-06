 "Старі кадри СБУ виконують політичне замовлення щодо мене!" - віцепрем'єр Кістіон

Про це чиновник написав у себе у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Учора в ЗМІ з'явилася інформація про звинувачення одного з віцепрем'єрів у розкраданні державних коштів. Журналісти окремих видань згадують моє прізвище, тому змушений реагувати. Це не що інше, на мою думку, як політичне замовлення, до якого залучено ще призначені колишнім президентом Петром Порошенком кадри Служби безпеки України. Бо жодних проваджень щодо мене не проводилося", - написав Кістіон.
На думку віцепрем'єра, ці дії пов`язані з планами усунути його з передвиборчого поля. Замовний характер, пише він, підтверджується тим, що в соціальних мережах новина про цю подію поширюється під грифом "реклама".
"З огляду на це, звертаюся до керівництва СБУ з проханням провести службове розслідування цієї ситуації і зробити необхідні кадрові висновки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на дострокових виборах у Раду Кістіон балотується в 11 окрузі у Вінниці як самовисуванець.
Но сейчас не 2014, не прокатит
Я рада что вы понимаете чьим интересам помимо своего кармана служила эта власть
2001-2008 гг. - начальник Винницкого областного коммунального производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Винницаводоканал».
2008-2011 гг. - заместитель Винницкого городского головы.
2011-2014 гг. - первый заместитель Винницкого городского головы.
Партия "слуга народа" выступает:
1. против закона о люстрации
2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный
4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")
5. за отмену Томоса и ПЦУ
6. за сокращение украинской армии
7. за русское телевидение на украинских экранах
Так кто вы после этого? логично сказать, что Вы русский АНТИУКРАИНСКИЙ тролль из Германии нанятый пуйлом, каких полно в партии AfD "понимающих путина"
Это правительство назначено ещё Радой, это все креатуры БПП и очень редко - НФ
Семочко Пете Зеленский подкинул чтобы опорочить 😁
Обращаться к жителям Германии, называя их страну «родиной порноактрис» может только недалекий российский ватан.
СБУ раскрыла бюджетные хищения, организованные вице-премьером Кистионом. Гройсману приготовиться
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм присвоения бюджетных средств чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.
Об этом сообщает СБУ в Facebook.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313644-sbu_raskryla_bjudhetnye_hishchenija_organizovannye_vitse-premjerom_kistionom._grojsmanu_prigotovitjs
Это обычная коррупция и злоупотребление властью
О том что в правительстве Гройсмана были честные и порядочные вице-премьеры, боровшиеся с диктатурой Порошенко, лучше в раздел фантастики 😁
А так это была спец-операция СБУ
🤗
2001-2008 гг. - начальник Винницкого областного коммунального производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Винницаводоканал».
2008-2011 гг. - заместитель Винницкого городского головы.
2011-2014 гг. - первый заместитель Винницкого городского головы.
Вот! И снова всё замыкается за Зеленском и его Винницкой команде прахвесианалов.
СБУ раскрыла бюджетные хищения, организованные вице-премьером Кистионом. Гройсману приготовиться
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм присвоения бюджетных средств чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.
Об этом сообщает СБУ в Facebook.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313644-sbu_raskryla_bjudhetnye_hishchenija_organizovannye_vitse-premjerom_kistionom._grojsmanu_prigotovitjs
Что делать? Сухари сушить!
https://youtu.be/59tu9QsKBEI