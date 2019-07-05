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Все про:Верховний Суд (413) ЦВК (686) Онищенко Олександр (421)

 Верховний суд остаточно заборонив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися на виборах у Раду

Олександр Онищенко подав до Верховного суду новий позов у спробі оскаржити рішення ЦВК, який відмовив йому в реєстрації. Верховний суд не задовольнив позов і остаточно заборонив Онищенкові балотуватися на дострокових виборах до парламенту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу суду.

У повідомленні сказано, що Онищенко повторно звернувся до суду з додатковими доказами свого проживання в Україні за останні 5 років. Позивач просив скасувати постанову ЦВК про відмову йому в реєстрації кандидатом у народні депутати і зобов'язати Центрвиборчком зареєструвати його.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Верховний суд вважає, що це рішення - законне та обґрунтоване.

"…позивачем не спростовано висновки суду першої інстанції щодо перебування його за межами України протягом п’яти років, що не відповідає вимогам порядку висування кандидата у народні депутати України, які передбачені Законом України "Про вибори народних депутатів України", - сказано в повідомленні Верховного суду.

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Суд, зокрема, відхилив посилання позивача на рішення правління громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України" та протоколи засідань правління цієї громадської організації, оскільки в розумінні статті 37 закону "Про фізичну культуру і спорт" вони не є документами, що підтверджують його статус як учасника офіційної делегації національної збірної команди з кінного спорту для участі в конкретних змаганнях.

Крім того, суд відхилив посилання позивача щодо перебування його у статусі заявника в процесі міжнародного захисту та зазначив, що та обставина, що позивач через конфлікт політичних поглядів був змушений залишити Україну та просити в іншій країні міжнародного захисту з економічних мотивів не може визнаватися поважною підставою його виїзду за кордон та не є пом’якшуючою обставиною, оскільки свідчить про наявність у нього конфлікту саме з державою. Вказана обставина сама по собі вже свідчить про неможливість реєстрації такої особи кандидатом та визначена в Законі України "Про вибори народних депутатів України" як підстава для скасування такої реєстрації.

Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року Олександру Онищенкові. Апеляційний суд зобов'язав ЦВК переглянути рішення. Центрвиборчком подав апеляцію і знову відмовив Онищенкові в реєстрації.

ЦВК мотивувала відмову в реєстрації, зокрема, тим, що позивач не відповідає вимогам щодо проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів.

Своє тимчасове перебування за межами України Онищенко пояснив участю в міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну, на підтвердження чого надав лист Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не відправляла Онищенка на змагання з кінного спорту, - міністр спорту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136027
 
   
 Топ коментарі
 
Дякуйте Зеле. Это уже благодаря его чуткому руководству и сотрудничеству с Медведчуком. Они почти все в "За життя", "ОПБ" и Бенином "Відродженні" собрались. Как раз славная еомпания.
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Бла-бла-бла, а лахтинські тролі всі в Діда Мороза вірять, чи тільки ти?
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У лолиботов траур . Они хотели за Онищенко и Клюева голосовать Верховный суд окончательно запретил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 613
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Он вообще-то не Онищенко - он Кадыіров.
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Він Кадир-ага з мордою пательнею.Завзято бився у В.Сав"єті за злодюг-ригів.
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Зелебобик, ты определись, суды еще под Петей или уже нет?
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И кстати, Богдан сам признал, что Шария и Клюева сняли с выборам благодара протестам сторонников Пороха. Или не осилил прочитать. Повторю тогда:

"Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан сделал заявление, что за организацией протестов против регистрации кандидатами в народные депутаты ВРУ Анатолия Шария и Андрея Клюева стоит команда бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Такое заявление Богдан озвучил журналистам в Торонто"
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ой, Господи, хіба щось можна довести паталогічним брехунам-зебілам? Та вони навмисно шарієвщину розводять.
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зато у зебобиков радость- вы наконец-то проголосуете за выводок гепы и мертвечука Верховный суд окончательно запретил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 109
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Дякуйте Зеле. Это уже благодаря его чуткому руководству и сотрудничеству с Медведчуком. Они почти все в "За життя", "ОПБ" и Бенином "Відродженні" собрались. Как раз славная еомпания.
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все правильно- это еще раз доказывает, что зебобики голосовали за зелю- что бы он просто копипастил пороха

Никаких "новых лиц", никакого "политического мусора на свалке истории" Верховный суд окончательно запретил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 4612
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Упс. У кадырки траур. Неприкосновенность - ту-ту
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Скоро время озвучить плёнки
Всем очень интересно что там
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та ні, не пшшш; але, допоки Луценко генпрокурором - побояться надати оригінали для американської експертизи на справжність. Ті виловлять парашинську підробку... От, коли, приміром, генпрокурором стане Портнов - тоді експертиза проводитиметься в Києві...; і навіть не на оригіналах, а на копіях...
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Бла-бла-бла, а лахтинські тролі всі в Діда Мороза вірять, чи тільки ти?
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Верховный суд окончательно запретил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться на выборах

Шо деется! Онищенко и Шария кинули! А Шария надо вообще посадить,за антиукраинскую пропаганду с 2014 года.
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Да пусть приезжает и отрубать голову сабаке .и кровища по этого корупционера по улице течёт приятно же когда враг так здыхает как вонючая сабака.
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Он гнида, но не конченный дурак. Ему люди Яныка пока гарантий не дали, он для них не свой - он Бабы Юли боец, спонсор ее.
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Все суды это гавно дерьмо продажное . эта гнида Онищенко убила тысячи Украинцев . ему просто нужно голову отрезать твари вонючей за убийство Украинцев .
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Срочно надо снимать неприкосновенность с депутатов, судей и импичмент президента, одним пакетом, иначе депутаты ВР не согласятся.
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Скакал скакун на скачках. Скакалка поломалась, несите новую.
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І стрибав він безперервно 3 роки .Удень і вночі.За Україну.Дякуємо,Кадиррь-ага,справжній українець,козак.Трішки обрізаний,ну то й що?
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А на ком он выступал, ну в плане на мерине-Лаврове или на кобыле-Захаровой?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВерховний суд остаточно заборонив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися на виборах у Раду
 
 
 
 
 
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