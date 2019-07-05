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 Російський флот здійснює бойові маневри в акваторії Чорного моря - "стежить" за кораблями Sea Breeze

Кораблі держави-агресора проводять бойову підготовку неподалік від окупованого Криму. РФ виправдовує свої дії необхідністю "контролювати" навчання Військово-морських сил України і НАТО Sea Breeze-2019.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Міністерства оборони Росії. У навчаннях задіяно близько 10 кораблів російського флоту.

"Зокрема - великі десантні кораблі "Азов" і "Цезар Куніков", малі ракетні кораблі "Орехово-Зуєво" і "Міраж", ракетні катери "Івановець", "Набережні Челни" і "Р-60" та інші", - сказано на сайті відомства.

Зараз російські кораблі відпрацьовують елементи спільного плавання та бойового маневрування.

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"На завершальному етапі навчання в полігонах бойової підготовки Чорноморського флоту кораблі проведуть ракетні та артилерійські стрільби по морській та повітряній цілях із зенітних ракетних і артилерійських комплексів", - повідомили в Міноборони РФ.

Навчання Sea Breeze-2019 відбуваються в Одесі та Миколаївській області з 1 по 12 липня. Крім українських і американських військових, у відпрацюванні завдань на суші, на воді і в повітрі братимуть участь військові з Великої Британії, Грузії, Греції, Данії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Швеції, Франції і Естонії. Загалом вести спільні бойові дії вчитимуться близько 3000 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136025
 
 
 Топ коментарі
 
не удивлюсь, если скрепные и в этот раз утопят свое корыто не имеющее аналогов Российский флот проводит боевые маневры в акватории Черного моря - "следит" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 5547
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Да ну нах!!!
Эти рукожопы себя подорвут по врождённой безалаберности, а обвинят америкосов Российский флот проводит боевые маневры в акватории Черного моря - "следит" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 2762
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а може на лошаріку ?
чого ваші завжди такі перелякані ?
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это же надо было так назвать, лошарик.. Российский флот проводит боевые маневры в акватории Черного моря - "следит" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 5373
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кацапы не в памперсах- а на Кукане?
ок, как скажешь киля, как скажешь- тебе виднее
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Ты одну букву перепутал. Не на Куке, а на Кузе.
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Поставки российской нефти прерваны - в ней опять повышенная концентрация хлоридов. - DW russian

Російський флот здійснює бойові маневри в акваторії Чорного моря - "стежить" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 8321

"Это хахлы! Как питьдать хахлы навредили. И Порошенко!".
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не удивлюсь, если скрепные и в этот раз утопят свое корыто не имеющее аналогов Российский флот проводит боевые маневры в акватории Черного моря - "следит" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 5547
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И пару-тройку героев России, что героически доказали - Северный полюс НАШ, т.к. является продолжением подводного хребта от самой Раисси-матушки.
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ага у них на каждом судне лошарик в звании капитан.
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певно визирають що мавпи зі своїх іржавих ********
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Захватили наших моряков - своих утопили.Как-то так. Сколько наших самолетов-вертолетов сбили в свое время, плюс-минус столько и в РФ грохнулись. Посеешь ветер, пожнешь бурю.
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Да ну нах!!!
Эти рукожопы себя подорвут по врождённой безалаберности, а обвинят америкосов Российский флот проводит боевые маневры в акватории Черного моря - "следит" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 2762
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Не помню кто из ихних сравнивал помешаность рашки на омериканцах ,как мечту жирной расейскай бомжихи вокзальной, шо её однажды изнасилует Ди Каприо. Лучше и не сравнишь мне кажется
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А головне корито Ерефеї-самий потужний в світі авіаносець приплило? Чи досі в ремонті?
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Він поки що не може. Вітер зустрічний.
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есть супер возможность- всех на дно
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Вони самі себе втоплять, головне не заважати.

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надеюсь кузя уже в строю? пора топить самолеты.
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Кузя их там прикрывает дымовой завесой.
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кузя пока занят утоплением плавучих доков, потом как пыхнет во все трубы и потрепет бюджет конкретно, а мокши поживут и на затопленных территориях, а там китайцы им могут... свалить навсегда
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Та мне кажется, что на Кузе вместо якоря каждый раз новый самолет на цепь подвешивают.
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Кузя пока не в строю. Закончился верблюжий кизяк, нечем топить котлы. Російський флот здійснює бойові маневри в акваторії Чорного моря - "стежить" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 4881 Идёт накопление стратегических запасов.
И ещё подводные саомолёты закончились Російський флот здійснює бойові маневри в акваторії Чорного моря - "стежить" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 8870
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это выражение обычно используют руське, по этому эта фраза взывает не хорошие чувства.
и Петросян помнится шутил так подлизуя х-лу.
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Як на мене то Чорноморський флот РФії вибирає своє місце і лінію далі якої не можна буде плисти їх військовим кораблям.
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По волнам плывет корабль
"Орехово-Зуево".
Эх, куда же ты плывешь,
железяка куева?
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Та хай поплавають поки, вони ще не знають, що таке противокорабельні комплекси України.
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Пастор, где ты родной? Мы за тобой скучаем.Російський флот здійснює бойові маневри в акваторії Чорного моря - "стежить" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 4220
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Почитал комменты. Не смешно. Надоел юмор страны без флота над "Кузей", баранами и т.п. Смеялись бы турки или американцы - было бы смешно, да. А от страны, где событие года ввод в строй катера - не, не смешно.
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От шкода що ''Ашот'' не вийшов на зустрiч зi скотомордими, навiть Стiв Спiлберг у захватi вiд цього легендарн-ОГО корабля та його знаменитой на весь свiт команди: Російський флот здійснює бойові маневри в акваторії Чорного моря - "стежить" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 5751

Російський флот здійснює бойові маневри в акваторії Чорного моря - "стежить" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 5309
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосійський флот здійснює бойові маневри в акваторії Чорного моря - "стежить" за кораблями Sea Breeze
 
 
 
 
 
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