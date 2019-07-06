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Все про:Зеленський (1948) Львівщина (899) ОДА (615) наказ (154)

 Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Маркіяна Мальського.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Мальського Маркіяна Маркіяновича головою Львівської обласної державної адміністрації", - свідчить текст указу.

Іншим указом Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського.

26 червня Кабінет міністрів на своєму засіданні підтримав призначення 8 голів обласних державних адміністрацій, чиї кандидатури запропонував президент Володимир Зеленський, зокрема Мальського - на пост голови Львівської ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пам'ятаємо всіх, завдяки кому над Слов'янськом і Краматорськом знову майорять українські прапори, - Зеленський

Маркіян Маркіянович Мальський - партнер, керівник Західноукраїнської філії юридичної фірми "Arzinger". Адвокат, кандидат юридичних наук, керівник практик арбітражу (з 2010 року), вирішення спорів і сільського господарства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136049
 
 
 Топ коментарі
 
Понятно. Клован віддав Львівську область під керівництво есдеків-обрізаних (чиатй - мертветчука). Оскільки оцей Маркіян - з Арцінгера. Який є мертвчуковським: https://opendatabot.ua/c/36958968
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Иттить-колыхать.
Хозяйственников назначать, а не юрыздов - никому в голову не приходило ?
Юрызд будет строить дороги, ремонтировать больницы, школы; проводить мед.реформу ?
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посмотри лёня не забудь просить чтобы тебе беня экологические выплатил ты ведь возле шинного проживаешь Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9726
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Иттить-колыхать.
Хозяйственников назначать, а не юрыздов - никому в голову не приходило ?
Юрызд будет строить дороги, ремонтировать больницы, школы; проводить мед.реформу ?
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У нас СБУшник был, до последнего времени. Ничем не отличался от предшественника- Жебривского. По деяниям. То есть- по их отсутствию.
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Как же я ненавижу этих продажных тварей-юристов. Все дырки в законах, все корупционные схемы, все защиты коррупционеров и сепаров разрабатывают и внедряют юристы. И самое страшное, эти же твари и только они должны участвовать в разработке новых законов и реформ, куда по заказу коррупционеров-олигархов ими заранее закладываются дыры и обходные пути. Школа *********-портновых в действии!
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Юристи -просто ЧУДОВИЙ інструмент..

Інше питання -в чиїх руках..
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Крепкие хозяйственники времен рыгоаналов - это ж наше все, правда, аквариум? Включительно с крепким хозяйственником, основателем партии регионов, министром экономического развития в правительстве азарова, а также вором и мародером пораженко
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он Водолей. ты - представитель русского мира. опровергнуть хочешь?
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ты кацап и путиносос. Зачем здесь гадишь, мразь?
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покажи, что ты не кацап

https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Що сказала кореспондентка після репліки «Я б писала через апостроф тому що… ну…»?
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ты уже доказал, что ты кацап и путиносос! Геть з
Украины, запроданцю!
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Как поживаешь, рагулек? Мародер содержание исправно выплачивает? Смотрю, нет темы на цензоре, в которой ты бы не наложил кучку соевого дерьма Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 3328
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Как там цена на жыжу ? Говорят Дональд Фредович реально нацелился обанкротить страны 3-го мира, возомнившие себя ымпериями.
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Х.з., цена на жижу меня не интересует от слова вообще. И да, пусть Трамп банкротит и кацапию, и *****, тем самым делая приятное рагулям, живущим по принципу "Боже, вийми мені око, але у сусіда два". До речі, чому це ти спілкуєшься на форумі "языком" проклятого загарбника і споконвічного ворога українців? Очевидно, українською ні бельмеса не розумієш? Є така підозра, що ти засланий кацапський козачок, бот із лахти, найнятий соєвим стервом гадити на українських форумах і паплюжити законно вираного народом Президента Зеленського.
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О, таки вгадав! Типове чмо з лахти, котре не знає жодного слова українською, найняте мародером опрожнюватись соєвим лайном на українських форумах! Підівчи спочатку українську, кацапе, а то від тебе "лаптями" і "щами" смердить
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Давай, сбацай "Яблочко". Половину гонорара отсыпешь гугл-переводчику. Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 2610
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А до ригоаналів у нас господарників не було? ну-ну... Господарник Омеля в РАЗИ кращим мером був, ніж Кличко і він ніколи не був ригоаналом!
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Я не сажусь в чужие сани. И тебе не советую.
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Зачем тебе, лапоть ? Тут нет ни вотки, ни горилки.
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Хозяйственник он, хозяйственник... 7 квартир, гектар земли в карпатах, все норм... Ну это только то, что в декларацию попало...
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Прмходила така идея януковичу... А ще приходить тупим порохобота!
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Цікаво буде подивитися на результат петіного ПЄСу на львівщині 21-го липня, та порівняти його з петіними результатами 31-го березня та 21-го квітня.. Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9358
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посмотри лёня не забудь просить чтобы тебе беня экологические выплатил ты ведь возле шинного проживаешь Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9726
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Ні , я мешкаю на Покровському.. Перейшов набережну - храм Різдва Пресвятої Богоматері, лісочок, Дніпро.. Красота..
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Мені якось байдуже твоє "вірю-не вірю".. Ти головне - продовжуй вірити в політичний геній "сивочолого гетьмана та батька нації".. В цю , тяжку для нього годину життя - твоя підтримка йому вкрай необхідна..
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Ні , сектор "Хвиля".. Більше відповідати не буду, не бажаю тратити свій час на тебе..
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Хлопчику , свої сектори я пройшов ще в далеких 84-86.. І ці сектори були "Охтирка" , "Балапан", "Кандагар" та "Герат".. Не тобі мене дорікати, хлопчику.. І в 2014 я сам пішов до воєнкомату , нажаль - час бере своє , тільки мобілізаційний припис.. Рота охорони.. Нажаль, а колись каравани кам'яними лавинами зносив в ущелини.. Не я диванний - диванний ти..
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Ну, уж нет! Давайте все, как положено: точный адрес, явки, пароли) А то как-то нехорошо получается) Да..., номер телефона тоже не забудьте указать /для порядка/ Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 1757
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Пані Лариса збираєтьмя мандрувати до Дніпра? Якщо так - то ласкаво просимо, зустрінемо.. Покажемо Дніпро - і місто, і ріку..
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Дзякую! Я памятаю былое запрашэнне)
Кстати, расскажу Вам, по какому принципу я несколько лет назад включила Вас в друзья. Мне хотелось, чтобы в моем списке кто-нибудь был именно из Днепра. А тут такой ник!) Потом несколько дней читала Ваши комментарии.../ну, тут понятно, для чего.../
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Будете в Дніпрі - завжди будемо Вас раді бачити.. І я, і дружина, і рудий кіт Річард.. Завтра вийдемо на берег Дніпра на пікнік, сподівався сьогодні - але вночі в зранку в Дніпрі був дощ - посмажемо шашлик і заодно поскубу Річарда , линяє - запаскудив своїм хутром все.. Коли я його влітку скубу - то і йому приємно, і в домівці чистіше.. Чекаємо на Вас в Дніпрі.. Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 2228
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Нехай візьме до уваги, що після 22-00 спиртне в Дніпрі не торгують))
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И у меня кот - Ричард. Надо же..))) Да, еще и муж - ваш единомышленник. Кстати, хорошо Вас знает по Цензору...Так что придется радоваться двоим, если что...)
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думается мне, шо даже на Львовщине панамские патриоты пролетят.
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Для меня это будет Главная Интрига этих выборов.
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Ти теж приймаєш участь у залякуванні членів виборчих комісій?
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Не пропукуй свої панталончики на дивані , кацахоле, в жагучій гріховній пристрасті до петі, а краще підшукуй роботу.. Дивлюсь - після потужної , рішучої та успішної медичної реформи від петі - твій ФАП розганяють.. А може й правильно роблять - навіщо тримати за бюджетний кошт ФАП, один з фельдшерів якого , цілодобово сидить на Цензорі прославляючи петю? Нехай тобі платить петя, а не бюджет воюючої країни, обкраденої петьою - котрого ти так натужно прославляєш в своїй жагучій гріховній пристрасті до нього.. Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 7671
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Пропукуванням панталончикив займаєшся саме ти Лоьня. А от коли тебе знайдуть Патріоти- ти займешся прокакуванням своїх панталончиків. Але прокакуватимеш ти їх недовго. За п'ять хвилин гойдатимешся на гілляці.
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А мене не потрібно шукати, кацахоле.. Я не ховаюся і не брешу - я ж не ти..
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Понятно. Клован віддав Львівську область під керівництво есдеків-обрізаних (чиатй - мертветчука). Оскільки оцей Маркіян - з Арцінгера. Який є мертвчуковським: https://opendatabot.ua/c/36958968
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Богдан звертається до Мальського: "пане губернатор".

Ми вже малоросія?

Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 8713
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Как по мне- так просто короче. И всем понятно. Чес слово, я бы не искал тут подводных камней.
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Официальное лицо должно называть, обращаться к другому такому же лицу в публичном пространстве в соотвествии с законодательно принятыми нормами.
На дискотеке с Лабудой, где любит тусоваться Богдан, он может обращаться к Мальскому как угодно, хоть "моя бубочка".
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Краще мій зайчик, бо це буде по зебільному😂
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То есть, выговаривать все Четыре Слова... Ну, пусть.
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Для юрЫста, которым является Богдан, какие-то 4 слова вместо одного не должны бы быть проблемой.
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Так он же так ко всем(!) Главам Областных Государственных Администраций должен будет так обращаться. Скорее всего, им самим будет трудно воспринимать.
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Для облегчения непосильной ноши Богдана, могу предложить облегченный вариант:
глава обладминистрации.
А то ради упрощения можно дойти до уровня, когда и слово "президент" многие захотят сократить до "преза".
Вову и Бодю такое устроит?
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Не-а! Так не пойдет! Вы сами настаивали на полном официозе. Так что- никаких сокращений. Страдать- так страдать.
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Пусть страдает.)
Его на этот пост силой не загоняли, страдания на его фейсе замечено не было.
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Политиков и служащих высоко ранга оценивают, в том числе, и за их публичные высказывания. Богдан не первый раз выдает меседжи в духе рос. пропаганды.
Недавно "порадовал" региональным русским языком.
Украинцы должны не обращать на подобное внимание?
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Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 3018 Взагалі-то по нових неписаних правилах мав би звертатися "ейчувак" або "марік"
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В США тоже губернаторы. Просто считайте, что это на американский манер.
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Наблюдая за нафаршированными командой и партией ЗЕ прорашистскими сепарами и украинофобами, ну никак не получается ассоциация с США.
Вот с рашей - самое то!
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а каммуністи би аб'яснілі чьто такім образам зєлєнскій хочіт сказать чьто губєрнатар для ніво пан а он для губірнатара халоп (слуга).
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"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации", - гласит текст указа. Источник: https://censor.net.ua/n3136049------------------------------------------------------
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Це новий МММ?
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Якби любителі руського (азіатського) міра не маскувались, але їх стиль спілкування, слова,вислови--видають їх суть. Навіть професіональні шпигуни--ловляться на дрібницях. Всіх "любителів"гебернаторів--зразу можна віднести (і не помилитесь) до кацапського миру. В Україні не має губерній
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Губерний у нас действительно нет. А вот должности с длиннющим названием, не предназначенным для нормального диалога- есть. И это- хреново.
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Зачем зацикливаться на РФ, в США тоже губернаторы, может он агент Пентагона?
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У нас і коаліції не було, але Рада закони приймала.. Така ми цікава країна.. Нема але є.. Заборонено але можна Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 1960
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Просто шедевр! Кожний львівіський порохосос повинен негайно розівчити цей вірш цілою сім'єю і 21 липня голосно його декламувати по дорозі на виборчу дільницю і в момент голосування!
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очередной не украинец...
Обычные дела уже...
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Тепер вся влада буде неукраїнська😏
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это да....., но прастогу нариду пофиг на енто...
Лишьбычеловекбылхорошим... Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 8873
Не украинец для прастога нарида это жирный +...

Национальная солидарность? - нет, не слышали.... Львівську ОДА очолив юрист Мальський, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 6519
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Как там проблема мусора будет решаться?
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Яке сміття , написано ж -юрист , який займається "інвестиціями" . А "інвестиці" в нас такі . Вкрали в українців , вивели в офшори а звідти завдяки "юристам" , вже приходять "чисті інвестиції". Офшори і відмивання грошей а також потоки . Шило поміняли на мило .
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Сийярто назвал Зеленского "новой надеждой" Венгрии
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Угром мабуть вони його визнали...черга за фінами...
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Очікую візиту "нової надії Угорщини" у ...Бухарест (соррі..Будапешт -"какая..уй разніца"?)
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Крим пішов від Києва - опинивсь у сраці. Дамбас бодавсь проти Києва - опинивсь у сраці. Львів теж хоче піти від Києва? Срака чекає
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А РФ уже ні дочого, Ваню?
Ти мене дивуєш.
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Україна пішла від Юлєчки..


взагалі "пропало фсьо".

Так ,Суліма ?)))
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