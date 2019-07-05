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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Папа Римський (54) УГКЦ (45) Франциск (25)

 Папа Римський Франциск провів зустріч із синодом УГКЦ, на якій засудив російську агресію на Донбасі

Папа Римський Франциск наступного дня після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним прийняв у п'ятницю, 5 липня, у Ватикані українських єпископів і засудив війну на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.

У цьому регіоні ведеться гібридна війна, позначена печаттю пропагандистської брехні і маніпуляцій і супроводжується спробами "втягнути в справу і релігійний аспект", сказав римський первосвященник.

На зустрічі з Путіним 4 липня Папа Римський також торкнувся питання про війну на сході України. В офіційному комюніке за підсумками зустрічі на цю тему, однак, не було надано жодних подробиць.

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Франциск закликав католицьку церкву в Україні до єдності і пильності. "В ніч конфлікту, яку ви переживаєте, Господь закликає своїх чад, як у Гетсиманському саду, до пильності і молитви, а не до самооборони і вже тим більше не до нападу. Ісус очікує від своїх учнів молитви і самопожертви. Лише так можна зупинити спіраль насильства", - підкреслив римський первосвященник.

Він закликав українських єпископів не втягуватися в боротьбу за церковні, націоналістичні чи політичні інтереси.

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Зустріч понтифіка з керівництвом Української греко-католицької церкви була запланована вже давно і продовжиться в суботу. Два місяці тому Франциск запросив до Ватикану постійний синод греко-католицької церкви на чолі з Католикосом Святославом Шевчуком для обговорення ситуації на сході України і пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136034
 
 
 Топ коментарі
 
Кассир Путина и раввин коломойского обсудили ситуацию
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Папа лицемер и пиздюк.Кто как не он лично хуйлу вручил орден миротворца когда хуйло оттяпало Крым и начало войну на востоке Украины.
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21:23, 5 июля 2019. Кремль подтвердил уникальность врученной Путину Папой Римским медали. Президент России Владимир Путин действительно получил уникальную медаль «Ангел-Хранитель мира» от папы Римского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Папа Римский подарил Путину эту медаль», - подтвердил он.»
А что Хуйло подаріло папє?
Мальоха нєфтєбаксов?
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Кассир Путина и раввин коломойского обсудили ситуацию
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Франциск очень слабій понтифик. До Иоанна Павла ІІ ему не дорасти и за 1000 жизней
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Та ему наплевать на всю эту религию . Он баблишко зарабатывает нехилое .
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Що може подарувати злодюга і вбивця? Тільки якусь крадену річ, поцуплену у своїх жертв.


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Вспомнилось:
- Бора, хде ты был?
- Фира, я был в гостях у Рабиновичей, украл наши серебряные ложечки обратно.
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Папа лицемер и ******.Кто как не он лично ***** вручил орден миротворца когда ***** оттяпало Крым и начало войну на востоке Украины.
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Не к самообороне... Такий подарунок УГКЦ після десятиліть страждань. Співчуваю вам, панове католики, на святому престолі теж Зелінський
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21:23, 5 июля 2019. Кремль подтвердил уникальность врученной Путину Папой Римским медали. Президент России Владимир Путин действительно получил уникальную медаль «Ангел-Хранитель мира» от папы Римского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Папа Римский подарил Путину эту медаль», - подтвердил он.»
А что ***** подаріло папє?
Мальоха нєфтєбаксов?
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Медаль " Ангел хранитель мира " - это уже слишком. ***** бы очень пошла медаль в форме полового органа дедушки.
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Иренка, я в мужскую баню хожу часто, так поверь, "половой орган дедушки" даже на медальку не тянет.
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не всё так поверхностно. это не политическая медаль.
Это по факту спелл на исправление человека.
А Франциск немного идеалист. Один из лучших пап за 2000 лет.
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дело ясное, что у них дело какое-то темное
но в Марка 4.22 написано, что нет ничего, что не станет известным
вроде и папа, а Евангелию не верит
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