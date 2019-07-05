 Новим главою Ради Суддів України став Моніч

На посаду глави Ради Суддів претендували два кандидати - Богдан Моніч та Вадим Бутенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон". Але Бутенко зняв свою кандидатуру, мотивувавши це тим, що на засіданні присутні не всі члени ради.

Таким чином, у бюлетень було включено тільки прізвище Моніча, судді Сьомого апеляційного адміністративного суду.

За нього проголосували 23 учасники засідання, проти - двоє.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "З 5 липня складаю із себе повноваження голови Ради суддів", - Ткачук збирається на конкурс судді КСУ

Рада суддів України - колегіальний орган, який у період між з'їздами суддів є вищим органом суддівського самоврядування. Ткачук очолював раду з 6 березня 2018 року.

21 червня Олег Ткачук поскаржився на спроби тиску з боку посадових осіб адміністрації Володимира Зеленського на суддів. За його словами, з Адміністрації президента главам судів надходили телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів членам зірвати засідання Ради суддів.

Заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка назвав обвинувачення Ткачука "абсолютною дурістю" і пообіцяв, що той відповість за свої слова "в судовому порядку".