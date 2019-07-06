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 Поліція затримала раніше судимого, який зґвалтував і вбив дитину, 2005 р.н., на Дніпропетровщині. ФОТО

Заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив про затримання вбивці дівчини з Дніпропетровської області, яка була в розшуку з 29 червня 2019 року.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Дніпропетровщині оперативниками поліції вчора був затриманий двічі раніше засуджений, 1995 р.н., який вказав місце, де він зґвалтував та вбив дівчину, 2005 р.н. У вказаному ним місці під час проведення невідкладених слідчих дій був й виявлений труп дитини", - йдеться в повідомленні.

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За словами Аброськіна, дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року.

"Однак зникла вона ще раніше, про що батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиванням алкогольних напоїв", - уточнив він.

Поліція затримала раніше судимого, який зґвалтував і вбив дитину, 2005 р.н., на Дніпропетровщині 01

Поліція затримала раніше судимого, який зґвалтував і вбив дитину, 2005 р.н., на Дніпропетровщині 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136044
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліція затримала раніше судимого, який зґвалтував і вбив дитину, 2005 р.н., на Дніпропетровщині. ФОТО
 
 
 
 
 
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