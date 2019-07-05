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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:реванш (8) Забродський (9) Європейська Солідарність (49)

 Реванш реалізується тими силами, які свого часу прагнули залишити Україну під протекторатом РФ, - Забродський

Кандидат у народні депутати від партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність", Герой України, командувач десантно-штурмових військ Михайло Забродський вважає, що масовий заїзд в Україну соратників Януковича і проросійських політиків – це продовження гібридної війни, мета якої – повернути нашу країну в орбіту РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу партії "ЄС".

"Незалежна Україна Росії не потрібна. Їй потрібна підконтрольна держава у себе під боком, біля своїх кордонів, яка в жодному разі не матиме права на якесь самовизначення, на ухвалення рішень, не буде членом ніяких військових або політичних союзів", – зазначив Забродський.

На його думку, саме тому і повертаються з Москви втікачі, які планують через парламент потрапити на посади в уряді, щоб потім розвернути курс України в бік Росії.

"Відбувається реалізація спроби реваншу тими силами, які свого часу зробили все для того, щоб Україна залишалася під протекторатом РФ… Повернення одіозних політиків, гучні заяви і гучні звинувачення, які негайно беруться до розгляду відповідними органами, все це елементи одного плану: спочатку інформаційна атака, потім повернення, потім можливі судові позови, а потім дивишся – він уже у Раді, а ще трохи – в уряді. Тоді вже не буде потрібно ні лінії зіткнення, ні Збройних сил для утримання держави. Це класичний прийом гібридної війни. Не всі питання вирішуються на полі бою та зі зброєю в руках. Багато питань можна вирішити в зовсім інших місцях", – наголосив представник команди "Європейської Солідарності".

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За словами Михайла Забродського, один із сценаріїв, що прагнуть реалізувати реваншисти, – це послаблення України через федералізацію, яка зараз прикривається ідеєю створення двопалатного парламенту. На думку політика, такий план має намір зірвати вступ України до Євросоюзу та НАТО.

"Ми проти цього перш за все через те, що двопалатний парламент – це дуже суттєвий крок у бік горезвісної федералізації. Це якраз варіант реалізації планів РФ стосовно того, щоб країна була федералізованою, щоб були окремі суб’єкти, які мають право висловлювати свої позиції з тих чи інших питань, починаючи від вступу до НАТО та ЄС і закінчуючи якимись внутрішньополітичними моментами", – наголосив Герой України.

Водночас, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України попередив реваншистів, що команда "Європейської Солідарності" докладе максимум зусиль, аби не допустити реалізації московських планів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136033
 
   
 Топ коментарі
 
Реванш состоялся в тот момент, когда Петя и его кум-друг-генпрокурор Луценко похоронили все дела против рыгов и пошли на мирный договорняк с ними.
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На троні ЗЕро, ось вони і попхнули сюди.
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До Бутусова начало наконец-то доходить, что он наделал для своей страны, когда все президентские выборы топил за Зелю и кончал Пороха. После последних Зеленых зашкваров Бутусов просто охренел и пытается как-то исправить сделанное. Вот и пишет правду за Зелю, как она есть, без украшений.
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порохобот Реванш реалізується тими силами, які свого часу прагнули залишити Україну під протекторатом РФ, - Забродський - Цензор.НЕТ 3734 так ведь дело не в том, шо Бутусов пишет неправду, а шо он делает рекламу брехуну мародеру и его партии.


Ты даже этой разницы не в состоянии понять.




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Насчет брехунов.Напомню. Для забывчивых. Дослідженні Центру контент-аналізу за результатами виборів 2019: .

Взагалі, маніпуляції на користь Зеленського відбувалися цілком у "російському" стилі. Ми не маємо прямих підтверджень співпраці Зе!команди з росіянами, але коктейль із фейків та конспірологічних теорій був дуже схожим на той, що використовувався під час президентської кампанії у США 2016 року....

.... Зокрема, 8 із 10 найпопулярніших негативних меседжів про Порошенка були фейковими або принаймні дуже маніпулятивними. Чого не спостерігалося у критиці Зеленського. .... Носії ліберальної позиції у соцмережі - прихильники дерегуляції, зменшення податків, ринку землі тощо - в 90% випадків виявлялися прихильниками Петра Порошенка. Це суперечить намаганням команди Зеленського, зокрема Данилюка та Абромавичуса, позиціонувати його як ліберала-реформатора. Поміж його електорату фактично немає запиту на реформи...

... Серед патріотично налаштованих користувачів абсолютну більшість - три чверті - складав електорат Порошенка....

А ттеперь спорьте со статистикой. Это вам не ручная социология и сливные бочки Бениных плюсов
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Может потому что они с Беней страну кацапам сливают похлеще жопоблока?
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Безотносительно к Порошенко, Зеленского надо постоянно критиковать, так как есть за что, у него и его команды одни промахи и глупости. Они там решили, что раз у них был такой высокий процент на выборах, то они взяли Бога за бороду и могут ничего не бояться. А при постоянной критике, наездах и высмеивании их глупостей будут в тонусе, а также научатся быть осмотрительными и осторожными, им же на пользу будет. А то так как они себя сейчас ведут, недолго и до того, что их просто пассионарная часть населения вынесет из их кресел и никакая охрана Коломойского не поможет. Ну а их симпатики не пойдут за них на баррикады.
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Тут вы правы. В Украине не в меру "пассионарная" часть населения всегда диктовала 70-75% инертного населения, как жить. Из-за этого все проблемы. В большинстве своем эти пассионарии "патриотические" бездельники и тунеядцы.
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критика должна быть справедливой а у Парашенко и вас порохоботов постоянная брехня. Реванш реалізується тими силами, які свого часу прагнули залишити Україну під протекторатом РФ, - Забродський - Цензор.НЕТ 38
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Потому что Бутусов порохобот. Что тут непонятного.
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Кстати, для всех кому интересно. Первая страна на которой Россия испробывала тактику гибридной войны была не Грузия с Украиной, а Эстония в 2006 году. Там тоже ущемляли русских, были атаки в интернете и попытки расшатать ситуацию, в России творился националистический угар. Так что у России долгий опыт попыток согнуть в бараний рог окружающие страны.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРеванш реалізується тими силами, які свого часу прагнули залишити Україну під протекторатом РФ, - Забродський
 
 
 
 
 
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