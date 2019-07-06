 "Я цей "Бук" ховав. Покажу, де він стартував, і де його забирав", - ексначальник служби ППО терористів Цемах. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті "Справжнього часу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Описуючи події, пов'язані з падінням під Сніжним пасажирського лайнера МН17, Цемах каже: "Я цього пацана витягав. Я цей "Бук" ховав. Я вам покажу навіть, де він стартував, і де його забирав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донька ексначальника ППО терористів Цемаха розповіла про його "викрадення"

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.