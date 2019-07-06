 Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Призначити Мальського Маркіяна Маркіяновича головою Львівської обласної державної адміністрації", - свідчить текст указу.
Іншим указом Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського.
26 червня Кабінет міністрів на своєму засіданні підтримав призначення 8 голів обласних державних адміністрацій, чиї кандидатури запропонував президент Володимир Зеленський, зокрема Мальського - на пост голови Львівської ОДА.
Маркіян Маркіянович Мальський - партнер, керівник Західноукраїнської філії юридичної фірми "Arzinger". Адвокат, кандидат юридичних наук, керівник практик арбітражу (з 2010 року), вирішення спорів і сільського господарства.
Хозяйственников назначать, а не юрыздов - никому в голову не приходило ?
Юрызд будет строить дороги, ремонтировать больницы, школы; проводить мед.реформу ?
Інше питання -в чиїх руках..
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Що сказала кореспондентка після репліки «Я б писала через апостроф тому що… ну…»?
Украины, запроданцю!
Кстати, расскажу Вам, по какому принципу я несколько лет назад включила Вас в друзья. Мне хотелось, чтобы в моем списке кто-нибудь был именно из Днепра. А тут такой ник!) Потом несколько дней читала Ваши комментарии.../ну, тут понятно, для чего.../
придетсярадоваться двоим, если что...)
АЛЕ ПАМЯТНИК БУДЕ !!)
Ми вже малоросія?
На дискотеке с Лабудой, где любит тусоваться Богдан, он может обращаться к Мальскому как угодно, хоть "моя бубочка".
глава обладминистрации.
А то ради упрощения можно дойти до уровня, когда и слово "президент" многие захотят сократить до "преза".
Вову и Бодю такое устроит?
Его на этот пост силой не загоняли, страдания на его фейсе замечено не было.
Недавно "порадовал" региональным русским языком.
Украинцы должны не обращать на подобное внимание?
Вот с рашей - самое то!
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Це новий МММ?
Обычные дела уже...
Лишьбычеловекбылхорошим...
Не украинец для прастога нарида это жирный +...
Национальная солидарность? - нет, не слышали....
Ти мене дивуєш.
взагалі "пропало фсьо".
Так ,Суліма ?)))