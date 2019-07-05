 87 українських солдатів було вбито і поранено в червні на Донбасі, - представник США в ОБСЄ

Про це заявила заступниця політичного радника місії США при ОБСЄ Лейн Дарнелл Баль на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Незважаючи на прогрес у зоні розведення біля Станиці Луганської, конфлікт, який Росія розпочала понад п'ять років тому, триває. 87 українських солдатів були вбиті та поранені протягом червня у протистоянні з очолюваними Росією силами - найбільший показник за кілька місяців. Ми були засмучені, дізнавшись, що український військовий медик та водій загинули 1 липня біля лінії зіткнення. Росія повинна зробити свій внесок, аби припинити ескалацію насильства", - наголосила дипломат.
За її словами, Сполучені Штати вітають прогрес, досягнутий у зоні розведення сил біля Станиці Луганської. "Ми також закликаємо сторони використати цей імпульс та здійснити повне розведення сил в інших визначених районах - поблизу Золотого та Петрівського, де ми спостерігаємо певний відкат", - заявила представниця місії США при ОБСЄ.
Вона також наголосила, що припинення вогню на Донбасі залежить від виведення російських військ.
"Припинити конфлікт можна шляхом імплементації Мінських домовленостей. Встановлення сталого режиму припинення вогню залежить від відведення Росією важкого озброєння, виведення своїх сил та роззброєння маріонеткових сил, якими вона керує на Сході України. США хотіли б побачити конкретні кроки від Росії та сил, які вона озброює, тренує, очолює та з якими спільно воює, спрямовані на встановлення сталого перемир’я в зоні конфлікту", - заявила Дарнелл Баль.
Навпаки нагадував США, що ***** продовжує вбивати українців.
Значит, наверноє, полєзниє, помогают...
Ще раз.
Ви просили у США у 2014 році санкції, під регіт «Іскандерів».
Так що мабуть корисні, помагають.
Лейн Дарнелл Баль, РЕСПЕКТ.
Пора уже перестать играть в игру навязанную русскими, т.к. новый президент играет её буквально, а не формально как предыдущий.Поэтому, если игру в Минские договоренности" не остановить, то новая власть их выполнит - т.е. Украина капитулирует, а затем начнется партизанская война, большая война, которая зальет всю страну кровью, русскими зачистками и тотальной оккупацией.
Ти помилився сайтом.
Минские договоренности остновили активное продвижение кацапсинов. Более того, минские договоренности стали ОСНОВОЙ санкций и их постоянного увеличения (победить россию можно сейчас только рублем). Далее это ОСНОВА для введения миротворцев. Отмена их приведет к краху санкционной политики. Отодвинет на неопределенное время ввод миротворцев. И развяжет руки кацапам. И тогда не только военные начнут гибнуть а и мирные и в гораздо бОльшем количестве. Если ты думаешь что США будет за тебя военно впрягаться, то разочарую. Не будет. Потому что это третья мировая.
А статус ближайшего союзника США выше и практичнее. чем членство в НАТО - где уж точно никто не будет военно впрягаться за Украину - именно поэтому Германия блокирует этот вопрос с 2008г.
https://twitter.com/dw_russian/status/1147169361184120832
Текст капитуляции:
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- право на языковое самоопределение;
- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.
Киля Азиров