 Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Мальського Маркіяна Маркіяновича головою Львівської обласної державної адміністрації", - свідчить текст указу.

Іншим указом Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського.

26 червня Кабінет міністрів на своєму засіданні підтримав призначення 8 голів обласних державних адміністрацій, чиї кандидатури запропонував президент Володимир Зеленський, зокрема Мальського - на пост голови Львівської ОДА.

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Маркіян Маркіянович Мальський - партнер, керівник Західноукраїнської філії юридичної фірми "Arzinger". Адвокат, кандидат юридичних наук, керівник практик арбітражу (з 2010 року), вирішення спорів і сільського господарства.