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 Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, - Гройсман

Новий ринок електроенергії успішно функціонує. Ціна на електроенергію не виросла.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Я підтверджую і наголошую на тому, що не може бути жодного зростання цін для комерційних споживачів, окрім того, яке визначено НКРЕКП. І ми всі рішення уряду з цього приводу ухвалили. І почав функціонувати ринок. І ціна не піднялась. А я знаю від багатьох комерційних споживачів,  що ціна за багатьма позиціями навіть впала", - заявив Гройсман.

Прем’єр також наголосив, що енергоринок з 1 липня працює в межах тих запобіжників та цінових обмежень, які були створені рішеннями уряду та галузевого регулятора.

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Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, запроваджено 1 липня 2019 року згідно з Законом України "Про ринок електричної енергії". Відповідно до закону, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок. Запровадження ринку є зобов’язанням України в рамках імплементації норм Третього енергопакету ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136052
 
 
 Топ коментарі
 
Бажаю гросі і його "Стратегії" добре пощипати травичку на електоральному пасовищі "сивочолого гетьмана і батька нації " 21-го липня.. Новый рынок электроэнергии работает, тарифы на электроэнергию не выросли, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6316
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Во дурак безмозглый ,когда рынок работает ,то появляется КОНКУРЕНЦИЯ и цены ПАДАЮТ а так в Украине не работает НИ ФИГА в том числе и голова Гройсмана !! Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6855
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Розскажи крупний стратєг яка буде ціна на електроенергію через півроку-рік,коли припинуть діяти постанови уряду про тимчасову заборону підвищення цін на електроенергію.
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милок, наверна, просто спутал цены на электричество и цены на мясо
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А что цены на електричество выросли мил человек? Может у вас за поребриком и выросли я не знаю!
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цены на мясо растут быстрее, вчера слышал, шо в неньке резко подорожал 1 киловатт/час мяса
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Розскажи крупний стратєг яка буде ціна на електроенергію через півроку-рік,коли припинуть діяти постанови уряду про тимчасову заборону підвищення цін на електроенергію.
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запайся каросином и лампой летучая мышь
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как то странно читать о подорожаниях постоянно.... пишут что УКРАИНА УВЕЛИЧИЛА ВЕТРЯНЫМИ СТАНЦИЯМИ ТАМ ТО И ТАМ установили ветряки. солнечной энергетикой то там то сям установили самые большие плантации в европе.в чернобыле. строят и ремонтируют атомные електростанцыи. енргию продают в европу! а нас суки глушат тарифами .что бедные люди сидят с одной лампочкой...киловат **** стоит 1.70 копеек. а 100... 90 ! так что такое 100 киловат...? ничего! ахметова нужно поставить на место и других. ато всё самое большее в европе нарабатывают а свой народ задавили тарифами мрази...
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С одной лампочкой люди сидят в сортире.
мне в квартире на 4-х человек хватает 200 кВт на 4-х человек.
Терпеть не могу Азарова, но на все 100 процентов согласен с его фразой "Хватит скиглить"
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я понял.... я то же не плачу много. но я накупил дорогих лампочек светодиодных. я хожу выключаю свет кругом и сижу не в темноте но люстрой не пользуюсь с 5 лампами...выключаю технику бытовую на ночь с режима ожидания...раньше этого не делал. у меня электропечка хорошая. а стиралка. а готовка. а компьютер не выключается стационар с утра и до ночи в работе. кто сидит на 1.500 минималке у того горит одна лампа и всё. что не ясно? просто я про то что при 1.500 *** и ценах на лекарство и продукты и комуналку болт разслабишся при данном обсуждении с электричеством! а 200 на 4 человек...маловато что то...наверное недоедаете не готовите...не стираете.. стационара компа нет. а он берёт немало.а чайник.а микроволновка..))
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При 1500 пенсії у 90% випадків субсидія буде (ну якщо внуки не приписані у квартирі).
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дякувати що субсідія є зимова і це головне. я за ці роки був нею задоволений. але літньої немає... ось дали 2 гривні..іншим по 5 на карту в ощад банку. це що за підй.....ка така як не знущання над людінястю. чі як таке назвати. у псіх лікарні хворий нездагадаеться назначіти субсідію в 2 гривні на все за місяць...хахахахах
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Бажаю гросі і його "Стратегії" добре пощипати травичку на електоральному пасовищі "сивочолого гетьмана і батька нації " 21-го липня.. Новый рынок электроэнергии работает, тарифы на электроэнергию не выросли, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6316
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Спасибо ,грося, приеду в Киев,пожму твою лапу!!!
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6 дней.. полет нормальный
только выводы делать рановато... это еще может быть по-инерции...а не по "новому"
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Во дурак безмозглый ,когда рынок работает ,то появляется КОНКУРЕНЦИЯ и цены ПАДАЮТ а так в Украине не работает НИ ФИГА в том числе и голова Гройсмана !! Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6855
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На 1 коп виросла .І в обленерго сказали що до кінця місяця визначаться
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поцоватість не замаскуєшь...
ТАРИФ це система правил для створення ЦІНИ.

ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНА "ПІДНЯТИ ПРАВИЛА"? Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9228
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Ну, хорошо, рынок заработал, цены не выросли, а... в чём цимес то был?
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Для кого цены выросли? Для хозяина Зебилов Коломойского? У меня не выросли!
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а цимес в тому що і бєня і ахмєтов і інша крімінальна мішпуха ВЖЕ НЕ МОЖУТЬ, перекидуючі в хитрих тарифах ЦІНИ для-себе-льубімих, ГРАБУВАТИ НАРОД УКРАЇНИ. От такий тим поцам нахес на їх шмуціг тухес Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8848
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як дружно заскавчали тут і лахтінські боти=ґебельси пукіна і жидокамуняки-сосіалісти і рядові злодюжки"чорнорабочі" А по-вашому ВЖЕ ж НІКОЛИ НЕ БУДЕ Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3431 зелена шмаркля лише відтермінує вашу загибель.. і ще ж не ясно чи краще вам вже зараз купляти зашморги чи ще помучитися.. Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1187
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Ещё не вечер, пройдут выборы и тогда ховайся кто может, грабёж населения продолжается, рынок должен снижать тарифы, а эти упыри вешают нам "радость" что они не повысились, хотя прошла всего только одна неделя...
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молодший бурсак, хто тебе взагалі питає?
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"Разумков не исключает переназначение Гройсмана премьером..."
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Та нет на видео тех слов от Розумкова, что Вы привели, они звучат как версия возможного из уст ведущей.
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Ведущая или редактор тупо придумали вопрос, которого не было на пресс-конференции разумкова?
Кроме этого сайта и тв-канала подобную информацию сообщили и другие СМИ.
Можете поискать полное видео и опровергнуть их.

https://ukranews.com/news/640083-grojsman-mozhet-ostatsya-premerom-v-novom-sozyve
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Пока не выросли. А дело в том что на год обязали атомную энергетику продавать населению электричество по старым тарифам. Так что пока это население будет молчать и славить рынок и мудрых керманычей те спокойно пощипают предприятия. А вот через годик займутся населением но наверно тоже частями с субсидией. Классика.
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня.
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Електрика з АЕС і ГЕС дешева, а з ТЕС - дорога. При Кучмі 90% ТЕС включали тільки в опалювальний період, щоб вони заодно воду гріли для центрального опалювання.

Нам цілком вистачає електрики з АЕС і ГЕС. Але Ахметов маніпуляціями займається - дешева електрика з ГЕС на експорт іде (за цінами нижчим, ніж по Україні), а дорогу електрику з ТЕС народу пихають.

Це мені розповідав колишній зам головного інженера однієї з АЕС, зараз він на пенсії.
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вофчік ти так і не засвоїв що ЦІНА та тариф це з дві великі різниця як кажуть марамої та поци на привозі.. Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7042
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В спам за "поци на привозе" , сам ты поц вышиванковый.
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Рынок э/энергии то может появился, но:
кто сказал, что на этот рынок невозможно влиять вручную?
кто сказал, что невозможен сговор поставщиков?
кто сказал, что Антимонопольный комитет имеет желание разоблачать сговоры?
кто сказал, что отныне тарифы устанавливает рынок?
Посмотрите на "рынок" мобильной связи.
Ясное дело, что до выборов цены договорились (да-да, договорились, а не рынок сам установил) не поднимать. А после выборов рост тарифов будут объяснять неумолимыми законами рынка.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, - Гройсман
 
 
 
 
 
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