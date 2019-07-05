 ЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною"

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ розповів заступник голови ЦВК Євген Радченко.
"Коли приймалося рішення про скасування реєстрації панів Клюєва та Шарія, Центральна виборча комісія кілька разів, починаючи від голови комісії, закінчуючи членами комісії, дякувала громадськості за уважність і громадський резонанс", - заявив Радченко.
Він також попросив "не робити винною ЦВК".
"Тільки у мене є одне єдине прохання і застереження - не треба робити винною Центральну виборчу комісію. ЦВК, на жаль чи на щастя, не наділена ні функціями слідства, ні функціями дізнання, не може здійснювати оперативно-розшукову діяльність", - сказав Радченко.
Нагадаємо, 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Клюєва і Анатолія Шарія кандидатами, незважаючи на те, що вони не проживали останні 5 років в Україні, як того вимагає законодавство.
Цього ж дня на Майдані Незалежності в Києві влаштували акцію протесту проти реєстрації кандидатами в депутати Клюєва і Шарія.
Після цього правоохоронні органи знайшли нові докази відсутності Клюєва і Шарія в Україні, на підставі чого ЦВК зняла їх з виборів.
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
https://www.youtube.com/watch?v=gdP1G5Oj30s
С Шарием, Карл!
Никакой 95-й квартал такой хни выдумать не в состоянии
всіх українців ТУТ так АКТИВНО розписуешся ??
Я помогу тебе услышать, что ты не услышал или делаешь вид, что глухой!
Вот прямая речь Порошенка:
"За кремлевские деньги они нам нанимают таких выб*ядков", - выкрикнул Порошенко в микрофон, указывая на своих оппонентов.
"Позор вам! Позор!", - истерично голосил Порошенко со сцены.
Кроме того, Порошенко также отметил, что "негоже мужчине в 20 лет играться с шариками".
Даю ссылку:
"Нанимают выб*ядков": Порошенко опозорился на митинге в Каменец-Подольском
на 15:50
https://www.youtube.com/watch?v=U5Su7nVM_nw
Это очень серьезный зашквар - публичная угроза расправы. Пару судовых позовов петру гарантированы. А крыши у него уже нет.
на 15:50
https://www.youtube.com/watch?v=U5Su7nVM_nw