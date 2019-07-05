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Все про:обстріл (5287) Донбас (12378)

 Одного воїна поранено, чотирьох травмовано. Ворог від початку доби 5 липня 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Від початку доби ворог чотирнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • поблизу населеного пункту Водяне - зі снайперської гвинтівки;
  • поруч із Богданівкою - з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • по околиці Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;
  • в районі населеного пункту Миколаївка - з крупнокаліберного кулемета;
  • по околиці Широкиного - з міномета калібру 120 мм;
  • поруч із Мар'їнкою - з крупнокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • тричі в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;
  • поруч із Новотошківським - з гранатометів різних систем і крупнокаліберного кулемета;
  • тричі неподалік Новолуганского- з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;
  • по околиці Золотого-4 - з мінометів калібру 120 і 82 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення і четверо - бойове травмування. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Читайте також: Один український воїн загинув, шестеро дістали поранення і бойові травми на Донбасі. За добу - 30 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136019
 
 
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Мне одному кажется, что, чем больше разговоров о мире для Донбасса в Киеве, тем жарче на фронте и, как следствие, тем больше потерь у ВСУ?
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Одужання пораненим воїнам.
Нехай береже Господь.
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Можно просить мира и сколько угодно ползать перед Путиным на коленях, бесконечно разводить войска, кроме позора, никакого результата не будет. Да и еврогейству на это плевать, как раз наоборот, мир,дружба,жвачка, снятие санкций.
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12000 погибших на Донбассе стоят санкций против России? И какой результат этих санкций?
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Это же ВСУ долбит по Донбассу - заявила пресс-секретарь преЗЕдента Юля Мендель. Зебилы, где ваш шут нашли эту сучку? Или это лучшие ваши представители?

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Партитуру писюанисту листает . Конкурс прошла и понеслась ...
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Лучше бы у нее рот был делом занят Одного воїна поранено, чотирьох травмовано. Ворог від початку доби 5 липня 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 506. Меньше ущерба для имиджа зеленого
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОдного воїна поранено, чотирьох травмовано. Ворог від початку доби 5 липня 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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