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 "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС" - таким має бути сигнал для нового керівництва України та Євросоюзу, - Порошенко

Ініціатива "чотирьох союзів" має бути реалізована як галузевий інструмент досягнення критеріїв членства України в ЄС.

Про це написав у статті для видання EUobserver п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він, зокрема, зазначив, що ще у 2017 році запропонував у рамках євроінтеграції України ініціативу "чотирьох союзів", яка полягає в асоціації з Шенгенською зоною, єдиним цифровим ринком ЄС, митним та енергетичним союзами.

Інтеграція України у Шенгенську зону означатиме скасування прикордонного контролю і загальну візову політику для третіх держав. Митний союз – це відсутність митних зборів та обмежень між країнами-членами, єдиний зовнішній тариф для торгівлі з третіми країнами. Єдиний цифровий ринок передбачає розвиток інфраструктури 5G, єдині тарифи у роумінгу, а також інвестиції у штучний інтелект і суперкомп’ютери. Енергетичний союз має на меті зниження залежності від поставок енергоносіїв із Росії, гарантування стабільних цін на енергоносії.

Ініціатива "чотирьох союзів" має бути реалізована як галузевий інструмент досягнення критеріїв членства нашої держави у ЄС, – переконаний Петро Порошенко.

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"Україна має повною мірою використати принципи та інструменти Угоди про асоціацію з метою забезпечення поступової секторальної інтеграції до ринку ЄС, а також створення сприятливих умов для подання заявки на членство в ЄС у 2023 році", – наголосив Петро Порошенко.

Окремої уваги вимагає енергетичне партнерство України та Європейського Союзу, зазначає Порошенко, – особливо з огляду на спроби Росії витіснити Україну з газотранспортного ринку і загнати назад у "газову" кабалу.

"Необхідно посилити наше стратегічне енергетичне партнерство і об’єднати зусилля для вирішення існуючих проблем у цій сфері, включаючи зупинення будівництва Північного потоку 2, досягнення домовленості про новий контракт на транзит газу між Україною та Росією після 2019 року на основі законодавства ЄС", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

"Формула перемоги на найвищому рівні – "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС". Таким і має бути потужний сигнал для нового керівництва України та ЄС на наступні роки", – наголошує Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136064
 
   
 Топ коментарі
 
Ви упустили момент - весна скінчилась, саджати пізно, пора збирати врожай з того, що посадили. "Ни шагу назад в интеграции в ЕС" – это должен быть сигнал для нового руководства Украины и Евросоюза, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4761
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Соєвий брехун Поросьонко зараз кричить про вірність Європі хоча сам саботував прийняття документів обумовлених угодою про Асоціацію, а деякі навіть відмінив. Брехливому соєвому батончику ерефія ближче Європи, тому і прийняли більше законів копійованих з мацковії ніж з Європи.
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Ви упустили момент - весна скінчилась, саджати пізно, пора збирати врожай з того, що посадили. "Ни шагу назад в интеграции в ЕС" – это должен быть сигнал для нового руководства Украины и Евросоюза, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4761
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осенью тоже сажают.так шо у барыги все впереди.ющ пошел.пэдра на очереди.
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"Он не знает волшебных заклинаний, от которых снижаются тарифы и вырастают пенсии и зарплаты. У него нет заготовленной магии, чтобы немедленно разбить врага, и закончить войну " - заявил Днепровский политик Генадий Корбан, бизнес-партнер И.Коломойского. Он добавил- Украинский народ не умеет ждать, и сравнил ситуацию в головах украинцев с компьютерной игрой, когда все происходит быстро и меняется к лучшему. По мнению, политика, украинцы хотят, чтобы Зеленский начинал делать что-то здесь и прямо сейчас. "Нас 40 с лишним миллионов и мы хотим чуда!" Но чудес не бывает, резюмировал Корбан. Также он сравнил ситуацию с нетерпением украинцев с болезнью. Пора отходить от выборов и спокойно заниматься своим делом. Каждый своим. Все приходит для того, кто умеет ждать.."
включай ждуна и выздоравливай.
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ну тебе с 5% включать уже ничего не прийдется
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Порошенко призвал избивать украинцев, не поддерживающих Партию Европейская Солидарность.
Это случилось в пятницу 5 июля 2019 на митинге в Каменец-Подольском (Украина) в рамках предвыборного турне .
Призывы со сцены в отношении противников бывшего президента Порошенко длились более 10 минут и закончились атаками на местных жителей и поножовщиной в отношении красных шариков.
Появилось видео
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ЗЕ-вата, ты лучше расскажи почему после прихода типа "новых ЗЕ-лиц" буквально каждую неделю выпускают сепаров? почему не садят Портнова - дружбана Богдана? где борьба с олигархами? или возвращение Бени это и есть та самая "борьба"??? "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС" - таким має бути сигнал для нового керівництва України та Євросоюзу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5212 Как там вилла нового преЗЕданта в Италии? Уже продана? Или купил еще одну?
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Врожай вони будуть збирати потім, коли почнуть саджати своїх ботів.
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Петю надо сажать очень аккуратно чтобы потом ни единого шанса не было сказать что это политическое преследование

Все будет. Ещё сможете ему в тюрьму носочки связать.
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ще один фейковий українець?
зараз перевіримо.
покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
Що сказала кореспондентка після репліки «Я б писала через апостроф тому що… ну…»?
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ты сам хоть понял,шо она сказала?под нос себе шото буркнула
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зрозумів. а добре сказане розпізнають автоматичні системи.
якщо цікаво, напиши мені tkhry@ukr.net
не хочу світити правильну відповідь
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Наш пострел везде поспел.Его заявления везде и по поводу всего уже начинают казаться симптомами.
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Всі досягнення Порошенка, ваша зелена сопля , зливає.За два місяця вова вже на тюремний срок нацарював.
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вялика явропа, а отступать некуда - позади марбелья
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Гнида свиночолая)
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Давай, Петро, не здавайся, мій голос - за ЄС!!!
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голосуй краще за Медведчука, у нього більше шансів.
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чим медведчук відрізняється від "слуг урода"?
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Шансів побрататись з ******?
Ні, конику, краще ти...
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ПЕСики продолжают вылизывать хозяина, это какой же надо быть соей что даже в нике ставить ПП.
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А шо такое, это мои инициалы...
Это ж вам, зеленим перелякам, Петро везде чудится...😵😵😵
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Петя загоняет слугу недоколиханого на флажки)
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Это ты про народ Украины, падаль?
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Слуга - це на нарот, це слуга, падаль. "Ни шагу назад в интеграции в ЕС" – это должен быть сигнал для нового руководства Украины и Евросоюза, - Порошенко - Цензор.НЕТ 633
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Истерит кудряшка пью😀
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«Государственное бюро расследований подтвердило, что по делу об отмывании преступных доходов начало расследование обстоятельств снятия в течение последнего месяца Порошенко 34 миллионов наличных долларов в Международном инвестиционном банке»
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Нормальные следователи выясняют откуда деньги попадают В БАНК.
А ЗЕ-следователи расследуют, как Порошенко ИЗ БАНКА деньги снял!

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Луччє напиши,як Вальцман свого брата зарізав і з"їв.
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Не томіть, шо ж там за обстоятільства такі?
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Соєвий брехун Поросьонко зараз кричить про вірність Європі хоча сам саботував прийняття документів обумовлених угодою про Асоціацію, а деякі навіть відмінив. Брехливому соєвому батончику ерефія ближче Європи, тому і прийняли більше законів копійованих з мацковії ніж з Європи.
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Понти, шокіни завжди заявляють що "думають" але ніколи не називають імен. Бо реально в більшості випадків вони ні хріна не знають, а користуються інформацією з ОБК (одна баба казала).
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Шеремет був кацапським шпигуном, його навіть Лукашенко випер з Білорусі за співпрацю з "іноземними спецслужбами". Мало хто пам'ятає, що він вів проґраму "Время" одночасно з негідником Доренком у 1999-2000 роках, коли всі більш-менш шановані журналісти відмовилися це робити. Це він у майже сексуальному екстазі розказував кацапам про "подвиги" "наших мальчіков в Чєчнє", коли Путін розпочав другу чеченську війну, щоб зробитись президентом після Єльцина. Малороси готові боготворити будь-яке кацапське гімно, цілуючи йому ноги за те, що воно зі своєї мацкви до них "снизошло". П'ятнадцять років інформаційну картину України формували Шустер, два Кісєльови (хороший і плохий), рускоязичний невіглас Ґордон, тощо. А треба було заборонити російську мову в ЗМІ і готувати власних журналістів.
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Цікава стаття про Шеремета.

Міфологізація Павла Шеремета. «Білоруський журналіст» із 17-річним стажем роботи на російські телеканали.


http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/78111/Mifologizacija_Pavla_Sheremeta_Biloruskyj_zhurnalist_iz_17richnym?a_offset=
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Та кому він треба,той Шеремет.Ото як з Гандзюк-використали й викинули. а от те,що Шокін дає інтерв"ю Странє,говорить за себе.
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Зарплаты бы уровнять с ЕС.Думаю, народ оценит этот шаг.
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Поляки, які ще пам'ятають совок і "соціалізм" дивуються звідки взялося стільки легковірних зебілів. І запевняють що Польща, як член ЄС стоятиме за інтереси України до кінця.
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Жаль, что Порошенко этого даже не обещает.
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Какая интеграция дурачок ,ПАСЕ уже показала свои приоритеты ..
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И шо я могу сказать- да идите Уже ВЫ с Богом, на покой ..
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Нужно ставить реальные цели, а не фантазии.
Например, преследовать и изловить старую, свинорылую власть во главе с кучерявым бухим телом.
Но так как новая власть этого даже не пытается сделать, то ее поддержка падает.
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Мы к вам заехали на час,

А ну скорей любите нас,
Вам крупно повезло!
Ну-ка все вместе уши развесьте,
Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши нам!

"Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС" - це має бути сигнал для нового керівництва України та Євросоюзу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8971
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Порох -це не порошок! "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС" - це має бути сигнал для нового керівництва України та Євросоюзу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6565
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Порох -це не порошок!

Та да,есть порох в пороховницах,но он падает в основном ему на пятки...
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Прощальная гастроль артиста погорелого театра!
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Это новенький Президент и особенно его свита должны говорить и главное ДЕЛАТЬ тому в подтверждение.
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Новенький до педалей пока не достает, а у свиты свои интересы...
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+100500.. "до педалей не достает", только до клавиш на рояле. этот композитор себе "охфис" уже сочинил, так что теперь нам в ЗЕ-ОПУ, а не в европу.
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Когда мы его уже не услышим.,уже ты прошлое.
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Вам просто треба зробити тихіше телевізор на каналі Г+Г, тоді почуєте.
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Петя, ты расскажи о в***лядках, у тебя прекрасно получаеться
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Выгнали делегацию ПАСЕ чтобы больше интегрироваться в ЕС 👍🏻
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Здається *хряк Ар*єв з його ж зграї *ПЕС * ?
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17 номер в ПЕС
За огромные заслуги по сливу Украины в ПАСЕ
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Разве в ЕС хоть кто-то обещал принять туда Украину?
Разве намекали хоть на перспективу приема?
Если нет, то возникает вопрос: куда именно Хряк идет.
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"Блок панамских патриотов" - тоже неплохо звучало
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Інтелектуальний рівень Порошенко такий, що зумів зі своєю невеликою командою нагнути кремль, та й всю Московію так, що загривок затріщав.
Тому і корчить кацапів і різних корисних ідіотів в кожній темі про Президента.
"Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС" - таким має бути сигнал для нового керівництва України та Євросоюзу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8571
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Когда вашу соевую ботоферму снимут с финансирования, за кого топить будешь ?
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Вася, что-то вы годами об этом впустую тарахтите, а желаемого вами результата все нет... Не настораживает?
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Посипалося як з гнилої торби! Це вже всі давно знають! За гаслами криється перелякана за скоєне особа...
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Петя хоть это читал?)) или как всегда - говорит одно, делает другое и думает о третьем
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В бариги унікальна риса - паплюжити все до чого доторкнеться.
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Ребята, я только что разбирал документы из московского магазина часов. И там написано - Отправитель: Голобородько Василий Васильевич.

Мужики, это он?
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Верещить свиня,відігнали від корита,ще й чує як ножі заточують)
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ЗЄ,чув,що сказав гетьман Порошенко?Українв повинна бути в ЄС в 2023!
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На жаль в гетьмана з кришою проблеми, за що не візьметься все навпаки...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС" - таким має бути сигнал для нового керівництва України та Євросоюзу, - Порошенко
 
 
 
 
 
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