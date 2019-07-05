 СБУ викрила корупційну схему за участю віце-прем'єра на батьківщині Гройсмана. ФОТО (оновлено). ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Під час досудового слідства, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби встановили, що чиновник Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб. Вони, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з приватними підприємцями, які також підконтрольні віцепрем'єр-міністру, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області. Зловмисники вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про вартість робіт і послуг, цін на матеріали і заробітну плату працівників, фіктивно оформлені на підприємствах.

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Співробітники СБУ провели низку обшуків в офісних приміщеннях комунальних підприємств і комерційних структур, задіяних у протиправній схемі, розташованих у Вінниці, Києві та Полтаві. Під час обшуків правоохоронці виявили документацію і комп'ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують факти оформлення фіктивних накладних на придбані матеріали через комерційні структури, завищення кількості робочих, які нібито працювали на об'єктах реконструкції у Вінниці, використання техніки і працівників комунальних підприємств без укладення відповідних договорів.





СБУ не називає прізвище віце-прем'єра. Але варто зазначити, що родом із Вінниці в уряді тільки один віце-прем'єр Володимир Кістіон. Він є одним з найближчих соратників прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.



На дострокових виборах в Раду Кістіон балотується в 11 окрузі у Вінниці як самовисуванець

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до створення і реалізації протиправного механізму.