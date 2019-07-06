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 Суспільство
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Все про:Луганщина (1766) вирок (523) прокуратура (1787) референдум (300)

 Суд дав 5 років умовно жительці Щастя за допомогу в організації "референдуму" терористів

Новоайдарський районний суд Луганської області засудив до п'яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном жительку Щастя за участь в організації та проведенні в травні 2014-го "референдуму".

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Виконуючи функції "члена виборчої комісії", жінка роз’яснювала функції особам, які брали участь у проведенні так званого "референдуму", оформлювала списки виборців та проводила поіменне письмове опитування місцевих жителів шляхом видачі їм "бюлетенів" для голосування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування обвинувачена повністю визнала свою провину, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між нею і прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

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Жінка визнана винною за фактом скоєння нею кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136047
 
 
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Мы им по5 условно,они нам по 20 в натуре.Тамжешнашилюди!
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Эта статья не должна содержать или срок или ограничение (условка)- только реальный срок. Вот тогда и задумаютсяя ватные голодранцы, кормчщую всю Украину.
Убыточные шахты кормят- смех и слезы....
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Всё правильно, только справедливости ради стоит отметить, что это немного ненормально, когда работающий человек (в том числе и в шахте) может быть голодранцем.
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Ой ржу як кінь, ви тільки погляньте на поштові сервера цього списку, це державна служба ***** 0о
http://www.poltavalk.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=455:2010-07-27-09-10-22&catid=77&Itemid=119
А ви кажете умовно!? Це типу держслужбовець перевіряючи листи вмикає впн, я просто в шоці )))
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Когда преступник остается безнаказанным ето сподвигает его на новые преступления. Нашим патриотам якобы притеснявшим сепаров на дамбасе засудили на 5-8 лет, а сепаров отпустили на волю, видимо на розвод.
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А куди дивиться сопля? Чому не амністує патріотів?
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Только за такие вот "приговоры" нужно давать реальный срок.
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70% населення України --вата і їм байдуже під яким прапором жити, якою мовою розмовляти, куда ходити молитись (якщо віруючий) ,головне щоб було прикольно,попить,поїсти, нічого не виконувати і нічого нікому не платити. То хто цей народ??? Вибирали дважди зека, тепер клоуна--хто буде поважати вас в світі і допомагати. Світ сміється і використовує нас як дешеву робочу силу,бо ми бидло.( бидло--це віл, він сам протягує голову,щоб йому на шию наділи ярмо)
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После прочтения этой новости сразу возникает желание неоднократно нарушить закон, который хочет ввести Богомолец.
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Нужно обьявлять недоверие прокуратуре и судам и всех до ноги увольнять на корню. Лучше вообще жить без такой судебной власти или точнее судебного беспредела, где террористы и убийцы выходят на волю
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд дав 5 років умовно жительці Щастя за допомогу в організації "референдуму" терористів
 
 
 
 
 
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