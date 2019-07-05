 Новим главою Ради Суддів України став Моніч

На посаду глави Ради Суддів претендували два кандидати - Богдан Моніч та Вадим Бутенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон". Але Бутенко зняв свою кандидатуру, мотивувавши це тим, що на засіданні присутні не всі члени ради.
Таким чином, у бюлетень було включено тільки прізвище Моніча, судді Сьомого апеляційного адміністративного суду.
За нього проголосували 23 учасники засідання, проти - двоє.
Рада суддів України - колегіальний орган, який у період між з'їздами суддів є вищим органом суддівського самоврядування. Ткачук очолював раду з 6 березня 2018 року.
21 червня Олег Ткачук поскаржився на спроби тиску з боку посадових осіб адміністрації Володимира Зеленського на суддів. За його словами, з Адміністрації президента главам судів надходили телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів членам зірвати засідання Ради суддів.
Заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка назвав обвинувачення Ткачука "абсолютною дурістю" і пообіцяв, що той відповість за свої слова "в судовому порядку".
Чи зможе бути Богдан Моніч незалежним в своїй діяльності, якщо у нього наявні темні плями в деклараціях? Чи не буде він залежний на посаді судді ВС чи члена ВРП від правоохоронних органів, якщо перевірка НАБУ та НАЗК підтвердить факт відсутності можливості придбання нерухомості за заробітну плану державного службовця? А можливо влада і шукає саме таких, які будуть знаходиться на гачку?
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Схоже, виділене речення - ключове.
І чому я не здивований...
«фрукт» еще тот........☹️
Поки що його руки нічого не вкрали...
шановний Googleхто такий Богдан Моніч"
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Перший результат якось трохи натякає - Всидіти на трьох стільцях - рецепт успіху від судді Богдана Моніча
Мабуть, втілення чесності та непідкупності
Не хотел принимать решений от кремлёвской ЗЕсепар команды...Теперь уже ЗЕсепарня назначает своих подельников и сепаров судьями , интересно шо будут теперь визжать ЗЕбилы типа про петины суды..
То же самое Порошенко сделал и 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31 мая, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс.
в период инаугурации нового президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США.
!!!Прямо физически и именно наличными.
То же самое Порошенко сделал и 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31 мая, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс.
Источник: https://rusvesna.su/news/1562348109
Павел Круть
05.07.2019 20:41