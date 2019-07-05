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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
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Все про:Кузьмін (37) реєстрація (111) ЦВК (686) ОП-За життя (1)

 ЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна кандидатом у нардепи за списком "ОП - За життя"

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати від партії "ОП - За життя" під №35 у багатомандатному виборчому окрузі.

Відповідне рішення прийнято одноголосно за засіданні ЦВК у п'ятницю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив під час засідання заступник голови ЦВК Євген Радченко, рішення прийнято у зв'язку з надходженням до комісії інформації від СБУ, згідно з якою Кузьмін не дотримувався законодавчої вимоги про проживання на території України впродовж останніх п'яти років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сарган - ЦВК: "Кузьмін так і залишиться кандидатом?"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136030
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский через СБУ начал прикручивать рыговский реванш, организованый петиным ЦВК.
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Потому что 3 года назад не было парламентских выборов впереди. А президентский рыговский реванш состоялся сразу после избрания Пети президентом.
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Обыкновенная показуха от твоего ПЕСика, а если бы Зеленский стал сюда вмешиваться - то главный ПЕСик, Клюев, Шарий, Кузьмин и ты вместе с остальными порохоботами завопили бы что президент вмешивается в избирательный процесс и оказывает давление.
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Зеленский через СБУ начал прикручивать рыговский реванш, организованый петиным ЦВК.
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Сам себе зажал яйса в тиски и крутит? Бу-га-га
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А скажи мені, о мудрейший, чому ригівський реванш Петя не організував скажімо три роки тому? У тебе все добре з логічним мисленням?
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Потому что 3 года назад не было парламентских выборов впереди. А президентский рыговский реванш состоялся сразу после избрания Пети президентом.
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А скажи мені, о мудрейший, а чому пікетувала ЦВК партія ЄС разом з Порошенком? Це такий акт мазохізму? І чому після затвердження кандидатами в депутати Кузьмина, Шарія, Клюєва новообраний мовчав, як могила, навіть його офіс заяви не зробив? Ану придумай щось. ☺
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Обыкновенная показуха от твоего ПЕСика, а если бы Зеленский стал сюда вмешиваться - то главный ПЕСик, Клюев, Шарий, Кузьмин и ты вместе с остальными порохоботами завопили бы что президент вмешивается в избирательный процесс и оказывает давление.
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Не переконав. 😁 Твоя версія схожа на дурню пацієнта зі спеціалізованого лікувального закладу. Ти смішний і твоя версія кумедна. 😁 А придумай тепер версію, чому ригоанал Портнов, друг Богдана на Порошенка дофіга заяв пише у правоохоронні органи? Про показуху вже було. Давай щось інше. ☺
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здесь не ответ Зеленского важен. Само действие называется "кошмарить". Короче это типичное политическое рейдерство. Превратить систему в недееспособную и отжать власть. Тут конечно Зеленский слаб. Рейдеры всегда понимают только силовой ответ. А сил как раз на ответ нет. Зеленский стартует в максимально неперспективных условиях. Реально он должен искать союзников в Тимошенко и Саакашвили, но мне кажется он не хочет.
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порох так же подсунул зеле в партию выводок гепы и мертвечука
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Alex Korvin. Порох так достал Плешивого, что "ольгинские" х**лоботы до сих пор его "мочат".
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Він же вам збацав "Мурку" на роялі, а ви з ним так.
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и шо ?

Конституционный суд легко засвидетельствует, что с 12.06 по 02.07 прошло ровно 14 дней.

Сомневаешься ?
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Всё зависит от того, как дни считать - вот, например, с воскресенья до понедельника - 1 день, а с понедельника до воскресенья -6.
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а если без шуток, то там 14 рабочих дней.

неужели суд не согласится, что если не написано рабочих, то ввиду всё равно имелось рабочих ?
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Там, вообще написано не до дня наложения вето, а до дня возврата в Раду, а, насколько я знаю, он до сих пор ещё не вернул его...
Но КС конечно пофиг...
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Некогда Вовке всякие там Конституции читать - не царское это дело!
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портнов читает.

с большим успехом, кстати
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Жаль,а могли в две,,руки,, ,,Мурку,, сбацать с нашим надЬОжей-прЫ зЕдентом.
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Сейчас начнётся - суд, обяжут зарегистрировать, аппеляция и всё по кругу...
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Маэстро таки, ой ! Владимирский централ надо было играть, Мурка нынче неактуальна.
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Ригота просрала свій Думбас і тепер пхнться в ВР.
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Вопрос не в том, молодец ЦИК или нет, вопрос в том, как такое вообще могло случиться, что вся рыговская шваль за месяц повылазила из схованок и атакует. А, зелепупики!? Про Петра и его козни просьба не бухтеть, устарело.
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помню такого помню.... такой он забавный когда говорит...чего то так смешно...какой ЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна кандидатом у нардепи за списком "ОП - За життя" - Цензор.НЕТ 7558 то не рыба ни мясо как говорят..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна кандидатом у нардепи за списком "ОП - За життя"
 
 
 
 
 
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