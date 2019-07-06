EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Суспільство
  976  67
Все про:застава (209) прокуратура (1787) пропаганда (1189) Мамедов Гюндуз (8) Вишинський (107)

 Пропагандист Вишинський може вийти під заставу, - прокурор АРК Мамедов

Через рішення Конституційного суду, який надав можливість вийти під заставу навіть обвинуваченим у державній зраді, пропагандист Вишинський може опинитися на волі і втекти за кордон.

Про це в матеріалі для видання "Дзеркало тижня" пише прокурор Автономної республіки Крим Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно Конституційний Суд України визнав неконституційною норму КПК України, якою суд фактично зобов'язувався, вибираючи запобіжний захід, застосовувати безальтернативний запобіжний захід - утримання під вартою", - пише Мамедов, уточнюючи, що ця норма застосовувалася до підозрюваних у скоєнні державної зради.

За словами Мамедова, на призначеному на 15 липня засіданні у справі Вишинського адвокати  клопотатимуть про його вихід під заставу.

"Маючи прецеденти, ми всі розуміємо, до чого може привести його (Вишинського. - Ред.) вихід з-під варти, хто може заплатити за нього заставу - навіть на космічну суму - і допомогти втекти за кордон з метою подальшого уникнення відповідальності. І це проблема не тільки в справі Вишинського, це загальне питання ефективності кримінального провадження та забезпечення невідворотності покарання", - пише Мамедов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексспівробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського, СБУ та Нацради ТРВ через "повзучу інтервенцію Росії в український медіапростір"

Через рішення КСУ "зник правовий запобіжник", що не дозволяв особам, які підозрювалися, зокрема, в державній зраді і які абсолютно обґрунтовано, за вмотивованим рішенням суду, перебувають під вартою, опинитися на волі і втекти за кордон", - стверджує прокурор АРК.

Також читайте: Верховний Суд визнав законним арешт пропагандиста Вишинського

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.

Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Наступне засідання у справі Вишинського призначено на 15 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136053
 
 
 Топ коментарі
 
Как и Рубан, немедленно свалит.
Моряки же продолжают сидеть в тюрьме у скрепоносцев.
 показати весь коментар
 
Це тепер зевідповідальність. Їжте і обляпайтеся зеленою блюватиною.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это продолжение мыролюбной реформы свиней?
 показати весь коментар
 
 
Це тепер зевідповідальність. Їжте і обляпайтеся зеленою блюватиною.
 показати весь коментар
 
 
Это свинья является идеологом партии слуг русского народа и продвигает идею федерализации Украины через двухпалатный парламент - держит народ за дураков
 показати весь коментар
 
 
У них должок перед Хозяевами: $ 10 лярдов (Зе озвучил цифру, будучи в Канаде). Бабок никто не даст, кроме РФ, но там условие: малороссия-новороссия и проч.
 показати весь коментар
 
 
Наши ребята сидят в раше,а здесь выпускают преступников очень просто.Классно порох реформировал судебную систему
 показати весь коментар
 
 
Судебная власть выносит решения независимо от исполнительной.
 показати весь коментар
 
 
Правильно,говоришь,реформированная порохом судебная система)))
 показати весь коментар
 
 
Неправильно говоришь.
Правильно так: "кадры решают всё".
 показати весь коментар
 
 
Верно - кадры. А кто эти кадры назначал?
 показати весь коментар
 
 
Из дерьма пришлось выбрать наименее вонючее.
 показати весь коментар
 
 
правильно казати недороформована судова влада. бо реформа прощла у верховному суді. до адмінсудів. і самих чесних районих0печерський.баришевський і ін.) не дійшла
 показати весь коментар
 
 
Насправді судова влада лежить під новою владою.
 показати весь коментар
 
 
Так я ж про правовое государство, которое старался строить Порох.
С мая в Украине - феодальный паханат.
 показати весь коментар
 
 
Порох вибирав суддів із лайна, яке було. При цьому деякі судді дотримувалися законів. А нова влада тепер контролює всі суди і призначає тільки лайно і пропонує репресії. Ось така між ними різниця.
 показати весь коментар
 
 
Не смеши мои тапочки,порохобот,порох строил под себя-любимого государство,а не демократическое
 показати весь коментар
 
Типичный ответ порохобота,нет ума-только хамство!!!!
 показати весь коментар
 
Лахтинская, как ты не ховайся за чужим флагом, а рога из тебя всё равно торчат.
 показати весь коментар
 
 
Вона лягла під зе (бєню) ще за місяць до виборів. Чуйка у них прекрасна.
 показати весь коментар
 
 
ой, и типа портнов, которого сцыкло пригласил не при чём...
 показати весь коментар
 
 
Якщо він контролює суди, то його ніхто не посадить.
 показати весь коментар
 
То есть в Украине произошёл государственный переворот: частное лицо контролирует судебную систему страны.
 показати весь коментар
 
Перевороту не було, а прийшли зелені за результатами виборів, як Адольф Шикльгрубер.
 показати весь коментар
 
Плохо тот Шикльгрубер закончил. У этой шайки такой же шанс.
 показати весь коментар
 
 
Елена 883f2a0f - а это ничего что Зе назначает везде на должности сепаров или людей с российским гражданством?

Я вот думаю правильно....
Когда то нужно начинать диалог с Россией....
С чистого листа....- а это поможет...
 показати весь коментар
 
 
все правильно Зе-делает...
Нужно крепить дружбу между Малороссией и Россией...
Они в Москве нервничали сильно из за этого Вышинского...
 показати весь коментар
 
 
Как и Рубан, немедленно свалит.
Моряки же продолжают сидеть в тюрьме у скрепоносцев.
 показати весь коментар
 
 
не борзейте...какой залог?)))) отпускайте так...с извинениями, ессествено)))))
 показати весь коментар
 
 
Из-за решения КСУ ""исчез правовой предохранитель", не позволявший лицам, которые подозревались, в частности, в государственной измене бежать за границу"
.....
Потому что КСУ совсем страх перед народом потерял.
Я знаю точно, что они решили отменить и закон о люстрации - но всё время откладывают публикацию решения.
Видимо после 21 июля будет можно - настанет диктатура русского мира
 показати весь коментар
 
 
настанет диктатура русского мира
но ты же вернешься на родину и вместе с другими порохоботами устроите 3ий майдан, чтобы помешать таким планам...кстати, ты не знаешь этого тролля
интересный план, но ты же вернешься, чтоб не допустить этого и возглавишь 3ий майдан?
28.06.2019 13:12
Ответить
Мне нравится
NL Veter Isin
На следующей неделе
28.06.2019 13:12
 показати весь коментар
 
 
Ты заказываешь драку? Все твои выступления на цензоре выдают представителя шовинистического "русского мира", с одной стороны прекрасно сознающего, что мы никогда не станем братьями, но очень желающий вновь нагнуть/обмануть/обкрутить вокруг пальца "хохлов". Нет, в этот раз тебе обломится. зубы поломаешь - и неважно сколько для этого понадобится майданов.
 показати весь коментар
 
 
Все твои выступления на цензоре выдают представителя шовинистического "русского мира
порохобот, о том что я кацап, ольгинец и агент кремля, мне твои собратья по цеху давно уже доложили, давай что то поновее
 показати весь коментар
 
 
Тебе правду сказали - ты сам об этом знаешь. Пару дней назад ты пытался беседовать с претензией на наличие IQ, но на интеллектуального русского наперсточника ты не тянешь. Как впрочем и кремлевско-сурковские установки, которые ты продвигаешь = всё шито белыми нитками.
Поэтому тебе легче меня отправить в бан, чем переспорить
 показати весь коментар
 
 
спор с идиотом сделает нормального человека идиотом...даже и спамить не буду, чтоб твоей идиотизм был хорошо виден
 показати весь коментар
 
 
Я же сказал, что у тебя IQ = 50 Типичный рязанский лапоть
 показати весь коментар
 
 
При цій владі він вийде точно.
Всім сепарам амністія.
 показати весь коментар
 
 
Петя это решение в Конституционном суде протолкнул под себя и подельников
Не забывайте, что он сам под следствием под вопросу госизмены
 показати весь коментар
 
 
Сопля лахтинская, ты не слишком-то надейся на своего шныря Портнова. Нынешняя власть - зыбкая и непрочная. Крыши у неё нет; а вот мобрезерв, созданный Порохом - он рядом, в каждом городе и в каждом посёлке.
 показати весь коментар
 
 
😁😁 всегда умиляет когда россиянин из Австралии ни разу не бывший в Украине и ненавидящий бендеровцев выдаёт себя за украинского патриота
Смотри как бы потом не депортировали назад на московию
 показати весь коментар
 
 
Сопля лахтинская, угрожать будешь своим тараканам на кухне.
 показати весь коментар
 
 
Детка, а правда что у вас вся бригада - сидельцы ? Пригожин сам давил шконку за вовлечение малолеток в проституцию, и вас так же подбирает.
 показати весь коментар
 
Якщо пишете російською, то має бути "бывавший". Якщо про українців, - то "бандерівців". Але в Україні кажуть - УПА.
 показати весь коментар
 
 
Он на российских форумах пишет про «бендеровцев»
Это цитата была, он все прекрасно понял.
Что вы хотите от россиян, спасибо что не «бИндеровцы»
В Украине говорят по-разному. Я бываю пару раз в год.
 показати весь коментар
 
 
Луценко .,работай,, или ты опять в запое
 показати весь коментар
 
 
На вышинского можно выменять и Сенцова и Сущенко Что ,у нас нет СБУ?.Судей надо подвесить за побег Солодовника и других.
 показати весь коментар
 
 
Он не уедет - им некуда ехать. С ними разберутся на месте; слава Богу, есть кому.
 показати весь коментар
 
 
Детка, я видел развал СССР. Тебе ли меня пугать.
 показати весь коментар
 
Личная трагедия на всю оставшуюся жизнь, ма-а-а-асквабадец?
 показати весь коментар
 
 
Украинец Леонид Ильич Брежнев правил в Москве - это плохо, питерский ?
 показати весь коментар
 
А что с вопроса съезжаем? Ты ведь с папаней из мацквы сбежал потому, что протестовал против распада СССР?
 показати весь коментар
 
Сынок, моя скромная персона (о которой я подробно здесь рассказывал) - ну никак вашей бригаде покоя не даёт.
 показати весь коментар
 
А разве Брежнев возглавлял КГБ ? Леонид Ильич был либерал, а не диктатор.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПропагандист Вишинський може вийти під заставу, - прокурор АРК Мамедов
 
 
 
 
 
 вгору