 Суд дав 5 років умовно жительці Щастя за допомогу в організації "референдуму" терористів

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, інформує Цензор.НЕТ.



"Виконуючи функції "члена виборчої комісії", жінка роз’яснювала функції особам, які брали участь у проведенні так званого "референдуму", оформлювала списки виборців та проводила поіменне письмове опитування місцевих жителів шляхом видачі їм "бюлетенів" для голосування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування обвинувачена повністю визнала свою провину, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між нею і прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комарницький ще не губернатор, а вже заговорив про амністію для тих, хто підтримував окупацію Донбасу, - журналіст Руденко

Жінка визнана винною за фактом скоєння нею кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України).