 Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко

Про це заявив лідер політсили Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головні опоненти "Європейської Солідарності" на цих виборах – Опоплатформа Бойка-Медведчука-Рабіновича та Опоблок Мураєва-Вілкула-Новінського прагнуть отримати реванш 21 липня: "Вони стають дедалі агресивніші та нахабніші. Ми не дамо їм можливості претендувати на участь в новій коаліції чи в новому уряді, де вони сподіваються диктувати волю Москви", – сказав Порошенко 5 липня під час виступу перед прихильниками в Чернівцях.

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Він також нагадав, як 5 липня 2014 року українське військо здобуло перші важливі перемоги у боротьбі з російською агресією. Виконуючи наказ про контрнаступ, наша армія звільнила Слов’янськ та Краматорськ.

"Якби не було вторгнення російських військ, ми б точно звільнили весь окупований Донбас до останнього клаптика. Тоді ми з вами вивели країну зі смертельної небезпеки, бо Путіну не потрібен Донбас та Крим, Путіну потрібна вся Україна. Але українському народу потрібне повернення в родину європейських народів і нам точно не потрібне російське ярмо", – переконаний Порошенко.