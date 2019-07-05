 ЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна кандидатом у нардепи за списком "ОП - За життя"

Відповідне рішення прийнято одноголосно за засіданні ЦВК у п'ятницю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив під час засідання заступник голови ЦВК Євген Радченко, рішення прийнято у зв'язку з надходженням до комісії інформації від СБУ, згідно з якою Кузьмін не дотримувався законодавчої вимоги про проживання на території України впродовж останніх п'яти років.

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