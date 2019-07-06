 Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, - Гройсман

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Я підтверджую і наголошую на тому, що не може бути жодного зростання цін для комерційних споживачів, окрім того, яке визначено НКРЕКП. І ми всі рішення уряду з цього приводу ухвалили. І почав функціонувати ринок. І ціна не піднялась. А я знаю від багатьох комерційних споживачів, що ціна за багатьма позиціями навіть впала", - заявив Гройсман.

Прем’єр також наголосив, що енергоринок з 1 липня працює в межах тих запобіжників та цінових обмежень, які були створені рішеннями уряду та галузевого регулятора.

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Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, запроваджено 1 липня 2019 року згідно з Законом України "Про ринок електричної енергії". Відповідно до закону, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок. Запровадження ринку є зобов’язанням України в рамках імплементації норм Третього енергопакету ЄС.