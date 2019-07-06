 Кандидат на пост губернатора Львівщини Шмигаль очолить Івано-Франківську ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо його головою Івано-Франківської області... Ми вирішили, але ще немає указу", - сказав Зеленський у суботу під час представлення новопризначеного голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

Д.Шмигаль, 1975 р. народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго"). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області.

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