 "Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби політсили в фейсбуці.
Підкреслюється, що зміни номерів у списках можуть принести вкрай негативні наслідки:
спотворення волі виборців, серед яких партії вже певний час поширюють матеріали передвиборної агітації із зазначенням номерів їх назв у виборчих бюлетенях;
Крім того, неможливість передруку виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному виборчому окрузі та, відповідно, неможливість проведення голосування на позачергових виборах 21 липня 2019 року.
Також увага звертається на безрезультатні та безповоротні витрати коштів Державного бюджету України, коштів виборчих фондів політичних партій.
кроме образы и твоего все зрозумив,
я не услышал ни одного аргумента
ЭТО парашенко УЖЕ ,,САМОУТВЕРЖДАЕТСЯ" ВОЮЯ НЕ С ****** И рфИЕЙ, А С УКРАИНЦАМИ ОТКАЗЫВАЮЩИМИСЯ ПРИНИМАТЬ ЛИЧНО ЕГО. 😂😅😂
как же уже бесят эти показушники ширмовые.... катают клоуна по стране с умным видом для зебилов на потеху, а за ширмой продается Украина.....
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
вот я прошу написать полный текст этой последней реплики.
какое основание для подачи апелляции?
или это опять зелин дыпломб юрыста?
А без Рады они не могут это сделать - поэтому нарушили Конституцию!
законные выборы должны быть осенью - но к тому времени с зеленых сдуется весь рейтинг. краска слезет и останется синий цвет предателей Украины. цвет "русского мира"
цвет слуг русского народа"
сопли Коломойского по осени засохнут
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Гетманцев: Отключая водоснабжение в Крыму, мы вредим нашим гражданам
дележ граждан по языковому признаку -
вот что выдает служителей Путина
Як з цим справи у вас ?
Ти ж,поділений,крім російської ,ніякою не володієш.
Про це "Ведомостям" повідомив представник компанії, передає Цензор.НЕТ.
зеленского выбрали 30 апреля и он стал президентом. а инаугурация состоялась 20 мая.
Це громадяни України висловлюють свою думку. Інша справа, що ти і тобі подібні не в змозі простувати наші претензії до влади, тому намагаєшся образити.
Це твоя слабкість.
Порохоботы это куски дерьма, которые всячески стараются паскудить и обливать грязью всех кто против них06.07.2019 16:08
То хто ж шмат лайна, Єлажєв?
На цих всіх розумкових , малрросів богданів, кумів медведчука, відвертих сепарів і прессекретуток менделів.
Я би і більше перелічила, але мені незручно писати.
Тролити і то не навчилось.
Но рейтинг Садового это опустило до уровня мусорки и вряд ли он теперь отмоется в головах, смотрящих телевизор (который никогда не врет!).
Порошенко не доволяв Садовому збудувати сміттєперероблюваний завод..
Садовий оприлюднив таємну угоду, нібито запропоновану Банковою в 2016 році за зняття "сміттєвої блокади": "Суть проста - я передаю фракцію "Самопоміч" під контроль БПП"
Лідер партії "Самопоміч", кандидат у президенти Андрій Садовий біля Адміністрації Президента на Банковій разом із колегами з партії оприлюднив таємну угоду, яку йому нібито запропонували підписати в 2016 році в обмін на лояльність.
ЦЕ БОМБА,ЩО ЗМІНИТЬ ХІД СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ !🤣🤣
я би таврував слуг коломойського народу рівнем їхнього IQ прямо на чолі...
Также и с " юлямессия". И с другими.
Ну а невменяемых можно подтягивать номером. Например:
- За 352, и смотри не перепутай, Кутузов!!