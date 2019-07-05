 Двох росіян затримали в Лівії за спробу втручання у вибори президента

Про затримання росіян повідомило американське інформагентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Агентство, зокрема, посилається на лист прокуратури, підконтрольної уряду в Тріполі, в якому сказано, що росіяни намагалися домогтися зустрічі за участю Сейфа аль-Іслама - сина колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі і можливого кандидата в президенти Лівії.

За словами одного з джерел Bloomberg, росіяни двічі зустрілися з Сейфом аль-Ісламом у період з березня по травень. Джерело також сказало, що затримані зізналися в тому, що вони брали участь у кампанії щодо впливу на вибори на Мадагаскарі.

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Bloomberg, посилаючись на лист прокуратури в Тріполі, повідомляє, що на комп'ютерах і флеш-картках, вилучених у росіян, виявлено дані, що свідчать про те, що вони працювали в компанії, що спеціалізується на наданні впливу на вибори в низці африканських країн.

Крім цих двох росіян, затримано трьох лівійців, зокрема сина ексміністра закордонних справ Лівії, який працював за часів Каддафі.

Bloomberg не наводить імен затриманих росіян, проте російська НКО "Фонд захисту національних цінностей" повідомила, що в Лівії затримали соціолога, керівника польової дослідницької групи фонду Максима Шугалея і його перекладача.

Глава фонду Олександр Малькевич в інтерв'ю агентству ТАСС підкреслив, що його співробітники в Лівії займалися виключно проведенням соцопитувань.

Тим часом видання "Проект" повідомляє, що Шугалей є політтехнологом, близьким до бізнесмена Євгена Пригожина з оточення президента Росії Володимира Путіна. За даними видання, всього в полі зору лівійських спецслужб перебувало троє росіян, один із них встиг залишити країну.

Кілька місяців тому "Проект" повідомляв, що пов'язані з Пригожиним політтехнологи працюють як мінімум у 20 країнах. В їхні завдання входить створення умов для перемоги потрібних для Росії кандидатів.