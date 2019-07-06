 "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС" - таким має бути сигнал для нового керівництва України та Євросоюзу, - Порошенко

Про це написав у статті для видання EUobserver п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він, зокрема, зазначив, що ще у 2017 році запропонував у рамках євроінтеграції України ініціативу "чотирьох союзів", яка полягає в асоціації з Шенгенською зоною, єдиним цифровим ринком ЄС, митним та енергетичним союзами.
Інтеграція України у Шенгенську зону означатиме скасування прикордонного контролю і загальну візову політику для третіх держав. Митний союз – це відсутність митних зборів та обмежень між країнами-членами, єдиний зовнішній тариф для торгівлі з третіми країнами. Єдиний цифровий ринок передбачає розвиток інфраструктури 5G, єдині тарифи у роумінгу, а також інвестиції у штучний інтелект і суперкомп’ютери. Енергетичний союз має на меті зниження залежності від поставок енергоносіїв із Росії, гарантування стабільних цін на енергоносії.
Ініціатива "чотирьох союзів" має бути реалізована як галузевий інструмент досягнення критеріїв членства нашої держави у ЄС, – переконаний Петро Порошенко.
"Україна має повною мірою використати принципи та інструменти Угоди про асоціацію з метою забезпечення поступової секторальної інтеграції до ринку ЄС, а також створення сприятливих умов для подання заявки на членство в ЄС у 2023 році", – наголосив Петро Порошенко.
Окремої уваги вимагає енергетичне партнерство України та Європейського Союзу, зазначає Порошенко, – особливо з огляду на спроби Росії витіснити Україну з газотранспортного ринку і загнати назад у "газову" кабалу.
"Необхідно посилити наше стратегічне енергетичне партнерство і об’єднати зусилля для вирішення існуючих проблем у цій сфері, включаючи зупинення будівництва Північного потоку 2, досягнення домовленості про новий контракт на транзит газу між Україною та Росією після 2019 року на основі законодавства ЄС", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".
"Формула перемоги на найвищому рівні – "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС". Таким і має бути потужний сигнал для нового керівництва України та ЄС на наступні роки", – наголошує Петро Порошенко.
включай ждуна и выздоравливай.
Это случилось в пятницу 5 июля 2019 на митинге в Каменец-Подольском (Украина) в рамках предвыборного турне .
Призывы со сцены в отношении противников бывшего президента Порошенко длились более 10 минут и закончились атаками на местных жителей и поножовщиной в отношении красных шариков.
Появилось видео
Все будет. Ещё сможете ему в тюрьму носочки связать.
зараз перевіримо.
покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
Що сказала кореспондентка після репліки «Я б писала через апостроф тому що… ну…»?
якщо цікаво, напиши мені tkhry@ukr.net
не хочу світити правильну відповідь
Ни шагу назад - позади офшоры....
Ні, конику, краще ти...
Это ж вам, зеленим перелякам, Петро везде чудится...😵😵😵
А ЗЕ-следователи расследуют, как Порошенко ИЗ БАНКА деньги снял!
"Замовник займає високий пост": озвучена сенсація про вбивство Шеремета
Міфологізація Павла Шеремета. «Білоруський журналіст» із 17-річним стажем роботи на російські телеканали.
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/78111/Mifologizacija_Pavla_Sheremeta_Biloruskyj_zhurnalist_iz_17richnym?a_offset=
Например, преследовать и изловить старую, свинорылую власть во главе с кучерявым бухим телом.
Но так как новая власть этого даже не пытается сделать, то ее поддержка падает.
А ну скорей любите нас,
Вам крупно повезло!
Ну-ка все вместе уши развесьте,
Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши нам!
Та да,есть порох в пороховницах,но он падает в основном ему на пятки...
"я не вижу ваших рук"
За огромные заслуги по сливу Украины в ПАСЕ
Разве намекали хоть на перспективу приема?
Если нет, то возникает вопрос: куда именно Хряк идет.
Тому і корчить кацапів і різних корисних ідіотів в кожній темі про Президента.
Мужики, это он?
🤣🤣