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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко

Головними опонентами "Європейської Солідарності" на цих виборах є "Опозиційна платформа - За життя" під керівництвом агента Кремля Віктора Медведчука і його соратників Юрія Бойка і Вадима Рабіновича, а також "Опоблок" Мураєва-Вілкула-Новінського.

Про це заявив лідер політсили Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головні опоненти "Європейської Солідарності" на цих виборах – Опоплатформа Бойка-Медведчука-Рабіновича та Опоблок Мураєва-Вілкула-Новінського прагнуть отримати реванш 21 липня: "Вони стають дедалі агресивніші та нахабніші. Ми не дамо їм можливості претендувати на участь в новій коаліції чи в новому уряді, де вони сподіваються диктувати волю Москви", – сказав Порошенко 5 липня під час виступу перед прихильниками в Чернівцях.

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Він також нагадав, як 5 липня 2014 року українське військо здобуло перші важливі перемоги у боротьбі з російською агресією. Виконуючи наказ про контрнаступ, наша армія звільнила Слов’янськ та Краматорськ.

"Якби не було вторгнення російських військ, ми б точно звільнили весь окупований Донбас до останнього клаптика. Тоді ми з вами вивели країну зі смертельної небезпеки, бо Путіну не потрібен Донбас та Крим, Путіну потрібна вся Україна. Але українському народу потрібне повернення в родину європейських народів і нам точно не потрібне російське ярмо", – переконаний Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136048
 
   
 Топ коментарі
 
Шош ты так тогда нервничаешь, если он дохлый? Главные оппоненты моей партии на выборах – "Оппоплатформа" Бойко-Рабиновича-Медведчука и "Оппоблок" Мураева-Вилкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5863
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как быстро Петя торговых партнеров скинул.
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Ой Петя себе цену набивает. Кому интересен дохлый ПЕС.
Лезь уже на колокольню, в колокола позвони, может больше электората соберешь, который проголосует за старого клоуна "по приколу".
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Иными словами, кто на Цензоре топит против Пороха являются не кем иным как Бойко-Рабиновиче-Медведчуковцами и Мураево-Вилкуловцами?

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Не совсем так. Есть ещё грёбанные кацапские провокаторы, которые раскручивают здесь тему Порошенка-монстра чтобы подстрекать дебильных янычар, вату, кацапофилов.
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черчилль, когда проигрывал, всегда выкуривал гаванскую сигару, петя же после каждого проигрыша глушит пару стаканов сразу и выкуривает возбудитель фантазий
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Партия "слуга народа" выступает:
1. против закона о люстрации
2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный
4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")
5. за отмену Томоса и ПЦУ
6. за сокращение украинской армии
7. за русское телевидение на украинских экранах
Так чем эта партия слуг русского народа отличается от партии бойко?
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Слуги народу є ребрендингом партії регіонів.
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а можно теперь все пункты с оф документами ??? или это просто рошеновское традиционное вранье ???
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Вот тут смотри: https://twitter.com/dw_russian/status/1147169361184120832
Разумков вчера сказал:
Решение о переименовании улиц в украинских городах в рамках общегосударственной политики декоммунизации должны принимать местные жители. Об заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков."Декоммунизацию, если говорить о переименовании улиц, стоило бы отдать на откуп общин и реально дать возможность гражданам на этих территориях определять, как эти улицы или города должны называться", - отметил он в эфире телеканала "Украина".По его мнению, такой подход "снял бы много аспектов и проблем".
Про люстрацию он сказал ещё в мае...
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Так у тебя же погоняло Воля Народа.Так какого хера ты против воли громад?Женская логика?Как тебе переименование в Горишни Плавни?Прав Разумков.Рубить с плеча всегда легче.
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Зеленский заявил, что готов идти по всем пунктам минских соглашений

https://twitter.com/dw_russian/status/1147169361184120832

Текст капитуляции:

- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- право на языковое самоопределение;

- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

- государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;

- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.
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Очередные минстецьковые страшилки. Соевые балаболки хотят на страхе пролезть в ВР. Свинья лахтинская, почему вы не поливаете грязью рыгов(это ж оппоненты Пети по его словах) , а только СН?
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Відрізняється тим, що пан Бойко - сам пройдисвіт і бандит, а "слуги" - то слуги пройдисвітів і бандитів.
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просто закрашенное политтехнологией через теле сериал синее в зеленое
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ну конечно же весь список предоставил ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ... а кто их сделал неприкасаемыми...кто им дал поднять головы за 5 лет? они же все сепаратисты и они развязали все то что есть .а где же судьи которых вы с помпой в раде назначали судьями? что говорить о этих персонажей .когда ТИТУШКИ НЕСИДЯТ СРАНЫЕ? а сидят разного рода патриоты. атовцы и так далее...странно...победил майдан. а празднуют сепары сегодня как говорят: сами себе сделали проблемы, а теперь с ними бороться...как с ветряными мельницами... как говорят в народе от больной головы и рукам ногам покоя нет...вся жизнь движение...((
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Якось з плином часу, призабулася одна петіна фраза, котру петіні прихильники як могли обігрували тут , особливо - напередодні першого туру виборів 31-го березня.. " Я не програв ні одних виборів".. Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3236 Можна програти лише одні вибори, але з таким результатом, котрий і для книги рекордів Гіннеса згодиться - як найнищівніший розгром діючого глави держави на виборах за демократичної процедури виборів.. Цей петін рекорд ще довго не буде подолано, а в Україні - мабуть цей рекорд програшу на виборах буде вічним.. Отака муйня, солоденькі петіні малята.. Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3236
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Ющ набрав 5% в 2019 році. Трохи поплакався на невдячних украінців і пішов до своіх вуликів. Петро ж ніяк не вгамується.
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Просто, в Петрика немає вуликів, тому він постійно і лізе до влади
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Ось одна з глибинних причин, чому пан Порошенко і програв: "Главные оппоненты МОЕЙ партии". Цікаво, чи може хтось йому пояснити, що казати МОЯ країна, МОЯ партія - вже, так би мовити, "не модно"? Бо виходить - пан Порошенко і його свита, вибачайте - партія.
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совершенно верно, хамские и диктаторские замаши с него прут со всех дыр!
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ты же за барыгу топил. Шо случилось, не заплатили, кинули на сою?)))
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Є свідки, що сам Порошенко їх усіх вивіз у москву на своїх приватних літаках, ви правду кажете
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НУЖНО ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ! НЕ СБЕЖАЛИ, А ПОРОШЕНКО ПОЗВОЛИЛ ИМ ПОКИНУТЬ УКРАИНУ.
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"Модно" казати "мій народ", ну, ще "цинічні бандери".
А називати свого куратора "агентом кримля" - це вже супермодно.
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Хочу подати заяву до поліції на замах на моє життя. Під час прочитання цієї брехливої заяви Порошенка пив воду і трохи не вдавивсь. Це - зухвале посягання на моє життя!!! Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1174
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В твоєму випадку це назавжди,вирок виконуєця,а не лікуєця,кацап.
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Та ти шо Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8764 .?? Ты такый островумный шо аж страшно . Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9915 .
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Бггг) зебобики, будете по каждому поводу так истерить, то Майдан точно не переживете
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Весной 2014-го вся эта рыгоанальная шобла ссалась от страха. Кто-то чартерами вывозил семьи, кто-то сигал из окна, кто-то паковал тревожный чемоданчик. Но после пяти лет жестоких преследований патриотом Порошенко этом пятой колонны, они скупили половину телеканалов в стране, расширили и приумножили свой бизнес, а в качестве вишенки на торте, получат вторую по размерам фракцию в парламенте! Вот собственно всё что нужно знать о Петиной борьбе.
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Ну ,теперь Пети уже нема , а Зеля их быстренько, всех до одного ,пересадит . Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7814 .Не успеют и мандат получить, в Раду . Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 597 .
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Они становятся все агрессивнее и наглее. Мы не дадим им возможности претендовать на участие в новой коалиции или в правительстве, где они надеются диктовать волю Москвы", - сказал Порошенко....

*****,а ти,**** офшорна,п*ять років їхньої наглості не бачила,падаль пальмомаслова??? Щоб тобі повилазило,мразь *************! Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 530 Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9510
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Головні опоненти Порошенка це совість, чесність, людяність. На жаль він ними не користується!! Йому більше до вподоби брехати, красти,обдирати людей. Більше такої наглої особи не зустрічав.....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГоловні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко
 
 
 
 
 
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