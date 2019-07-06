 Пропагандист Вишинський може вийти під заставу, - прокурор АРК Мамедов

Про це в матеріалі для видання "Дзеркало тижня" пише прокурор Автономної республіки Крим Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно Конституційний Суд України визнав неконституційною норму КПК України, якою суд фактично зобов'язувався, вибираючи запобіжний захід, застосовувати безальтернативний запобіжний захід - утримання під вартою", - пише Мамедов, уточнюючи, що ця норма застосовувалася до підозрюваних у скоєнні державної зради.

За словами Мамедова, на призначеному на 15 липня засіданні у справі Вишинського адвокати клопотатимуть про його вихід під заставу.

"Маючи прецеденти, ми всі розуміємо, до чого може привести його (Вишинського. - Ред.) вихід з-під варти, хто може заплатити за нього заставу - навіть на космічну суму - і допомогти втекти за кордон з метою подальшого уникнення відповідальності. І це проблема не тільки в справі Вишинського, це загальне питання ефективності кримінального провадження та забезпечення невідворотності покарання", - пише Мамедов

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Через рішення КСУ "зник правовий запобіжник", що не дозволяв особам, які підозрювалися, зокрема, в державній зраді і які абсолютно обґрунтовано, за вмотивованим рішенням суду, перебувають під вартою, опинитися на волі і втекти за кордон", - стверджує прокурор АРК.

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Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.

Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Наступне засідання у справі Вишинського призначено на 15 липня.