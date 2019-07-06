 Електронна митниця може почати роботу через рік. Це реально, - Нефьодов

Про це заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у суботу під час представлення нового голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, відповідаючи на питання президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Електронна митниця може почати роботу орієнтовно через рік. Нам потрібно було приблизно рік, щоб запустити систему "Прозорро" і приблизно рік для запуску системи "Прозорро.Продажі". Такі терміни, мені здається, є досить реальними", - сказав він.

За словами Нефьодова, фінансування для реалізації проекту є, "так само, як й фахівці для його реалізації".

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