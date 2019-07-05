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Все про:ліквідація (272) тероризм (2087) Донбас (12378)

 Морпіхи ліквідували під Докучаєвськом начальника розвідки терористів. ФОТО

Сили Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували командира розвідки 5 ОМСБР "Оплот" 1 Армійського корпусу терористів, Євгенія Новікова з позивним "Скіф".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в фейсбуці 137 окремого батальйону морської піхоти.

У повідомленні зазначається: "За дивних обставин загинув начальник розвідки сепаратистів. Працюємо далі..."

Також у повідомленні публікуються скріншоти ресурсів терористів

Морпіхи ліквідували під Докучаєвськом начальника розвідки терористів 01

Морпіхи ліквідували під Докучаєвськом начальника розвідки терористів 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала і вивезла з окупованої території екс-начальника ППО терористів, який може стати цінним свідком у справі катастрофи рейсу МН17

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136023
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Україні!!!Смерть ворогам!!!!
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моя грустить между танцами.
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Вся грудь орденами обאyЯchena😁😁😁 земля бетоном тебе мразь
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А я взагалі сумно гопака навприсядки згоцав...
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Сльозы мишають мине гаварить, счастья, здоровья зашквареному
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да уж, какой "слог"))) "на этот раз не удалось", по ходу мастер спорта по уворачиванию от осколков ушёл в страну вечной охоты.

убого живут, убого дохнут, убого пишут ....
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"При странных обстоятельствах погиб начальник разведки сепаратистов"

Морпехи ликвидировали под Докучаевском начальника разведки террористов - Цензор.НЕТ 8183
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"Увернуться от вражеского осколка не удалось"

Морпіхи ліквідували під Докучаєвськом начальника розвідки терористів - Цензор.НЕТ 2504
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Вся грудь орденами обאyЯchena😁😁😁 земля бетоном тебе мразь
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Погано, що ліквідували. Живцем би взяти... Ну, хіба що, неможливо було...
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ну, можливо..., хоча: сепара брати - це не урку з малини.... Так що - не звинувачую...
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Хотіли, але осколки навколо літали! От один і попав!
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"изворотливый Скиф"))))) сколько Скифу не вертеться, а осколок сЦуку всегда найдёт!!!
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Умственные способности на лице, вернее их отсутствие
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Не вистачає червоного перцю... Стручкового... Морпехи ликвидировали под Докучаевском начальника разведки террористов - Цензор.НЕТ 493
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этому дамбасянену кабздон с доктором лизой менгле пестню уже спел, и станцевал над огнем ада.
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Ну вот , награда мрази .......бетоном тебе, сепаратюга...
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Дякую.Десь він в мене є ще українською-відшукаю при нагоді
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Серьезно, кто то так постебался и комментарии реальные?
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"Ватная буря" та "камень-русофоб".

Камень-русофоб - главный герой набега на Одноклассники в 2015. Употребляется как апофеоз тупости и доверчивости дорогих россиянцев.
Публика Одноклассников очень, очень уязвима для толстого троллинга, поскольку не обезображена интеллектом и состоит из сферических жлобов, ТП и прочего поцреотично настроенного быдла чуть менее чем полностью. Набег начался с того, что аноны постили фейковые русофобские цитаты, приписывая их реальным персонажам. Например, в ололо-политической группе постится пикча с Дуровым и цитатой, что Россия это - страна рабов, а у русских генетически рабский менталитет. После чего довольный тралль исправно собирал с Одноглазников обильный баттхерт.
Разновидностью идеи были фейковые герои, якобы воевавшие за Россиюшку в реальных и воображаемых конфликтах, например, дядюшка Гитлер, проливавший кровь за Русский мир на Донбассе. Подобные темы ожидаемо вызвали у поциентов опухание ЧСВ и чувства национальной гордости.
Идея пришлась во вкусу политачерам, и началась т.н. операция «Ватная буря». Поклёп фейковых цитат был поставлен на поток. По ходу дела выяснился пугающий факт: дна не было. То есть вообще. Публика в Одноклассниках верила абсолютно любой толстоте. Они исправно подрывались от Бисмарка, якобы говорившего, что «русские - это народ-*****», с фейкового министра обороны Японии в образе анимешной девочки-транса, заявлявшего, что «русских нужно дрессировать» и с фотографии молодого Путина в образе румынского наци, утверждавшего, что «русские так и останутся скотом». Никто даже не усомнился ни в подлинности цитат, ни в реальности их авторов и уж, конечно, никто не пробовал проверить их подлинность простым запросом в Гугл.
Охреневший с таких раскладов анон предпринял решительную попытку нащупать дно. В ход пошла уж совсем запредельная хрень, вроде фотографии камня из Чикаго, который лежит на обочине дороги, рассуждающего, как ему хорошо в Америке и как плохо было бы в дикой России. Ещё одним тараном был рисунок с весёлой улиточкой, радостно сообщавшей, что «русские - это не народ, а душегубы и злодеи».
Как уже ранее сообщалось, дна действительно не было. Одноклассники на полном серьёзе вступали в полемику с камнем, доказывая ему, что в России трава зеленее и вообще, американцы - идиоты. Улиточке же предлагалось повторить свои слова, «когда Красная Армия войдёт во Львов». Этому народу, действительно, можно было впаривать абсолютно любую чушь.
После столь обескураживающего открытия набег как-то заглох сам собой и к этой теме почему-то больше не возвращались.
И да, в ходе операции погибла порно-актриса Саша Грей, которую аноны выдали за медсестру Александру Серову, выносившую с поля боя раненых ополченцев. Этот фейк получил некоторую известность и даже сама актриса позднее выступила с шуточным опровержением, что слухи о её смерти сильно преувеличены.

Морпіхи ліквідували під Докучаєвськом начальника розвідки терористів - Цензор.НЕТ 5005
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Охренеть... Это же какими глупыми и элементарно необразованными надо быть.
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Tom B
Серьезно, кто то так постебался и комментарии реальные?
Так Морпіхи ліквідували під Докучаєвськом начальника розвідки терористів - Цензор.НЕТ 9519

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Я даже не знал про такое.
Блин, не могу, ржу как лошадь ))))
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Некролог у мокши по-Фрейду: на рівні своїх понять і правил. Утєхі, топор.
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Некролог якраз стьобний, а от в коментах (скрін в моєму пості трохи вище) реально СКОРБЯТ та АШТРИСУТСЯ Морпіхи ліквідували під Докучаєвськом начальника розвідки терористів - Цензор.НЕТ 2301
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А ведь это еще и страшно, с такой биомассы можно слепить что угодно, вообще что угодно.
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Мінус один дамбасянин. Це добре. Так хто з ким воює?
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Поховали москаля край дороги ...
Слава ЗСУ Морпехи ликвидировали под Докучаевском начальника разведки террористов - Цензор.НЕТ 826
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Поховали москаля як собаку.
Морпехам Слава!
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ОТЛИЧНАЯ новость на вечер в пятницу. Морпехи ликвидировали под Докучаевском начальника разведки террористов - Цензор.НЕТ 1683
МОЛОДЦЫ! Морпехи ликвидировали под Докучаевском начальника разведки террористов - Цензор.НЕТ 5920
И сны сегодня будут хорошие, лёгкие, приятные. А, как же, одной гнидой стало меньше на земле, одной паскудной душонкой стало больше в Пекле. Морпехи ликвидировали под Докучаевском начальника разведки террористов - Цензор.НЕТ 3941
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"Морпехи ликвидировали под Докучаевском начальника разведки террористов оккупантов" - правильный заголовок. Без подыгрывания ватника с Цензора агрессору.
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Зеля недоволен будет - он их повстанцами считает .
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Мнение предателей учитываться не должно. Очевидно же.
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как говорили старые карбонарии что из шахты вылезло то под землю и уйдет.
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Покойний еще тот клоун нацеплял регалий полную грудь )))
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"При странных обстоятельствах"... Забыл как дышать, и умер?
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А чего грустные-то такие? Ведь это радостная весть!
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ось хробакам і мухам радість буде будуть жерти хероя і славить днр...
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в будущем нужно стрелять больше осколочными
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМорпіхи ліквідували під Докучаєвськом начальника розвідки терористів. ФОТО
 
 
 
 
 
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