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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (1948) США (5157) Волкер Курт (422)

 Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер. ВIДЕО

У США очікують візиту президента України Володимира Зеленського в найближчому майбутньому.

Про це заявив спеціальний представник США Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми чекаємо його візиту. Дату ще не призначено. Це питання найближчого майбутнього. Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча і спілкувалися телефоном", - зазначив Волкер.

За його словами, США прагнуть дати Зеленському сигнал, повністю підтримують його зусилля щодо "реальних реформ в Україні". Волкер додав, що якщо Зеленський зможе це зробити, то це дозволить Україні "відірватися від спадщини минулого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир в Україні настане, коли РФ виведе свої війська, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136046
 
   
 Топ коментарі
 
"...США полностью поддерживают его (Зеленского) усилия по "реальным реформам в Украине". Волкер добавил, что если Зеленский сможет это сделать, то это позволит Украине "оторваться от наследия прошлого". Все, что требовалось...
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Мятый пиджак сейчас злобно заскрежетал зубами и в очередной раз сдал анализы.
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Вывсеврети.Запад общается только с бывшим регионалом,министром кабинета министров азирова-овоща.Вывсеврети.
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Замочим их сигналами и озабоченностями и тогда пуйлу станет стыдно и он вернет Крым. Но только не стрелять!
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да ясно сказано, что украинский Вова сделал то о чем кацапский и не собирался делать. Так было ли разведение с двух сторон или развод ЗЕ
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Вывсеврети.Запад общается только с бывшим регионалом,министром кабинета министров азирова-овоща.Вывсеврети.
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Мятый пиджак сейчас злобно заскрежетал зубами и в очередной раз сдал анализы.
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в америке похоже недостаток своих кловунов ...
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"...США полностью поддерживают его (Зеленского) усилия по "реальным реформам в Украине". Волкер добавил, что если Зеленский сможет это сделать, то это позволит Украине "оторваться от наследия прошлого". Все, что требовалось...
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Есть дипломаты, а есть быдло. Быдло всегда остаётся быдлом, а дипломат - дипломатом))))
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давить на зелюка они будут не слабо, чтобы не и вздумало реваншировать
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Волкер: Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский

под этой новостью у всех зебобиков Цензора пуканы лопнули в агонии- а тут вы ему уже хвалебные поете Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер - Цензор.НЕТ 8924
что и требовалось доказать- переобуваетесь, мгновенно
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Так они ему и помогут, Беню упакую в штатах лет так на 20 с Фирташем, а там может очередь до Рыжего Гудка дойдет.
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беня в США не ездок. где-то с 2010 года точно не помню- разве что если зеля его с собой в чумодане привезет - что наврядли
не зря же беня сыночка забрал из США- сначала в Израиль, потом в Швейцарию, а потом в БК Днепр)
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Маркон і Меркель це також "все что требовалось", щоб здати ПАСЕ
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Что требовалось? Поясни мне не входящему в число 73% его избирателей.
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Главное, что бы Зеленский не забыл заправить мятый пиджак в трусы и заныкать чекушку во внутренний карман. Именно по этим признакам в мире привыкли определять президента Украины на протяжении 5-ти последних лет
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Да, и главное, чтобы ***** твоё ботоксом вовремя вмазался, а то в мире то и не узнают
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Меня, кстати, всегда этим шокировал Порошенко - он же олигарх, очень богатый человек (и причём он уже давно богат). Был избран президентом крупного европейского государства. Неужели так сложно одеваться достойно своему положению в обществе ? Ну не гладит тебе костюм твоя Марина, но ведь 100% в доме есть прислуга. Где-то за границей - в отелях всегда есть химчистка и специально обученные люди, которые подготовят костюм в должном виде.

Но всё равно у него костюм вечно мятый, носки дырявые - ну как так можно ?! Напоминает старую пословицу: можно вывезти девушку из села, но село из девушки - никогда.
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дурачки хавают фотошоп как навозные жуки дерьмо
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Не проэцируй признаки выделяющие твоего папу в компании собутыльников.
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Для дачи показаний поедет вяликий соевый лидер "блока панамских патриотов".
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ну и хорошо... ждите
може хоч на українській мові навчиться з папірчику читати...
(чим більше практики в такій справі - тим легше зрозуміти про що там кимось написано)
(це не гумор і не сарказм)
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кстати да. это весьма эффективный способ изучения языка. но дорогой - нужен хороший преподаватель, который всё это толково организует.
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О затычка появилась, что-то давно не было видать, отгул на работе дали?
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Я за него радуюсь, отдохнул значит человек, сил набрался, а оно хамит.
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Из него такой "менеджер" и "организатор", как с дерьма - пуля... А "команда" его - "кто в лес, кто по дрова...". Скоро "Блазень" будет говорить о них, как Путин о Пескове - "Они, временами, такую пургу несут...". Вон, как "Мандель", о ВСУ, недавно...
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Хотелось бы что б этот менеджер и организатор был умным и порядочным человеком... А команда и у барыги была и все они вместе работали. Только в результате их работы Украина оказалась беднейшим государством в Европе, но зато на первом месте по коррупции!
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Ванятка, высказавший свое мнение, отличное от Вашего, конечно же дол...и дальше, ибо Вы один непогрешимый бох, ...
второе, я не давал Вам повода и не затрагивал Вас лично и тем более не высказал чего-то антиукраинского или антипреЗЕдентского
и третье, хотелось бы, чтоб наш президент был не просто менеджером, говорящим по написанному (сценарию))) его командой, а и понимающим, что там написано и сумевшим с уверенностью и без бэканья ответить на любой другой вопрос не всегда дружественный, которого нет в бумажке...
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Слышиш ты великий знаток мови "папірчик" взагалі воно правильно буде паперець.
Палитесь кацапы.
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це ж зрада зрадская.. Волкер - агент Кремля и зебил!! Вышивата в апаснасти!!!
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Цікаво, скільки він заплатив щоб потримати Трампа за руку.
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он же не клоун - петруха.
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Вовік ні Обаму, ні Трампа ніколи не грав. А пуйла грав. Тому і шаркатись нема чого
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Ще там його не вистачало. Животи понадриваєте від сміху. Канада ще й досі сміється.
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Судя по вот таким проХфессионалам, какие сейчас в оХфисе так называемого президента а по жизни фигляра, встреча с Трампом состоиться в столице США Майами. Или даже в столице США Брайтон Бич.
Мы ждем визита Зеленского в США, - Волкер - Цензор.НЕТ 9136

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Ирка Херащенко уже выучила какая столица Голландии?
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А шо, Ирка президент? Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер - Цензор.НЕТ 1001
Вы, батенька, поди за фигляра голосовали? Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер - Цензор.НЕТ 9461
Так это лечится. Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер - Цензор.НЕТ 2842
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а шо заступник голови ради має бути двіїшником з географії ? Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер - Цензор.НЕТ 229
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А шо, Никонор Босой был двоечником в школе по правописанию? Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер - Цензор.НЕТ 9843
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а ты в курсе, в каком городе резиденция правительства Нидерландов?
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Краще в столиці амстердаму - нідерландах.
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шутник...все знают, что столица нью-йорк, а капитолий это и есть белый дом
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"з міністеркою" якщо українська справжня... Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер - Цензор.НЕТ 3952
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Міністерка, міністриня, мністресса... А як треба правильно писати цей фемінізм? Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер - Цензор.НЕТ 38
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МЗС Клімкіна редактувало новину? Тоді не дивно.
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Кстати, для встречи с президентом США так называемому "президенту" Украины понадобится очень много ваЗЕлина. Мы ждем визита Зеленского в США, - Волкер - Цензор.НЕТ 3449
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Спикер Президента Юлия Мендель заявила, что мировые цены на нефть снижаются по инициативе Владимира Зеленского.
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Зачем? чтоб селфи сделать с трампом и богдано и потусить заодно
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А в это время в одной из подсобок фабрики "Рошен" слышались прерывистые рыдания, шорох от оберток вскрываемых конфет, бульканье от поглощаемой кем-то спиртосодержащей жидкости и горький шепот "Неблагодарное быдло, на его месте должен быть я!"
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а те що вибори в україні через два тижні нічого. українці ж не папуаси. може краще після виборів коли стане зрозумілим результат виборів і можна вести більш предметну розмову.
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судя по рецйтингам результат уже известен.
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Разве у американцев нет клоунов? Или наконец-то,два одиночества встретились...? Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер - Цензор.НЕТ 4615
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Да не хотят Украину пуйлу сдавать-вот и пытаются зекретина перепрограмировать...
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Для этого американцам не бъязательно его туда пригласить,достаточно один раз стукнуть кулаком по столу,и Зелепук будет бегать как таракан от тапочка!
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Амеры собрались это убожество током пытать, или может лоботомию сделают, чтоб пуйлу перестало подлизывать? Надежды мало, но хай попробуют из чма конфетку сделать...
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Зеля, ты, главное, Беню не забудь прихватить. Скучно не будет!
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И не нужно платить огромные тыщи Джулиани, как это делал Петя только для одного фото с Трампом.
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вообще то это был фейк, за который Порошенко выиграл в суде компенсацию которую отдал на благотворительность

а теперь скажи кто ты есть росийский бот или тупой хохол?
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это не фейк, а правда. Другое дело что ВВС не могли этого доказать, что бы не ссориться с Трампом.
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Поучают, поучают, поучают.
Поучайте лучше ваших паучат.
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Заодно і покалякають з ним щодо участі в бєніних схемах.
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міг би і Президент Трамп Дональд до Києва заскочити.
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THE NEWSROOM
​​FBI. That's why

Поки Зеленський перемагав на виборах, олігарх Коломойський приймав у Герцлії ходоків на "порішати справи", зустрічався там з послом РФ, а також роздавав направо-наліво інтерв'ю з метою збільшити ступінь свого впливу на Зеленського в громадській уяві. Невдовзі після виборів, олігарх повернувся в Україну. Тут він також почав виходити в паблік і збирати навколо себе "рішал" різного гатунку з метою створити враження, що він керує Зеленським. В інтерв'ю Схемам олігарх запевняв, що приїхав просто так, і що в Ізраїлі йому комфортно, бо розслідування ФБР проти нього "нічим не завершиться".

Так от, друзі: якщо ви раптом вже тиждень не можете спати у думках про Коломойського, то ми дізналися про справжню причину його повернення.

Два непов'язані між собою джерела розповіли нам, що Коломойський повернувся, бо ФБР суттєво притиснуло його в Ізраїлі. Обсяг інформації про схематози олігарха, нібито, є настільки великим, що місцевий Моссад вже радісно готувався передавати його американським колегам, попри те, що Ізраїль нікому не видає своїх (саме з цієї причини Коломойський свого часу переїхав туди зі Швейцарії).

Коломойський повернувся в Україну в розрахунку, що Зеленський не видасть його США з почуття вдячності за допомогу йому під час виборів. Однак, очевидно, що американцям такий задум не подобається. Тим більше, що після повернення Коломойський вже встиг надавати копняків двом знайомим друга Трампа Рудольфа Джуліані, які намагалися організувати його зустріч з Зеленським.

Ці двоє вже подали до ДБР заяви про загрозу їхньому життю з боку олігарха. А Руді Джуліані вже публічно закликає нового президента відмежуватися від олігарха та позбутися його людей у своєму оточенні. Саме тому, як кажуть джерела, Джуліані був дуже злий, коли Зеленський призначив Богдана головою АП.

США продовжують "обкладати" Коломойського по колу, як на полюванні, і це коло поступово звужується. За нашими даними, два дні тому в Парижі Джуліані мав розмову з приводу олігарха не лише з очільником української САП Назаром Холодницьким, а й з французьким прокурором. Що він хотів накопати на Коломойського у Франції - достеменно невідомо. Може обговорював деталі екстрадиційної угоди між двома країнами. Чим завершиться цей процес - покаже час, однак саме в результаті цього процесу можна буде визначити справжній ступінь впливу Коломойського на Зеленського.
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Питання тут тільки одне - чому американська феміда не має жодних питань до Ахметова, Порошенка, Пінчука, Льовочкіна, Медведчука, Новінського.... а лише до Коломойського, що єдиний з усіх олігархів став на захист України, а не навпаки, як ті, що вище перераховані?
Коломойського нікому не віддамо. Так і знайте.
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Похоже что разговор будет серьёзный. В том числе и о "кадровой политике" в которой Зеленский превзошёл по идиотизму даже Порошенко. Все его "центровые фигуры",Богдан,Шефир,Мендель, руководители СБУ имеющие награды ФСБ явно расставлены ВРАГАМИ Украины. И это только начало "кадровой политики",на очереди Кабмин,Спикер ВР ,СНБО,Генпрокуратура,МИД где так же будут внедряться люди явно не украинского уклона.Так же почему то сохранен Аваков сидящий на ПЯТИ министерских стульях и имеющий свою армию превосходящую по численности и мощи вооружения ВСУ который контролировал Зеленского в Канаде что бы тот не брякнул лишнего. Уже и в США увидели что происходит захват власти явно пророссийскими людьми.Предполагается разговор за закрытыми дверями без так называемых "советников" и пресс -секретарей и других "официальных лиц" которые контролируют Зеленского и пишут ему тексты которые кардинально расходятся с тем что происходит на самом деле. Хотят пощупать Зелю так сказать в живую и понять что это такое и способен ли он на самостоятельность или же это просто деревянная кукла.
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