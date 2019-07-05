 Верховний суд остаточно заборонив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися на виборах у Раду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу суду.
У повідомленні сказано, що Онищенко повторно звернувся до суду з додатковими доказами свого проживання в Україні за останні 5 років. Позивач просив скасувати постанову ЦВК про відмову йому в реєстрації кандидатом у народні депутати і зобов'язати Центрвиборчком зареєструвати його.
Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Верховний суд вважає, що це рішення - законне та обґрунтоване.
"…позивачем не спростовано висновки суду першої інстанції щодо перебування його за межами України протягом п’яти років, що не відповідає вимогам порядку висування кандидата у народні депутати України, які передбачені Законом України "Про вибори народних депутатів України", - сказано в повідомленні Верховного суду.
Суд, зокрема, відхилив посилання позивача на рішення правління громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України" та протоколи засідань правління цієї громадської організації, оскільки в розумінні статті 37 закону "Про фізичну культуру і спорт" вони не є документами, що підтверджують його статус як учасника офіційної делегації національної збірної команди з кінного спорту для участі в конкретних змаганнях.
Крім того, суд відхилив посилання позивача щодо перебування його у статусі заявника в процесі міжнародного захисту та зазначив, що та обставина, що позивач через конфлікт політичних поглядів був змушений залишити Україну та просити в іншій країні міжнародного захисту з економічних мотивів не може визнаватися поважною підставою його виїзду за кордон та не є пом’якшуючою обставиною, оскільки свідчить про наявність у нього конфлікту саме з державою. Вказана обставина сама по собі вже свідчить про неможливість реєстрації такої особи кандидатом та визначена в Законі України "Про вибори народних депутатів України" як підстава для скасування такої реєстрації.
Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року Олександру Онищенкові. Апеляційний суд зобов'язав ЦВК переглянути рішення. Центрвиборчком подав апеляцію і знову відмовив Онищенкові в реєстрації.
ЦВК мотивувала відмову в реєстрації, зокрема, тим, що позивач не відповідає вимогам щодо проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів.
Своє тимчасове перебування за межами України Онищенко пояснив участю в міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну, на підтвердження чого надав лист Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".
"Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан сделал заявление, что за организацией протестов против регистрации кандидатами в народные депутаты ВРУ Анатолия Шария и Андрея Клюева стоит команда бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Такое заявление Богдан озвучил журналистам в Торонто"
Никаких "новых лиц", никакого "политического мусора на свалке истории"
Всем очень интересно что там
Шо деется! Онищенко и Шария кинули! А Шария надо вообще посадить,за антиукраинскую пропаганду с 2014 года.