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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Події, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:Вінницька область (356) віце-прем'єр (38) корупція (2417) СБУ (4471)

 СБУ викрила корупційну схему за участю віце-прем'єра на батьківщині Гройсмана. ФОТО (оновлено). ФОТО

Співробітники СБУ виявили та задокументували механізм привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організований одним із віцепрем'єр-міністрів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Під час досудового слідства, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби встановили, що чиновник Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб. Вони, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з приватними підприємцями, які також підконтрольні віцепрем'єр-міністру, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області. Зловмисники вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про вартість робіт і послуг, цін на матеріали і заробітну плату працівників, фіктивно оформлені на підприємствах.

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Співробітники СБУ провели низку обшуків в офісних приміщеннях комунальних підприємств і комерційних структур, задіяних у протиправній схемі, розташованих у Вінниці, Києві та Полтаві. Під час обшуків правоохоронці виявили документацію і комп'ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують факти оформлення фіктивних накладних на придбані матеріали через комерційні структури, завищення кількості робочих, які нібито працювали на об'єктах реконструкції у Вінниці, використання техніки і працівників комунальних підприємств без укладення відповідних договорів.

СБУ викрила корупційну схему за участю віце-премєра на батьківщині Гройсмана. ФОТО (оновлено) 01
СБУ викрила корупційну схему за участю віце-премєра на батьківщині Гройсмана. ФОТО (оновлено) 02

СБУ не називає прізвище віце-прем'єра. Але варто зазначити, що родом із Вінниці в уряді тільки один віце-прем'єр Володимир Кістіон. Він є одним з найближчих соратників прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

На дострокових виборах в Раду Кістіон балотується в 11 окрузі у Вінниці як самовисуванець

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до створення і реалізації протиправного механізму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136022
 
   
 Топ коментарі
 
да потому, что назови любую и не ошибешься
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Вице-премьеров Украины всего ШЕСТЬ? ПОЧЕМУ не названа фамилия очередного барыги?
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не мечтай! Даже фамилию вора не назвали Схема хищения бюджетных средств, организованная одним из вице-премьеров, раскрыта на Виннитчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5604
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Мечтать не вредно.Вредно не мечтать Схема розкрадання бюджетних коштів, організована одним із віце-прем'єрів, розкрита на Вінниччині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8082
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Вице-премьеров Украины всего ШЕСТЬ? ПОЧЕМУ не названа фамилия очередного барыги?
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баканов еще не выбрал на кого повесить. торг идет
дело явно шито белыми нитками
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"одним из вице-премьер-министров Украины" - ???
Зубко чи Кістіон під підозрою?
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Попался один , а остальные честные и им можно доверить взять негодяя на поруки...
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Зеленский собирается законодательно запретить отключать водоснабжение оккупированных территорий
(C)
@InfoResist
Это значит что днепровская вода потечёт в Крым?
☹️
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Не потечёт,а поплывёт в Крым,по дышащему сепаратистскому Донбассу всё уже просматривается,даже по кандидатам в Верховную Раду видно. что Каховская ГЭС будет льготно питать насосы по подъёму воды в Крымский канал
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Взагалі ці вибори з точки зору наслідків можуть стати фатальними... я взагалі думав, що масквабад впарить нам ці регіони до виборів... І жопоблок отримає свій лохторат... Але жопоблок і так має свій лохторат в Україні.
А тут буде хитріше... Лохторат вони свій отримують перед майбутніми виборами...
Так, що війні бути ще два-три роки... зараз регіони не віддадуть бо динири і линири повтікають на заробітки...
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як законодавчо? А платити за е/е хто буде?
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Насчет Зеленского незнаю, а вот Кабмин запретил отключать воду см. В разделе "цензор.Бизнес" несмотря на долги за електричество "
В целом КП "Вода Донбасса" накопило долг на 3 млрд грн с 2014 года, в том числе долг на неподконтрольных территориях, куда КП поставляет воду. " вот так малята.
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Ой пошли клочки по закоулочкам
СБУ работает 👍🏻
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баканов немножечко шьет.. белыми нитками
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Сообщите фамилию того рышучего рифарматара....чтоб инициалы выбрить у порохоботов на затылке
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очередная рыбная ловля.
поймал- отпусти.
ежедневно об одном и том же.
сколько их насировых было поймано столько же и отпущено.
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Все ждут посадок . И они будут. Все к этому идёт. В Испании пару дней назад осудили мера сарагосы к 16 годам за коррупцию. Женщину. Там цифры такие, что наши воры от смеха со стульев попадали.
У нас воруют миллиардами в вышиванках или без них.
Это позорище должно прекратиться
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Ваші бажання та реальність це різні речі. В цій державі є повна спадкоємність всіх т.зв "влад", оскільки змінюються лише рила на верхівці, а система відносин ні. Й передумов щоб це стало інакше не бачу.
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Привет Танюша! Ты сейчас в Испании ? 😊
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Да. В Испании. В Каталонии. Но когда с телефона пишу , то флаг украинский.
Привет, милая Зая!
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Шо ,соевые, такого при пэте не было не говорите)))
И доллар падает))
При пэте при обмене долларов - больше гривен давали))
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Дойдёт и до судов очередь. Главное, процесс запустить. Всех уже все достало
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Да, перемены
Сегодня звонила подруга одна. Одна за Петю была на президенстких. Будет на парламентских за СН голосовать.
Думаю, это не единичный случай.
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вы за одним столом сидите?
прапор и такие диалоги зачитывает?
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Пєтя "зійшов на пси".зараз лазить на дзвіницю,бореться з "кульками Шарія"..
ТА й Список у Пєті получився куди нікчемніший ,ніж у "Голосу".

тому відтік голосів закономірно продовжується..Які б рейтинги йому не малювали..
НАРОД НЕ ПОВАЖАЄ ЛУЗЕРІВ.. Показово ,що мажоритарники навіть не засвічують належність до "БПП"...
.
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таке було при всіх владах і реорганізації і "справи" щоб постригти тих, хто раніше хапнув. При пеці правда ще була люстрація - золоте дно, але й цим ніхто не заважає продовжувати справи папєрєдніків, піпл хаває
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А если якуковоща вернуть так вообще по 8 будет
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Не свисти. Януковоща твоего уже не будет.
А пэтина гоньарева как начинала говорить, что гривна не упадёт, так все моментально бежали в банки забирать деньги , и гривна обваливалась. Стабильность нац валюты- очень важный признак лично для меня, например и вообще для инвесторов.
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********** кретин, вот главный сигнал для инвесторов
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от і Грося, перед виборами, обісрався зі своїми віце премєрами
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Грося - чистый херувим. Он 'ничегошеньки' не знал))
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Короче читаю новость, а через открытое окно с перерывами в одну две минуты доносятся стоны "ааааааа", громко, из соседнего двора как будто прохобот выпил бутылку а теперь пытается на неё сесть ....это писец полный алкашня начинает марафон!
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Юга ночами возить у каністрах бензин у генпрокуратуру..Тому вдень відсипається..
Документів за 5 років набралось багато....
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Это еще один гвоздь в крышку для Петра!

А схема простая, винницкая - Зубко - Гройсман - Порошенко! Оссталось только дернуть за веревочку, то есть за Зубко!
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Ближе к выборам больше узнаем...Но всё равно выберут то бойка , то кернеса....Мудрый народ типа....
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Нужно просто понимать, что в соевой банде порядочных людей нет совсем - кадровая политика соевого мародера этого не предусматривала. Вполне логично, что вор будет ставить на руководящие посты такое же ворье, как он сам - эти люди ему преданы, знакомы и понятны, а вот с порядочным и честным человеком ему неуютно. Именно поэтому пока все органы государственной власти не будут, как авгиевы конюшни, очищены от засевшей там соевой мразоты, ни на какие реформы и подвижки к лучшему рассчитывать не приходится.
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.зрозумійте нарешті..
В Українській політиці поки що немає понять совісті і честі..
Були на початках Незалежності і в період Майдану...

Зараз вони спі..арашені постмайданними дегенератами,котрі прийшли"на хвилі Майдану"..

Порошенко -БІЗНЕСМЕН.
І підхід у нього бізнесовий..
тобто набрав людей ,на котрих можна ОСОБИСТО покластись.
ТОБТО НА ТИХ ,НА когоу тебе є компромат..
тобто у бізнесі -за ким "тюрма плаче "
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

Вову Кистиона, друга Вовы Гройсмана Сегодня загребла СБУ за продажу должностей как минимум в Винницкой области. Гройся пытается замять Инфа практически нигде не светится.
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Не может быть. Свынарчуки взяток не берут. Петрусь им руки при лопатках отрубил.
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Вот ето уже зеленый работает, красава. Пгокулол теперь усерется думая как похереть дело
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Наскільки я розумію, справа буде підслідна НАБУ.
А Ситник нічого не здатен довести. З Омеляном, наприклад, та й Мартиненком - нічого не здатен довести суду.
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схоже "нові обличчя" використовують "старі методи", за допомогою правоохоронних органів тиснути на інші гілки влади в даному випадку на прем'єра гройсмана, коротше продовжуються підкилимні "бої місцевого значення" тому і не називають прізвищ, а тільки натякають.

я не знаю суть цього "конфлікту" але зараз гройсман вимагає виплату дивідендів від нафтогазу, тому що бюджет погано виконується і уряду гройсмана недостатнє грошей і вибори на носі, а коболєв заявляє що необхідні гроші щоб закачувати газ на зимовий період.
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"Схеми" Порошенко.
(Питання "*********" у Києві,виконується на місцевому рівні з "відкатом наверх"..)


Ілюстрація № хх3


чиновник Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб. Вони, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з приватними підприємцями, які також підконтрольні віцепрем'єр-міністру, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області.

....


Ілюстрація № хх8



Пан міністр Юстиції Петренко організував і РОКАМИ "тримає" "дірку в законодавстві,що унеможливлює громадянам розпочати процес приватизації виділеної десятиліття тому міськрадами у користування землі.При наявності теж давним давно створеного самобуду.
(ліквідувати самобуд на неприватизованій власній землі -НІ ,НЕ МОЖНА !)


"годівничка" у міськрадах "Відкат" з якої йде(досі) аж на сам верх..
Ціна питання у Львові - 3 000 доларів.
Питання стсується сотень тисяч домогосподарств.












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С уходом Пети мы много интересного узнаем
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В заголовку чогось не вистачає. Може,так ? : "СБУ викрила корупційну схему за участю віце-прем'єра на батьківщині Пирогова,Чайковського,Коцюбинського,Полякової,Шурова,Бронюка і Гройсмана" ?
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Обыски были у Кистиона и его приближённых . Кистион бывший начальник Винницкого водоканала при мэре Гройсмане. Когда Вовчик стал премьером, забрал с собой и своих приближённых , среди которых и Кистион. Там ещё Реву нужно трухануть , такая же муть .
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Опять СБУ не своим делом занимается. А прокуратура спит, как обычно.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСБУ викрила корупційну схему за участю віце-прем'єра на батьківщині Гройсмана. ФОТО (оновлено). ФОТО
 
 
 
 
 
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