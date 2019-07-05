 Схема розкрадання бюджетних коштів, організована одним із віце-прем'єрів, розкрита на Вінниччині, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
Під час досудового слідства, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби встановили, що чиновник Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб. Вони, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з приватними підприємцями, які також підконтрольні віцепрем'єр-міністру, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області. Зловмисники вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про вартість робіт і послуг, цін на матеріали і заробітну плату працівників, фіктивно оформлені на підприємствах.
Співробітники СБУ провели низку обшуків в офісних приміщеннях комунальних підприємств і комерційних структур, задіяних у протиправній схемі, розташованих у Вінниці, Києві та Полтаві. Під час обшуків правоохоронці виявили документацію і комп'ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують факти оформлення фіктивних накладних на придбані матеріали через комерційні структури, завищення кількості робочих, які нібито працювали на об'єктах реконструкції у Вінниці, використання техніки і працівників комунальних підприємств без укладення відповідних договорів.
Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до створення і реалізації протиправного механізму.
дело явно шито белыми нитками
Зубко чи Кістіон під підозрою?
(C)
@InfoResist
Это значит что днепровская вода потечёт в Крым?
☹️
А тут буде хитріше... Лохторат вони свій отримують перед майбутніми виборами...
Так, що війні бути ще два-три роки... зараз регіони не віддадуть бо динири і линири повтікають на заробітки...
В целом КП "Вода Донбасса" накопило долг на 3 млрд грн с 2014 года, в том числе долг на неподконтрольных территориях, куда КП поставляет воду. " вот так малята.
СБУ работает 👍🏻
поймал- отпусти.
ежедневно об одном и том же.
сколько их насировых было поймано столько же и отпущено.
У нас воруют миллиардами в вышиванках или без них.
Это позорище должно прекратиться
И доллар падает))
При пэте при обмене долларов - больше гривен давали))
Сегодня звонила подруга одна. Одна за Петю была на президенстких. Будет на парламентских за СН голосовать.
Думаю, это не единичный случай.
прапор и такие диалоги зачитывает?
А пэтина гоньарева как начинала говорить, что гривна не упадёт, так все моментально бежали в банки забирать деньги , и гривна обваливалась. Стабильность нац валюты- очень важный признак лично для меня, например и вообще для инвесторов.
А схема простая, винницкая - Зубко - Гройсман - Порошенко! Оссталось только дернуть за веревочку, то есть за Зубко!
Вову Кистиона, друга Вовы Гройсмана Сегодня загребла СБУ за продажу должностей как минимум в Винницкой области. Гройся пытается замять Инфа практически нигде не светится.
А Ситник нічого не здатен довести. З Омеляном, наприклад, та й Мартиненком - нічого не здатен довести суду.