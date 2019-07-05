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 Суспільство
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Все про:Рада суддів (30) Ткачук Олег (11)

 Новим главою Ради Суддів України став Моніч

Богдан Моніч, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду, обійняв пост голови Ради Суддів. Очолював Раду Суддів раніше Олег Ткачук, який очолював Раду Суддів до того, раніше заявив про тиск із боку адміністрації Зеленського і подав у відставку.

На посаду глави Ради Суддів претендували два кандидати - Богдан Моніч та Вадим Бутенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон". Але Бутенко зняв свою кандидатуру, мотивувавши це тим, що на засіданні присутні не всі члени ради.

Таким чином, у бюлетень було включено тільки прізвище Моніча, судді Сьомого апеляційного адміністративного суду.

За нього проголосували 23 учасники засідання, проти - двоє.

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Рада суддів України - колегіальний орган, який у період між з'їздами суддів є вищим органом суддівського самоврядування. Ткачук очолював раду з 6 березня 2018 року.

21 червня Олег Ткачук поскаржився на спроби тиску з боку посадових осіб адміністрації Володимира Зеленського на суддів. За його словами, з Адміністрації президента главам судів надходили телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів членам зірвати засідання Ради суддів.

Заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка назвав обвинувачення Ткачука "абсолютною дурістю" і пообіцяв, що той відповість за свої слова "в судовому порядку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136016
 
 
 Топ коментарі
 
О, цей виконуватиме накази Портнова.
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Трохи погуглив... Звернув увагу на оцей ґабзац:

Чи зможе бути Богдан Моніч незалежним в своїй діяльності, якщо у нього наявні темні плями в деклараціях? Чи не буде він залежний на посаді судді ВС чи члена ВРП від правоохоронних органів, якщо перевірка НАБУ та НАЗК підтвердить факт відсутності можливості придбання нерухомості за заробітну плану державного службовця? А можливо влада і шукає саме таких, які будуть знаходиться на гачку?

...
Схоже, виділене речення - ключове.
І чому я не здивований...
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Тоже в Google заглянула.........
«фрукт» еще тот........☹️
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там первым в списке должен быть сам пан преЗЕдент

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Узеленского просто тупо всех Богданов назначают.
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не у відставку. він бере участь у відборі в констит.суд. тому він досі член Ради Судів. просто склав повноваження глави
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Трохи погуглив... Звернув увагу на оцей ґабзац:

Чи зможе бути Богдан Моніч незалежним в своїй діяльності, якщо у нього наявні темні плями в деклараціях? Чи не буде він залежний на посаді судді ВС чи члена ВРП від правоохоронних органів, якщо перевірка НАБУ та НАЗК підтвердить факт відсутності можливості придбання нерухомості за заробітну плану державного службовця? А можливо влада і шукає саме таких, які будуть знаходиться на гачку?

...
Схоже, виділене речення - ключове.
І чому я не здивований...
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Тоже в Google заглянула.........
«фрукт» еще тот........☹️
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а набу уже подтвердило? гугли еще. закон о люстрации проголосуйте а потом подымайте вой.чекист.
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Чому так збудився? Це лише попередні дані, жодних остаточних висновків.
Поки що його руки нічого не вкрали...
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Оскільки а судовому порядку Ткачук не відповів, то тиск на нього з офісу Зєлєнского все-таки був.
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С начало нужно проверить как он живет. Если он барыга то разговор короткий.
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Простий запит - "шановний Google хто такий Богдан Моніч"
...
Перший результат якось трохи натякає - Всидіти на трьох стільцях - рецепт успіху від судді Богдана Моніча
Мабуть, втілення чесності та непідкупності
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Возглавлявший Совет Судей ранее Олег Ткачук ранее заявил о давлении со стороны администрации Зеленского и подал в отставку.

Не хотел принимать решений от кремлёвской ЗЕсепар команды...Теперь уже ЗЕсепарня назначает своих подельников и сепаров судьями , интересно шо будут теперь визжать ЗЕбилы типа про петины суды..
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В период инаугурации нового Президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными.
То же самое Порошенко сделал и 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31 мая, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс.
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Копипаста из срусьвЯЯсны. русский,ты хоть лечишься?

в период инаугурации нового президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США.
!!!Прямо физически и именно наличными.
То же самое Порошенко сделал и 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31 мая, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс.
Источник: https://rusvesna.su/news/1562348109
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не любдю петра , но ресурс . SU это еще хуже чем . RU..... SU- это типа советский союз.. чтобы не слыть лохом не ссылайтесь на два вышеупомянутых говноресурса.
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Вы серьезно? Эту копипасту запостила русмартышка выше. Я ему указал на источник его "информации".
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ну видимо если вы решили, что я русмартышка, значит я ей и являюсь..
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Наличкой(!) По снял в в своём международном инвест Банке с 17 мая 34 миллиона баксов.Тигипко выкупил Кузню на Рыбальском.Расследуется факт неуплаты налогов.Такая вот радость у найщиришого.!
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Ты тоже хаваешь эту говнопропаганду из срусьвЯЯсны?
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То есть дело не в Петиной реформе о которой так истошно визжали ЗЕбилы а в том шо вся ЗЕсепар команда активно давила и запугивал судей...ВОт почему суды начали массово выносить решения в пользу сепаров.. кремлёвская ЗЕкоманда постаралась..
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Богдана мастер этого дела...огромный опыт в подкупе и запугивании судей...всю жизнь он этим занимался...
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Я бы удивился если бы назначили кого-то от петра типа луценко без образования.. при петре могли и такое.
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Этот на давление баксов в кармане...от зебобика...согласился...сказал давите еще...и побольше...😀
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