 ЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна кандидатом у нардепи за списком "ОП - За життя"

Відповідне рішення прийнято одноголосно за засіданні ЦВК у п'ятницю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначив під час засідання заступник голови ЦВК Євген Радченко, рішення прийнято у зв'язку з надходженням до комісії інформації від СБУ, згідно з якою Кузьмін не дотримувався законодавчої вимоги про проживання на території України впродовж останніх п'яти років.
Давайте порадуемся...
Конституционный суд легко засвидетельствует, что с 12.06 по 02.07 прошло ровно 14 дней.
Сомневаешься ?
неужели суд не согласится, что если не написано рабочих, то ввиду всё равно имелось рабочих ?
Но КС конечно пофиг...
с большим успехом, кстати