 "Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби політсили в фейсбуці.

Підкреслюється, що зміни номерів у списках можуть принести вкрай негативні наслідки:

спотворення волі виборців, серед яких партії вже певний час поширюють матеріали передвиборної агітації із зазначенням номерів їх назв у виборчих бюлетенях;

Крім того, неможливість передруку виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному виборчому окрузі та, відповідно, неможливість проведення голосування на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

Також увага звертається на безрезультатні та безповоротні витрати коштів Державного бюджету України, коштів виборчих фондів політичних партій.