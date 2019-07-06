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 Рапорт про відставку командувача ОК "Схід" Красноока, який провокував конфлікти з підлеглими. ДОКУМЕНТ

У розпорядженні Цензора з'явився рапорт про звільнення скандального командувача оперативного командування "Схід" генерала-лейтенанта Олександра Красноока.

Копію документа також опублікував волонтер Юрій Мисягін.

"Генерале, отримаєте вже швидше свою грошову компенсацію за недоотримання речового майна і прощайте. Хоча, за справедливістю, до вас би поставитися так, як ви ставилися до багатьох інших військових. Система, яку ви насадили і побудували в ОК "Схід",  має відігратися на вас же, генерале Краснооку", - написав у коментарі Мисягін.

Рапорт про відставку командувача ОК Схід Красноока, який провокував конфлікти з підлеглими 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач ОК "Схід" Красноок, який провокував конфлікти з підлеглими, подав у відставку через "незгоду з кадровою політикою", - Бутусов

"Мій "улюблений" генерал Красноок йде з лав Збройних Сил через "незгоду з кадровою політикою". За це від мене окрема подяку Хомчаку. Порадував. Правда", - написав глава волонтерської організації "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв про звільнення Красноока з ЗСУ.

"Краснооку запропонували посаду, не пов'язану з безпосереднім управлінням військами, бо його методи створювали конфлікти з підлеглими, необґрунтовані з логічної точки зору... Але генерал вирішив взагалі звільнитися", - написав він у своєму блозі.

Рапорт про відставку командувача ОК Схід Красноока, який провокував конфлікти з підлеглими 02

Рапорт про відставку командувача ОК Схід Красноока, який провокував конфлікти з підлеглими 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136050
 
   
 Топ коментарі
 
Головне - про виплати не забув написати в рапорті.. Потихеньку відкривається дорога наверх молодим військовим, і це є добре.. ..
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какие только читаешь иногда командиры всяких там званий пидары и сволочи которые требуют с подчинённых своих взятки. то за увольнения. то за форму. то за какие то проступки и так далее. унижают военных избивают солдат и другое! а сами суки жрут и давятся виски и икрой мрази. распродают майно со складов.люди на войне.в окопах. страдают от жары.холода.психологическая нагрузка. смерти и другие тягости...подчинённых нужно холить и лелеить так сказать... поддерживать морально...что бы тебя уважали и любили а ненавидели..
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Генерал даже уходя, привычно врёт)
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Германия и Италия модернизирует Мариупольский и Бердянский порты для военных кораблей - газета Мордовский Рабочий
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Форма рапорта, згідно положень ділочинства.
Текст - дитячий...
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Головне - про виплати не забув написати в рапорті.. Потихеньку відкривається дорога наверх молодим військовим, і це є добре.. ..
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какие только читаешь иногда командиры всяких там званий ****** и сволочи которые требуют с подчинённых своих взятки. то за увольнения. то за форму. то за какие то проступки и так далее. унижают военных избивают солдат и другое! а сами суки жрут и давятся виски и икрой мрази. распродают майно со складов.люди на войне.в окопах. страдают от жары.холода.психологическая нагрузка. смерти и другие тягости...подчинённых нужно холить и лелеить так сказать... поддерживать морально...что бы тебя уважали и любили а ненавидели..
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ну, теперь мысю можно назначать командиром зоны восток
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За неотримане речове майно тілки генерали отримують компенсацію?
Чому мені не виплатили?
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За то что опозорил армию надо разжаловать и выгнать, без всяких привелегий и генеральской пенсии. А так это пугаение ежа голой жопой, он будет себе жить припеваючи и чихать хотел на всех.
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ЗВІЛЬНИТИ без грошевого утримання та позбавити всіх зірочок на погонах за ПАДЛЮЧИСТЬ згідно довідки псіха=патолога
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