 Офіс президента повернув без розгляду запит Генпрокуратури щодо Мендель

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба президента.

"Генеральна прокуратура України не мала законних підстав вимагати від Офісу президента спростування чи підтвердження публічних заяв прес-секретаря глави держави", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, порядок отримання документів закріплений у главі 15 КПК України "Тимчасовий доступ до речей і документів". При цьому стаття 159 КПК України встановлює, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді. У зв’язку з цим лист і запит, які надійшли до Офісу Президента, повернуто Генпрокуратурі без розгляду.

"Підставою для спрямування запиту про витребування документів є розслідування слідчим кримінального провадження. Порядок розслідування кримінального провадження, згідно зі статтею 1 КПК України, визначається лише кримінальним процесуальним законодавством. Таким чином, для здійснення будь-яких дій (зокрема витребування документів) слідчий має керуватися конкретною нормою КПК України, а посилання на статтю 93 КПК України як законну підставу для збору доказів є помилковим", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше Генеральна прокуратура України направила запит до Офісу президента України Зеленського щодо спростування або підтвердження публічних заяв його прес-секретаря Юлії Мендель про те, що військовослужбовці Збройних сил України допускають випадки обстрілу цивільних об'єктів на сході України у відповідь на провокації бойовиків, у результаті чого гинуть мирні жителі.

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