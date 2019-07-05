 Папа Римський Франциск провів зустріч із синодом УГКЦ, на якій засудив російську агресію на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.
У цьому регіоні ведеться гібридна війна, позначена печаттю пропагандистської брехні і маніпуляцій і супроводжується спробами "втягнути в справу і релігійний аспект", сказав римський первосвященник.
На зустрічі з Путіним 4 липня Папа Римський також торкнувся питання про війну на сході України. В офіційному комюніке за підсумками зустрічі на цю тему, однак, не було надано жодних подробиць.
Франциск закликав католицьку церкву в Україні до єдності і пильності. "В ніч конфлікту, яку ви переживаєте, Господь закликає своїх чад, як у Гетсиманському саду, до пильності і молитви, а не до самооборони і вже тим більше не до нападу. Ісус очікує від своїх учнів молитви і самопожертви. Лише так можна зупинити спіраль насильства", - підкреслив римський первосвященник.
Він закликав українських єпископів не втягуватися в боротьбу за церковні, націоналістичні чи політичні інтереси.
Зустріч понтифіка з керівництвом Української греко-католицької церкви була запланована вже давно і продовжиться в суботу. Два місяці тому Франциск запросив до Ватикану постійний синод греко-католицької церкви на чолі з Католикосом Святославом Шевчуком для обговорення ситуації на сході України і пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Бора, хде ты был?
- Фира, я был в гостях у Рабиновичей, украл наши серебряные ложечки обратно.
«Папа Римский подарил Путину эту медаль», - подтвердил он.»
А что ***** подаріло папє?
Мальоха нєфтєбаксов?
Это по факту спелл на исправление человека.
А Франциск немного идеалист. Один из лучших пап за 2000 лет.
но в Марка 4.22 написано, что нет ничего, что не станет известным
вроде и папа, а Евангелию не верит