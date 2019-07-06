 Ми готові прибрати бетонні споруди в зоні розведення військ, але Росія не готова, - Зеленський. ВIДЕО

Про це в коментарі DW повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступний крок у Мінську в форматі тристоронньої групи - зустрічатимуться і говоритимуть про те, щоб був демонтаж бетонних споруд, які розташовані фактично з двох сторін. Після демонтажу, тобто на останньому "Мінську" обговорювали, який потрібен для цього термін. Наша сторона була готова за добу все зробити. Ми все для цього зробили. А та сторона сказала, що їм потрібно від 8 до 10 днів. Ми готові до того, щоб з їхнього боку був сигнал і це відбулося одночасно", - розповів глава держави.

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