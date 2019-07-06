 Сумщина попрощалася з бійцем 24-ї бригади Едуардом Лободою, смертельно пораненим фугасом під Мар'їнкою

Про це повідомляє UA: Суми, передає Цензор.НЕТ.

Едуард Лобода народився 02.01.1994 року у Підопригорах. На війні перебував з 2016 року, спочатку як доброволець, був легендою тактичної групи "Сапсан" Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор". Свого часу працював інструктором з мінно-саперної справи. 2018 року перейшов до лав 24-ї ОМБр.

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У нього залишилися батьки та брат.

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Як повідомила бригада 3 липня: "Едуард Лобода разом з побратимами забезпечував прикриття проміжків, де передбачалися дії диверсійно-розвідувальних груп противника. За попередньою інформацією було відомо, що протягом останнього місяця противник невеликими групами проникав у населений пункт Мар'їнка, встановлюючи міни на маршрутах, якими пересувалися як військові, так і цивільні.

Група наших військових, яку очолював старший солдат Лобода, вибрала правильний кордон для протидії, що дозволило виключити проникнення ворожих диверсантів у район наших підрозділів. Але очевидно напередодні, противник встиг встановити на цьому напрямку фугаси з новітніми датчиками руху російського виробництва.

Едуард, який був попереду своєї групи, прикрив побратимів від вибуху, прийнявши весь удар на себе. Майже добу медики намагалися врятувати йому життя, але, на жаль, поранення виявилися несумісними з життям".