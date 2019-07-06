 "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті "Справжнього часу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Описуючи події, пов'язані з падінням під Сніжним пасажирського лайнера МН17, Цемах каже: "Я цього пацана витягав. Я цей "Бук" ховав. Я вам покажу навіть, де він стартував, і де його забирав".
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
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Відробив на золотих копальнях на Колимі три роки хрунь. Їде додому весь запакований. На транзитному аеропоті вирішив трохи позажигати. В ресторані один крєндєль йому запропонував шалав. З цього часу він нічого не пам'ятає, а прокинувсь лише на суду, він - підсудний і суддя зачитує вирок:
За крадіжку, дебош, розбій, згвалтування неповнолітніх, вбивство і зраду Батьківщині пан ІПП присуджується до ВИЩОЇ міри покарання!
А тепер - останнє слово підсудному:
Ну це вже *** вообще...
Работники завода ГАЗ пришли к посольству США в Москве. Они просят отменить санкции
Ану, со скольких раз угадаете?
Инцидент произошел в американских территориальных водах вблизи Аляски, когда подводная лодка США совершила перехват российской атомной подводной лодки, сообщают израильские СМИ.
Сейчас Россия и США проводят экстренные консультации из-за боестолкновения между подводными лодками двух стран.
Российская подводная лодка-охотник, которая сопровождала стратегическую субмарину, ответил американцам огнем - торпедой "Балкан 2000".
"В результате атаки американская подводная лодка получила пробоину".
Со вчерашнего дня Белый дом и Кремль начали переговоры относительно сложившейся ситуации. Детали инцидента выясняются. (С)
Отдельной новости о боестолкновении АПЛ запоребрика и США с наличием торпедного залпа по АПЛ США на портале не нашел. Похоже, что последующая интерпретация догадок о сговоре, в окончании новости о "Лошарике", размещенном на израильском портале - фейк. Хотя, может быть кому-то больше повезет и найдут ОТДЕЛЬНУЮ новость о боестолкновении АПЛ США и запоребрика с торпедными стрельбами. Но, такая новость была бы явно в топике портала.
ЗЫ: Всех причастных и имеющих отношение - с завтрашним днем ВМС Украины!
И ИМЕННО ПОЭТОМУ ЭТИ ТЕНИ - ДОНБАСС И КРЫМ НУЖНО РАЗДЕЛИТЬ.
И ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРВАТЬ ДОНБАСС ИЗ КОНТЕКСТА КРЫМА, ТО ЭТИМ НУЖНО
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
но эта простая тема слишком сложна для понимания прахоботской ылитой. 😂😅😂
ничто не ново на земле... даже ты. 😂😅😂
А ВОТ ЗА гиркина И ЕЩЁ ПАРУ - ТРОЙКУ ГЕНЕРАЛОВ ОРГАНИЗОВАШИХ ВОЙНУ НА ДОНБАССЕ И СБИТИЕЭТОГО БОИНГА, ЗАПРОСТО
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
Що сказала кореспондентка після репліки «Я б писала через апостроф тому що… ну…»?
Кобыла.
На ролике слово из трех букв запикано, но по губам эксперты установили, что средняя буква "У", поэтому понятно, что сказано было "Бук". По этой методике можно точно установить, что любой боевик в среднем в каждом своем интервью употребляет слово "Бук" 22 раза, так что важных свидетелей катастрофы среди них так где то 55 000.
Что то мне подсказывает, что читало оно только сРуские народно-корякские книжки типа "Иванушка-дурачёк", ну в лучшем случае сказку Джанни Родари и то наврядли.
Группа фсбшников в составе нескольких альфовцев, вымпелцев и контрразведчиков по поддельному постановлению похитили из банка 136 миллионов рублей.
Чуть раньше у трех фсбшных полковников обнаружили 12 миллиардов рублей
И тут СБУ находит "ценного свидетеля".... и все расследование накрывается медным тазом.