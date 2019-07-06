 Кандидат на пост губернатора Львівщини Шмигаль очолить Івано-Франківську ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачимо його головою Івано-Франківської області... Ми вирішили, але ще немає указу", - сказав Зеленський у суботу під час представлення новопризначеного голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.
Д.Шмигаль, 1975 р. народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго"). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області.
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а за ней воробушек -шмыг, шмыг, шмыг, шмы...
Ukr_Che @Ukr_Che 9 мин.9 минут назад
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За словами зеленського, новим главою Івано-Франківської області стане один з кандидатів на посаду очільника Львівської ОДА Денис Шмигаль.
"Ми бачимо його (Шмигаля - ред.) главою Івано-Франківської області... Ми вирішили, але ще немає указу", - зазначив він.
Довідка:
З січня 2018 року Шмигаль займає посаду директора Бурштинської ТЕС, що входить до складу енергетичної компанії ДТЕК найзможнішого громадянина Україна Ріната Ахметова.