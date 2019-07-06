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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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 "Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені

Політична партія "Слуга народу" подала до Касаційного суду апеляцію на рішення суду про повторне жеребкування з визначення номерів політичних партій для розміщення їхніх назв у виборчому бюлетені для голосування на виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби політсили в фейсбуці.

Підкреслюється, що зміни номерів у списках можуть принести вкрай негативні наслідки:
спотворення волі виборців, серед яких партії вже певний час поширюють матеріали передвиборної агітації із зазначенням номерів їх назв у виборчих бюлетенях;

Крім того, неможливість передруку виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному виборчому окрузі та, відповідно, неможливість проведення голосування на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

Також увага звертається на безрезультатні та безповоротні витрати коштів Державного бюджету України, коштів виборчих фондів політичних партій.

Слуга народу подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136071
 
 
 Топ коментарі
 
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В моем детстве (мне 63) про таких говорили: "Сбор блатных и шайка нищих". Теперь "забажіння" закончилось, и теперь шайка "богатых". А в остальном все верно... Партия "Слуга народу" - какой-то б...ский цирк жуликов и проходимцев.
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Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воюете не с Путиным, а с Порошенко - настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
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Я все зрозумів, і тому костантував факт твоєї тупості вельми відомою цитатою.
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Подожди, дурко,
кроме образы и твоего все зрозумив,
я не услышал ни одного аргумента "Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування - Цензор.НЕТ 1962
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Зєлібобику, тобі розумні люди троха вище пояснили в чому твоя тупість. Чи ти і в букви поганенько вмієш?
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Ты УСЁ ПОПУТАЛО И ОБОСРАЛОСЬ. ПРОСНИСЬ.
ЭТО парашенко УЖЕ ,,САМОУТВЕРЖДАЕТСЯ" ВОЮЯ НЕ С ****** И рфИЕЙ, А С УКРАИНЦАМИ ОТКАЗЫВАЮЩИМИСЯ ПРИНИМАТЬ ЛИЧНО ЕГО. 😂😅😂
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Кассацию они подали! А анализы сдали, ВаЗелиновые шаурмэны?!
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картинка "сходил в туалет" тоже нарисована?
как же уже бесят эти показушники ширмовые.... катают клоуна по стране с умным видом для зебилов на потеху, а за ширмой продается Украина.....
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Че под прокси сидишь ? Как погода в ольгино кацапчик ?
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Покажи, что сам не кацап.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
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Я писала через апостроф ? В чем вопрос вообще ?
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вопрос в том, воспринимаешь ли ты украинскую речь на слух. там три реплики. вначале говорит девочка. потом её мама. потом корреспондент.
вот я прошу написать полный текст этой последней реплики.
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а они ответчики были или третье лицо.
какое основание для подачи апелляции?
или это опять зелин дыпломб юрыста?
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Как же подстегивает пуйло своих слуг к сдаче Украины - как они торопятся!!!!
А без Рады они не могут это сделать - поэтому нарушили Конституцию!
законные выборы должны быть осенью - но к тому времени с зеленых сдуется весь рейтинг. краска слезет и останется синий цвет предателей Украины. цвет "русского мира"
цвет слуг русского народа"
сопли Коломойского по осени засохнут
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В моем детстве (мне 63) про таких говорили: "Сбор блатных и шайка нищих". Теперь "забажіння" закончилось, и теперь шайка "богатых". А в остальном все верно... Партия "Слуга народу" - какой-то б...ский цирк жуликов и проходимцев.
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Януковичюгенд с методичками от пуйла = слуги русского народа
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Я такими торгую,в Лос Анжелесі вони користуюця популярністю.
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Возьми и посмертные маски в ассортимент "Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені - Цензор.НЕТ 382
"Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені - Цензор.НЕТ 6777
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и в моем детстве такую шваль как зеленая вафля гоняли по двору подсрачниками, и срали на каждой переменке в портфель. поэтому клоуна водили в школу и встречали до 8 класса, а гулять во дворе только в воскресенье когда мама на балконе. теперь это бздливое чмо определяет повестку днгя для нормальных людей.
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то мабуть була школа міста Болград а головним срущим був майбутній Мародьор.. він і зараз сере українцям на голови
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Цети нормальний людь????? Не сміши,глиста парашна. "Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені - Цензор.НЕТ 9429 "Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені - Цензор.НЕТ 4957
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я би сказав-"випадкова вибірка осіб дітородного віку"
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Скорее партия смеха на голодный желудок. Они быстро создадут такие условия жизни,при которых мы узнаем что это такое.
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Никакого оттягивания выборов ! Рейтинг Зленских уже рухнул на 9,8% !!
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Где он рухнул кацапура, в твоих влажных фантазиях.
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Покажи, что сам не кацап.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
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Ни одного голоса бэушлым!Только слуга народа.
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ХВЕдька,ти ж казав,щоЮльку кохаєш,а агітуєш за шмарклю. Мабудь ми з тобою таки ідейні вороги і у одному окопі не помістимося.
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Для меня нужно копать не окоп,а траншею,как под танк.Слишком,,худой"Важно одно.Враг должен сидеть в тюрьме.А кто его посадит - не важно.Априори смелый и хороший человек.Садовый утверждает,что грибовичскую свалку подпалили по заказу Мальдивского.И Весь сыр-бор с львовским мусором по всей Украине тоже мальдивский-заказчик.
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і на основі СЛІВ ПАНА Андрія"доля",про те,як його сміття Пєця підло розкидував по Україні, робиться висновок .."голосувати за зе"))
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высказываемая разобщенность нации и
дележ граждан по языковому признаку -
вот что выдает служителей Путина
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Державну мову має знати кожний громадянин
Як з цим справи у вас ?
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Як свідчить практика,чувачки,що розказують про ущємлєніє і дєльож граждан ,не говорять українською,та й взагалі зневажають мову та її носіїв.Таке бидло принципово,чи по тупості не вивчає державну мову й в США,Німеччині,чи Іспанії.
Ти ж,поділений,крім російської ,ніякою не володієш.
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Порох нулевка пытается всеми способами сорвать выборы.
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Порохоботы это куски дерьма, которые всячески стараются паскудить и обливать грязью всех кто против них, хотя сами знают, что их хозяин порох мародер и ставленник пуйла.
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Ти що, набрав у рот лайна і плюнув у монітор, Єлажєв?
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Славік, а що ти скажеш про те як Зеленський наступного ж дня після інавгурації продав права на показ ;Слугі народа; російській компанії ;Яндекс;, забороненій в Україні, поклавши гроші на офшорний рахунок?
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24.05.19 11:59 "Яндекс" придбав ексклюзивне право на показ у РФ шоу "Слуга народу" "Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування - Цензор.НЕТ 5974Компанія "Яндекс" придбала ексклюзивні права на показ в інтернеті на території Росії серіалу "Слуга народу", в якому виконав головну роль чинний президент України Володимир Зеленський.
Про це "Ведомостям" повідомив представник компанії, передає Цензор.НЕТ.
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Так это было до президенства Зеленского, а не после. У твоего Пети на росии до сих пор бизнес есть.
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ну ты тупое...
зеленского выбрали 30 апреля и он стал президентом. а инаугурация состоялась 20 мая.
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Ты новость внимательно прочитай, это было до выборов.
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что было до выборов? дата для кого стоит?
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На хрена мне, когда эту новость опубликовали, ты текст читал.
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читал. даже на ведомости сходил. там тоже дата приобретения стоит 24 мая 2019 года
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Значит не дошло, запущенный случай, медицина бессильна.
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обратись к знахарям если у тебя медицина бессильна
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бесполезно. они включают дурака и переворачивают шахматную доску
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Дурнику, немає ніяких порохоботів.
Це громадяни України висловлюють свою думку. Інша справа, що ти і тобі подібні не в змозі простувати наші претензії до влади, тому намагаєшся образити.
Це твоя слабкість.
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Нормальные украинцы не будут за мародера топить, только безхребетные и умственно отсталые за пороха могут быть.
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Ринат Амедов

Порохоботы это куски дерьма, которые всячески стараются паскудить и обливать грязью всех кто против них06.07.2019 16:08
То хто ж шмат лайна, Єлажєв?
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До речі, Славік, а ти уже писав петицію Зеленському щоб розблокували однокласснікі, вконтактє та Яндекс з майл.ру?- Порошенку ти писав.
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Мне по барабану, я фейсбуком постоянно пользуюсь, туда редко захожу.
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О, диви! Відучив тебе таки Порох від кацапських сайтів!
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Нормальні люди не будуть вдавати що не помітили як нова влада продає державу хутіну.
На цих всіх розумкових , малрросів богданів, кумів медведчука, відвертих сепарів і прессекретуток менделів.
Я би і більше перелічила, але мені незручно писати.
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А почему неудобно, руки не оттуда выросли.
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Хіба що в тебе...
Тролити і то не навчилось.
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То,что хочет сделать партия "Слуга народа"- подача воды в Крым,воды, электроэнергии Даунбассу,а также торговля и транспортное сообщение с ним - это есть не что иное,как финансирование терроризма и внешнего врага России,захватившей часть нашей территории и ведущей кровавую войну с Украиной. По международным законам и по здравому смыслуз а жителей оккупированных территорий отвечает оккупант Россия,. Украина будет отвечать ,когда освободит эти территории. Партия "Слуга народа" готовит преступление против Украины и украинских интересов и обязательно понесет за это ответственность.
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Та пикуй уже на те выборы, так как Хунту не выберают, она приходит сама-это уже неизбежно... Спасибо, за новый Майдан, зебилодятлы...
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Так это твой дебил Петя предал Майдан.
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ты чего возбудился? итальянская сторонница не прислала фото без трусов? иди дальше в свою тему и любите там друг друга. пришло оно гадить. ты хоть название темы почитай упоротый
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После 21 июля когда ваша шавка соевая вылетит после выборов, что тогда тяфкать будете.
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я от вас даунов это слышу с зимы. только даты меняются и вы штаны себе меняете переобуваясь. а порохоботы как были так и есть.
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Сейчас уже не порохоботы, а по модному "ПЭСыки". "Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування - Цензор.НЕТ 1738
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ну вот видишь - вы даже в этом не постоянны. мечетесь как бараны в стойле. то так то этак. никак не определитесь вы умные или красивые
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І тільки в зєлєбобіва палахнула дупа... Всі інші партії мовчать.
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Против Пораженко СБУ откроет дело за мусорную блокаду Львова.Это преступление против человечности.Садовый сдал.
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Так то только олигофрены не обратили в те времена внимание на новость , что с Киева приехали посоны и закрыли все мусорные полигоны вокруг Львова за поддержку Сааки Садовым.
Но рейтинг Садового это опустило до уровня мусорки и вряд ли он теперь отмоется в головах, смотрящих телевизор (который никогда не врет!).
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12 років
Порошенко не доволяв Садовому збудувати сміттєперероблюваний завод.. "Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені - Цензор.НЕТ 7809
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8 лютого ·

Садовий оприлюднив таємну угоду, нібито запропоновану Банковою в 2016 році за зняття "сміттєвої блокади": "Суть проста - я передаю фракцію "Самопоміч" під контроль БПП"
Лідер партії "Самопоміч", кандидат у президенти Андрій Садовий біля Адміністрації Президента на Банковій разом із колегами з партії оприлюднив таємну угоду, яку йому нібито запропонували підписати в 2016 році в обмін на лояльність.
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кубік рубіка спочатку навчіться збирати не за тиждень...
я би таврував слуг коломойського народу рівнем їхнього IQ прямо на чолі...
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они пока учатся его разбирать. третий месяц пошел
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жабу сделаю на сто дней "великого нихуя",якщо нэ забуду и просто не будет впадлу...
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Попытка Зеленского повернуть историю вспять и вернуть Украину во времена Януковича и под контроль России обречена на провал. Вся свора вокруг него обязательно понесет наказание,но уже не столь мягкое ,как в 2014г. И ничто их не спасет от народного гнева.
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Это ты про нашего гидранта Зеленского или про его регента Богдана?
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зря, конечно, эти досрочные выборы затеяли - в октябре будет самое то))
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рейтинг Баригжного Мародьора падає. це радує "Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені - Цензор.НЕТ 3200
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Після виборів «президента» спробував уявити - нащо за нього голосували? Чому така вражаюча кількість виборців утнула таку дурницю? З театральної «програмки» кандидата Зеленського і такого ж пустопорожнього текстика «програми партії» зрозуміти, як пан Зеленський має намір стати гарним президентом - неможливо. Оскільки ні у його житті, ні у його оточенні, ні у його «програмці» аргументів до того, що він буде гарним президентом, немає, схоже, що причин для голосування за пана Зеленського, окрім ненависті до пана Порошенка, могло бути три. Перше. Пан Зеленський ніби менший націоналіст, російськомовний, з центральної України - то може він якось владнає питання з Росією. Друге. Кіношний образ Голобородька припав до смаку «низам» суспільства, котрі були злі на воровську «еліту» країни. З'явилася примарна надія на те, що Глобородько-Зеленський зможе змінити країну. Третє. Він так ніби не дуже багата людина і свої статки отримав біль-менш чесно - своєю роботою у шоу-бізнесі. Але з усіх цих трьох причин виборець пана Зеленського потрапив у халепу. Перше. Вирішення проблеми з Росією абсолютно не залежить від пана Зеленського, навіть якби він цього хотів. Росія зараз - це «мавпа з ядерною бомбою», що зірвалася з ланцюгу. Вколошкати її можна тільки спільними зусиллями всього цивілізованого світу. Тобто - пан Зеленський не має іншого шляху вирішити хоч щось у переговорах із Путіним окрім одного - зрадити інтереси країни і піти на односторонні поступки. Вата, яка складає зараз більшість виборців Зеленського, може це і проковтнула би, та вся країна - ні. Друге. Виборець пана Зеленського має знати - артист у житті нічого спільного зі своїми кіношними образами не має. Це все одно, що проголосувати за Генрі Кавілла і чекати, що президентом країни стане Супермен. Пан Зеленський - не Голобородько - він маленький, жалюгідний блазень, який за чотири роки серіалу повірив, що він може бути президентом. І третє. Пан Зеленський все життя мав справу із пройдисвітами, а з ким поведешся - від того і наберешся. В тій Україні, про яку ми мріємо, пана Коломойського, наприклад, бути не може навіть теоретично. Якщо пан Зеленський щиро вірить, що із наших бандитів-олігархів можна зробити пристойних бізнесменів - то він дуже наївна людина. Пан Зеленський звик мати справу із пройдисвітами, він щільно оточений пройдисвітами. І тому дуже скоро він зрозуміє, що змінити країну - то не сценарій «сватів» переписати, і країна - то не сцена, де актори роблять те, що скаже режисер. Виборці пана Зеленського замість порядного, небагатого Голобородька, ефективного перемовника із Росією, мудрого реформатора країни, нещадного поборювача корупції отримали маленького, жалюгідного, не дуже розумного блазня, оточеного пройдисвітами, з дубовими жартами, що коротенький тост читає запинаючись з папірця. Користі країні пан Зеленський і Ко не принесе - клепки не вистачить, але й шкоди великої не заподіє - люди не дадуть. Але Перша Особа - то уособлення країни у світі. США - Трамп, Німеччина - Меркель, Франція - Макрон, Туреччина - Ердоган, Росія - Путін. Великою мірою ставлення до країни визначається Першою Особою. То як же треба не поважати країну, не поважати себе, щоб зголоситися за такого «президента» країни.
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Тупое зебилье. Если зебил решил за зебилов мазу тянуть, то:"что пережеребьевка может привести к искажению воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях." - это не аргумент.
Также и с " юлямессия". И с другими.
Ну а невменяемых можно подтягивать номером. Например:
- За 352, и смотри не перепутай, Кутузов!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" подала касацію на рішення суду про пережеребкування номерів партій у бюлетені
 
 
 
 
 
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