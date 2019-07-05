 Морпіхи ліквідували під Докучаєвськом начальника розвідки терористів. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в фейсбуці 137 окремого батальйону морської піхоти.
У повідомленні зазначається: "За дивних обставин загинув начальник розвідки сепаратистів. Працюємо далі..."
Також у повідомленні публікуються скріншоти ресурсів терористів
убого живут, убого дохнут, убого пишут ....
Погиб при странных обстоятельствах
Камень-русофоб - главный герой набега на Одноклассники в 2015. Употребляется как апофеоз тупости и доверчивости дорогих россиянцев.
Публика Одноклассников очень, очень уязвима для толстого троллинга, поскольку не обезображена интеллектом и состоит из сферических жлобов, ТП и прочего поцреотично настроенного быдла чуть менее чем полностью. Набег начался с того, что аноны постили фейковые русофобские цитаты, приписывая их реальным персонажам. Например, в ололо-политической группе постится пикча с Дуровым и цитатой, что Россия это - страна рабов, а у русских генетически рабский менталитет. После чего довольный тралль исправно собирал с Одноглазников обильный баттхерт.
Разновидностью идеи были фейковые герои, якобы воевавшие за Россиюшку в реальных и воображаемых конфликтах, например, дядюшка Гитлер, проливавший кровь за Русский мир на Донбассе. Подобные темы ожидаемо вызвали у поциентов опухание ЧСВ и чувства национальной гордости.
Идея пришлась во вкусу политачерам, и началась т.н. операция «Ватная буря». Поклёп фейковых цитат был поставлен на поток. По ходу дела выяснился пугающий факт: дна не было. То есть вообще. Публика в Одноклассниках верила абсолютно любой толстоте. Они исправно подрывались от Бисмарка, якобы говорившего, что «русские - это народ-*****», с фейкового министра обороны Японии в образе анимешной девочки-транса, заявлявшего, что «русских нужно дрессировать» и с фотографии молодого Путина в образе румынского наци, утверждавшего, что «русские так и останутся скотом». Никто даже не усомнился ни в подлинности цитат, ни в реальности их авторов и уж, конечно, никто не пробовал проверить их подлинность простым запросом в Гугл.
Охреневший с таких раскладов анон предпринял решительную попытку нащупать дно. В ход пошла уж совсем запредельная хрень, вроде фотографии камня из Чикаго, который лежит на обочине дороги, рассуждающего, как ему хорошо в Америке и как плохо было бы в дикой России. Ещё одним тараном был рисунок с весёлой улиточкой, радостно сообщавшей, что «русские - это не народ, а душегубы и злодеи».
Как уже ранее сообщалось, дна действительно не было. Одноклассники на полном серьёзе вступали в полемику с камнем, доказывая ему, что в России трава зеленее и вообще, американцы - идиоты. Улиточке же предлагалось повторить свои слова, «когда Красная Армия войдёт во Львов». Этому народу, действительно, можно было впаривать абсолютно любую чушь.
После столь обескураживающего открытия набег как-то заглох сам собой и к этой теме почему-то больше не возвращались.
И да, в ходе операции погибла порно-актриса Саша Грей, которую аноны выдали за медсестру Александру Серову, выносившую с поля боя раненых ополченцев. Этот фейк получил некоторую известность и даже сама актриса позднее выступила с шуточным опровержением, что слухи о её смерти сильно преувеличены.
Серьезно, кто то так постебался и комментарии реальные?
Так
Блин, не могу, ржу как лошадь ))))
Слава ЗСУ
Морпехам Слава!
МОЛОДЦЫ!
И сны сегодня будут хорошие, лёгкие, приятные. А, как же, одной гнидой стало меньше на земле, одной паскудной душонкой стало больше в Пекле.
Продолжение следует
Скорее скунс!
террористовоккупантов" - правильный заголовок. Без подыгрывания ватника с Цензора агрессору.