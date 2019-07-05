 Офіс президента повернув без розгляду запит Генпрокуратури щодо Мендель

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба президента.
"Генеральна прокуратура України не мала законних підстав вимагати від Офісу президента спростування чи підтвердження публічних заяв прес-секретаря глави держави", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, порядок отримання документів закріплений у главі 15 КПК України "Тимчасовий доступ до речей і документів". При цьому стаття 159 КПК України встановлює, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді. У зв’язку з цим лист і запит, які надійшли до Офісу Президента, повернуто Генпрокуратурі без розгляду.
"Підставою для спрямування запиту про витребування документів є розслідування слідчим кримінального провадження. Порядок розслідування кримінального провадження, згідно зі статтею 1 КПК України, визначається лише кримінальним процесуальним законодавством. Таким чином, для здійснення будь-яких дій (зокрема витребування документів) слідчий має керуватися конкретною нормою КПК України, а посилання на статтю 93 КПК України як законну підставу для збору доказів є помилковим", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося раніше Генеральна прокуратура України направила запит до Офісу президента України Зеленського щодо спростування або підтвердження публічних заяв його прес-секретаря Юлії Мендель про те, що військовослужбовці Збройних сил України допускають випадки обстрілу цивільних об'єктів на сході України у відповідь на провокації бойовиків, у результаті чого гинуть мирні жителі.
🖕🏻
фамильный герб Зеленских будет
дебилы- не виноваты что они такие
а ЗЕбилы- сознательно сделали свой выбор
Скромный "велосипед" обычной полуграмотной журналистки Зе...
Которая совершенно "случайно" "победила" в конкурсе на пресс-секретаря "слуги народа".
Я так понимаю все именные номера типа "Юлька" или "Юльчик" уже разобрали, потому пришлось так "скромно"...
такая умная-как целый том талмуда..
В инфовойне 100%
Проплаченные боты есть у двух президентов - Пети и *****.
Рейтинг Урода падает 3% в неделю или 12 % в месяц.
Это социология, дорогой
...Зе делая вид что
не слышит и не видит он все глубже погружается на дно...
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/2509865579033461
Больные люди, шо с вас взять
В комментариях там пишут что это не ее машина, нет но единого доказательства что машина ей принадлежит
https://youtu.be/q2XD76RYNYA
Хотя о чем я. Посмотрите Петю в К-П если не видели ещё.
Пьяный на сцене, инакомыслящие - агентыкремля, матерился, но подбивал к драке
Вот все что соя тут озвучивает, Петя озвучивал со сцены прямым текст
твой наставник всегда с тобой
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/2509865579033461
А Нойнец по-моему просто пропагандон проплаченный
А как мы уже знаем это самые ярые патриоты Украины
Не то шо украинцы 😁
отже, фуркнути - винести на вилах
фуркне з купідонів потеруха,
коли свисне куля біля вуха
Ліно Василівно, і як то ви все знаєте..?
(C7
@VALMICHEL7
🤔
buc.kim/d/1NGglAcArFZL
.. итого, ещё минус 1% к падающему рейтингу дряхлеющего и хереющего на глазах Гидранта
Іван Виговський
Debes, ergo potes
Вафлік, проснись - ти всрався
Закон про імпічмент приятий - 6.06.2019
На підпис Зеленському закон було передано 12.06. 2019
Зеленський "ветував" (саме в лапках) закон 2.07.2019
Тобто через 20 днів
Тепер читаємо Конституцію
ст. 94
"Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений."
(розкажіть про генпрокурора без юридичної освіти).