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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Клюєв Андрій (78) ЦВК (686) Радченко Євген (20) Шарій Анатолій (19)

 ЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною"

Голова Центральної виборчої комісії подякувала громадським активістам, які протестували проти реєстрації кандидатами ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія. Водночас комісія просить "не робити її винною".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ розповів заступник голови ЦВК Євген Радченко.

"Коли приймалося рішення про скасування реєстрації панів Клюєва та Шарія, Центральна виборча комісія кілька разів, починаючи від голови комісії, закінчуючи членами комісії, дякувала громадськості за уважність і громадський резонанс", - заявив Радченко.

Він також попросив "не робити винною ЦВК".

"Тільки у мене є одне єдине прохання і застереження - не треба робити винною Центральну виборчу комісію. ЦВК, на жаль чи на щастя, не наділена ні функціями слідства, ні функціями дізнання, не може здійснювати оперативно-розшукову діяльність", - сказав Радченко.

Нагадаємо, 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Клюєва і Анатолія Шарія кандидатами, незважаючи на те, що вони не проживали останні 5 років в Україні, як того вимагає законодавство.

Цього ж дня на Майдані Незалежності в Києві влаштували акцію протесту проти реєстрації кандидатами в депутати Клюєва і Шарія.

Після цього правоохоронні органи знайшли нові докази відсутності Клюєва і Шарія в Україні, на підставі чого ЦВК зняла їх з виборів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136029
 
   
 Топ коментарі
 
Шарик перелогинься , я тебе шось на ушко скажу ЦИК благодарна за общественный резонанс по делу регистрации Клюева и Шария, но просит не делать ее "виновной" - Цензор.НЕТ 1503
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Шарию ганьба. Порошенко браво.
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Да не у Шарика. а у Петра из-за Шарика. За подобные высказывания обычного гражданина уже бы посадили. Но это же интеллектуал. бывший Хетьман
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
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Шарик перелогинься , я тебе шось на ушко скажу
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Могу продолжить про твоего вісокодуховного кумира
https://www.youtube.com/watch?v=gdP1G5Oj30s
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Нет, вообще то именно Шария. Ты его фанат?)
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взагалі-то - ваших шарікових; але вам цього не зрозуміти.
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петуШарий кукарекает только за звонкую нефтяную монету !!! )))
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Так кто же тогда виновен и кто этого виновного назначил на должность - вот в чем вопрос?
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Правителя можно сравнить с лодкой, а народ с водой: вода может нести лодку, а может ее и опрокинуть. Сюнь-цзы
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Насчет фальсификаций на выборах надо быть на стреме. К власти пришла свора отморозков,которые на законы плевать хотели. Украинцы еще не раз в этом убедятся.На выборах от них можно ожидать чего угодно.
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Отморозки сейчас сидят в верх. раде. Хорошо хоть главного отморозка сбросили с трона
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Пендоля дали ЦИК благодарна за общественный резонанс по делу регистрации Клюева и Шария, но просит не делать ее "виновной" - Цензор.НЕТ 8135
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ЦВК... Из зайцев пушистых может и мех добротный быть. И даже мясо диетическое. Однако не для всех.
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Президент, хоть и бывший, хоть и обосравшийся, и воюет с Шарием. ЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною" - Цензор.НЕТ 6610 ЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною" - Цензор.НЕТ 6610
С Шарием, Карл! ЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною" - Цензор.НЕТ 6610
Никакой 95-й квартал такой хни выдумать не в состоянии ЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною" - Цензор.НЕТ 6610
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Сегодня он пропгандон а завтра тебе в спину стрельнет.. А подожди, это уже было в его биографии. Короче если такая шваль и пропагандон как Шарий лезет в раду, в политику, то против него нужно "воевать". И все правильно Порох делает в данном случае
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Позор Литвину! Когда шутят, в конце ставят смайлик!
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Я не шутил, я цитировал. А вот что забыл указать что ссылка, достоин осуждения.
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Alex Ser - а ти взагалы звідки - чого прапорець не жовто блакитний і чому за

всіх українців ТУТ так АКТИВНО розписуешся ??
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Теперь Петру светит еще одна статья - стравливание и разжигание национальной розни! А когда его охранники начали бить людей с красными шарами, он со сцены начал все это одобрять! Это уже тянет на отягчающую статью!
Я помогу тебе услышать, что ты не услышал или делаешь вид, что глухой!
Вот прямая речь Порошенка:

"За кремлевские деньги они нам нанимают таких выб*ядков", - выкрикнул Порошенко в микрофон, указывая на своих оппонентов.
"Позор вам! Позор!", - истерично голосил Порошенко со сцены.
Кроме того, Порошенко также отметил, что "негоже мужчине в 20 лет играться с шариками".
Даю ссылку:
"Нанимают выб*ядков": Порошенко опозорился на митинге в Каменец-Подольском
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И это при том. что сам Порох притащил с собой кучу титушек для охраны. которые не стесняются в матах даже на камеру
на 15:50
https://www.youtube.com/watch?v=U5Su7nVM_nw
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Кроме того, Порошенко также пригрозил своим оппонентам физической расправой: "С шариками - вот ты, мужчина, тебе уже 40 лет, иди служить в армию, не стой с шариками. Закончится это тем, что вас побьют эти люди".

Это очень серьезный зашквар - публичная угроза расправы. Пару судовых позовов петру гарантированы. А крыши у него уже нет.
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У Петра от Шария реально срывает крышу! Я не удивлюсь, что через некоторое время Пороха посадят в психушку!
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У меня тоже рвет крышу от пропагандонов с пророссийской риторикой. Это плохо?Шарий один из таких. Если тебе не нравится Порох и у него рвет крышу от петушария, это не значит, что ты должен примкнуть к петушарию несмотря ни на что. Хотя если ты такой же, "майдауны", "путен введи", то тут все понятно. А если нет, то не нужно Шария отстаивать.
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А те титушки. которых Петро притащил собой и которые там угрожали всем стримерам - как их назвать?
на 15:50
https://www.youtube.com/watch?v=U5Su7nVM_nw
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Эти его провокации - будут ему стоять очень дорого и Юрик ему уже ничем не поможет!
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Общественный резонанс???? Ахаха! Эдита Пьеха......
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а как бы народ был благодарен ЦИК,если бы те её члены,что "были не против" регистрации данных особей,были отстранены от работы в ЦИК,а их действия рассматривала бы ГПУ на предмет заведомого нарушения закона.
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Экспресс тест ( как на беременность): скажи мне как ты относишся к ЛОШАрию- и я скажу кто ты есть!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною"
 
 
 
 
 
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