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 Політика України
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Все про:Кабмін (2931) Донбас (12378) водопостачання (292) вода (258)

 Кабмін заборонив обмежувати постачання електроенергії КП "Вода Донбасу"

Кабінет міністрів України своїм рішенням заборонив застосовувати будь-які обмеження поставок електроенергії комунальному підприємству "Вода Донбасу", яке є ключовим постачальником питної води для населених пунктів регіону.

Відповідне рішення прийнято 5 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Збій у поставках електроенергії викликає перебої з поставками води, а це в свою чергу зумовлює не тільки соціальне невдоволення жителів, а й несе загрози санітарно-епідеміологічного та техногенного характеру, зазначають в уряді.

Знеструмлення КП "Вода Донбасу" - це знеструмлення 9 фільтрувальних станцій, 152 водопровідно-насосних станцій, 24 каналізаційних очисних споруд, 74 каналізаційно-насосних станцій, що є на території, підконтрольній українській владі.

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Ухвалене рішення має забезпечити безперебійну подачу води споживачам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136028
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно, нехай терпіли хохли за дамбасян платять.. бо в дамбасян важке життя і дві пенсії
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Я так вижу, слоган "усе будет Донбасс" опять в тренде. Готовся, Украина, содержать Лугандон, кормить, поить, восстанавливать...и попробуй тока пикни!
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кормить будут 73 % дебилов которые проголосовали за карликовое чмо
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Водички цим щурам на шару, за те що кожен день калічать або вбивають українців, сволота заслуговує тільки свинець!
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А в Киеве попробуй не заплатить сразу же приедут и отрежут. Дабасяны опять в тренде. Вот что значит имеют оружие.
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Речь за украинский Донбасс,не оккупированный.Я поражаюсь людям!!!
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там немає логіки - там є лише бажання втриматись біля корита !
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Народ України дасть цим свиням копняка на виборах як і їхньому петі
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Цю ПЄСовську нечисть треба негайно на смітник історії.А також примусити відповісти за всі злодіяння.
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А за что им воду поставлять и пенсии платить? На этом фото смотруны раша ТВ установили флаг оккупантов и молятся за террориста №1. Это уже не наши люди, это предатели.
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крым ограничили, дамбас не ограничили. на оккупированой росией территории за все должен платить и обеспечивать ху"ло.
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Суки . а у меня 34грн за куб оплата.и хотят обещают до 50 в конце года поднять. зато сепарам можно не платить
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін заборонив обмежувати постачання електроенергії КП "Вода Донбасу"
 
 
 
 
 
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