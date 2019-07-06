 Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко

Про це заявив лідер політсили Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Головні опоненти "Європейської Солідарності" на цих виборах – Опоплатформа Бойка-Медведчука-Рабіновича та Опоблок Мураєва-Вілкула-Новінського прагнуть отримати реванш 21 липня: "Вони стають дедалі агресивніші та нахабніші. Ми не дамо їм можливості претендувати на участь в новій коаліції чи в новому уряді, де вони сподіваються диктувати волю Москви", – сказав Порошенко 5 липня під час виступу перед прихильниками в Чернівцях.
Він також нагадав, як 5 липня 2014 року українське військо здобуло перші важливі перемоги у боротьбі з російською агресією. Виконуючи наказ про контрнаступ, наша армія звільнила Слов’янськ та Краматорськ.
"Якби не було вторгнення російських військ, ми б точно звільнили весь окупований Донбас до останнього клаптика. Тоді ми з вами вивели країну зі смертельної небезпеки, бо Путіну не потрібен Донбас та Крим, Путіну потрібна вся Україна. Але українському народу потрібне повернення в родину європейських народів і нам точно не потрібне російське ярмо", – переконаний Порошенко.
1. против закона о люстрации
2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный
4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")
5. за отмену Томоса и ПЦУ
6. за сокращение украинской армии
7. за русское телевидение на украинских экранах
Так чем эта партия слуг русского народа отличается от партии бойко?
Разумков вчера сказал:
Решение о переименовании улиц в украинских городах в рамках общегосударственной политики декоммунизации должны принимать местные жители. Об заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков."Декоммунизацию, если говорить о переименовании улиц, стоило бы отдать на откуп общин и реально дать возможность гражданам на этих территориях определять, как эти улицы или города должны называться", - отметил он в эфире телеканала "Украина".По его мнению, такой подход "снял бы много аспектов и проблем".
Про люстрацию он сказал ещё в мае...
https://twitter.com/dw_russian/status/1147169361184120832
Текст капитуляции:
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- право на языковое самоопределение;
- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.
А називати свого куратора "агентом кримля" - це вже супермодно.
*****,а ти,**** офшорна,п*ять років їхньої наглості не бачила,падаль пальмомаслова??? Щоб тобі повилазило,мразь *************!