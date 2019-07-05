 ЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною"

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ розповів заступник голови ЦВК Євген Радченко.

"Коли приймалося рішення про скасування реєстрації панів Клюєва та Шарія, Центральна виборча комісія кілька разів, починаючи від голови комісії, закінчуючи членами комісії, дякувала громадськості за уважність і громадський резонанс", - заявив Радченко.

Він також попросив "не робити винною ЦВК".

"Тільки у мене є одне єдине прохання і застереження - не треба робити винною Центральну виборчу комісію. ЦВК, на жаль чи на щастя, не наділена ні функціями слідства, ні функціями дізнання, не може здійснювати оперативно-розшукову діяльність", - сказав Радченко.

Нагадаємо, 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Клюєва і Анатолія Шарія кандидатами, незважаючи на те, що вони не проживали останні 5 років в Україні, як того вимагає законодавство.

Цього ж дня на Майдані Незалежності в Києві влаштували акцію протесту проти реєстрації кандидатами в депутати Клюєва і Шарія.

Після цього правоохоронні органи знайшли нові докази відсутності Клюєва і Шарія в Україні, на підставі чого ЦВК зняла їх з виборів.