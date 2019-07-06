 Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, - Гройсман

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
"Я підтверджую і наголошую на тому, що не може бути жодного зростання цін для комерційних споживачів, окрім того, яке визначено НКРЕКП. І ми всі рішення уряду з цього приводу ухвалили. І почав функціонувати ринок. І ціна не піднялась. А я знаю від багатьох комерційних споживачів, що ціна за багатьма позиціями навіть впала", - заявив Гройсман.
Прем’єр також наголосив, що енергоринок з 1 липня працює в межах тих запобіжників та цінових обмежень, які були створені рішеннями уряду та галузевого регулятора.
Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, запроваджено 1 липня 2019 року згідно з Законом України "Про ринок електричної енергії". Відповідно до закону, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок. Запровадження ринку є зобов’язанням України в рамках імплементації норм Третього енергопакету ЄС.
мне в квартире на 4-х человек хватает 200 кВт на 4-х человек.
Терпеть не могу Азарова, но на все 100 процентов согласен с его фразой "Хватит скиглить"
только выводы делать рановато... это еще может быть по-инерции...а не по "новому"
ТАРИФ це система правил для створення ЦІНИ.
ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНА "ПІДНЯТИ ПРАВИЛА"?
https://podrobnosti.ua/2305898-volodimir-grojsman-mozhe-vdruge-ocholiti-kabmn-dmitro-razumkov.html
Кроме этого сайта и тв-канала подобную информацию сообщили и другие СМИ.
Можете поискать полное видео и опровергнуть их.
https://ukranews.com/news/640083-grojsman-mozhet-ostatsya-premerom-v-novom-sozyve
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня.
Нам цілком вистачає електрики з АЕС і ГЕС. Але Ахметов маніпуляціями займається - дешева електрика з ГЕС на експорт іде (за цінами нижчим, ніж по Україні), а дорогу електрику з ТЕС народу пихають.
Це мені розповідав колишній зам головного інженера однієї з АЕС, зараз він на пенсії.
кто сказал, что на этот рынок невозможно влиять вручную?
кто сказал, что невозможен сговор поставщиков?
кто сказал, что Антимонопольный комитет имеет желание разоблачать сговоры?
кто сказал, что отныне тарифы устанавливает рынок?
Посмотрите на "рынок" мобильной связи.
Ясное дело, что до выборов цены договорились (да-да, договорились, а не рынок сам установил) не поднимать. А после выборов рост тарифов будут объяснять неумолимыми законами рынка.