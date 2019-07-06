 Електронна митниця може почати роботу через рік. Це реально, - Нефьодов

Про це заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у суботу під час представлення нового голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, відповідаючи на питання президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Електронна митниця може почати роботу орієнтовно через рік. Нам потрібно було приблизно рік, щоб запустити систему "Прозорро" і приблизно рік для запуску системи "Прозорро.Продажі". Такі терміни, мені здається, є досить реальними", - сказав він.
За словами Нефьодова, фінансування для реалізації проекту є, "так само, як й фахівці для його реалізації".
Такова судьба исследователей чужих подводньіх оптоволоконньіх кабелей...
Фактично Б.Хмельницькими було запроваджено в Гетьманщині вільну оптову експортну-імпортну торгівлю : іноземцям дозволялося вести оптову торгівлю (на відміну від Московщини) в будь-якому місті Гетьманщини, сплачуючи індукту і евекту. Головна митна установа (Карвасарія) знаходилася в м.Ніжені, де перебував її керівник- екзактор. Останньому підчинялися фактори, які керували факторіями, які розташовувалися в містах, де відбувалися міжнародні ярмарки. Фактори мали вести реєстраційні книги про кількість зібраного ввізного та вивізно мита, про кількість ввезених та вивезених товарів і т.п. Митну варттість формував ринок, тобто 2 % (індукти чи евекти) стягували від продажної ціни товару на час його продажу на ярмарках. Тобто, міжнародний ярмарок формував ціну товару та митну вартість товару, а не митник власноручно встановлював митну вартість товару.
15 липня 1754 р. цариця Московської держави Єлизавета Петрівна видала указ, яким «для пользы малороссийскому народу», як цинічно зазначено в указі
Фактично Б.Хмельницькими було запроваджено в Гетьманщині вільну оптову експортну-імпортну торгівлю : іноземцям дозволялося вести оптову торгівлю (на відміну від Московщини) в будь-якому місті Гетьманщини, сплачуючи індукту і евекту. Головна митна установа (Карвасарія) знаходилася в м.Ніжені, де перебував її керівник- екзактор. Останньому підчинялися фактори, які керували факторіями, які розташовувалися в містах, де відбувалися міжнародні ярмарки. Фактори мали вести реєстраційні книги про кількість зібраного ввізного та вивізно мита, про кількість ввезених та вивезених товарів і т.п. Митну варттість формував ринок, тобто 2 % (індукти чи евекти) стягували від продажної ціни товару на час його продажу на ярмарках. Тобто, міжнародний ярмарок формував ціну товару та митну вартість товару, а не митник власноручно встановлював митну вартість товару.
15 липня 1754 р. цариця Московської держави Єлизавета Петрівна видала указ, яким «для пользы малороссийскому народу», як цинічно зазначено, було ліквідовано митну ситему в Гетьманщині.
Детальніше тут: https://catalog.princeton.edu/catalog/SCSB-7891273
ЗЕЛА. Не за это мы голосовали.
Тим паче, назначила його не Зеко-*****, конкурс на голову митниці оголосили ще до виборів.
Журналисты, статок Нефедова Вас не интересует?.
Ну тут в Украине вы приняли необходимый закон...и дальше что? А в Германии такого нет..ив Польше нет...и в Венгрии...и в Китае......на основании чего немецкий таможенник ..и другие будут передавать вам данные...??