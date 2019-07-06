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 Антикорупційному суду виділили нове приміщення в Києві

5 липня Вищий антикорупційний суд і Регіональне відділення Фонду державного майна України у м.Києві підписали договір, на підставі якого суд буде забезпечено приміщенням за адресою просп. Перемоги, 41, в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Судова влада України".

"Це стало можливим завдяки активним діям багатьох людей, окремо слід відзначити зусилля команди міжнародної групи підтримки створення Вищого антикорупційного суду та Офісу Президента України", - йдеться в повідомленні.

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Слід нагадати, що раніше було прийнято рішення про тимчасове розміщення Антикорупційного суду в приміщеннях за адресами вул. Хрещатик, 42, А, і пров. Хрестовий, 4, А, площі яких було вкрай недостатньо для нормальної роботи суду.

Нагадуємо, загальні збори суддів Вищого антикорупційного суду ухвалили рішення про початок здійснення правосуддя з 5 вересня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136037
 
 
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Bogdan_
аура хоть хорошая?
На колір і смак - товариш не всяк!


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Напоминаем, общим собранием судей Высшего антикоррупционного суда было принято решение о начале осуществления правосудия с 5 сентября 2019 года.

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Антикорупційному суду виділили нове приміщення в Києві - Цензор.НЕТ 8401
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Это стало возможным благодаря активным действиям многих людей, отдельно следует отметить усилия команды международной группы поддержки создания Высшего антикоррупционного суда и Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3136037

👍🏻
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Судам - все, народу - ...не буду выражаться, хотя Супрун сказала, что можно и даже нужно.
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