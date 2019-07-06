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Все про:війна (1606) обстріл (5291) Донбас (12392) операція Об'єднаних сил (1352)

 Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ОС: 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі поблизу Водяного – з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї;
двічі біля Богданівки– з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
околиці Миколаївки– з великокаліберного кулемету;
тричі в районі населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
околиці Мар'янки– з великокаліберного кулемету;
поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем;
біля Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
неподалік Новогнатівки – з протитанкового гранатомету;
околиці Павлополя – з автоматичного гранатомету;
поблизу Авдіївки – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 87 українських солдатів було вбито і поранено в червні на Донбасі, - представник США в ОБСЄ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 13 разів:
чотири рази в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
п'ять разів околиці Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
біля Золотого 4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
неподалік Травневого – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
в районі населеного пункту Світлодарськ – із міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
У результаті ворожих обстрілів два українські військовослужбовці зазнали поранень, ще чотири – бойових травмувань. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін заборонив обмежувати постачання електроенергії КП "Вода Донбасу"

За даними розвідки, 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз:
неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - підкреслюється в повідомленні.

Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ОС: 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено 01
Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ОС: 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено 02
Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ОС: 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136043
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання нашим хлопцям. Те, що відбувається називається загостренням, а не перемир"ям.
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Схоже, стратегія ;просто пєрєстать стрєлять і развівать сваю страну; не спрацьовує.
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Отвод наших войск только улучшает позиции русских и создает для русских условия безопасных обстрелов наших территорий.
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Схоже, стратегія ;просто пєрєстать стрєлять і развівать сваю страну; не спрацьовує.
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Отвод наших войск только улучшает позиции русских и создает для русских условия безопасных обстрелов наших территорий.
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Лупіть хлопці по кацапах щоб з них дрантя сипалось !!!
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Да типа "НИЗЗЯ!". Но лупим мы, лупим. Потихоньку. Когда повод есть.
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стратегію було започатковано ще самим великим сивочолим гетьманом..чи памьять закоротка..?
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скажи кураторам, що методичка з помилками. Може, пригожин їх вз'є-прогріє.
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а у чому помилка..? крім слова пам'ять..підкажи, о великий боте..
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Что-то мне подсказывает, что нужно отвести наши войска.
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от этого "что-то" лаптями не несёт? Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены - Цензор.НЕТ 6217 гони его нах
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Ага по Днепру сделать линию фронта влажные мечты унюханого Скомороха
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К сожалению они у него не влажные. Сначала он поставит русских на ключевае должноси, что он и делает, потом нейтрализует помошников лидеров предпологаемого сопротивления, потом самих лидеров. А дальше привет губерня!
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недавно, пребывая в мрачных размышлениях, подумал, что "губерния" - это слишком оптимистично, "десяток нью-абхазий" кацев больше устроит... Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ОС: 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено - Цензор.НЕТ 3670
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Одужання нашим хлопцям. Те, що відбувається називається загостренням, а не перемир"ям.
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Что-то не вижу к фото зелёные комментарии "Порошенко виноват!", "Наживался на войне"си т.д.
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Тбилиси
тысячи протестующих на площади исполняют всемирно известный хит "Эту песню не задушишь не убьешь!
Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены - Цензор.НЕТ 4529
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Одужання пораненним воїнам України!!!! смерть масковським окупантам!!!!
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в лухандоне открыт музей
мадам Тюссо грызет ногти от лютой зависти к непревзойденным шедеврам искуйства

Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены - Цензор.НЕТ 6843
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Читал, что музей этой мадам начался с вывезенной ею, в Британию- отрубленной головы Робеспьера. Во, кто удачно воспользовался плодами Великой Французской Революции!
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За поребриком: В России за три года уничтожили 26 тысяч тонн санкционных продуктовВраг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены - Цензор.НЕТ 7695.
"Чтоб пиндосам насолить, Будем мы кору варить.
Рот зашьём себе и .жопу Но накажем мы Европу!"
Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены - Цензор.НЕТ 4918

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Стратегия Клоуна-коломойский походу сработала против защитников Украины. Каждый день много жертв. ВРЕМЯ идти ВПЕРЕД.
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Читайте ЗЕбилы!А вы сепарастам амнистию?Прощение?А один долбостук уже дал команду этим ублюдкам пенсии выплачивать в ордле.Вы тут пашите,а они жрут и пьют за ваш счет,да еще и наших защитников если не убивают,так колечат.Или они для зебила уже не защитники,а военные преступники?Зеленопопые угроды!
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Петевата негодуе.Почитайте ,что петя в мынске наподписывал с перепугу за себя.И потом может тогда вам хоть что то дойдет.Все вопросы в козин к соевому.
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А что Порошенко подписал в Минске? скинь фоточку, только не исчезай, балабол.
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Ну так почитай,этим то теперь ******** и везде оперирует.Там и особый статус лугандона и отведение войск от Станицы Луганской и т.д. и т.п.Пусть тебе петя это покажет,чтоб ты балобол не оскорбляло здесь людей.
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напомни, ты уже тикал от моего предложения ответить на вопросик по украинскому языку?
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Не смеши.
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Ну так спрашивай,что там тебе не ответили Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ОС: 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено - Цензор.НЕТ 1773
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мне ничего не ответили. фанаты зе удивительно неуверенно себя чувствуют в предмете....
тебе попроще или посложнее?
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что-ты не отвечаешь. тады держи попроще.
--
На простой вопросик ответь. Вопрос в рамках программы средней школы с русским языком обучения.
https://www.youtube.com/watch?v=R4LSnworwuw
В этой песне есть ошибка (поэтическая вольность). Какая? Там много чего написано и надписи появляются в клипе. Так вот всё это игнорируй (хоть там и есть ошибки). Только слушай и услышишь. Может быть… Другими словами: ошибка в словах песни, она не орфографическая и не пунктуационная.
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Конечно,я ж в козине ему дякувал Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ОС: 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено - Цензор.НЕТ 5713
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А так бы военное положение На фронт , а там и прямая твоя дорога по сдаче в плен
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Диванное войско,проходите мимо.Огромная просьба.
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В отличие от тебя я знаю , что такое обстрелы из тяжёлого не по наслышке
А вот тебе бы это промыть мозги помогло бы
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Если бы знал ,то не писал бы про петю.Все точка.
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Подписывая минские соглашения петя рассчитывал,что претворять их будут УМНЫЕ и СМЕЛЫЕ люди,которые не боятся ни путлера,ни ангелу,ни макарона.Тогда никто не думал,что в стране 73% долбодятлов и они приведут к власти слюнтяев,слизняков и слабаков.
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С фронта вещаешь.Или с дивана как обычно,герой.А петя поставил раком всех перед парашей.Он не мог не понимать последствия подписания этой капитуляции.Теперь последствие этого.Европа с ****** ручкается,а чуть что так вы же не выполняете то что петро наподписывал.
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По официальной версии говорящей головы ПреЗЕдента - ВСУ это военные преступники, а в ЛНР и ДНР обычные защищающиеся благородные бунтари
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А Вы где канабисом таритесь, Леночька?
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спасибо что живые!
нашим воїнам, якщо дощика то літнього-лагідного, щоби сбить спеку , а от козломордим-свинособакам вогняно-смертельного, щоби збить "спесь"... на два метри у землю!
пораненим найскорішого одужання
горіть у пеклі москалі (с).... і вата-дурнувата, що закликала в наш дім чужого солдата
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Нашим раненым защитникам желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.


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Взагалі то перестають стріляти по перемозі, поразці чи підписанню миру. І то не завжди. Щось таке відбулось?
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А мне больше всего удивила новость , что спец округа в зоне оос отменили на парламентских выборах Не хочет нынешний гидрант узнать позицию военных после подготовки сдачи интересов Украины в новой зраде , а они тут на попа прут Вы за свои действия отвечайте
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Смерть москалям та підмоскальникам, зрадникам та колаборантам, які воюють проти власної держави.
Одужання пораненим українським бійцям.
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@Odessa19‏ @Odessa191

за ночь в Мечке двое наших ребят. у одного по осколку в каждом глазу. ждут третьего - оторваны все конечности. upd: его больше нет. давайте, блдь, насыпьте нам в уши побольше "нада проста перестать стрелять". ненавижу.
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И при этом кто-то требует ликвидировать доты под ст.Луганской???? Это же ИЗМЕНА...
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Тут ведь главное - это демонтировать бетонные укрепления, демонстрируя миролюбивость и Минск. Кроме запрета стрелять адекватным калибром, хорошо бы запретить каски и бронежилеты. Буряты воспринимают это как агрессию, и мириться не хотят.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за минулу добу 28 разів атакував позиції ОС: 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено
 
 
 
 
 
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