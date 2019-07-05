 Верховний суд остаточно заборонив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися на виборах у Раду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу суду.

У повідомленні сказано, що Онищенко повторно звернувся до суду з додатковими доказами свого проживання в Україні за останні 5 років. Позивач просив скасувати постанову ЦВК про відмову йому в реєстрації кандидатом у народні депутати і зобов'язати Центрвиборчком зареєструвати його.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Верховний суд вважає, що це рішення - законне та обґрунтоване.

"…позивачем не спростовано висновки суду першої інстанції щодо перебування його за межами України протягом п’яти років, що не відповідає вимогам порядку висування кандидата у народні депутати України, які передбачені Законом України "Про вибори народних депутатів України", - сказано в повідомленні Верховного суду.

Читайте також: ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка кандидатом у депутати

Суд, зокрема, відхилив посилання позивача на рішення правління громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України" та протоколи засідань правління цієї громадської організації, оскільки в розумінні статті 37 закону "Про фізичну культуру і спорт" вони не є документами, що підтверджують його статус як учасника офіційної делегації національної збірної команди з кінного спорту для участі в конкретних змаганнях.

Крім того, суд відхилив посилання позивача щодо перебування його у статусі заявника в процесі міжнародного захисту та зазначив, що та обставина, що позивач через конфлікт політичних поглядів був змушений залишити Україну та просити в іншій країні міжнародного захисту з економічних мотивів не може визнаватися поважною підставою його виїзду за кордон та не є пом’якшуючою обставиною, оскільки свідчить про наявність у нього конфлікту саме з державою. Вказана обставина сама по собі вже свідчить про неможливість реєстрації такої особи кандидатом та визначена в Законі України "Про вибори народних депутатів України" як підстава для скасування такої реєстрації.

Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року Олександру Онищенкові. Апеляційний суд зобов'язав ЦВК переглянути рішення. Центрвиборчком подав апеляцію і знову відмовив Онищенкові в реєстрації.

ЦВК мотивувала відмову в реєстрації, зокрема, тим, що позивач не відповідає вимогам щодо проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів.

Своє тимчасове перебування за межами України Онищенко пояснив участю в міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну, на підтвердження чого надав лист Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не відправляла Онищенка на змагання з кінного спорту, - міністр спорту